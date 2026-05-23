Времето днес, прогноза за неделя, 24 май: Нови дъждове от обяд, възможни са градушки

Въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони.

Сутринта валежите ще отслабнат и в повечето места временно ще спрат.

Преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен от гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат между 21° и 27°, в София – около 22°.

И по Черноморието облачността ще бъде значителна. Около и след обяд ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

И в планините ще бъде облачно, но и там главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 10° на Мальовица и Алеко до 14° на Боровец.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево и след обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб, а температурите ще продължат да се повишават.

В сряда по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Северна и Източна България и там на повече места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще има и условия за градушки.

В четвъртък в Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Източна и планините ще има по-значителни увеличения на облачността и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски.