Контрера към ПП-ДБ: Защо излъгахте софиянци?

Арх. Любо Георгиев: „Спираме практиката пупче за имотче, за да ограничим презастрояването в София.“ Това са думи на заместник-кмета по градско планиране на София в интервю пред в. „24 часа“. Цитатът написа общинският съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера и го използва като отправна точка за коментар по темата.
"Хубави лозунги, само че те коренно се различават от реалността в столичната администрация. Практиката „пупче за имотче“ по думите на заместник-кмета не просто продължава, но тихо пълзи всяко едно заседание на Столичния общински съвет. В типичния за ППДБ-Спаси София стил - едно се говори, друго се прави. Бяха давани години наред гръмогласни заявки, че презастрояването в София ще бъде спряно, бъдат ли избрани. Е, трета година София се управлява от ППДБ-Спаси София и техни кадри, но т.нар. уплътняване на кварталите си върви, а някои знакови строежи бяха започнати и довършени точно в мандата на кмета Терзиев", категоричен е зам.-председателят на ВМРО.
"На предстоящата сесия на СОС ППДБ предлагат да се одобрят два интересни подробни устройствени плана - един за „Овча Купел“ на ул. „Иван Хаджийски“ и един за „Люлин“ - на бул. „Панчо Владигеров“. Като вторият е експресен план - внесен ноември 2025 г. и май 2026 г. вече е в СОС за одобрение.
Скоростта е завидна за Столична община, чак съмнителна, твърде съмнителна", коментира още Контрера и продължава:
"Казусът в "Люлин" е интересен, защото е с пет реда мотиви, но засяга главен булевард, важна транспортна артерия за "Люлин", трасе на МГТ. Анализ на транспортните потоци и транспортно моделиране, разбира се, няма.
От написаното по-горе следва тежката равносметка, че градоустройството е доста по-различно от захаросаните интервюта. Промяна няма! Няма никаква воля в Столична община за нов подход в градоустройството и градското планиране. Освен работни групи и тежки интервюта в удобни медии – нищо.
Пупче за имотче продължава с пълна сила с подписите на хората, които твърдяха, че това спира. Очаквам ППДБ да излязат и да кажат защо така им се получава? Защо не просто внасят такива неща, а и си ги гласуват (често с подкрепата на ГЕРБ). Много въпроси има, които пудренето по медиите няма да разрешат", коментира още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що си мислиш,
15:41 26.05.2026
2 Този нали
Коментиран от #7
15:49 26.05.2026
3 Въй
Коментиран от #5
15:49 26.05.2026
4 Калин
15:58 26.05.2026
5 АГАТ а Кристи
До коментар #3 от "Въй":Това, дето е малко по-надолу.
16:00 26.05.2026
6 Циник
Коментиран от #10
16:01 26.05.2026
7 Катерина
До коментар #2 от "Този нали":Точно по разписание ? В Германия ? Вие сериозно ли пишете такива небивалици ?
16:09 26.05.2026
8 Глей ся Контра
16:12 26.05.2026
9 Голем смех
16:13 26.05.2026
10 Бай Араб
До коментар #6 от "Циник":Решетников - Радев , Радев - ПП , ПП - Терзиев, честито на София .ФСБ управлява столицата.
16:21 26.05.2026
11 ВМРО умре
16:35 26.05.2026
12 Гост
16:41 26.05.2026