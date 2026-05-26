Контрера към ПП-ДБ: Защо излъгахте софиянци?

Арх. Любо Георгиев: „Спираме практиката пупче за имотче, за да ограничим презастрояването в София.“ Това са думи на заместник-кмета по градско планиране на София в интервю пред в. „24 часа“. Цитатът написа общинският съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера и го използва като отправна точка за коментар по темата.

"Хубави лозунги, само че те коренно се различават от реалността в столичната администрация. Практиката „пупче за имотче“ по думите на заместник-кмета не просто продължава, но тихо пълзи всяко едно заседание на Столичния общински съвет. В типичния за ППДБ-Спаси София стил - едно се говори, друго се прави. Бяха давани години наред гръмогласни заявки, че презастрояването в София ще бъде спряно, бъдат ли избрани. Е, трета година София се управлява от ППДБ-Спаси София и техни кадри, но т.нар. уплътняване на кварталите си върви, а някои знакови строежи бяха започнати и довършени точно в мандата на кмета Терзиев", категоричен е зам.-председателят на ВМРО.

"На предстоящата сесия на СОС ППДБ предлагат да се одобрят два интересни подробни устройствени плана - един за „Овча Купел“ на ул. „Иван Хаджийски“ и един за „Люлин“ - на бул. „Панчо Владигеров“. Като вторият е експресен план - внесен ноември 2025 г. и май 2026 г. вече е в СОС за одобрение.

Скоростта е завидна за Столична община, чак съмнителна, твърде съмнителна", коментира още Контрера и продължава:

"Казусът в "Люлин" е интересен, защото е с пет реда мотиви, но засяга главен булевард, важна транспортна артерия за "Люлин", трасе на МГТ. Анализ на транспортните потоци и транспортно моделиране, разбира се, няма.

От написаното по-горе следва тежката равносметка, че градоустройството е доста по-различно от захаросаните интервюта. Промяна няма! Няма никаква воля в Столична община за нов подход в градоустройството и градското планиране. Освен работни групи и тежки интервюта в удобни медии – нищо.

Пупче за имотче продължава с пълна сила с подписите на хората, които твърдяха, че това спира. Очаквам ППДБ да излязат и да кажат защо така им се получава? Защо не просто внасят такива неща, а и си ги гласуват (често с подкрепата на ГЕРБ). Много въпроси има, които пудренето по медиите няма да разрешат", коментира още той.