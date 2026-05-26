Контрера към ПП-ДБ: Защо излъгахте софиянци?

26 Май, 2026 15:38 1 084 12

Схемата „пупче за имотче“ в София се разгръща и се вихри с пълна сила

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Арх. Любо Георгиев: „Спираме практиката пупче за имотче, за да ограничим презастрояването в София.“ Това са думи на заместник-кмета по градско планиране на София в интервю пред в. „24 часа“. Цитатът написа общинският съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера и го използва като отправна точка за коментар по темата.

"Хубави лозунги, само че те коренно се различават от реалността в столичната администрация. Практиката „пупче за имотче“ по думите на заместник-кмета не просто продължава, но тихо пълзи всяко едно заседание на Столичния общински съвет. В типичния за ППДБ-Спаси София стил - едно се говори, друго се прави. Бяха давани години наред гръмогласни заявки, че презастрояването в София ще бъде спряно, бъдат ли избрани. Е, трета година София се управлява от ППДБ-Спаси София и техни кадри, но т.нар. уплътняване на кварталите си върви, а някои знакови строежи бяха започнати и довършени точно в мандата на кмета Терзиев", категоричен е зам.-председателят на ВМРО.

"На предстоящата сесия на СОС ППДБ предлагат да се одобрят два интересни подробни устройствени плана - един за „Овча Купел“ на ул. „Иван Хаджийски“ и един за „Люлин“ - на бул. „Панчо Владигеров“. Като вторият е експресен план - внесен ноември 2025 г. и май 2026 г. вече е в СОС за одобрение.

Скоростта е завидна за Столична община, чак съмнителна, твърде съмнителна", коментира още Контрера и продължава:

"Казусът в "Люлин" е интересен, защото е с пет реда мотиви, но засяга главен булевард, важна транспортна артерия за "Люлин", трасе на МГТ. Анализ на транспортните потоци и транспортно моделиране, разбира се, няма.

От написаното по-горе следва тежката равносметка, че градоустройството е доста по-различно от захаросаните интервюта. Промяна няма! Няма никаква воля в Столична община за нов подход в градоустройството и градското планиране. Освен работни групи и тежки интервюта в удобни медии – нищо.

Пупче за имотче продължава с пълна сила с подписите на хората, които твърдяха, че това спира. Очаквам ППДБ да излязат и да кажат защо така им се получава? Защо не просто внасят такива неща, а и си ги гласуват (често с подкрепата на ГЕРБ). Много въпроси има, които пудренето по медиите няма да разрешат", коментира още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Що си мислиш,

    10 5 Отговор
    че софиянци те харесват. Мразят расовата дискриминация и теб

    15:41 26.05.2026

  • 2 Този нали

    5 6 Отговор
    се занимава с транспорта. Да вземе да оправи графика на автобусите. Всичките се струпват по едно и също време на спирките. Пример - Орлов мост или Плиска. Трябва да търпиш по спирката, за да уцелил твоя номер. Да отиде в Германия и да види как се прави. На дадена спирка едва само един автобус точно по разписание, спира където трябва. Има правило. Разписанията са на спирките и е лесно за ориентиране.

    Коментиран от #7

    15:49 26.05.2026

  • 3 Въй

    2 4 Отговор
    „пупче за имотче“ ...КАКВО Е ТОВА пупче? Пъпче го знам какво е,ама пупче-твърдо НЕ!

    Коментиран от #5

    15:49 26.05.2026

  • 4 Калин

    5 4 Отговор
    Защото могат само толкова!

    15:58 26.05.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въй":

    Това, дето е малко по-надолу.

    16:00 26.05.2026

  • 6 Циник

    7 3 Отговор
    Всеки софиянец, гласувал за супер неадекватния и бездарен Терзиев, си заслужава съдбата.

    Коментиран от #10

    16:01 26.05.2026

  • 7 Катерина

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Този нали":

    Точно по разписание ? В Германия ? Вие сериозно ли пишете такива небивалици ?

    16:09 26.05.2026

  • 8 Глей ся Контра

    6 1 Отговор
    Излъгал или не, за Терзиев са гласували близо 200 000 софиянци, а за тебе 4 000. Кой на кого трябва да дава акъл?

    16:12 26.05.2026

  • 9 Голем смех

    3 0 Отговор
    Тая пенюга още ли е някакъв фактор? Щото на човек не прилича...

    16:13 26.05.2026

  • 10 Бай Араб

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Циник":

    Решетников - Радев , Радев - ПП , ПП - Терзиев, честито на София .ФСБ управлява столицата.

    16:21 26.05.2026

  • 11 ВМРО умре

    1 0 Отговор
    Тоя гол охлюв защо го давате

    16:35 26.05.2026

  • 12 Гост

    0 0 Отговор
    Защото, в длъжностната характеристика на българският политик, пише, че трябва да лъже, да краде и да обрича народа на бедност, както и ако някой външен господар поиска територията, със се хората, българския политик е длъжен да му ги даде без да се обяснява

    16:41 26.05.2026

