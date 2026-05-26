Министър Абровски ще присъства на вземане на проба от слънчоглед от аржентински кораб

26 Май, 2026 15:11 421 12

  • слънчоглед-
  • кораб-
  • аржентина

Пробите ще бъдат взети от инспектори

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Утре, 27 май 2026 г., министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще присъства във Варна на процедура по вземане на проба от слънчоглед, внесен в страната ни от аржентински кораб.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Пробите ще бъдат взети от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Варна, в присъствието на изпълнителния директор на Агенцията по храните проф. д-р Светла Янчева и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

 


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Друга

    4 3 Отговор
    работа няма ли ?

    Коментиран от #3

    15:12 26.05.2026

  • 2 Хаха

    8 0 Отговор
    Олиото от аржентински слънчоглед ще се продава в България.Не купувайте олио Бисер.

    15:13 26.05.2026

  • 3 Трол

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Друга":

    Ще пробва лично с пакетче семки.

    15:13 26.05.2026

  • 4 честен ционист

    2 2 Отговор
    На бас, че ще се е барнал в някой Ковид скафандер.

    15:14 26.05.2026

  • 5 И ще люпи

    5 0 Отговор
    семки на място. Органолептича проба на ниво министър. Ето това е стандарт.

    15:16 26.05.2026

  • 6 Не знам

    5 2 Отговор
    защо се размотават всички като мухи без глави ?

    15:16 26.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван

    6 0 Отговор
    Сега вече пробите ще бъдат напълно безвредни. Явно негов човек внася слънчогледа и не трябва да се допусне грешка, защото досега всичкия слънчоглед от Аржентина беше с пестициди.

    15:31 26.05.2026

  • 10 И КАТО ВЗЕМАХТЕ ПРОБИ

    2 0 Отговор
    НАЛИ ПАК ГО ПУСНАХТЕ НА БГ ПАЗАРА,НЕЗАВИСИМО ОТ ЛОШОТО КАЧЕСТВО.
    ЛЪГАХТЕ,ЧЕ Е ЗА ТРЕТИ СТРАНИ,А ЕТИКЕТИТЕ НА БЪЛГАРСКИ.

    15:33 26.05.2026

  • 11 Той

    1 0 Отговор
    за гаранция ли се има ?

    15:37 26.05.2026

  • 12 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Урсула":

    Трай ма да не ти покажем Руска Мечка как лиже сол .

    15:38 26.05.2026

