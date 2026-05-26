Министър Абровски ще присъства на вземане на проба от слънчоглед от аржентински кораб

Утре, 27 май 2026 г., министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще присъства във Варна на процедура по вземане на проба от слънчоглед, внесен в страната ни от аржентински кораб.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Пробите ще бъдат взети от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Варна, в присъствието на изпълнителния директор на Агенцията по храните проф. д-р Светла Янчева и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите.