Откриха тялото на изчезналия след потопа Георги

26 Май, 2026 14:06 1 711 10

  • георги карапенев-
  • габрово-
  • севлиево-
  • потоп

Тялото на мъжа е намерено на приблизително четири километра от мястото, на което за последно е бил забелязан

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито след проведени и днес издирвателни действия, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

В издирвателната операция са участвали служители на Областната дирекция на МВР в Габрово, районните управления в Габрово и Севлиево, както и екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Габрово. За обследване на района е използван и дрон.

Тялото на мъжа е намерено на приблизително четири километра от мястото, на което за последно е бил забелязан. На местопроизшествието се извършва оглед, посочват от полицията.

По време на брифинг след наводненията в Севлиево представители на институциите съобщиха, че няма данни за други пострадали хора, а екипи на полицията и пожарната работят по отводняване, обезопасяване и подпомагане на засегнатите домакинства.

В област Габрово беше обявено бедствено положение заради интензивните валежи, повишените нива на реките и наводненията в региона.


  • 1 Корупцията убива

    16 1 Отговор
    Какво стана, изсякоха ли най-после горите, че да се кротнат

    14:19 26.05.2026

  • 2 кондуктор

    0 6 Отговор
    Е, щом не си е платил билет на Ной...

    14:22 26.05.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    Татко "МОЖЕ" да ми купи колело, ама в някой друг живот...
    Това бе казано в онзи материал в който не се допускат коментиращи от другарката Цветелина Пенкова

    14:23 26.05.2026

  • 4 Зъл пес

    19 0 Отговор
    Жалко за човека.Но след дъжд качулка.Вместо тия реки и дерето да се чистят редовно,те ги чистят сега.Колко мигранти хрантутници имаме?А и колко си лежат в къщи,а взимат помощи от държавата?Да ги организират,и да почистват.

    14:32 26.05.2026

  • 5 Цвете

    15 0 Отговор
    ТОВА КАКВО ПОКАЗВА, ЧЕ АКО БЯХА ПОЧИСТЕНИТЕ ПУСТИТЕ РЕКИ ,ГЕОРГИ ЩЕШЕ ДА Е ЖИВ.?!

    14:34 26.05.2026

  • 6 604

    10 0 Отговор
    Добре де ама кой ще поеме отговорност....?

    14:39 26.05.2026

  • 7 За украинките има

    8 1 Отговор
    за почистване не дерета няма!

    14:51 26.05.2026

  • 8 А бе

    4 0 Отговор
    Изсякоха горите но не почистват деретата и коритата на реките и ремонтите на язовирите не направиха но усвоиха ПАРАТА - крадливите олигарси и депутати

    15:01 26.05.2026

  • 9 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 2 Отговор
    Дано се оправи човека.

    Коментиран от #10

    15:23 26.05.2026

  • 10 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ТЪПАНАР

    15:35 26.05.2026

