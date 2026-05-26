НОИ: Разходите за пенсии достигнаха близо 5 милиарда евро

През първите четири месеца на 2026 година Националният осигурителен институт (НОИ) отчете стабилен ръст на разходите за пенсии в България, като средният месечен размер за април достигна 549,51 евро. Сумата бележи сериозно увеличение спрямо същия период на миналата година и включва в себе си изплатената великденска добавка за възрастните хора, съобщават официално от пресцентъра на държавната осигурителна институция.
Статистиката на осигурителния институт показва, че общият брой на пенсионерите в страната за месец април е достигнал 2 067 332 души. Това представлява увеличение с 14 735 лица в сравнение със същия месец на 2025 година.
В структурата на общите фискални разходи най-голям дял традиционно заемат средствата, заделени за възрастните хора. За първите четири месеца на годината те възлизат на зашеметяващите 4 352,2 милиона евро. Спрямо същия период на предходната година разходите в това перо са скочили с 415,7 милиона евро, което е чист ръст от 10,6%. Спрямо април миналата година средният размер на пенсията е нараснал чисто с 59,07 евро.
Паралелно с разходите, нагоре се движат и постъпленията в държавната хазна. Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) към април 2026 година възлиза на 2 722,0 милиона евро. Съпоставени със същия период на предходната година, постъпленията в института нарастват с 363,2 милиона евро, или малко над 15%.
Въпреки по-високите приходи, общият размер на извършените разходи по консолидирания бюджет на ДОО за първите четири месеца достига 4 870,7 милиона евро, отчитайки увеличение от близо 10 на сто на годишна база. Нетният размер на трансферите към бюджета на института възлиза на 2 160,9 милиона евро.
Извън средствата за възрастните хора, държавата е отделила сериозен финансов ресурс и за други социални плащания. Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към края на април възлизат на 484,2 милиона евро, което е с 19,0 милиона евро повече спрямо миналата година.
Позитивни тенденции се наблюдават и в специализираните фондове. Приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд са достигнали 24 272,7 хиляди евро при общи разходи от 22 562,6 хиляди евро. Във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" са постъпили 910,5 хиляди евро, докато извършените плащания към работници от закъсали предприятия са в размер на 590,1 хиляди евро.
5 селяк
До коментар #2 от "Дивуй":една нула имаш в повече
14:53 26.05.2026
9 оня с коня
До коментар #4 от "Намалете им пенциите":Не е това решението - просто трябва да се премахне Порочната Привилегия Държ. Служители да не се осигуряват
14:57 26.05.2026
10 Томето
До коментар #1 от "Тома":Бройката на пенсионерите не значи нищо, но бройката на кражбите на Тиквоний Борисов е сериозно нещо. Парите на народа са в офшорните му банкови сметки.
14:59 26.05.2026
11 Виж сега,
До коментар #6 от "Цвете":Въпросът ти е правилен, но отговор трябва да получиш от двете Дебели и Мазни крадливи парчета, Борисов и Пеевски.
15:01 26.05.2026
12 Не така
Не така защото това е и вашето бъдеще
15:02 26.05.2026
19 чудесно
Коментиран от #21
15:26 26.05.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "НОИ може ли":Поголовно си ган ти са с ТЕЛК пенсии❗
15:26 26.05.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "чудесно":борисОФ и горанОФ краднаха парите от здравните вноски и пенЦийките❗
15:28 26.05.2026
22 Животът е сън
Да върнат парите в НОИ, и заемите ще плащат само заплатите на копоите им.
Прогресът май няма дълго да го бъде, ако го карат по старите ноти.
15:36 26.05.2026
