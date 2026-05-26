НОИ: Разходите за пенсии достигнаха близо 5 милиарда евро

През първите четири месеца на 2026 година Националният осигурителен институт (НОИ) отчете стабилен ръст на разходите за пенсии в България, като средният месечен размер за април достигна 549,51 евро. Сумата бележи сериозно увеличение спрямо същия период на миналата година и включва в себе си изплатената великденска добавка за възрастните хора, съобщават официално от пресцентъра на държавната осигурителна институция.

Статистиката на осигурителния институт показва, че общият брой на пенсионерите в страната за месец април е достигнал 2 067 332 души. Това представлява увеличение с 14 735 лица в сравнение със същия месец на 2025 година.

В структурата на общите фискални разходи най-голям дял традиционно заемат средствата, заделени за възрастните хора. За първите четири месеца на годината те възлизат на зашеметяващите 4 352,2 милиона евро. Спрямо същия период на предходната година разходите в това перо са скочили с 415,7 милиона евро, което е чист ръст от 10,6%. Спрямо април миналата година средният размер на пенсията е нараснал чисто с 59,07 евро.

Паралелно с разходите, нагоре се движат и постъпленията в държавната хазна. Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) към април 2026 година възлиза на 2 722,0 милиона евро. Съпоставени със същия период на предходната година, постъпленията в института нарастват с 363,2 милиона евро, или малко над 15%.

Въпреки по-високите приходи, общият размер на извършените разходи по консолидирания бюджет на ДОО за първите четири месеца достига 4 870,7 милиона евро, отчитайки увеличение от близо 10 на сто на годишна база. Нетният размер на трансферите към бюджета на института възлиза на 2 160,9 милиона евро.

Извън средствата за възрастните хора, държавата е отделила сериозен финансов ресурс и за други социални плащания. Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към края на април възлизат на 484,2 милиона евро, което е с 19,0 милиона евро повече спрямо миналата година.

Позитивни тенденции се наблюдават и в специализираните фондове. Приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд са достигнали 24 272,7 хиляди евро при общи разходи от 22 562,6 хиляди евро. Във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" са постъпили 910,5 хиляди евро, докато извършените плащания към работници от закъсали предприятия са в размер на 590,1 хиляди евро.