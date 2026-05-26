НОИ: Разходите за пенсии достигнаха близо 5 милиарда евро

26 Май, 2026 14:37 821 23

Общият брой на пенсионерите в страната за месец април е достигнал 2 067 332 души

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

През първите четири месеца на 2026 година Националният осигурителен институт (НОИ) отчете стабилен ръст на разходите за пенсии в България, като средният месечен размер за април достигна 549,51 евро. Сумата бележи сериозно увеличение спрямо същия период на миналата година и включва в себе си изплатената великденска добавка за възрастните хора, съобщават официално от пресцентъра на държавната осигурителна институция.

Статистиката на осигурителния институт показва, че общият брой на пенсионерите в страната за месец април е достигнал 2 067 332 души. Това представлява увеличение с 14 735 лица в сравнение със същия месец на 2025 година.

В структурата на общите фискални разходи най-голям дял традиционно заемат средствата, заделени за възрастните хора. За първите четири месеца на годината те възлизат на зашеметяващите 4 352,2 милиона евро. Спрямо същия период на предходната година разходите в това перо са скочили с 415,7 милиона евро, което е чист ръст от 10,6%. Спрямо април миналата година средният размер на пенсията е нараснал чисто с 59,07 евро.

Паралелно с разходите, нагоре се движат и постъпленията в държавната хазна. Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) към април 2026 година възлиза на 2 722,0 милиона евро. Съпоставени със същия период на предходната година, постъпленията в института нарастват с 363,2 милиона евро, или малко над 15%.

Въпреки по-високите приходи, общият размер на извършените разходи по консолидирания бюджет на ДОО за първите четири месеца достига 4 870,7 милиона евро, отчитайки увеличение от близо 10 на сто на годишна база. Нетният размер на трансферите към бюджета на института възлиза на 2 160,9 милиона евро.

Извън средствата за възрастните хора, държавата е отделила сериозен финансов ресурс и за други социални плащания. Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към края на април възлизат на 484,2 милиона евро, което е с 19,0 милиона евро повече спрямо миналата година.

Позитивни тенденции се наблюдават и в специализираните фондове. Приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд са достигнали 24 272,7 хиляди евро при общи разходи от 22 562,6 хиляди евро. Във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" са постъпили 910,5 хиляди евро, докато извършените плащания към работници от закъсали предприятия са в размер на 590,1 хиляди евро.


  • 1 Тома

    30 1 Отговор
    Колко са младите пенсионери от полицията и войската пишете че ни е интересно

    Коментиран от #10

    14:41 26.05.2026

  • 2 Дивуй

    18 0 Отговор
    Колко да са много? Има няма 50 километра бг.магистрали

    Коментиран от #5

    14:41 26.05.2026

  • 3 Факт

    11 0 Отговор
    Нищо пари

    14:43 26.05.2026

  • 4 Намалете им пенциите

    6 15 Отговор
    По цял ден драскат тука в прослава на путин.

    Коментиран от #9

    14:48 26.05.2026

  • 5 селяк

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дивуй":

    една нула имаш в повече

    14:53 26.05.2026

  • 6 Цвете

    18 0 Отговор
    В БАНКАТА КТБ БЕШЕ ПЕНСИОННИЯТ ФОНД. КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ? ТЕЗИ ПАРИ СА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ,КОИТО СЪС СВОЯ ТРУД СА ГИ СЪБИРАЛИ.ТОПЛОФИКАЦИЯ " СОФИЯ " СЪЩО. КЪДЕ СА ПАРИТЕ? МАГНИТСКИ ДА ВРЪЩА ВСИЧКО ОТКРАДНАТО НА ДЪРЖАВАТА.

    Коментиран от #11

    14:55 26.05.2026

  • 7 НОИ може ли

    15 0 Отговор
    да обясни как при постоянно намаляващо население и едновременно с това вдигане на пенсионната възраст броят на пенсионерите се увеличава?

    Коментиран от #20

    14:56 26.05.2026

  • 8 пенсионер от Варна

    2 8 Отговор
    махнете ковиддобавката и плащайте само реални суми според осигурителния принос ! не на "мин. пенсия" ! не "на калпак" !

    14:57 26.05.2026

  • 9 оня с коня

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Намалете им пенциите":

    Не е това решението - просто трябва да се премахне Порочната Привилегия Държ. Служители да не се осигуряват

    14:57 26.05.2026

  • 10 Томето

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Бройката на пенсионерите не значи нищо, но бройката на кражбите на Тиквоний Борисов е сериозно нещо. Парите на народа са в офшорните му банкови сметки.

    14:59 26.05.2026

  • 11 Виж сега,

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Въпросът ти е правилен, но отговор трябва да получиш от двете Дебели и Мазни крадливи парчета, Борисов и Пеевски.

    15:01 26.05.2026

  • 12 Не така

    9 0 Отговор
    Заглавието е неподходящо и тенденциозно.
    Не така защото това е и вашето бъдеще

    15:02 26.05.2026

  • 13 дядото

    9 0 Отговор
    и въпреки всичко.защо и докога от тук се изплащат и т. н. социални пенсии,а не от социалните служби

    15:03 26.05.2026

  • 14 Англичанин

    1 5 Отговор
    Пускайте пак вирусите и изтребете всички пенсионери , или докарахте войната тук !

    15:03 26.05.2026

  • 15 Разбирач

    5 1 Отговор
    Така е в клуба на богатите. Пенсионерите взимат най-високите пенсии в ЕС

    15:05 26.05.2026

  • 16 Коко

    6 0 Отговор
    По толкова краде власта на година.

    15:09 26.05.2026

  • 17 Да се

    7 0 Отговор
    Върне промяната на закона на МВР която сикаджииската герберска мутра,че всеки месец ще се увеличават служителите на заплата и пенсия сега са 5-6 000,а имало и с големи шкембета и на ТЕЛК -

    15:11 26.05.2026

  • 18 колориметър

    6 0 Отговор
    Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване НА ДЕ ЩО СИЧКОТО СЪЙГАН към края на април възлизат на 484,2 милиона евро, което е с 19,0 милиона евро повече спрямо миналата година. КАТО ГИ ПОГЛЕДНЕШ,ЦЕЛИТЕ СА В ЗЛАТО И В ОБЛЕКЛА,И ОБУВКИ НА СВЕТОВНИ МАРКИ. А бедните възрастни българи и българки едвам си купуват хляб.Но това не прави впечатление на управниците ни.Те се кланят на това,какво ще каже баба Урсула и компания.

    15:16 26.05.2026

  • 19 чудесно

    1 3 Отговор
    Подиграхте се на Борисов, когато ви каза, че Асен Василев ви вдига пенсиите с парите на внуците ви. Сега идва време да ги връщат с лихвите.

    Коментиран от #21

    15:26 26.05.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "НОИ може ли":

    Поголовно си ган ти са с ТЕЛК пенсии❗

    15:26 26.05.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "чудесно":

    борисОФ и горанОФ краднаха парите от здравните вноски и пенЦийките❗

    15:28 26.05.2026

  • 22 Животът е сън

    0 0 Отговор
    Създадоха частните пенсионни фондове, за да осигурят безсрамно печалби за наши хора, и да доограбят и старините, и младостта на народонаселението.
    Да върнат парите в НОИ, и заемите ще плащат само заплатите на копоите им.
    Прогресът май няма дълго да го бъде, ако го карат по старите ноти.

    15:36 26.05.2026

  • 23 Гоуст

    1 0 Отговор
    Ехааа 1/3 от народа е пенсионер, 1/5 телкаджии. Добре, че мрем най-млади, че не ми се мисли какво щеше да е...

    15:36 26.05.2026

