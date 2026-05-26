Иван Костов поиска прокуратурата да е част от правителството

26 Май, 2026 15:33

Законопроектът на ПБ временно делегитимира ВСС заради изтеклия му мандат

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата да излезе от съдебната власт и да стане част от Министерството на правосъдието. Докато това стане, избираните от Народното събрание членове на прокурорския състав на ВСС не трябва да бъдат действащи прокурори.

Това предлага бившият премиер Иван Костов в свой анализ за "Медиапул". И напомня, че поддържа това свое предложение от 20 години.

Съдебната система се нуждае от пълно прочистване, което не може да направи сама. Могат да го извършат само новите управляващи, с подкрепата на реформаторските фракции в парламента, обяснява Иван Костов, който провежда мащабни икономически реформи и играе важна роля за стабилизирането на страната след Жан Виденовата криза. Костов е начело на правителство избрано от ОДС. Демократичните сили имат в 38-ото НС пълно мнозинство от 137 депутата. За първи път насам от 2001 години в НС има пълно мнозинство в лицето на партията на Радев "Прогресивна България" (131 депутата).

Той предлага още 4 съществени промени в работата на съдебната власт:

1. Да се премахнат с промяна в Конституцията функциите на ВСС по управление на сгради, имущество и други активи, ИТ системи, логистика и капиталови разходи и обществени поръчки, които го превръщат в свръх централизиран управленски орган.

2. Инспекторатът към ВСС да се върне в министерството на правосъдието. Същевременно да се ограничат възможностите му да извършва проверки на магистрати заради постановени актове срещу лица на висши публични длъжности, освен ако са извършили тежко дисциплинарно или законово нарушение. Проверките срещу тези магистрати да започват след повишен праг за образуването им, задължителна публичност на мотивите и съдебен контрол.

3. Броят на съдиите и прокурорите да се ограничи чрез лимит, изчислен по коефициента им на 100 хил. население. Той не следва да бъде по-висок от средния коефициент за Швеция, Финландия, Дания и Ирландия. Разходите в бюджета на съдебната власт като процент от БВП да се ограничат от аналогичния среден процент на същите разходи на посочените страни.

4. Магистратите да бъдат задължени под санкция за дисциплинарно уволнение да декларират родствени връзки, съпружески отношения, фактическо съжителство и професионална обвързаност. Обвързаните лица да не могат да работят в пряка йерархична зависимост; да не бъдат в един и същи съдебен състав.

В анализа си Костов пише още:

ВСС e само формално връх на независимата съдебна власт. Фактически органът е зависим от неформална мрежа за вземане на решения. Управляващи политици формираха състава на висшата съдебна власт и чрез нейните кадрови и дисциплиниращи решения разпространиха зависимостите върху назначените местни административни ръководители на прокуратурата и съдилищата.

Последните на свой ред разпространяват тези зависимости върху магистратите, защото определят кариерното им развитие. В резултат от това оплетени от мрежата магистрати избират зависими членове на ВСС и така възпроизвеждат и разширяват нейния обхват.

Неформалната мрежа на влияние е недосегаема. Вижда се от това, че прокуратурата не се противопостави ефективно на влиянието върху магистрати на Петьо Еврото и Нотариуса, независимо от многобройните публични данни, твърдения и разкрития, и независимо от собствените си закани. Въпреки повдигнатите отделни обвинения, нейните реакции са непоследователни, неадекватни и без резултат.

В публичното пространство многократно беше разпространявана информация, че магистрати притежават скъпи имоти в чужбина, че има несъответствие между техните доходи и активи, и не са декларирали имуществото си. Липсата на видима, последователна и убедителна институционална реакция по подобни сигнали затвърди общото недоверие към съдебната система. Примерите доказват, че мрежата на влияние функционира без ефективна наказателна и дисциплинарна отговорност. Съдебната система отказва да санкционира собствените си закононарушения.
Начинът, по който главните прокурори Гешев и Сарафов освободиха от присъствието си държавното обвинение и редица други последващи скандали показват, че във ВСС решенията и отказите от решения се вземат без мотиви от лично лоялни, предварително координирани и поставени под невидим натиск магистрати.

Това не изчерпва кризата на съдебната система. Заради затворената и почти безконтролна професионалната среда, високият социален статус и високите възнаграждения на магистратите сред тях избуяха устойчиви семейни, родствени, кариерни, професионални и йерархични зависимости. Това създаде благоприятна среда за засилване влиянието на неформалната мрежа. Тя вече може да функционира и да се възпроизвежда без политическа намеса – само върху кланови зависимости и влияния.
Управляващите срещу кризата

"Прогресивна България" внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Неговите мотиви показват сравнително дълбоко разбиране за проблемите на съдебната власт. Фактически описват проявите на неформалната мрежа и зависимото мнозинство във ВСС. Но между мотивите и текстовете на законопроекта съществува концептуално разминаване. Макар мотивите да разпознават концентрацията на влияние, вътрешно институционалното възпроизвеждане и затворените кадрови зависимости, предложените изменения не съдържат цялостни механизми за преодоляване на тези структурни дефицити. Не предлагат системна реформа на съдебната власт.

Законопроектът на ПБ временно делегитимира ВСС заради изтеклия му мандат. Предлага ограничаване на концентрацията на власт в ръцете на едни лица. С това прави само една първа стъпка – не цели премахване на неформалната мрежа на влияние; не ограничава политическия контрол върху избирания от парламента състав на ВСС – единствено депутати могат да предлагат кандидати; не препятства с допълнителни филтри формиране на политически квоти; дава право на министъра на правосъдието да оспорва решенията на ВСС пред административния съд.

Искането ВСС да бъде независим отвън, рискува той да се окаже зависим отвътре. Промените в закона не предвиждат елиминиране на вътрешните зависимости сред магистратите. Запазват гласуването за професионалната квота на ВСС по секции в окръжните съдилища, което дава възможност на административните ръководители да налагат предварително съгласувани кандидати. Това е същото корумпиране на изборите както корпоративния вот, пише "24 часа".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    Българите иска този да е в описа на ЦСЗ❗

    15:35 26.05.2026

  • 2 Абе

    тя си е част от правителството, Буци и Шишо дърпат конците там!!

    15:35 26.05.2026

  • 3 Кирил

    Един виден патл@джан прокарал корупцията - най-голямото му постижение създаване на НЗОК и унищожаване на здравеопазването. Децата му до едно не са в България!

    15:35 26.05.2026

  • 4 Аз пък искам да те няма

    Нещо много ли искам?

    15:35 26.05.2026

  • 5 Той

    само иска , иска , иска...... Вместо да се покрие , току се яви ! Срама няма ! Джуревец !

    15:36 26.05.2026

  • 6 Трол

    Трябва г-н Костов пак да стане министър-председател.

    15:36 26.05.2026

  • 7 Бай Ставри

    И не само този ❗

    15:36 26.05.2026

  • 8 Втасааме я,

    црън продажник да дава акъл, марш у бутиците на щерка ти бе муджарап

    15:37 26.05.2026

  • 9 ироней

    Щом прокуратурата стане на подчинение на правителството, ще започне истинската борба срещу корупцията в управлението на страната и особено по високите етажи на властта включително министри и заместниците им. Вервайте!! :)

    15:37 26.05.2026

  • 10 ДоДо

    Фондацията, създадена от съпругата на министър-председателя Елена Костова, получава средства от фондация „Отворено общество“.

    Коментиран от #26, #28

    15:38 26.05.2026

  • 11 Абе

    Туй у учебника по политикономика ли го пишеше дето преподаваше в МЕИ?

    15:38 26.05.2026

  • 12 Бон4о

    Обвиненията, че Иван Костов е „докарал“ Сорос у нас, са базирани на факта, че през този мандат фондациите на милиардера получават институционална легитимност, а според критиците влиянието им върху икономическите и политическите процеси в страната става трайно.

    15:38 26.05.2026

  • 13 в кратце

    Този откъде се измъкна пак? Трябва да е на о-в Белене зад решетките,ама няма кой да го вмъкне там.

    15:39 26.05.2026

  • 14 Къде

    Са парите от фондация костов бе крадец БГА Балкан

    15:39 26.05.2026

  • 15 Гаргамел се обади

    Пак мераци да пипат Конституцията. ДСБ дори не са в статистическата грешка. Педя човек лакът брада. Аре бегай в бунището на историята, комундел!

    15:40 26.05.2026

  • 16 Я, ТОЗИ КРАД....

    ...ЛИВ ЦИGAHИН,ДЕТО СЪСИПА ДЪРЖАВАТА И ОКРАДЕ ПЕНСИИНЕРИТЕ,ИЗПЪЛЗЯ ДА ДАВА АКЪЛ.

    15:46 26.05.2026

  • 17 Този циганин от БKП

    в качеството си на какъв точно иска каквото и да било, и защо не е в пандиза?!

    15:47 26.05.2026

  • 18 Зеления

    Гуруто на Демократична България иска прокуратурата да е под шапката на правосъдното министерство.
    А на следващите избори ако спечели Бойко и си сложи едно послушно министърче като Дани Кирилов на правосъдието, какво ще лае тогава по медиите Демократична България

    А пък Гуруто на Променкаджиите - Асен Василев щял да бори инфлацията с повишаване на заплати и пенсии /приглася му по телевизиите и послушната му секретарка Венко Сабрутев/. Въпреки че увеличаването на паричната маса води до по-голяма инфлация и всеки уважаващ себе си икономист се смее на глупостите на Асен и Венко те продължават да си ги лансират.

    Сега следва въпроса - нали поддръжниците на ППДБ се имате за умни, как можете да величаете и да гласувате за малоумни политики, като тези на Костов и Асен Василев?

    15:53 26.05.2026

  • 19 Опа

    Защо само прокуратурата? Ами съда?

    15:54 26.05.2026

  • 20 Копейкин Костя

    Тролетариата, не сте достойни и вода на Иван Костов да му носите!!!

    15:55 26.05.2026

  • 21 еха

    г-н Магнитски и Пепи Еврото трябва да са част от правилтелството - Министерството на правосъдието. Точка!

    15:55 26.05.2026

  • 22 Патриот

    Най-великият държавник на България от 1944-та досега!!!

    Коментиран от #30

    15:56 26.05.2026

  • 23 Дзак

    Много удобно! Макар това да е противно на "европейските ценности".

    15:56 26.05.2026

  • 24 нашия

    един бъдещ затворник се изказва по въпросите на правосъдието......нищо няма да те спаси Иванееее.....

    15:57 26.05.2026

  • 25 Никой

    Това алчно циганче затри държавата и трябва да лежи доживотно животното му с животно!

    Коментиран от #29

    15:58 26.05.2026

  • 26 Зеления

    До коментар #10 от "ДоДо":

    "Фондацията, създадена от съпругата на министър-председателя Елена Костова, получава средства от фондация „Отворено общество“."

    Абе колега, навремето във в. Труд имаше поредица статии за фондацията на Елена Костова, първо я питаха дали е получавала превод от Майкъл Чорни /изгонен от България като заплаха за националната сигурност/ - тя отрича и казва няма такива преводи. На другия ден в. Труд излезе с нова статия на която публикува платежното за получения превод от Майкъл Чорни.

    На 20г. дъщерята на Костов имаше сметка в КТБ за стотици хиляди...на 20г. !!!

    15:58 26.05.2026

  • 27 Румен Решетников

    Факти, не така.
    Сега ако пуснете и изказване на Президента Плевнелиев, рашибозука ще почнат да пукат вени от яд...

    15:59 26.05.2026

  • 28 нашия

    До коментар #10 от "ДоДо":

    и убива две момичета на центъра на София ,когато Боко е гл. секретар на полицията....

    16:00 26.05.2026

  • 29 Тодор Правешки

    До коментар #25 от "Никой":

    За петолъчниците закри, за нормалните българи- спаси държавата след погрома на Виденов!

    Коментиран от #34

    16:01 26.05.2026

  • 30 Зеления

    До коментар #22 от "Патриот":

    Колега, на светлинни години си от понятието ПАТРИОТ

    Коментиран от #32

    16:01 26.05.2026

  • 31 М да-а.......

    Отдавна не се бе появявал Гаргамел

    16:03 26.05.2026

  • 32 Патриот

    До коментар #30 от "Зеления":

    Колега, смени си ника на червения!

    16:03 26.05.2026

  • 33 Биволаря

    Как беше? Кой не скача е червен, с надето скачаха, скачахте и вие. Къде са те сега къде сте вие? Будала народ😀

    16:04 26.05.2026

  • 34 Абе

    До коментар #29 от "Тодор Правешки":

    На Виденов не можеш се намаза на сиренето на гуя само!

    Коментиран от #37

    16:06 26.05.2026

  • 35 А дали ще иска

    да се думка като чакал тоя драгалевски ром?

    16:09 26.05.2026

  • 36 Зеления

    Андрей Луканов, Александър Томов, Иван Костов, Орешарски, Доган, Пеевски, Асен Василев, Кирил Петков, Бойко Борисов дълги години ще спорят кой е най-големия корупционер, манипулатор, некадърник и продажник на България !!!

    А специално в графата некадърник там борбата между Станишев, Филип Димитров, Кирил Петков и Николай Денков и Георги Близнашки е изключително сериозна.

    16:10 26.05.2026

  • 37 Тодор Правешки

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Абе":

    Абсолютно!
    Това е запазена привилегия само за петолъчниците!

    16:18 26.05.2026

  • 38 Майора

    Ало Ваньо , ало Костов кажи си..!Мсй много бързо забрави какво правеше и как Петър Стоянов като президент ти казваш да кажеш истината! Забрави как от РМП место 30 млд в бюджета влязоха3 млд , как си изтегли парите пт фалиралата КТБ , как заради дъщеря си даде Булбанк на италианците! И стига с думите наСорос и неговите НПО , не може те да определят нещата в една суверенна държаа!

    Коментиран от #40

    16:20 26.05.2026

  • 39 Ей ей ей

    Кой му разреши на тоя да надига глава. КОН БОБ ЩЕ ЯДЕ ЛИ?

    16:27 26.05.2026

  • 40 Дзак

    До коментар #38 от "Майора":

    Ти кажи как стана "Майор"!

    16:33 26.05.2026

  • 41 глупава идея

    Костов, Костов... Задай си въпроса: "Ако прокуратурата е част от правителството, какво ще стане с всяка опозиция?" Нали който вземе властта ще насъска де що има всички прокурори срещу опозиция, кметове от други партии, критици, неудобни медии и т.н. Ще се получи нещо като перфектна диктатура. Остава да предложиш и съдът да мине към управляващата партия и ще задминеш даже комунизма. Истинското решение е съдът и прокуратурата да са 100% независими от политиците и изградени изцяло на професионален принцип с широки избори от местните колегии и общности.

    16:39 26.05.2026

  • 42 Гост

    Продажника костов, който мечтаеше да е комунист

    16:45 26.05.2026

  • 43 Дориана

    Един провален политик като Иван Костов дава глупави и още по- провалени идеи за да падне България още по- надолу.

    16:45 26.05.2026

  • 44 Е Тогава Вече !

    Си !

    Е

    --

    Б !

    --

    А !

    Мамата !

    16:48 26.05.2026

  • 45 Противен

    Изключително противно същество.

    16:55 26.05.2026

  • 46 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    А, Костов без твой идеи, че още бършеме л... та, който ос.. ра, цялата държава

    17:05 26.05.2026

  • 47 Не може!

    Това означава политизиране на правосъдието!

    17:09 26.05.2026

