Румен Радев: Народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура

В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев.
Страната ни не само спаси делото на славянските първоучители, но и го претвори в основа за културното и духовно развитие на много народи, написа още Радев.
"От векове българите приемаме последователите на Кирил и Методий за апостоли и считаме просветата, културата и писмеността за висша ценност. Българският език и писменост обединяват, образоват и вдъхновяват поколенията, за да надмогнат всяка заблуда, невежество и корист", заявява премиерът.
Той добавя, че е уверен, че "народ, който от векове изгражда със силата на словото и духовността, тепърва има още какво да дари на човечеството". В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността, написа още министър-председателят.
На 24 май отдаваме почит и към святото дело на българските учители, към всички превърнали просветата, културата, науката и прогреса в своя мисия за достойното бъдеще на България, отбеляза още премиерът.
България чества днес Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. За първи път празникът в памет на делото на светите братя Кирил и Методий, създатели на славянската писменост, се чества в епархийското училище "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив на 11 май по стар стил през 1851 г. - по инициатива на Найден Геров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ТЯ Е СЪЗДАДЕНА В БЪЛГАРИЯ
.....
ДАЖЕ МАКЕДОНЦИТЕ ПИШАТ НА НЕЯ
.....
10:45 24.05.2026
7 Гюм от Славяново пише ли на славянски
10:49 24.05.2026
8 БОЦ - ко
Чрез Боташ - към прогрес !!!
10:50 24.05.2026
9 Рандев
Така е при феодализма.
10:51 24.05.2026
13 Да ! Дали сме !
Буквите !
----------------------
А За другото !
Да те е Срам !
Да го Изречеш !
Огрлеждайки !
Обора !
В който живеем !
Тука Днес !
10:55 24.05.2026
14 Хе хе...
До коментар #5 от "Факт":PoзАв, ще ти се пукне жлъчката от злоба бе! С Путин лягаш, с Пyтин ставаш. Що така бе, пони? Чак толкоз надълбоко ли ти бръкна тоз лош Пyтин?
11:02 24.05.2026
15 Тая работа !
Щом нямаш !
Фундаментално !
Виждане !
И План !
------------------------
Това че "караш" самалет !
Не значи Че мажеш !
Да Управяваш !
И Държава !
11:07 24.05.2026
21 Радев ли
Коментиран от #31
11:35 24.05.2026
31 Анонимен
До коментар #21 от "Радев ли":Радев нали изва от ВВС а после 10 години лежа в президентството а сега с Йотова никога не избирана за президент с Гюровите незаконници с политически репресии с огромни лъжи невиждани по телевизиите Интернет сайтове с парите на червените олигарси завладяха цялата власт бкп съветски другари червени милионери кога държавата ни беше завладяна от тези и как къде е демокрацията
13:36 24.05.2026
33 Анонимен
До коментар #22 от "В основата":Гешев искаше да разследва корупцията и влезе в президентството имаше и дела срещу олигарсите и какво последва след това пълна разруха за държавата пълна
13:39 24.05.2026
