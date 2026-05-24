Новини
България »
Румен Радев: Народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура

Румен Радев: Народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура

24 Май, 2026 11:31, обновена 24 Май, 2026 10:38 961 35

  • румен радев-
  • премиер-
  • 24 май-
  • празник

Страната ни не само спаси делото на славянските първоучители, но и го претвори в основа за културното и духовно развитие на много народи, написа премиерът

Румен Радев: Народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

В Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев.

Страната ни не само спаси делото на славянските първоучители, но и го претвори в основа за културното и духовно развитие на много народи, написа още Радев.

"От векове българите приемаме последователите на Кирил и Методий за апостоли и считаме просветата, културата и писмеността за висша ценност. Българският език и писменост обединяват, образоват и вдъхновяват поколенията, за да надмогнат всяка заблуда, невежество и корист", заявява премиерът.

Той добавя, че е уверен, че "народ, който от векове изгражда със силата на словото и духовността, тепърва има още какво да дари на човечеството". В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността, написа още министър-председателят.

На 24 май отдаваме почит и към святото дело на българските учители, към всички превърнали просветата, културата, науката и прогреса в своя мисия за достойното бъдеще на България, отбеляза още премиерът.

България чества днес Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. За първи път празникът в памет на делото на светите братя Кирил и Методий, създатели на славянската писменост, се чества в епархийското училище "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив на 11 май по стар стил през 1851 г. - по инициатива на Найден Геров.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахахахха

    5 3 Отговор
    Путин прати снощи урешник по Киев, но без взрив в него. Много е мил бакшиша

    Коментиран от #4

    10:39 24.05.2026

  • 2 Питане

    9 6 Отговор
    А кога ще настъпят всенародни тържества по повот прекачването ти на прага на ЦСЗ, заради ограбването на народа с Боташ ???

    10:42 24.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    НАШИЯ ПРИНОС Е КИРИЛИЦАТА
    .....
    ТЯ Е СЪЗДАДЕНА В БЪЛГАРИЯ
    .....
    ДАЖЕ МАКЕДОНЦИТЕ ПИШАТ НА НЕЯ
    .....

    10:45 24.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    5 6 Отговор
    Хазара Путин каза ,че Кирил и Методий са македонци,в русия сега учат китайски,Китай ги колонизира поетапно,взеха Сибир под аренда за 50 години

    Коментиран от #14

    10:48 24.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор
    направете празник за истинската азбука , не тия 2ма гърци , с ченгелите им!!!и не празнувайте Априлското заколение ,а похода на ген. Колев примерно!!! а 9 септември-ден на траур

    10:48 24.05.2026

  • 7 Гюм от Славяново пише ли на славянски

    8 0 Отговор
    Защото Кирил и Методи нито са българи, нито са създали единствено българската азбука Радко.

    10:49 24.05.2026

  • 8 БОЦ - ко

    8 3 Отговор
    Девиза днес -,
    Чрез Боташ - към прогрес !!!

    10:50 24.05.2026

  • 9 Рандев

    8 1 Отговор
    Народът се издави! Царят банкет прави.

    Така е при феодализма.

    10:51 24.05.2026

  • 10 До макетата

    9 0 Отговор
    Кирилицата е написана в български книжовни школи, в България, от учениците на Кирил и Методий, по заповед на княз Борис. Княз Борис, кани учениците на Кирил и Методий в България. Цял народ в онези години, не си е сменял писмеността си, без повелята на княза. Кирилицата е написана в Плисковско-Преславската и Охридската книжовна школа. Школи създадени от българската държава. Македонската държава е престанала да съществува, през 148 години преди Христа, това са били земи в пределите на България. Има нова македонска държава, чак през 20-ти век. Същия княз Борис , въвежда християнството, през 864 година в България.

    10:54 24.05.2026

  • 11 Чества бангаранга

    7 2 Отговор
    дето нито е дума, нито пък е българска, обаче следващата стъпка е Йотова да даде орден Стара планина на Даранлийката за тая измишльотина.

    10:54 24.05.2026

  • 12 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    Великата Българска цивилизация на основата на православието и кирилицата се простира от Адриатика до Аляска.

    10:55 24.05.2026

  • 13 Да ! Дали сме !

    3 0 Отговор
    Да ! Дали сме !

    Буквите !

    ----------------------

    А За другото !

    Да те е Срам !

    Да го Изречеш !

    Огрлеждайки !

    Обора !

    В който живеем !

    Тука Днес !

    10:55 24.05.2026

  • 14 Хе хе...

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    PoзАв, ще ти се пукне жлъчката от злоба бе! С Путин лягаш, с Пyтин ставаш. Що така бе, пони? Чак толкоз надълбоко ли ти бръкна тоз лош Пyтин?

    11:02 24.05.2026

  • 15 Тая работа !

    6 0 Отговор
    Не Е За Всеки !

    Щом нямаш !

    Фундаментално !

    Виждане !

    И План !

    ------------------------

    Това че "караш" самалет !

    Не значи Че мажеш !

    Да Управяваш !

    И Държава !

    11:07 24.05.2026

  • 16 нннн

    5 2 Отговор
    Бангаранга, народе възродени!

    11:09 24.05.2026

  • 17 Анонимен

    4 0 Отговор
    Този господин знае ли че има бедстващи хора които са гласували за него лично Господине какво правите да тези българи освен да парадирате с високомерие хората хората хората сега имат нужда от вас как го доказвате

    11:19 24.05.2026

  • 18 Мдаааа

    4 0 Отговор
    МУНЧО .... НЕ НИ ЗАНИМАВАЙ С ГЛУПОСТИ . СПРИ ДА ПРЕВРЪЩАШ СТРАНАТА В МОРДОР !

    11:23 24.05.2026

  • 19 Особенно

    4 1 Отговор
    сега държавата блести с цивилизацията на другарите ! Голям срам и тъга !

    11:24 24.05.2026

  • 20 Поръсен с Джоджен

    3 1 Отговор
    Хайде сега да забраним с закон ползването на чужди думи и азбука от държавни инстицуции (и евентуално публични медии?), че ми писна да ми обясняват, колко е гуд да си ситизен на нашата кънтри и как лейнгуич-а ни е уникален.

    11:25 24.05.2026

  • 21 Радев ли

    0 4 Отговор
    е виновен, че едни крадяха милиарди двадесет години, а и вие гласувахте за тях? Последствията от корупцията и безхаберието ще ги плащаме всички.

    Коментиран от #31

    11:35 24.05.2026

  • 22 В основата

    2 1 Отговор
    на всички бедствия и проблеми е тежката корупция. След 20 години кражби това са резултатите. Колко обществени поръчки са изпълнени в този район за укрепване на бреговете и почистване на коритата и какво е изпълнено? Сами можете да си отговорите. И къде са парите? Това са резултатите от корупцията.

    Коментиран от #33

    11:55 24.05.2026

  • 23 наглост от село Славяново

    4 0 Отговор
    Ти си измамник и лъжец! Ти "спечели" и двата си мандата с измама и национално предателство! ти си антипатичен, без грам харизма, ти не си за политик, още по-малко пък за държавен глава и премиер! Ти си роден да пасеш овцете в село Славяново, ама то пък, кремълският злодей Путин точно теб хареса за негов верен лакей, изпрати тук ординареца си Решетников, който наби канчето на агент Сава, на Нинова и особено на СИКаджийската мутра и престъпник от падземния свят Боко Тиквата, и ти се настани в президентството, за срам и резил на великата ни някога държава!

    11:55 24.05.2026

  • 24 Буревестников

    0 0 Отговор
    На всички Българи-Честит Празник -"Една Вяра,едно Слово,една Писменост !". На останалите bulgarians - Happy Hollyday and E.C.M. !

    11:59 24.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Принос към световната култура

    2 2 Отговор
    Маските и шикалкавенето на Дара са свалени и свърши.Дара представи пред световната публика ритуали/ хореографията/текст на казълбашите/алевити. България беше представена в евровизия с исляма/аллаха

    13:01 24.05.2026

  • 27 Фатмака

    4 0 Отговор
    Е ПРЕДАТЕЛ

    13:06 24.05.2026

  • 28 Славянка

    3 2 Отговор
    След КАТО ПОБЕДИТЕЛКАТА ДАРА прославя чужда песен, на чужд език, да Ходи, Подскача и я Пропагандира извън България. Не Българите да плащаме чрез Бюджета за маймунските й реклами.

    13:10 24.05.2026

  • 29 Коста

    2 2 Отговор
    Честит 24ти май на България и Украйна! Ден на българската и украинската писменост!

    13:11 24.05.2026

  • 30 Не трябва!

    3 1 Отговор
    Комунистите не трябва да празнуват 24-ти Май, защото те са руски шпиони, да си празнуват само руския празник 3-ти март. Иначе, честит празник на всички българи, бъдете живи и здрави!

    13:27 24.05.2026

  • 31 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Радев ли":

    Радев нали изва от ВВС а после 10 години лежа в президентството а сега с Йотова никога не избирана за президент с Гюровите незаконници с политически репресии с огромни лъжи невиждани по телевизиите Интернет сайтове с парите на червените олигарси завладяха цялата власт бкп съветски другари червени милионери кога държавата ни беше завладяна от тези и как къде е демокрацията

    13:36 24.05.2026

  • 32 След като Премахнахте

    1 0 Отговор
    Българските граници, Българската Конституция, Българската национална парична единица, е въпрос на време да премахнете и Българската Азбука. По фешън е Бангаранга на Латиница. Празник на Тъгата е днес, да ни поздравяват Българофоби.

    13:37 24.05.2026

  • 33 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "В основата":

    Гешев искаше да разследва корупцията и влезе в президентството имаше и дела срещу олигарсите и какво последва след това пълна разруха за държавата пълна

    13:39 24.05.2026

  • 34 Твоят народ

    1 0 Отговор
    чества, каквото му кажеш

    13:55 24.05.2026

  • 35 Селски

    0 0 Отговор
    тарикат

    14:00 24.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове