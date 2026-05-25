Над 4 500 санкционирани шофьори само за 24 часа

Натоварено движение по основните пътища в страната. Каква е ситуацията на входовете на София в последния почивен ден?

За съжаление "голямото прибиране" взе жертва. Жена загина в тежка катастрофа, станала минути преди 15 ч. на един от най-натоварените участъци край Симитли. Причината за инцидента е изпреварване, предприето от 60-годишната шофьорка, станала жертва на произшествието. Това затвори основния път между Кулата и Благоевград и за часове движението беше пренасочено по обходни маршрути, което създаде допълнително напрежение.

Само през вчерашния ден за подобни неправилни маневри и неспазване на знаци са санкционирани над 760 шофьори. В момента най-натоварено е движението по магистралите "Тракия", "Струма" и "Хемус" в участъците близо до София и на входовете на столицата, като екипи на "Пътна полиция" са в готовност да регулират трафика. Интензивно, но без задръстванията е и движението в района на Владая и входа към Княжево.



Повече от 4500 са санкционираните шофьори през последните 24 часа. Като над 250 от тях са за превишена скорост, 25 са седнали зад волана след употреба на алкохол, а трима - наркотици.