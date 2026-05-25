Над 4 500 санкционирани шофьори само за 24 часа

25 Май, 2026 21:06, обновена 25 Май, 2026 20:08

Натоварен трафик след празниците

Натоварено движение по основните пътища в страната. Каква е ситуацията на входовете на София в последния почивен ден?

За съжаление "голямото прибиране" взе жертва. Жена загина в тежка катастрофа, станала минути преди 15 ч. на един от най-натоварените участъци край Симитли. Причината за инцидента е изпреварване, предприето от 60-годишната шофьорка, станала жертва на произшествието. Това затвори основния път между Кулата и Благоевград и за часове движението беше пренасочено по обходни маршрути, което създаде допълнително напрежение.

Само през вчерашния ден за подобни неправилни маневри и неспазване на знаци са санкционирани над 760 шофьори. В момента най-натоварено е движението по магистралите "Тракия", "Струма" и "Хемус" в участъците близо до София и на входовете на столицата, като екипи на "Пътна полиция" са в готовност да регулират трафика. Интензивно, но без задръстванията е и движението в района на Владая и входа към Княжево.

Повече от 4500 са санкционираните шофьори през последните 24 часа. Като над 250 от тях са за превишена скорост, 25 са седнали зад волана след употреба на алкохол, а трима - наркотици.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе !

    2 1 Отговор
    Тези изедници няма да се разработят и да отпищят движението, за да помогнат на хората! Тези изедници щракат щтракат щтракат........рекет рекет рекет...

    20:11 25.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Шибай пръчко!! В България ако не псуваш докато шофираш, значи не следиш внимателно пътната обстановка!

    20:14 25.05.2026

  • 3 Яшар

    5 0 Отговор
    Сега като изключим писаните и някой други поне 2000 -3000 от тези с глобите могат да заведат колективен иск срещу държавата за това че нее подсигурила подходящи пътища и връзки ,а събира такси,винетки,данъци ...иска трябва да е и персонален към Бойко и след него правителствата , вкл за смъртни случай ,той 15 г се калпав асфалт лее, тези още 5 ..

    20:14 25.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    при над милион на пътя говорим за 0,00 нещо си нарушители и то както става ясно преобладаващо за простотии нямащи кой зае колко общо с пътната безопасност!

    20:34 25.05.2026

  • 5 Чичака

    0 0 Отговор
    Само бой по каскитеееее
    Избихте се бе
    Като стъпите в Гърция не смеете да настъпите осевата линия .
    Леко по леко и тука става така
    Яки глоби ,номерата доло,и книжките на трупчета .

    20:38 25.05.2026

