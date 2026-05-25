Над 20 км е задръстването след Кресна

Километрично задръстване от над 20 км се е образувало на главния път Е-79 след Кресна, предава репортер на ФОКУС.
По-рано днес, около 15:00 ч., в участъка след град Симитли (в района на разклона за село Черниче), възникна тежък инцидент. При сблъсък между лек автомобил и камион загина 60-годишна жена.
Поради извършването на процесуално-следствени огледи, движението по главен път Е-79 беше напълно затворено и в двете посоки.
