Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Кресна »
Над 20 км е задръстването след Кресна

Над 20 км е задръстването след Кресна

25 Май, 2026 19:31, обновена 25 Май, 2026 18:34 1 473 16

  • задръстване-
  • кресна-
  • трафик

По-рано днес край Симитли при сблъсък между лек автомобил и камион загина 60-годишна жена

Над 20 км е задръстването след Кресна - 1
Снимка: ФОКУС
Фокус Фокус

Километрично задръстване от над 20 км се е образувало на главния път Е-79 след Кресна, предава репортер на ФОКУС.

По-рано днес, около 15:00 ч., в участъка след град Симитли (в района на разклона за село Черниче), възникна тежък инцидент. При сблъсък между лек автомобил и камион загина 60-годишна жена.

Поради извършването на процесуално-следствени огледи, движението по главен път Е-79 беше напълно затворено и в двете посоки.


Кресна / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    4 9 Отговор
    Какво има в Кресна панаир ли ...селски...штото у гръцко е по евтино от село тук и ни търпят и мар.газиите ...вече не толкова и бои порадваме ама ...гръцки.хи хи

    18:37 25.05.2026

  • 2 Начо

    15 5 Отговор
    ,, бедните българи,, се връщат от разходка и шопинг в Гърция

    Коментиран от #7, #15

    18:39 25.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кмета на Симитли

    10 1 Отговор
    Аз па баце съм го таков.ал с 200.

    18:42 25.05.2026

  • 5 А бе

    19 1 Отговор
    Да седят там поне до петък. Толкова е спокойно в София...

    18:47 25.05.2026

  • 6 Всичкото селянин да се прибира

    16 2 Отговор
    Че утре е на работа. До обяд ще се показват снимки, след обяд ще се псува държавата щото тука е по-скъпо.

    Коментиран от #8

    18:56 25.05.2026

  • 7 Дааа

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Начо":

    Какво те бърка кой къде ходи???Ако си от пианките пред блока, другите не сме

    18:56 25.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гробар

    13 2 Отговор
    Бай Ганю е тежка напаст за Европа. Пишман станаха че го приеха в ЕС и Шенген.

    18:57 25.05.2026

  • 10 Той

    2 3 Отговор
    И всички лальовци тука да не забравите да благодарите на зеления октопод.

    19:00 25.05.2026

  • 11 Къде са парите

    6 0 Отговор
    Това ли е на Борисов магистралата

    19:23 25.05.2026

  • 12 жоро илиев пряко от ада

    4 1 Отговор
    За това селяните ли са виновни? Трябва да се върне софийското жителство и на другия ден ще станем Швейцария на Балканите.

    Коментиран от #16

    19:25 25.05.2026

  • 13 Тиквострала

    3 1 Отговор
    Завръщането на цървулите.

    19:26 25.05.2026

  • 14 Селчо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дааа":

    Ще викаш но тоя, дето те е правил на пияна глава. А ти е евтино, щото си на селска трапеза с консерви. Голтак смешен.

    19:32 25.05.2026

  • 15 1984

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Начо":

    Аииий,Ти си направо в 1948г.Аииий..не си мръднал от Там!Ако не ,,верваш,,:чети -Оруел!!!

    19:53 25.05.2026

  • 16 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "жоро илиев пряко от ада":

    Не ме разбирай погрешно!! От Варна съм и нагли шопи цяло лято ми се врат без мигачи по лентите и се пречкат!! Хич не ми дреме дали ще си върнете софийското гражданство, обаче ти гарантирам, гражданино със синя кръв, че ако всички пришълци от София се изнесат, ти ще трябва да си ринеш сам боклука и да си шофираш градския транспорт и да си кастриш дръвчетата по парковете, щото без тези пришълци оставате само велики благородници, които една крушка не могат зави!

    20:08 25.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове