Над 20 км е задръстването след Кресна

Километрично задръстване от над 20 км се е образувало на главния път Е-79 след Кресна, предава репортер на ФОКУС.

По-рано днес, около 15:00 ч., в участъка след град Симитли (в района на разклона за село Черниче), възникна тежък инцидент. При сблъсък между лек автомобил и камион загина 60-годишна жена.

Поради извършването на процесуално-следствени огледи, движението по главен път Е-79 беше напълно затворено и в двете посоки.