Борислав Сарафов: Време е да се върна към работата си на редови следовател! Подадох оставка като директор на НСлС

Броени минути, след като стана ясно, че бившият обвинител номер едно в държавата Борислав Сарафов е подал оставка и като директор на Националната следствена служба, той официално коментира оттеглянето си от следственото звено (НСлС).

Сарафов е депозирал заявление до Прокурорската колегия на ВСС за предсрочно освобождаване от поста днес, 27 май. В своето изявление бившият главен прокурор посочва, че решението е взето след внимателна лична и професионална преценка и че желае да се върне към работата на редови следовател, уточни "Труд".

Подчертава също значението на професионализма и устойчивостта в системата, както и необходимостта от реформи, основани на диалог и институционален подход. Отбелязва, че модернизирането на нормативната уредба е по-важно от персоналните промени чрез извънредни законодателни мерки. Според него човек е най-полезен там, "където може да работи спокойно и където опитът му има реален смисъл".

Ето и цялото му изявление:

Последният месец, в който имах възможност отново да изпълнявам функциите си като ръководител на Националната следствена служба, ми даде основание още веднъж да оценя професионализма, отдадеността и устойчивостта на колегите, с които работя. Това е оценка, която нееднократно сме получавали и от нашите международни партньори, с които през последните повече от десет години изградихме стабилно и ефективно сътрудничество. В условията на все по-сложни предизвикателства пред сигурността и правосъдието подобно партньорство има особена стойност и следва да бъде развивано и надграждано.

Като човек, преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионалния път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи. Вярвам, че устойчивите решения се постигат чрез професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната уредба и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в т.ч. чрез извънредни законодателни способи.

След дълги години на ръководни позиции смятам, че е настъпил моментът да се оттегля от административната дейност. Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план. Затова днес, 27.05.2026 г., депозирах заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъда предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, и да бъда възстановен като редови следовател. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл.