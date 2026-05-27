Борислав Сарафов: Време е да се върна към работата си на редови следовател! Подадох оставка като директор на НСлС

Броени минути, след като стана ясно, че бившият обвинител номер едно в държавата Борислав Сарафов е подал оставка и като директор на Националната следствена служба, той официално коментира оттеглянето си от следственото звено (НСлС).
Сарафов е депозирал заявление до Прокурорската колегия на ВСС за предсрочно освобождаване от поста днес, 27 май. В своето изявление бившият главен прокурор посочва, че решението е взето след внимателна лична и професионална преценка и че желае да се върне към работата на редови следовател, уточни "Труд".
Подчертава също значението на професионализма и устойчивостта в системата, както и необходимостта от реформи, основани на диалог и институционален подход. Отбелязва, че модернизирането на нормативната уредба е по-важно от персоналните промени чрез извънредни законодателни мерки. Според него човек е най-полезен там, "където може да работи спокойно и където опитът му има реален смисъл".
Ето и цялото му изявление:
Последният месец, в който имах възможност отново да изпълнявам функциите си като ръководител на Националната следствена служба, ми даде основание още веднъж да оценя професионализма, отдадеността и устойчивостта на колегите, с които работя. Това е оценка, която нееднократно сме получавали и от нашите международни партньори, с които през последните повече от десет години изградихме стабилно и ефективно сътрудничество. В условията на все по-сложни предизвикателства пред сигурността и правосъдието подобно партньорство има особена стойност и следва да бъде развивано и надграждано.
Като човек, преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионалния път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи. Вярвам, че устойчивите решения се постигат чрез професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната уредба и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в т.ч. чрез извънредни законодателни способи.
След дълги години на ръководни позиции смятам, че е настъпил моментът да се оттегля от административната дейност. Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план. Затова днес, 27.05.2026 г., депозирах заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъда предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, и да бъда възстановен като редови следовател. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сарафов е позор!!
10:44 27.05.2026
2 Възмутен
10:45 27.05.2026
3 И За Такъв !Не Ставаш !
И Торбата !
Коментиран от #63
10:46 27.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Според мен е време
10:47 27.05.2026
6 Най-после!
10:47 27.05.2026
7 9689
10:48 27.05.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
... И НСЛС ТРЯБВА ДА УЧАСТВА
......
ЕСТЕСТВЕНО Е ЧЕ САРАФОВ ЩЕ СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА - НЯМА КАК ДА РАЗСЛЕДВА
ДВЕТЕ НАЙ - ГОЛЕМИ ДЖУДЖЕТА:)
10:48 27.05.2026
9 Гост
10:48 27.05.2026
10 Гост
10:48 27.05.2026
11 Мнение
10:48 27.05.2026
12 донки
10:48 27.05.2026
13 народа
10:50 27.05.2026
14 Роро
10:50 27.05.2026
15 Закъсня!
От затвора, трудов стаж не се трупа!
Вместо да взимаш. Ще връщаш!
10:51 27.05.2026
16 Парадокс БГ
10:51 27.05.2026
17 Иван Грозни
10:52 27.05.2026
18 Гладен измамник няма
10:52 27.05.2026
19 Някой
Ако някой от там се заинтересува, ето един от номерата: пр. пр. №5776/2026г
Те ще знаят за какво е по него.
Гледах и на ЕС къде трябва да се подаде, но там е разкъсано и като на лични жалби.
Все пак народа и в частност аз сме работодателите на прокуратурата и МВР.
10:53 27.05.2026
20 Поро
10:53 27.05.2026
21 Парадокс БГ
10:53 27.05.2026
22 Хасковски каунь
10:54 27.05.2026
23 Ирония
Иначе..ама, че фарс с този и с Висшия Съдебен Съвет, който отказа да образува дисциплинарно производство срещу него...
10:55 27.05.2026
24 Боби Колев
Този път - надолу.
За разлика от Гешев, обаче, този удържа бастиона и гледаше смело и нагло народната омраза в очите до последно.
А сега гледаме в Радев дали ше подгони някой от тези разжалваните или по стара традиция всичко ще мине тихо и гладко.
Парите ги няма.
Виновни...също няма.
2-3 разжалвани в пенсия...и народа не че се радва, но повече и не очаква.
10:57 27.05.2026
25 Ранди
Коментиран от #58
10:57 27.05.2026
26 зрител
10:57 27.05.2026
27 Ирония
10:58 27.05.2026
28 Съмняващ се
10:59 27.05.2026
29 Цвете
11:00 27.05.2026
30 Субсоник
11:00 27.05.2026
31 ще му е трудно . какъв случай ще му
11:00 27.05.2026
32 Кривак
11:01 27.05.2026
33 Цитат
11:01 27.05.2026
34 Пвс
11:02 27.05.2026
35 Цвете
11:03 27.05.2026
36 Това
11:03 27.05.2026
37 ЕкстраЦаца
11:03 27.05.2026
38 Ирония
11:04 27.05.2026
39 Траян
11:05 27.05.2026
40 Има Сделка!
11:06 27.05.2026
41 Питане
11:06 27.05.2026
42 Цвете
11:06 27.05.2026
43 Цвете
11:08 27.05.2026
44 Деций
11:09 27.05.2026
45 дондьо 2026
да ни крадат парите!
500€ пенсия 700€ миним.
раб заплата а тоя хубавец
взима минимум 13/15 000€!
11:10 27.05.2026
46 ван мaaмy
11:10 27.05.2026
47 Бгг
11:12 27.05.2026
48 Теслатъ
11:12 27.05.2026
49 И за там не ставаш!
11:18 27.05.2026
50 Лост
11:27 27.05.2026
51 ккк
11:30 27.05.2026
52 ООрана държава
11:41 27.05.2026
53 бай Ставри
Коментиран от #60
11:41 27.05.2026
54 Нищо не се разбира
11:46 27.05.2026
55 Хер Флик
11:47 27.05.2026
56 д-р Дулитъл
11:55 27.05.2026
57 това добре
11:56 27.05.2026
58 клюкарката
До коментар #25 от "Ранди":Цял ден на крак?С това огромно шкембе като бременна жена?Тоя ще драсне към Гърция.Няма начин да няма там имение или хотелче.Всички от тази гилдия имат.
11:57 27.05.2026
59 Парафов
12:07 27.05.2026
60 иоио
До коментар #53 от "бай Ставри":Също така да бъде дисциплинарно уволнен, за да не може да си вземе 20 заплати.
12:07 27.05.2026
61 Тариката Сарафов
12:11 27.05.2026
62 Грета
12:15 27.05.2026
63 стикс
До коментар #3 от "И За Такъв !Не Ставаш !":В екарисажа на топло.Това е честен финал.
12:19 27.05.2026
64 Оракула от Делфи
да обидиш и да окипазиш всички редови следователи в България , като корумпирани служители!!!!
Не мисля, че този , полицай има място в система където и да било то
та дори и като пазач в някое , селско РПУ !!!!
Или чистиш гангрената до кокал, или забрави за промяна и светло бъдеще!!!
12:33 27.05.2026