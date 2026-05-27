Новини
България »
София »
Борислав Сарафов: Време е да се върна към работата си на редови следовател! Подадох оставка като директор на НСлС

Борислав Сарафов: Време е да се върна към работата си на редови следовател! Подадох оставка като директор на НСлС

27 Май, 2026 10:43 1 387 64

  • борислав сарафов-
  • директор-
  • нслс-
  • следовател-
  • главен прокурор

Бившият главен прокурор посочва, че решението е взето след внимателна лична и професионална преценка

Борислав Сарафов: Време е да се върна към работата си на редови следовател! Подадох оставка като директор на НСлС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броени минути, след като стана ясно, че бившият обвинител номер едно в държавата Борислав Сарафов е подал оставка и като директор на Националната следствена служба, той официално коментира оттеглянето си от следственото звено (НСлС).

Сарафов е депозирал заявление до Прокурорската колегия на ВСС за предсрочно освобождаване от поста днес, 27 май. В своето изявление бившият главен прокурор посочва, че решението е взето след внимателна лична и професионална преценка и че желае да се върне към работата на редови следовател, уточни "Труд".

Подчертава също значението на професионализма и устойчивостта в системата, както и необходимостта от реформи, основани на диалог и институционален подход. Отбелязва, че модернизирането на нормативната уредба е по-важно от персоналните промени чрез извънредни законодателни мерки. Според него човек е най-полезен там, "където може да работи спокойно и където опитът му има реален смисъл".

Ето и цялото му изявление:

Последният месец, в който имах възможност отново да изпълнявам функциите си като ръководител на Националната следствена служба, ми даде основание още веднъж да оценя професионализма, отдадеността и устойчивостта на колегите, с които работя. Това е оценка, която нееднократно сме получавали и от нашите международни партньори, с които през последните повече от десет години изградихме стабилно и ефективно сътрудничество. В условията на все по-сложни предизвикателства пред сигурността и правосъдието подобно партньорство има особена стойност и следва да бъде развивано и надграждано.

Като човек, преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионалния път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи. Вярвам, че устойчивите решения се постигат чрез професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната уредба и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в т.ч. чрез извънредни законодателни способи.

След дълги години на ръководни позиции смятам, че е настъпил моментът да се оттегля от административната дейност. Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план. Затова днес, 27.05.2026 г., депозирах заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъда предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, и да бъда възстановен като редови следовател. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сарафов е позор!!

    60 0 Отговор
    На Сарафов трябва да му се забрани да работи в Правосъдната система!

    10:44 27.05.2026

  • 2 Възмутен

    53 0 Отговор
    Този и за редови следовател няма морал и етика да работи.

    10:45 27.05.2026

  • 3 И За Такъв !Не Ставаш !

    43 0 Отговор
    Метлата !

    И Торбата !

    Коментиран от #63

    10:46 27.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Според мен е време

    43 0 Отговор
    Да влезеш в затвора

    10:47 27.05.2026

  • 6 Най-после!

    24 0 Отговор
    Хубавите новини не спират...

    10:47 27.05.2026

  • 7 9689

    33 0 Отговор
    Престъпнико,и така няма да се спасиш.

    10:48 27.05.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 0 Отговор
    ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА И СГП ВОДЯТ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДНА ОПГ И НЯКОЛКО
    НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
    ... И НСЛС ТРЯБВА ДА УЧАСТВА
    ......
    ЕСТЕСТВЕНО Е ЧЕ САРАФОВ ЩЕ СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА - НЯМА КАК ДА РАЗСЛЕДВА
    ДВЕТЕ НАЙ - ГОЛЕМИ ДЖУДЖЕТА:)

    10:48 27.05.2026

  • 9 Гост

    32 0 Отговор
    Само като затворник можеш да се върнеш, слугиньо мафиотска

    10:48 27.05.2026

  • 10 Гост

    17 0 Отговор
    Искаш ама радевците ще те отстранят от системата след всичко което се случи ми се вижда на мен

    10:48 27.05.2026

  • 11 Мнение

    26 0 Отговор
    Да го разледват него и близките му за имущество и финанси!

    10:48 27.05.2026

  • 12 донки

    29 0 Отговор
    Време е ти и господарите ти да бъде арестувани и затворени. Крайно време. Също така е време сина ти и семейството ти да бъдат разследвани а имуществтото конфискувано.

    10:48 27.05.2026

  • 13 народа

    27 0 Отговор
    Редно е сега да разтурят Делта гард , те са гавазите на мафията

    10:50 27.05.2026

  • 14 Роро

    21 0 Отговор
    Да го разследват и съдят, а не да се пенсионира с 20 заплати.

    10:50 27.05.2026

  • 15 Закъсня!

    17 0 Отговор
    Ужасно закъсня!
    От затвора, трудов стаж не се трупа!
    Вместо да взимаш. Ще връщаш!

    10:51 27.05.2026

  • 16 Парадокс БГ

    14 0 Отговор
    Той е главното джудже. Няма да му посегнат на далаверките. Той беше "Инструмента на Бог", той си живурка добре. Пито, платено.

    10:51 27.05.2026

  • 17 Иван Грозни

    15 0 Отговор
    Колкото по-некадърен ама мушенгия по-голем началник беше критерия на боко. А сега като следовател да му заповядат да разследва чекмеджето. И като тръгнат едни резултати ум да ти зайде и току виж изтекал давностния срок.Няма по-ефективна система от нашата.

    10:52 27.05.2026

  • 18 Гладен измамник няма

    13 0 Отговор
    Кой знае за какъв пост се е споразумял. Гладен няма да остане.

    10:52 27.05.2026

  • 19 Някой

    12 1 Отговор
    Подавал съм сигнали до прокуратурата. Не може да ги накараш да работят, дори да става дума за потенциални многократни убийци. Като съм подавал звукови записи със самопризнания за убийства, лежане в затвори (и умрял там), за самоубийства, умрели от наркотици и разпространение и отглеждане (вероятно малко). Говори се за поне 15 убийства и споменати около 20 жертви. При подадени над 15 сигнала и допълнения не успях да ги накарам. Трябва да има умрели и след подаването на първият сигнал от мен.
    Ако някой от там се заинтересува, ето един от номерата: пр. пр. №5776/2026г
    Те ще знаят за какво е по него.
    Гледах и на ЕС къде трябва да се подаде, но там е разкъсано и като на лични жалби.
    Все пак народа и в частност аз сме работодателите на прокуратурата и МВР.

    10:53 27.05.2026

  • 20 Поро

    14 0 Отговор
    дебелоок и нагъл.

    10:53 27.05.2026

  • 21 Парадокс БГ

    14 0 Отговор
    Държавата, в която се чака на благосклонността на бандита да подаде оставка...

    10:53 27.05.2026

  • 22 Хасковски каунь

    9 0 Отговор
    А като полицай на терен /стражар/ как ще е ?

    10:54 27.05.2026

  • 23 Ирония

    11 0 Отговор
    Бащице, недей! Всички Джуджета и Нотаиуси ще осиротеят без теб!

    Иначе..ама, че фарс с този и с Висшия Съдебен Съвет, който отказа да образува дисциплинарно производство срещу него...

    10:55 27.05.2026

  • 24 Боби Колев

    11 0 Отговор
    Този пак го прегрупираха.
    Този път - надолу.
    За разлика от Гешев, обаче, този удържа бастиона и гледаше смело и нагло народната омраза в очите до последно.
    А сега гледаме в Радев дали ше подгони някой от тези разжалваните или по стара традиция всичко ще мине тихо и гладко.
    Парите ги няма.
    Виновни...също няма.
    2-3 разжалвани в пенсия...и народа не че се радва, но повече и не очаква.

    10:57 27.05.2026

  • 25 Ранди

    7 0 Отговор
    Предлагам постови полицай в метрото, цял ден на крак. Да го видя тогава.

    Коментиран от #58

    10:57 27.05.2026

  • 26 зрител

    10 0 Отговор
    Сега остава да видим кой прокурор е готов да се превърне в звезда и да си постели за по-добра кариера .Само трябва веднага да поиска имунитета на Пеевски ! Дали има прокурор с кураж и държавническо мислене ?

    10:57 27.05.2026

  • 27 Ирония

    7 0 Отговор
    Айде следващото джудже да застъпи на поста.

    10:58 27.05.2026

  • 28 Съмняващ се

    7 0 Отговор
    Сега ще инсталират Някой друг болук, като него добър в прикриването на престъпления!

    10:59 27.05.2026

  • 29 Цвете

    9 0 Отговор
    ЗАБРАВИ ЗА ПРАВОСЪДИЕТО ,ЗАВИНАГИ. ТРЯБВА ДА СЕ РАЗПЛЕТЕ ВСИЧКО СВЪРЗАНО С ТЕБ И ПЕТРОВ ЗА ДЖУДЖЕТАТА. НА КОЙ ИЛИ КОИ ВАШИ " КОЛЕГИ " ВКЛЮЧИТЕЛНО РУСИНОВА СА РАЗДАВАНИ ПАРИ НА КАЛПАК ЗА ДА ПОСЛУЖАТ НА КОЯ ЛИЧНОСТ ДА " ИЗЧИСТИТЕ " НЯКОЕ И ДРУГО ДЕЛО? ДА РАЗКАРАТ ЧАДЪРА И ПО РЕД ДА ВИ ПОЧВАТ.ЯСНО ТИ Е, ЧЕ ОМРАЗАТА КЪМ " ПРАВОСЪДИЕТО " ,АКО ИМА ТАКОВА Е ОТВРАТИЛО НАС БЪЛГАРИТЕ С ВАШИТЕ ВРЪТКИ.СТИГА ,37 ГОДИНИ ДАЛАВЕРИ.👍🎭🤦‍♂️🇧🇬😠🚔👨‍🎓

    11:00 27.05.2026

  • 30 Субсоник

    9 1 Отговор
    Сега ще се потули на някоя сгодна службица, я държавна, я в някоя частна компания, чийто собственик му дължи услуга, далеч от светлината на прожекторите.

    11:00 27.05.2026

  • 31 ще му е трудно . какъв случай ще му

    7 0 Отговор
    дадат . петрохан или 2 скочили в благоевград . да си следовател е хубава работа . нещо кат дедектив . случая алексей е забатачен . някакъв джип и колело . едва ли са само 2 извършителите . не е много професионално убийство . тук има около 200 мутренски убийства . не са разкрити . с изтрел или взрив . почнаха с крушата . даже имаше такива дето хвалеха убийците . колко лош бил убития . следователите не можаха да ги разкрият .

    11:00 27.05.2026

  • 32 Кривак

    11 1 Отговор
    Сарафов трябва да бъде подведен под отговорност, защото незаконно заемаше поста гл. прокурор.

    11:01 27.05.2026

  • 33 Цитат

    11 0 Отговор
    "Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието, нелегитимно упражняващ функциите на гл. прокурор през последните 9 месеца - да се измъкне с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинирана отговорност", призова депутатът и бивш правосъден министър Атанас Славов.

    11:01 27.05.2026

  • 34 Пвс

    8 1 Отговор
    В панделата с шопара и тиквата!

    11:02 27.05.2026

  • 35 Цвете

    7 0 Отговор
    ЗАБРАВИ ЗА ПРАВОСЪДИЕТО ,ЗАВИНАГИ. ТРЯБВА ДА СЕ РАЗПЛЕТЕ ВСИЧКО СВЪРЗАНО С ТЕБ И ПЕТРОВ ЗА ДЖУДЖЕТАТА. НА КОЙ ИЛИ КОИ ВАШИ " КОЛЕГИ " ВКЛЮЧИТЕЛНО РУСИНОВА СА РАЗДАВАНИ ПАРИ НА КАЛПАК ЗА ДА ПОСЛУЖАТ НА КОЯ ЛИЧНОСТ ДА " ИЗЧИСТИТЕ " НЯКОЕ И ДРУГО ДЕЛО? ДА РАЗКАРАТ ЧАДЪРА И ПО РЕД ДА ВИ ПОЧВАТ.ЯСНО ТИ Е, ЧЕ ОМРАЗАТА КЪМ " ПРАВОСЪДИЕТО " ,АКО ИМА ТАКОВА Е ОТВРАТИЛО НАС БЪЛГАРИТЕ С ВАШИТЕ ВРЪТКИ.СТИГА ,37 ГОДИНИ ДАЛАВЕРИ.👍🎭🤦‍♂️🇧🇬😠🚔👨‍🎓

    11:03 27.05.2026

  • 36 Това

    10 0 Отговор
    да не му е бащиния ? Кеф ти прокурор , че и главен , кеф ти следовател ? Самоназначения ?!

    11:03 27.05.2026

  • 37 ЕкстраЦаца

    8 0 Отговор
    Абе тея лигавщини край нямат ли... сега пък следовател искал да е... и кого ще следва - генерал №1 или генерал №2.

    11:03 27.05.2026

  • 38 Ирония

    7 1 Отговор
    Може и файтонджия да стане ма то и принцеса може, колко му е... само да поиска.

    11:04 27.05.2026

  • 39 Траян

    8 0 Отговор
    А не е ли редно да е НИЩО????!

    11:05 27.05.2026

  • 40 Има Сделка!

    5 0 Отговор
    Сделка ! Който назначи Сарафа, той го и оттегли от всички ръководни позиции в съдебната система ! С Радев се работи лесно.

    11:06 27.05.2026

  • 41 Питане

    4 0 Отговор
    Кого пак ще следиш бе, твойта......ца

    11:06 27.05.2026

  • 42 Цвете

    6 0 Отговор
    ЗАБРАВИ ЗА ПРАВОСЪДИЕТО ,ЗАВИНАГИ. ТРЯБВА ДА СЕ РАЗПЛЕТЕ ВСИЧКО СВЪРЗАНО С ТЕБ И ПЕТРОВ ЗА ДЖУДЖЕТАТА. НА КОЙ ИЛИ КОИ ВАШИ " КОЛЕГИ " ВКЛЮЧИТЕЛНО РУСИНОВА СА РАЗДАВАНИ ПАРИ НА КАЛПАК ЗА ДА ПОСЛУЖАТ НА КОЯ ЛИЧНОСТ ДА " ИЗЧИСТИТЕ " НЯКОЕ И ДРУГО ДЕЛО? ДА РАЗКАРАТ ЧАДЪРА И ПО РЕД ДА ВИ ПОЧВАТ.ЯСНО ТИ Е, ЧЕ ОМРАЗАТА КЪМ " ПРАВОСЪДИЕТО " ,АКО ИМА ТАКОВА Е ОТВРАТИЛО НАС БЪЛГАРИТЕ С ВАШИТЕ ВРЪТКИ.СТИГА ,37 ГОДИНИ ДАЛАВЕРИ.👍🎭🤦‍♂️🇧🇬😠🚔👨‍🎓ЗАБРАВИХ ДА ДОБАВЯ ДА ВЪРНЕ ЗАПЛАТИТЕ КОИТО Е ВЗЕЛ ОТ ПЕРИОДА, КОГАТО Е НЕЛИГИТИМЕН ПРОКУРОР. ПАРИТЕ ВИ СА ОТ ДЖОБА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЯСНА СЪМ, НАЛИ?🤷‍♀️🐑🌬

    11:06 27.05.2026

  • 43 Цвете

    6 0 Отговор
    ЗАБРАВИ ЗА ПРАВОСЪДИЕТО ,ЗАВИНАГИ. ТРЯБВА ДА СЕ РАЗПЛЕТЕ ВСИЧКО СВЪРЗАНО С ТЕБ И ПЕТРОВ ЗА ДЖУДЖЕТАТА. НА КОЙ ИЛИ КОИ ВАШИ " КОЛЕГИ " ВКЛЮЧИТЕЛНО РУСИНОВА СА РАЗДАВАНИ ПАРИ НА КАЛПАК ЗА ДА ПОСЛУЖАТ НА КОЯ ЛИЧНОСТ ДА " ИЗЧИСТИТЕ " НЯКОЕ И ДРУГО ДЕЛО? ДА РАЗКАРАТ ЧАДЪРА И ПО РЕД ДА ВИ ПОЧВАТ.ЯСНО ТИ Е, ЧЕ ОМРАЗАТА КЪМ " ПРАВОСЪДИЕТО " ,АКО ИМА ТАКОВА Е ОТВРАТИЛО НАС БЪЛГАРИТЕ С ВАШИТЕ ВРЪТКИ.СТИГА ,37 ГОДИНИ ДАЛАВЕРИ.👍🎭🤦‍♂️🇧🇬😠🚔👨‍🎓ЗАБРАВИХ ДА ДОБАВЯ ДА ВЪРНЕ ЗАПЛАТИТЕ КОИТО Е ВЗЕЛ ОТ ПЕРИОДА, КОГАТО Е НЕЛИГИТИМЕН ПРОКУРОР. ПАРИТЕ ВИ СА ОТ ДЖОБА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЯСНА СЪМ, НАЛИ?🤷‍♀️🐑🌬

    11:08 27.05.2026

  • 44 Деций

    7 1 Отговор
    Къв следовател бе,ти трябва да бъдеш разследван и натикан до живот!Следовател щял да става,нали до сега СЛЕДВА указанията на тиквата и шопара,време ви е вече!

    11:09 27.05.2026

  • 45 дондьо 2026

    6 1 Отговор
    чантаджиите вън от системата! омръзна ми
    да ни крадат парите!
    500€ пенсия 700€ миним.
    раб заплата а тоя хубавец
    взима минимум 13/15 000€!

    11:10 27.05.2026

  • 46 ван мaaмy

    6 0 Отговор
    Редови следовател...... Само гледай, как ще ги подкара наред разбойниците.

    11:10 27.05.2026

  • 47 Бгг

    4 0 Отговор
    Време ви е за трудов лагер.

    11:12 27.05.2026

  • 48 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Това май е завоалирано Послание към Власта, демек, Сарафчу е готов да сътрудничи със Следствието, Прокуратурата и Съда! -))))))

    11:12 27.05.2026

  • 49 И за там не ставаш!

    4 0 Отговор
    Евентуално за хигиенист може.

    11:18 27.05.2026

  • 50 Лост

    4 0 Отговор
    Да се връща и началника да го гони по устав.Докато го уволни дисциплинарно.

    11:27 27.05.2026

  • 51 ккк

    1 0 Отговор
    следовател - редови на терен или заврян в някоя канцеларийка и големите пари за нищоправене

    11:30 27.05.2026

  • 52 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Ходи работи пазач на килия ама от вътрешната страна

    11:41 27.05.2026

  • 53 бай Ставри

    2 0 Отговор
    какъв следовател бе?Вън от системата завинаги.Да няма право и да стане адвокат.Да му се публикува собствеността.Кой знае с какви имоти и замъци разполага.Нали обещаха да започнат от Борисов и Пеевски?Какво стана?Нищо.Пак ни излагАха както винаги и за пореден път.Честито!Ние си знаехме но тайно се надявахме,че този път нищо ще се случи.Е,за сега не се случва.Дни и месеци минават,надеждата остава.

    Коментиран от #60

    11:41 27.05.2026

  • 54 Нищо не се разбира

    4 0 Отговор
    Е как следовател? Нали него трябва да разследват. Или ще го оставят отново да разследва сам себе си в едно с кликата около него.

    11:46 27.05.2026

  • 55 Хер Флик

    0 0 Отговор
    Яяя, Яяяяяяяя, Арррбайтеннн, Шнелаааа, Гууууд, Яяя, Притценннн, Шмууутцен

    11:47 27.05.2026

  • 56 д-р Дулитъл

    0 0 Отговор
    Милиционерско Нищожество!

    11:55 27.05.2026

  • 57 това добре

    1 0 Отговор
    Топ Мутропитек си заминава. Но важно е кой ще го смени. Да не сменим Вуте с Геле....

    11:56 27.05.2026

  • 58 клюкарката

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ранди":

    Цял ден на крак?С това огромно шкембе като бременна жена?Тоя ще драсне към Гърция.Няма начин да няма там имение или хотелче.Всички от тази гилдия имат.

    11:57 27.05.2026

  • 59 Парафов

    2 0 Отговор
    Захлеби добре, не му трябва повече. Сега да се скрие от едрите кучета, за да не дразни повече и да си харчи рушветите със здраве.

    12:07 27.05.2026

  • 60 иоио

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "бай Ставри":

    Също така да бъде дисциплинарно уволнен, за да не може да си вземе 20 заплати.

    12:07 27.05.2026

  • 61 Тариката Сарафов

    0 0 Отговор
    Акта с оставката идва да каже: "не ме закачайте повече, минавам на сянка. Достатъчно се наядох, има и за внуци и правнуци". Тц, не става така, тоя трябва до дупка да се преследва. Негодник

    12:11 27.05.2026

  • 62 Грета

    0 0 Отговор
    Кой пък ги избира-грозни,с големи кореми по-големи от бременна жена,с пъпки и брадавици по лицето.Главата му куха като хралупа,три изречения не може да състави.да се чуди човек кой и как му е дал тази диплома и кой го е тикал нагоре по стълбата.То се знае,но аз да пиша.

    12:15 27.05.2026

  • 63 стикс

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И За Такъв !Не Ставаш !":

    В екарисажа на топло.Това е честен финал.

    12:19 27.05.2026

  • 64 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Да върнеш Сарафов , като редови следовател обратно в системата е равносилно ,
    да обидиш и да окипазиш всички редови следователи в България , като корумпирани служители!!!!
    Не мисля, че този , полицай има място в система където и да било то
    та дори и като пазач в някое , селско РПУ !!!!
    Или чистиш гангрената до кокал, или забрави за промяна и светло бъдеще!!!

    12:33 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове