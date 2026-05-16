Земеделските министри от последните 30 години ще заседават заедно всеки месец

16 Май, 2026 07:04, обновена 16 Май, 2026 06:10 1 609 19

Новосъздаденият съвет ще дава препоръки и експертни съвети по важните теми в сектора

Снимка: БГНЕС
Земеделски министри от последните 30 години ще заседават заедно всеки месец. Това обяви настоящият министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Новосъздаденият Съвет на земеделските министри ще дава препоръки и експертни съвети по важните теми в сектора.

Първата среща беше днес, като на нея не успяха да дойдат само трима от бившите министри. Бяха обсъдени двата законопроекта за овладяване на високите цени на храните. Като приоритети на управлението си Абровски посочи подготовката на България за следващия програмен период на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Акцент ще е и напояването, което на много места липсва.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Приоритет ще бъде напояването, защото за да има земеделие, трябва да има земя, трябва да можеш да я напояваш и да имаш един свободен и балансиран пазар на които да можеш да получаваш справедлива цена. Иначе оставаме само с едно плащане и едни субсидии. България трябва да изготви национален план, към него ЕК ще предложи конкретни препоръки."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Неразбрал

    16 0 Отговор
    В кой ресторант ?

    06:15 16.05.2026

  • 2 иди ми дойди ми

    16 1 Отговор
    за овладяване на високите цени на храните,днес,трябва да върнат и бая Тоша от соушълизъма

    06:15 16.05.2026

  • 3 Това е само разход на средства

    12 1 Отговор
    Министъра е политическа фигура - не би могло да се очаква да даде подходящ съвет, в полза на партията на Радев.
    Министъра е по скоро представителна фигура - не би могло да се очаква, че е запознат с начина, на работа - малка е вероятността някой да има експертно становище.
    За да ги съберат на т.нар съвет следва да им заплатят - но, това са парите на данъкоплатците

    06:34 16.05.2026

  • 4 Съвети, акъл щели да дават

    16 1 Отговор
    По една лопата и да ходят да копат. Единия компир, другия домати, третия краставици, там лук, пипер, чесън и кот съ сетиш. И така след 10 години копане, току виж са избили парите за министерските си заплати. Пък за първи път в жуотя си, някоя полезна рабта да свършат

    06:39 16.05.2026

  • 5 Гробар

    22 1 Отговор
    Значи тези, които разсипаха българското земеделие ще дават акъл как да го възстановим? Умно, Плешо, умно.

    06:57 16.05.2026

  • 6 Лелеее ,

    14 1 Отговор
    та те са за съд и то отдавна ! Щели да заседават милионерите и безродниците , представи си !

    07:11 16.05.2026

  • 7 Хайдушка

    13 0 Отговор
    среща !

    07:13 16.05.2026

  • 8 Ройтерс

    10 0 Отговор
    Разнойниците имат имена:

    Станислав Димитров,Георги Стоянов,Георги Танев,Румен Христов,Васил Чичибаба,Светослав Шиваров,Кръстьо Трендафилов,Румен Христов,Венцислав Върбанов,Мехмед Дикме,Нихат Кабил,Валери Цветанов,Мирослав Найденов,Иван Станков,Димитър Греков,Васил Грудев,Десислава Танева,Христо Бозуков,Румен Порожанов,Иван Иванов Явор Гечев,Кирил Вътев,Георги Тахов,Иван Христанов,Пламен Анровски....

    07:33 16.05.2026

  • 9 Крадливите турци

    7 1 Отговор
    ще обменят опит с новоназначения крадец

    07:38 16.05.2026

  • 10 "Да не ниразберат

    3 0 Отговор
    чужденците , че ще ни спрат парите от Брюксел " - Боювата тлъста крадла министър бъкаща с милиони и далавери , сега депутат .

    07:40 16.05.2026

  • 11 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Абровски трябва веднага да бъде изхвърлен и настанен в килия на бул.Г.Димитров !!!!!!!!!!! Това че е корумпиран и е мръсник е по малкото зло от това че е некадърник !

    08:18 16.05.2026

  • 12 Варна

    6 0 Отговор
    Пламен Абровски ще иска съвет от всички престъпници преди него как са успели да съсипят и да ограбят цялото земеделие без да ги хванат !

    08:22 16.05.2026

  • 13 Тиквата

    4 0 Отговор
    Този не е смешен,той е жалък клоун,некадърник и крадец.

    08:23 16.05.2026

  • 14 Дичон

    4 0 Отговор
    Аве, това си е пълен цирк. Всеки месец щели да се събират бивши министри на земеделието, ами дайте им и по една заплата сега. По този почин съберете и всички министри на МВР за последните 30 г. за да преборите престъпноста, корупцията и пр.Г-н Радев защо го позволява това???

    08:35 16.05.2026

  • 15 Европейца

    3 1 Отговор
    Не познавам този човек и въобще не съм симпатизант на фатмака, но поздравление за решението за тази редовна сбирка. Пример за нормалитет, приемственост и въобще - така се прави!

    09:10 16.05.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Е тва ако не е брутален популизъм...
    и вероятно ще получават финансови стимули за "съветите"!

    А що не съвети от стари земеделци от дядо тошово време - когато имахме всъщност земеделие, ама ще слушате тия дето го разсипаха?! Абе мани беги!

    09:28 16.05.2026

  • 17 да де

    3 0 Отговор
    Ще обсъждат методите за плачкосване и кой е точен с парите .

    10:16 16.05.2026

  • 18 Гост

    1 0 Отговор
    От 30 г нямаме земеделие.
    Само садим ГМО, тровим почвата с химикали и прибираме субсидии.

    10:27 16.05.2026

  • 19 Айше

    0 0 Отговор
    Браво! Умни глави все, да си гледат съвестно работата, че на тях разчита цяла България.

    16:39 16.05.2026

