Земеделските министри от последните 30 години ще заседават заедно всеки месец

Земеделски министри от последните 30 години ще заседават заедно всеки месец. Това обяви настоящият министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Новосъздаденият Съвет на земеделските министри ще дава препоръки и експертни съвети по важните теми в сектора.
Първата среща беше днес, като на нея не успяха да дойдат само трима от бившите министри. Бяха обсъдени двата законопроекта за овладяване на високите цени на храните. Като приоритети на управлението си Абровски посочи подготовката на България за следващия програмен период на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Акцент ще е и напояването, което на много места липсва.
Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Приоритет ще бъде напояването, защото за да има земеделие, трябва да има земя, трябва да можеш да я напояваш и да имаш един свободен и балансиран пазар на които да можеш да получаваш справедлива цена. Иначе оставаме само с едно плащане и едни субсидии. България трябва да изготви национален план, към него ЕК ще предложи конкретни препоръки."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Това е само разход на средства
Министъра е по скоро представителна фигура - не би могло да се очаква, че е запознат с начина, на работа - малка е вероятността някой да има експертно становище.
За да ги съберат на т.нар съвет следва да им заплатят - но, това са парите на данъкоплатците
06:34 16.05.2026
Станислав Димитров,Георги Стоянов,Георги Танев,Румен Христов,Васил Чичибаба,Светослав Шиваров,Кръстьо Трендафилов,Румен Христов,Венцислав Върбанов,Мехмед Дикме,Нихат Кабил,Валери Цветанов,Мирослав Найденов,Иван Станков,Димитър Греков,Васил Грудев,Десислава Танева,Христо Бозуков,Румен Порожанов,Иван Иванов Явор Гечев,Кирил Вътев,Георги Тахов,Иван Христанов,Пламен Анровски....
07:33 16.05.2026
16 ДрайвингПлежър
и вероятно ще получават финансови стимули за "съветите"!
А що не съвети от стари земеделци от дядо тошово време - когато имахме всъщност земеделие, ама ще слушате тия дето го разсипаха?! Абе мани беги!
09:28 16.05.2026
18 Гост
Само садим ГМО, тровим почвата с химикали и прибираме субсидии.
10:27 16.05.2026
