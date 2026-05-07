Над 1000 виртуални овце пасели кротко по поляните край Смолян и Чепеларе

7 Май, 2026 15:06 1 362 25

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 1026 овце липсват от четири ферми в общините Смолян и Чепеларе. Те са регистрирани във ВетИС - електронната система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За тях са предоставяни пасища и са плащани сериозни субсидии. При проверка на място в стопанствата - едно в град Смолян, две в с. Полковник Серафимово и едно в с. Забърдо, инспекторите от агенцията не са намерили нито едно животно, съобщиха от БАБХ.

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език. И четирите ферми имат договор за ветеринарномедицинско обслужване с един и същи лекар. Неговият договор с Областната дирекция по безопасност на храните в Смолян за изпълнение на държавната профилактична програма вече е прекратен.

Инспекторите на БАБХ са успели да се свържат със собственика само на едно от проверяваните стопанства, който бил упълномощен да представлява и останалите трима. В телефонен разговор той първоначално заявил, че животните са били преместени във ферми в Хасковска област, без да са уведомени компетентните органи и без необходимите ветеринарномедицински документи. Попитан за адресите, на които липсващите 1026 овце могат да бъдат намерени, мъжът сменил версията - животните вече били заклани, като за това нямало никакви документи – нито за транспортиране, нито за клане.

Всички „виртуални“ животни вече са заличени от системата ВетИС. На собствениците на четирите животновъдни обекта ще бъдат съставени актове. Данните от проверките ще бъдат предоставени и на други институции за налагане на санкции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али Бегов

    37 1 Отговор
    Така и зърнарите я изорали я не и взимат сибсидийка на декар после викат лоша година и пак чакат пари за “загуби”.

    15:10 07.05.2026

  • 2 Айдуко

    32 0 Отговор
    За това ручаме агнешко от Нова Зеландия...

    15:13 07.05.2026

  • 3 Хмм

    33 0 Отговор
    чувал съм за виртуални избиратели, но за виртуали овце не бях

    Коментиран от #16, #22

    15:13 07.05.2026

  • 4 И то, точно

    13 0 Отговор
    върху свлачището...

    15:14 07.05.2026

  • 5 А колко

    27 0 Отговор
    Субсидии прибира герберската сливенска депутатка с виртуални земи и животни

    15:16 07.05.2026

  • 6 Стенли

    14 2 Отговор
    Един читав министър беше Иван Христанов , в какъв батак е затънала клетата държава България 😕🤨

    Коментиран от #9

    15:21 07.05.2026

  • 7 Електрически пастир

    4 4 Отговор
    Епа, що? Не са ногу.

    15:23 07.05.2026

  • 8 Сила

    15 3 Отговор
    Егати крадливото племе ....и циганите , и помаците и българите , "Сите Българе заедно "....

    15:25 07.05.2026

  • 9 Отец инжинер Петка

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    искаме дела а не приказки...за офце

    Коментиран от #14

    15:26 07.05.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    И ВИРТУАЛНИТЕ ОВЦЕ ХОДЕЛИ ДО ПАСИЩЕТО
    ПО ПЪТ С 18 СМ ВИРТУАЛЕН ЧАКЪЛ :)
    ......
    РУМЕНЕ , РУМЕНЕ КАК ЩЕ СЕ ОПРАВЯШ С ТОЯ НАРОД ОТ ТАРИКАТИ ?:)

    Коментиран от #24

    15:27 07.05.2026

  • 11 Гост

    6 0 Отговор
    Я им шибнете по една глоба от 50 евро да видят те къде се намират!

    15:28 07.05.2026

  • 12 тиририрам

    5 2 Отговор
    Новият главен прокурор ще има много работа.

    15:32 07.05.2026

  • 13 Винкело

    11 1 Отговор
    Майко мила, тези за 3 месеца що десетки тонове фалшиви меса и салами хванаха, що контрабанда спряха, що развалена манджа изхвърлиха преди да я изядем... Ами предишните 30 години? И се хващам на бас, че от понеделник всичко пак си тръгва по старому. Битият - бит...

    15:32 07.05.2026

  • 14 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Отец инжинер Петка":

    Е е той човека направи повече за два месеца отколкото повечето му предшественици за много повече време за които са били министри

    15:34 07.05.2026

  • 15 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    Послъгваме яко и не трябва да се сърдим на дереджето си .
    Не можем да зАспим , ако не преметна някой.

    15:34 07.05.2026

  • 16 Бай той Толстой

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Те са същите бе.

    15:37 07.05.2026

  • 17 Цвете

    8 1 Отговор
    СУБСИДИИТЕ КЪДЕТО ПОЛУЧИХА ОТ ЕВРОПА, КЪДЕ СА? НА ОВЦЕ НИ НАПРАВИ ТОВА КРАДЛИВО ПЛЕМЕ.И ОТНОВО Е ДПС. НОВИЯТ МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТ ДРУГА ПАРТИЯ, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОТ ДПС. КРАЖБИТЕ ИМ ДАТИРАТ ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ. КОЙ СЕ ОБЛАЖИ ОТ КЪЩИ ЗА ГОСТИ ? ТОВА НЯМА ЛИ ДА СЕ ПРОВЕРИ ОТНОВО, ИЛИ БИЛО КАКВОТО БИЛО. СХЕМИТЕ СА ИМ ЕДНИ И СЪЩИ. 🐑🐄🐂🐮🐏🙄👺👎

    15:39 07.05.2026

  • 18 Цвете

    4 1 Отговор
  • 19 А парите

    6 0 Отговор
    които са взети неправомерно ,кой ще възстанови ? Няма ли да има затвор за документна измама ?

    15:46 07.05.2026

  • 20 Кумчо Вълчо

    5 0 Отговор
    Излапахме ги заедно с чорбаджиите в кръчмата "Прасе и тиква" на Пампорово.

    15:54 07.05.2026

  • 21 Като Не Са Провели !

    2 1 Отговор
    Събеседване С Тях !

    Става Така !

    16:04 07.05.2026

  • 22 Не се чуди

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    И в единия и в другият случай става въпрос за едни и същи...само ,че едните са...ДВУКРАКИ...

    16:08 07.05.2026

  • 23 Кирил

    5 0 Отговор
    1000 са само неудобните, тея дет са платили рушвета още си ги гледат хаха. Става въпрос за стада над 200к по документи. Мигновенно са изклани 80-90к при първата проверка.

    16:09 07.05.2026

  • 24 ТИГО

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма да се оправи това е системата"Мой Човек" и е тренирана поне 70 години виж че и той идва със"Свои ХОРА"!! За да гледат толкова измислени овце мислиш ли че някой не ги е нагласил ,някой "Свой Човек" ветеринарят също "Свой Човек" Да не е случайна песента на трио "НЛО" Писмо до Сицилия...............В сервиза, в детската градина,
    Във всеки ВУЗ и театър, в магазин,
    Паролата навред е мойто име -
    Един за всички, всички за един! Бонджорно, каро мафиозо!
    Ти виждаш сам, че всичко ми е в ред!
    Живота е у нас, у вас е проза

    16:10 07.05.2026

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор
    Изклани са за празника на чевирметата.В момента са в стомаха и червата на софиянци,поканени като скъпи гости от овчарите.

    16:23 07.05.2026

