Над 1000 виртуални овце пасели кротко по поляните край Смолян и Чепеларе

Общо 1026 овце липсват от четири ферми в общините Смолян и Чепеларе. Те са регистрирани във ВетИС - електронната система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За тях са предоставяни пасища и са плащани сериозни субсидии. При проверка на място в стопанствата - едно в град Смолян, две в с. Полковник Серафимово и едно в с. Забърдо, инспекторите от агенцията не са намерили нито едно животно, съобщиха от БАБХ.
Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език. И четирите ферми имат договор за ветеринарномедицинско обслужване с един и същи лекар. Неговият договор с Областната дирекция по безопасност на храните в Смолян за изпълнение на държавната профилактична програма вече е прекратен.
Инспекторите на БАБХ са успели да се свържат със собственика само на едно от проверяваните стопанства, който бил упълномощен да представлява и останалите трима. В телефонен разговор той първоначално заявил, че животните са били преместени във ферми в Хасковска област, без да са уведомени компетентните органи и без необходимите ветеринарномедицински документи. Попитан за адресите, на които липсващите 1026 овце могат да бъдат намерени, мъжът сменил версията - животните вече били заклани, като за това нямало никакви документи – нито за транспортиране, нито за клане.
Всички „виртуални“ животни вече са заличени от системата ВетИС. На собствениците на четирите животновъдни обекта ще бъдат съставени актове. Данните от проверките ще бъдат предоставени и на други институции за налагане на санкции.
3 Хмм
9 Отец инжинер Петка
До коментар #6 от "Стенли":искаме дела а не приказки...за офце
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПО ПЪТ С 18 СМ ВИРТУАЛЕН ЧАКЪЛ :)
РУМЕНЕ , РУМЕНЕ КАК ЩЕ СЕ ОПРАВЯШ С ТОЯ НАРОД ОТ ТАРИКАТИ ?:)
14 Стенли
До коментар #9 от "Отец инжинер Петка":Е е той човека направи повече за два месеца отколкото повечето му предшественици за много повече време за които са били министри
15 Хасковски каунь
Не можем да зАспим , ако не преметна някой.
16 Бай той Толстой
До коментар #3 от "Хмм":Те са същите бе.
21 Като Не Са Провели !
Става Така !
22 Не се чуди
До коментар #3 от "Хмм":И в единия и в другият случай става въпрос за едни и същи...само ,че едните са...ДВУКРАКИ...
24 ТИГО
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Няма да се оправи това е системата"Мой Човек" и е тренирана поне 70 години виж че и той идва със"Свои ХОРА"!! За да гледат толкова измислени овце мислиш ли че някой не ги е нагласил ,някой "Свой Човек" ветеринарят също "Свой Човек" Да не е случайна песента на трио "НЛО" Писмо до Сицилия...............В сервиза, в детската градина,
Във всеки ВУЗ и театър, в магазин,
Паролата навред е мойто име -
Един за всички, всички за един! Бонджорно, каро мафиозо!
Ти виждаш сам, че всичко ми е в ред!
Живота е у нас, у вас е проза
