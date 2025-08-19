Новини
Внасят петиция с искане за забрана на клетките за телета в България

19 Август, 2025 07:13 525 0

По информация на „Невидими животни“ петицията е събрала над 110 000 подписа

Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Активисти от организацията „Невидими животни“ и ангажирани с каузата граждани ще внесат днес в деловодството на Народното събрание петиция с искане за забрана на клетките за телета в България, съобщават от организацията.

По информация на „Невидими животни“ петицията е събрала над 110 000 подписа.

Новородените телета предимно в сектор млекодобив у нас се хвърлят почти веднага след раждането си в тесни клетки, отбелязват от организацията.

„От самото си раждане телето бива откъснато от майката. Хвърля се в малка клетка, едва по-голяма от самото него. То е бебе. Има нужда от игра, от социализация, от пространство. Вместо това е натикано в бетонна килия или между железни решетки. Час след час. Ден след ден. Седмица след седмица. Месеци наред. В самота и страх между едни и същи четири стени, от които няма бягане. Това е цялото му детство“, обяснява активистът Стефан Димитров от „Невидими животни“.

Случващото се категорично не отговаря на съвременните достижения в областта на животновъдството, нито на препоръките на компетентния научен орган на ЕС (Европейския орган за безопасност на храните, ЕОБХ), според които практиката на отглеждане на телета в клетки следва да се прекрати законово и телетата да се отглеждат заедно, на малки групи и с повече пространство, посочват от "Невидими животни".

Петицията е започната през 2024 г. и бързо събра широка обществена подкрепа, съобщават още от организаторите. Искането на инициативата е законодателна забрана на клетките за телета в България и преминаване към модерното и по-естествено за телетата групово отглеждане.


