Редкоземните елементи - шанс комплексът „Марица-изток“ да придобие нова индустриална стойност

9 Декември, 2025 16:01 744 11

Заместник-министърът на енергетиката участва в тазгодишното издание на Роwers Summit – платформа за диалог между властта, бизнеса, науката и гражданския сектор

Редкоземните елементи - шанс комплексът „Марица-изток“ да придобие нова индустриална стойност - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ролята на държавата е да създаде условия за предвидимост и спазване на правилата, а мащабните инвестиции в енергетиката предполагат активно участие на частния капитал. Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов по време на тазгодишното издание на Powers Summit – платформа за диалог между властта, бизнеса, науката и гражданския сектор.

В рамките на панел „Енергетика“ на форума бизнесът очерта три основни приоритета за развитие на сектора през следващата година: изготвяне на национален списък с критични суровини; развитие на физическата и търговската свързаност, включително интеграция на пазара на електрическа енергия в ЕС; прозрачност за търговските участници от европейските системи PICASSO и MARI.

Развитието на редкоземните елементи може да даде шанс промишленият комплекс „Марица - изток“ да излезе от рамката „въглищен регион“ и да придобие нова индустриална стойност, заяви зам.-министър Ненов. Пред участниците в дискусията той припомни съвместната работа на „Мини Марица-изток“ ЕАД и Геоложкия институт на БАН, чиято цел е чрез лабораторни анализи да бъде установен потенциалът на тези елементи в лигнитните въглища. Тази първоначална лабораторна работа ще бъде верифицирана от учени от Университета на Северна Дакота – световно признат лидер в технологиите за извличане на редкоземни елементи от въглища, отбеляза Красимир Ненов. Целта е да разполагаме с представителна и научно защитена оценка за реалния потенциал на находищата. Тези възможности могат да поставят региона на „Марица-изток“ в предните редици на глобалните вериги за доставки и надпреварата за суровини.

По отношение на търговската и физическата свързаност заместник-министър Ненов запозна участниците с ключови проекти, по които работи Електроенергийният системен оператор – енергийните коридори Изток-Запад и Север-Юг, както и проектите Кармен и GREENABLER. Те предвиждат целенасочени инвестиции за увеличаване капацитета и модернизация на мрежата, както и увеличаване на нейните преносни способности.

В началото на тази година ЕСО ЕАД стана първият електропреносен оператор в Югоизточна Европа, успешно присъединил се към платформата PICASSO за автоматично вторично регулиране на честотата и обменните мощности. Свързването с европейската балансираща платформа за ръчно вторично регулиране MARI е планирано за следващата година, посочи заместник-министър Ненов в отговор на необходимостта от повече прозрачност за търговските участници на пазара.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    По-скоро като хвостохранилище за отпадъци от добив на редкоземни материали нейде другаде по света. В Маришкия басейн има само въглища.

    16:03 09.12.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    2 4 Отговор
    Не казвайте на путен, че пак ще дойде да ни асвабади!

    16:04 09.12.2025

  • 3 Редкилайна има

    7 0 Отговор
    в територията!

    16:05 09.12.2025

  • 4 Алхимик Вова

    4 0 Отговор
    Мога да обогатя Марица-Изток с редките метали Цезий-137 и Йод-131 по ваша заявка.

    16:06 09.12.2025

  • 5 Пич

    5 1 Отговор
    Ясно - Северна Дакота !!! Превод - каквото и да има , ще го гепят говедарите , и дембелите от парламента !!! За България - само разкопани земи и унищожена природа !!!

    Коментиран от #11

    16:06 09.12.2025

  • 6 До мафиотите в бг

    5 0 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт и нищо не може да я спре.новия нюрнбергски процес е съвсем близо и вие ще сте сред подсъдимите,ще има и конфискация на заграбеното от народа.ще си платите скъпо за затриването на България и нищо не може да ви спаси

    16:15 09.12.2025

  • 7 шанса

    1 4 Отговор
    е русофилите под земята като поугният тогава в пещта

    Коментиран от #8

    16:16 09.12.2025

  • 8 Шанса е

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "шанса":

    Русофобите да се изнесат в берлинабат при ма ...ите

    Коментиран от #10

    16:26 09.12.2025

  • 9 да ве да

    2 0 Отговор
    Ала-бала за успиване на робите!

    16:30 09.12.2025

  • 10 маати айсан

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шанса е":

    там ли а дран дорят

    16:42 09.12.2025

  • 11 ичке

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    и Гаzaта ти разбиаа

    16:43 09.12.2025

