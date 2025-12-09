Редкоземните елементи - шанс комплексът „Марица-изток“ да придобие нова индустриална стойност

Ролята на държавата е да създаде условия за предвидимост и спазване на правилата, а мащабните инвестиции в енергетиката предполагат активно участие на частния капитал. Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов по време на тазгодишното издание на Powers Summit – платформа за диалог между властта, бизнеса, науката и гражданския сектор.

В рамките на панел „Енергетика“ на форума бизнесът очерта три основни приоритета за развитие на сектора през следващата година: изготвяне на национален списък с критични суровини; развитие на физическата и търговската свързаност, включително интеграция на пазара на електрическа енергия в ЕС; прозрачност за търговските участници от европейските системи PICASSO и MARI.

Развитието на редкоземните елементи може да даде шанс промишленият комплекс „Марица - изток“ да излезе от рамката „въглищен регион“ и да придобие нова индустриална стойност, заяви зам.-министър Ненов. Пред участниците в дискусията той припомни съвместната работа на „Мини Марица-изток“ ЕАД и Геоложкия институт на БАН, чиято цел е чрез лабораторни анализи да бъде установен потенциалът на тези елементи в лигнитните въглища. Тази първоначална лабораторна работа ще бъде верифицирана от учени от Университета на Северна Дакота – световно признат лидер в технологиите за извличане на редкоземни елементи от въглища, отбеляза Красимир Ненов. Целта е да разполагаме с представителна и научно защитена оценка за реалния потенциал на находищата. Тези възможности могат да поставят региона на „Марица-изток“ в предните редици на глобалните вериги за доставки и надпреварата за суровини.

По отношение на търговската и физическата свързаност заместник-министър Ненов запозна участниците с ключови проекти, по които работи Електроенергийният системен оператор – енергийните коридори Изток-Запад и Север-Юг, както и проектите Кармен и GREENABLER. Те предвиждат целенасочени инвестиции за увеличаване капацитета и модернизация на мрежата, както и увеличаване на нейните преносни способности.

В началото на тази година ЕСО ЕАД стана първият електропреносен оператор в Югоизточна Европа, успешно присъединил се към платформата PICASSO за автоматично вторично регулиране на честотата и обменните мощности. Свързването с европейската балансираща платформа за ръчно вторично регулиране MARI е планирано за следващата година, посочи заместник-министър Ненов в отговор на необходимостта от повече прозрачност за търговските участници на пазара.