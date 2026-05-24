Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще

Буквите имат особено значение за нас, културата и книжнината. 24 май не е носталгия, 24 май е бъдеще. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите на традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в Националния исторически музей. Изключително щастие за мен е да бъда домакин на най-българския ден, допълни държавният глава.

На събитието присъстват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, представители на дипломатически мисии у нас, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, регистрирани у нас, общественици, културни дейци. Министър-председателят бе придружен от съпругата си Десислава Радева, изброи БТА.

Приемът започна с изпълнение на химна на Република България и „Върви, народе възродени“ в изпълнение на Детския хор на Българското национално радио.

По думите на Илияна Йотова живеем в много разтърсващо време, в което ще ни обяснят, че училището, такова, каквото го познаваме, вече не ни е нужно, че учителите ще бъдат изместени от изкуствения интелект и високите технологии. Че децата днес са други, искат нещо много повече от книгите и от учебниците. Сигурна съм, че ще преведете децата през този технологичен век, ще ги научите да си служат с технологиите, а не да бъдат изместени от тях, обърна се президентът към учителите.

Няма как в технологичния век децата ни да вървят напред, без някой да ги напътства, без някой да се грижи за тях. А това сте вие учителите, вие преподавателите, допълни Йотова.

Нека си припомним нашите предци, които строяха читалища, училища, храмове. Построяваха ги на най-високото място на малкото село или на малкия град, да са видни отвсякъде, защото са отправна точка за развитие и за бъдеше. И когато написваха на фасадата Българско народно училище, даваха ни знак на нас - следващите поколения, че когато сме общност и сме заедно, развитието идва веднага, заяви президентът Илияна Йотова.

Тя приветства учениците от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, които също присъстваха на приема. „Вие, скъпи деца, не сте само нашата гордост, вие представяте лицето на България, такова, каквото го искаме - проспериращо, умно и развиващо се. И ние ще бъдем винаги зад вас, за да се множат още повече вашите победи и медали“, каза държавният глава.

Днес нашето общество повече от всякога имаме нужда от вас - от учителите, читалищните дейци, университетските преподаватели, от хората на науката. Имаме нужда от вашия глас. Да вземате участие, когато държавата взема най важните решения, с вашата мъдрост и познание, защото просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие, обърна се към присъстващите президентът Илияна Йотова.