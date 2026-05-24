Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще

Буквите имат особено значение за нас, културата и книжнината. 24 май не е носталгия, 24 май е бъдеще. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите на традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в Националния исторически музей. Изключително щастие за мен е да бъда домакин на най-българския ден, допълни държавният глава.
На събитието присъстват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, представители на дипломатически мисии у нас, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, регистрирани у нас, общественици, културни дейци. Министър-председателят бе придружен от съпругата си Десислава Радева, изброи БТА.
Приемът започна с изпълнение на химна на Република България и „Върви, народе възродени“ в изпълнение на Детския хор на Българското национално радио.
По думите на Илияна Йотова живеем в много разтърсващо време, в което ще ни обяснят, че училището, такова, каквото го познаваме, вече не ни е нужно, че учителите ще бъдат изместени от изкуствения интелект и високите технологии. Че децата днес са други, искат нещо много повече от книгите и от учебниците. Сигурна съм, че ще преведете децата през този технологичен век, ще ги научите да си служат с технологиите, а не да бъдат изместени от тях, обърна се президентът към учителите.
Няма как в технологичния век децата ни да вървят напред, без някой да ги напътства, без някой да се грижи за тях. А това сте вие учителите, вие преподавателите, допълни Йотова.
Нека си припомним нашите предци, които строяха читалища, училища, храмове. Построяваха ги на най-високото място на малкото село или на малкия град, да са видни отвсякъде, защото са отправна точка за развитие и за бъдеше. И когато написваха на фасадата Българско народно училище, даваха ни знак на нас - следващите поколения, че когато сме общност и сме заедно, развитието идва веднага, заяви президентът Илияна Йотова.
Тя приветства учениците от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, които също присъстваха на приема. „Вие, скъпи деца, не сте само нашата гордост, вие представяте лицето на България, такова, каквото го искаме - проспериращо, умно и развиващо се. И ние ще бъдем винаги зад вас, за да се множат още повече вашите победи и медали“, каза държавният глава.
Днес нашето общество повече от всякога имаме нужда от вас - от учителите, читалищните дейци, университетските преподаватели, от хората на науката. Имаме нужда от вашия глас. Да вземате участие, когато държавата взема най важните решения, с вашата мъдрост и познание, защото просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие, обърна се към присъстващите президентът Илияна Йотова.
2 Ганя Путинофила
Резидентшата ,тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, сега прави раздувки!
3 Яшар
4 Сатана Z
5 1488
ама не го прави защото генерал румен
плаща османски кръвен данък "боташ"
7 Гъзолюбец 🍑 🏳️🌈 гей пасив
Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍
10 Изтрита Статия
21:04 24.05.2026
11 Без име
Надписи на английски навсякъде. Как не я беше срам да изговори толкова много глупости за толкова кратко време?
16 БУКВАТА "Ч"
Все тъй ли ще се оплакваме и надяваме на лъжи.
Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.
Размислете се пак хубаво, че досега сме се лъгали от хората, па и от помежду нази си и отлагали от година на година.
Недейте да се показваме пред вънкашните ни братя неспособни и страхливци.
Надеждата ни е на нашите мишци. Дай работа на хора, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни.
Интригата спира хода на народната работа. На драго сърце трябва да обичаме онзи, който ни покаже грешката, инак той не е наш приятел.
Днес е човек, утре магаре.
Трябва изпит. Да подигнем и изградим храма на правата свобода и да дадем всекиму своето.
В. Левски
21:24 24.05.2026
18 БУКВАТА "Ч"
Всеки Я е Искал.....
Мислил е че я е Имал.....
И никой не я е Притежавал....
Освен самата Себе си...
21:31 24.05.2026
19 БУКВАТА "Ч"
Аксиома-Постулат, Която е Вечна:
Старобългарският език е старобългарски по произход и общославянски по функция.
21:33 24.05.2026
20 БУКВАТА "Ч"
Математически Закон (да се помни и да не се забравя никога!):
Основата на всички Езици на Земята е Българския Глаголен Език!
Всички езици следват Божията Повеля на Развитие – тоест от Аналитичност към Синтетичност. Това ще рече, че езиците с падежи, щат-не щат, ще станат синтетични като българският, независимо кога ще стане това.
Аксиома-Постулат, Която е Вечна:
Старобългарският език е старобългарски по произход и общославянски по функция
21:37 24.05.2026
21 Путин никога не е казвал,
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":че азбуката не е българска! Нито че Кирил и Методий (Църхо и Страхота) са гърци! Защо си измисляш западнал? Путин каза, че азбуката идва от македонските земи, които през онези векове, разбира се са изконно български. Путин добре е наясно и с българските руни, от които произлиза глаголицата и кирилицата. Гърците никъде не са писали, че са създавали азбука, като се касае за старите хроникьори. Дори напротив. Гърците пишат, че Кадъм, който е кабирско-пеласгийски бог Кадмил, занася буквите на гърците, като първи които пишат на каменни плочици са трако-пеласгите Орефей и Лин. Пише също, че пеласгите занасят азбуката в Рим, които и го основават и му дават име по тяхната "сила (рамѣнъ),"а къносто пелаСГи е по-ранно пелаРГИ, още по-ранно име пелаГРи с изпусната гласна от пелаГаРи (белагари). 😉
Коментиран от #32
21:37 24.05.2026
22 БУКВАТА "Ч"
хвърлям
сег. вр. – хвърлял съм
мин. св. – хвърлял съм
мин. несв. – хвърлял съм
мин. неопр. – бил съм хвърлял
мин. предв. – бил съм хвърлял
бъд. вр. – щял съм да хвърлям
бъд. в мин. – щял съм да хвърлям
бъд. предв. – щял съм да съм хвърлял
бъд. предв. в мин. – щял съм да съм хвърлял
Забележка: При глаголите от III-то спрежение преизказните форми са еднакви за сегашно, минало свършено и минало несвършено време. Причината е, че по начало сегашно и минало несвършено време се преизказват с помощта на Л-ово причастие, образувано от сегашната основа. А от същото причастие се образуват и преизказните аористни форми за глаголите от III-то спрежение.
21:38 24.05.2026
23 Дънди
глупости за щяло и не щяло!
С този стил и изказ си далеч от буквите, за двата мандата в летаргия, само помилвани
затворници, които на 50 % се връщат обратно в затворите!
21:39 24.05.2026
24 БУКВАТА "Ч"
Основен начин за изразяване на модалността – граматично-семантична категория, изрязяваща отношението на говерещия към изказваното.
Изявително наклонение на глагола
хвърлям
сег. вр. – хвърлям
мин. св. – хвърлях
мин. несв. – хвърлях (време с проста форма)
мин. неопр. – хвърлял съм
мин. предв. – хвърлял съм
бъд. вр. – ще хвърлям
бъд. в мин. – щях да хвърлям
бъд. предв. – ще съм хвърлял
бъд. предв. в мин. – щях да съм хвърлял
Забележка: Времената от минало несвършено до бъдеще предварително в миналото са времена със сложна ориентация.
21:39 24.05.2026
26 БУКВАТА "Ч"
Българската Писменост от нас Българите:
Девки в озере купались
У й потерянний нашли
Целий день они катались
Даже в школу не пришли.
Припев:
Дядя ходит без у я
как машина без руля.
21:48 24.05.2026
27 БУКВАТА "Ч"
Той каза Стой!
Тя каза Хвани ме, ако можеш!
Той извика:
Ще взривя всички мостове
по пътя ти!
А тя:
Кой е успял да изтръгне
лъчите на слънцето?
Toй изкрещя:
Ще запратя стрели
от най-безсрамните си сънища подире ти!
Тя се усмихна:
Нима може праведният да сплаши с безсрамие грешница?
Той се задъха:
Не бягай... само косата ти може да стопли
вледенения дъх на мечтите ми!
Тя се изсмя:
А не умират ли мечтите, щом ги докоснем на живо?
Той промълви:
Ще те отровя с безразличие!
А тя извика:
Тогава ще ме възкресиш до себе си,пречистена!
21:56 24.05.2026
28 БУКВАТА "Ч"
Чух за един човек, който цял живот не е искал да се жени и когато достигнал 90 години някой го попитал. Какви са причините да не се ожениш?
- Ти и така и така не можа да се ожениш и никога не си говорил за това. Сега си на прага на смъртта. Удоволетвори нашето любопитство. Ако е някакъв секрет, сега е момента да го разсекретиш - то и така и така вече умираш поне напусни света с душевен мир. Даже ако светът узнае твоят секрет, той вреда няма да ти причини.
Стареца орговорил.
- Да аз държа един секрет. Не е това, че аз съм бил срещу женитбата, но аз винаги търсех идеалната жена. Аз цял живот си губех времето да я търся и така си пропилях целият живот.
- Но и как на тая огромна планета населена с милиарди хора – половината от които са жени не можа да намериш една - единственна идеална жена?
Сълза се отронила на бузата на стареца и той казал:
-Не, една такава идеална жена аз намерих..
Питашият бил в пълно недоумение.
- Тогава какво е станало, защо не сте се оженили?
И стареца отговорил:
Тя и жената търсела идеалният мъж.
22:01 24.05.2026
29 БУКВАТА "Ч"
Орфей и той ли е ПраБългарин ?
СЪЗДАТЕЛИТЕ НА АЗБУКАТА
Да изброим създателите на азбуката"
1 ) Орфей.
2 ) Лин.
3 ) Музей.
4 ) Кадъм.
6 ) Паламед.
От тези създатели на азбуката на първо място е Орфей. Гениалният му принос е дал тласък на една колосална идея. Сам Орфей е написал в Египед: " КОГАТО В ЕГИПЕД СЪЗДАВАХ СВЕЩЕНОТО СЛОВО ". В началото той е бил единствен, аслед това един по един е привлякъл горните поети. Орфей е започнал да създава азбуката в Египед, след това във Финикия, а след това и най - вече в Родопите. Като заровено сърно в добра почва Орфей е дал възможност писмеността да поникне, да кълни, да вретени и да узрее като клас.РОДОПИТЕ СТАВАТ РОДИНА НА ТАЗИ ТЪЙ ДРЕВНА АЗБУКА
СЪЗДАВАНЕТО НА АЗБУКАТА Е РЕВОЛЮЦИОННО ДЕЛО -ТОВА Е ВСЕМАЙКА НА ЧОВЕшКАТА ПАМЕТ.
Словото е божествено и носи "седемлъчащите зони". От това истинско слово говори Бог.
"Всичко е числото 7" изрича Орфей и го повтаря Питагор.
22:05 24.05.2026
30 БУКВАТА "Ч"
Ето кратки щрихи за създателите на Азбуката.
1) Орфеъ Родопееца - Канос. Той създава азбуката през 13 век пр, н. е. Изготвя я в Родопите- в светилището на Дионис, Дарява я на Гърция, за да се разклони в цяла Европа.
2 ) Лин. Изписан в Каменния надпис в село Гела. По - голям брат на Орфей и негов учител по музика. Затова Орфей изписва името Лин. На Чернатица, между селата Ситово и Бойково е имало селище на име Лин.
3 ) Музей. Това е най - добрият ученик по музика на Орфей. Останала е легенда, че след смъртта на Орфей лирата на Орфей се е полагала на МУзей. И Лин и Музей са знаели Финикийската азбука. Към Музей са се обръщали с думите " Дивни Певецо"
4 ) Аристей. Този певец трак е откривател на Пчеларството. И той е познавал финикийската азбука. Бил е зет на Кадъм. Завиждал на Орфей и причинил смъртта на Евридика - подгонена от него през родопските ливади тя стъпила връз люта змия. За наказание Аристей погинал от собствените си пчели.
СЛЕДВА
22:07 24.05.2026
31 БУКВАТА "Ч"
Кадъм е по - малък брат на сестра си Европа. и ЕВРОПА е дошла през морето като се заселва малко по - наисток от Родопа ( край река Марица.) Тя дава име на първото геогравско обозначение на думата ЕВРОПА. По поръка на баща си . Кадъм е търсел сестра си. но тя избягала при тракийския цар Финей, Той я дарява със земя в района между Марица и Странджа Тук Европа живее в свои владения и вече не се завръща във Финикия.Понеже краят на Тракия е Финикия, навярно Европа бяга към корена си. Цяло родово гнездо има в Родопите от клона на Кадъм. Взаимното тачене Между Орфей, Дионис и Кадъм е било голямо. Тъкмо това е породило завист у зета на Кадъм - Аристей.
22:09 24.05.2026
32 оня с коня
До коментар #21 от "Путин никога не е казвал,":Да Словоблудстваш се опитваш КОМАЙ- ако Путин според тебе никога не е казвал че Азбуката не е Българска,можеш ли да кажеш пък КОГА е казвал ЧЕ Е ?Ама Идвала Тя от Македонските земи,когато през "онези векове" са били Изконно български...За какви "онези векове" дрънкаш,след като през Втората Световна Хитлер ни подари цяла Македония,цяла Добруджа и Гръцките земи до Морето и как така тия Територии от "Изконни" за България ,внезапно след като дойдоха Руснаците станаха "НЕизконни",т.е. категорично престанахме да си ги искаме?Факт неоспорим е че от целия Източен Блок Русия мрази най-много Българите,щото ни смята за Предатели,а Хибридната война която води е най-мощна именно у нас.
22:12 24.05.2026