Абровски: Незаконният комплекс във Варна е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив

Земите на „незаконен град” е горска територия и е абсурд да се променя предназначението ѝ. През октомври 2023 година горски служители отиват на проверка и констатират сеч и строителство и уведомяват РИОСВ, община Варна и всички други институции, включително полицията. И докато там бетонът расте, продължават проверките и уведомленията към прокуратурата, но не последва нищо. Още тогава е трябвало общината да издаде мярка спиране на всякакво строителство и ако в рамките на срока предписанието не бъде изпълнено, да отидат и да го изчистят. Това каза в ефира на „Здравей, България” министърът на земеделието Пламен Абровски.
По думите му незаконният комплекс е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив. Именно затова никога не е имало сгради, подлежащи на удостоверение за търпимост. „Имот номер 5 е заменка от 2005 година, тя не попада в забранителния списък, но е част от общата забрана за промяна на предназначението. В документа пише, че имотът е гора с цел производство на дървесина, абсурдно е да се издаде удостоверение за търпимост. В момента единственото решение продължава да бъде общината да изчисти гората от строителството”, добави Абровски.
Според земеделския министър председателят на ДАНС е наложил принудителна административна мярка на един от инвеститорите на мащабния комплекс, а 10 дни по-късно тя е отменена. Това действие ще бъде обект на проверка и ще бъде изискано обяснение. „От 2023 година досега всяка институция е реагирала сама за себе си. Вчера събрахме за пръв път отговорните институции и обсъдихме казуса. Случилото се във Варна е много грозно - наглост с двойно дебелоочие. Не може да ти казват, че сечеш и строиш незаконно, да си плащаш глобите с усмивка, да продължаваш да строиш и да мислиш, че никой нищо не може да ти каже”, заяви Пламен Абровски.
Припомняме, че на 26 май при акция на полиция и община край Варна разкри „незаконен град”. Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността „Баба Алино” край Варна. Строителството е спряно. Има задържани.
Ден по-късно държавата се задейства по казуса с незаконното селище край „Златни пясъци”. Двама министри и един от заместник-министрите на вътрешните работи отидоха във Варна, за да разберат кой е допуснал строежа на 104 сгради. Кметът на града Благомир Коцев обвини предишните управляващи, а от екипа на Иван Портних отговориха - вината е на сегашния кмет.
Заповед за спиране на строителството е издадена още през септември миналата година от кмета на Варна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2023 година
Има ли хижа там?
10:05 28.05.2026
2 Време
Коментиран от #3
10:05 28.05.2026
3 Новичок
До коментар #2 от "Време":"Случилото се във Варна е много грозно - наглост с двойно дебелоочие. Не може да ти казват, че сечеш и строиш незаконно, да си плащаш глобите с усмивка, да продължаваш да строиш и да мислиш, че никой нищо не може да ти каже”
Ето така е на територията.Пфу...
10:07 28.05.2026
4 Заменките
10:14 28.05.2026
5 Дзак
10:16 28.05.2026
6 Пич
Коментиран от #31
10:17 28.05.2026
7 А бе
10:20 28.05.2026
8 кравария убер алез
Коментиран от #12
10:22 28.05.2026
9 Дивуй
10:25 28.05.2026
10 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
И почти всичките са след ЗАМЕНКИ
10:26 28.05.2026
11 урко
10:27 28.05.2026
12 Ново пет
До коментар #8 от "кравария убер алез":Защо да го бутат
Държавата го конфискува
Прави го детски лагер
Или нещо друго социално
Собственика губи милиони.
Коментиран от #16, #33
10:28 28.05.2026
13 Ура,,Ура
10:29 28.05.2026
14 то и на витоша има 350 хижи
10:30 28.05.2026
15 Дид
10:30 28.05.2026
16 Оооо
До коментар #12 от "Ново пет":Я си представи, че се случи наводнение или, не дай си боже свлачище, как си представяш, че държавата ще поеме отговорност? А този район там е свлачищен.
10:33 28.05.2026
17 Атлантик
10:34 28.05.2026
18 ООрана държава
10:37 28.05.2026
19 Абе, спешно
10:37 28.05.2026
20 може пак да сложат фиданки и цветя
10:37 28.05.2026
21 Узаконяване на беззаконието
10:42 28.05.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. НА НАД 15 ДЕКАРА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ СЕ РАЗРЕШАВА ДО 10% ЗАСТРОЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА
И МАКСИМУМ 10% ОТ 10 ПРОЦЕНТА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НО
НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 200 КВ.МЕТРА РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ
........
НЯМА КАК УКРАИНСКИЯ ЛАГЕР ЗА ТЕРОРИСТИ ДА Е ЗАКОНЕН :)
10:43 28.05.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЧЕ ТОВА ДАЖЕ НЕ СА ГО ПРАВЕЛИ НАШИ МУТРИ , А УКРАИНСКИТЕ
10:46 28.05.2026
24 Ужас
10:47 28.05.2026
25 Хасковски каунь
10:47 28.05.2026
26 Гери
10:48 28.05.2026
27 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
10:50 28.05.2026
28 Ново пет
Ша им решат проблема веднага
10:52 28.05.2026
29 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Около Златни пясъци
Дано ни се размине.
10:53 28.05.2026
30 Само питам
10:54 28.05.2026
31 Добре е
До коментар #6 от "Пич":и радеф да понесе отговорност за това престъпление! Нали той беше главнокомандващ на територията! Освен да си затваря очите за престъпленията на мафията, друго не прави! Ааа, само празни приказки и заучени лозунги говори, точно като попа, "Не ме гледай какво правя, а ме слушай какво говоря!" Неговите шарлатани ПП-ДБ покровителстват престъпленията и мафията, той също!
10:56 28.05.2026
32 Град Симитли
Мюмюн по Мюмюн--до Делян!:))
Коментиран от #34
11:01 28.05.2026
33 ДА БУТАТ!!!
До коментар #12 от "Ново пет":НЕЗАБАВНО! ОСТАВА СИ САМО ГОРА!!! Иначе някой олигарх ще го усвои и пак всичко отначало!
11:01 28.05.2026
34 И ДОГАН
До коментар #32 от "Град Симитли":С ОБРЪЧИТЕ ОТ ФИРМИ И ПОРЦИИТЕ, КОИТО РАЗДАВА!
11:02 28.05.2026
35 Удостоверение за търпимост
Град с канализация, водоснабдяване, електричество, с паркове и паркинги, и добросъвестни купувачи на имоти в държава, в която частната собственост е неприкосновена?!
Нищо, че в основата е кражбата и пари от престъпна дейност, може би, и със сигурност са съдействали овластени престъпници.
Последици за престъпниците с власт няма да има, досега трябваше да има уволнени и арестувани при такава очевидна наглост.
Пак ни отклоняват вниманието с нещо, което е предрешено да приемем като свършен факт.
11:02 28.05.2026
36 Перо
11:02 28.05.2026
37 Механик
Де гиди дряновица неокастрена!
11:04 28.05.2026
38 Удри Абровец
Коментиран от #39
11:04 28.05.2026
39 ГРЕШИШ!
До коментар #38 от "Удри Абровец":ПБ е = ПП:ДБ!
11:07 28.05.2026
40 Само кекс за ППлгДБ и ГРОБ
11:07 28.05.2026
41 Народът .
11:09 28.05.2026
42 Спиро
11:13 28.05.2026
43 Всичко това звучи зловещо
Направо е страшно!
Да си продаваш земята на чужденци с тенденция да ни завладеят е чудовищно!
И това е « контролиран» цинизъм!
Няма да е лесно на правителството.
11:21 28.05.2026