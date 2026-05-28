Абровски: Незаконният комплекс във Варна е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив

Земите на „незаконен град” е горска територия и е абсурд да се променя предназначението ѝ. През октомври 2023 година горски служители отиват на проверка и констатират сеч и строителство и уведомяват РИОСВ, община Варна и всички други институции, включително полицията. И докато там бетонът расте, продължават проверките и уведомленията към прокуратурата, но не последва нищо. Още тогава е трябвало общината да издаде мярка спиране на всякакво строителство и ако в рамките на срока предписанието не бъде изпълнено, да отидат и да го изчистят. Това каза в ефира на „Здравей, България” министърът на земеделието Пламен Абровски.

По думите му незаконният комплекс е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив. Именно затова никога не е имало сгради, подлежащи на удостоверение за търпимост. „Имот номер 5 е заменка от 2005 година, тя не попада в забранителния списък, но е част от общата забрана за промяна на предназначението. В документа пише, че имотът е гора с цел производство на дървесина, абсурдно е да се издаде удостоверение за търпимост. В момента единственото решение продължава да бъде общината да изчисти гората от строителството”, добави Абровски.

Според земеделския министър председателят на ДАНС е наложил принудителна административна мярка на един от инвеститорите на мащабния комплекс, а 10 дни по-късно тя е отменена. Това действие ще бъде обект на проверка и ще бъде изискано обяснение. „От 2023 година досега всяка институция е реагирала сама за себе си. Вчера събрахме за пръв път отговорните институции и обсъдихме казуса. Случилото се във Варна е много грозно - наглост с двойно дебелоочие. Не може да ти казват, че сечеш и строиш незаконно, да си плащаш глобите с усмивка, да продължаваш да строиш и да мислиш, че никой нищо не може да ти каже”, заяви Пламен Абровски.

Припомняме, че на 26 май при акция на полиция и община край Варна разкри „незаконен град”. Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността „Баба Алино” край Варна. Строителството е спряно. Има задържани.

Ден по-късно държавата се задейства по казуса с незаконното селище край „Златни пясъци”. Двама министри и един от заместник-министрите на вътрешните работи отидоха във Варна, за да разберат кой е допуснал строежа на 104 сгради. Кметът на града Благомир Коцев обвини предишните управляващи, а от екипа на Иван Портних отговориха - вината е на сегашния кмет.

Заповед за спиране на строителството е издадена още през септември миналата година от кмета на Варна.