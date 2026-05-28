Абровски: Незаконният комплекс във Варна е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив

28 Май, 2026 09:58

  • пламен абровски-
  • незаконен строеж-
  • варна

Имот номер 5 е заменка от 2005 година, тя не попада в забранителния списък, но е част от общата забрана за промяна на предназначението

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Земите на „незаконен град” е горска територия и е абсурд да се променя предназначението ѝ. През октомври 2023 година горски служители отиват на проверка и констатират сеч и строителство и уведомяват РИОСВ, община Варна и всички други институции, включително полицията. И докато там бетонът расте, продължават проверките и уведомленията към прокуратурата, но не последва нищо. Още тогава е трябвало общината да издаде мярка спиране на всякакво строителство и ако в рамките на срока предписанието не бъде изпълнено, да отидат и да го изчистят. Това каза в ефира на „Здравей, България” министърът на земеделието Пламен Абровски.

По думите му незаконният комплекс е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив. Именно затова никога не е имало сгради, подлежащи на удостоверение за търпимост. „Имот номер 5 е заменка от 2005 година, тя не попада в забранителния списък, но е част от общата забрана за промяна на предназначението. В документа пише, че имотът е гора с цел производство на дървесина, абсурдно е да се издаде удостоверение за търпимост. В момента единственото решение продължава да бъде общината да изчисти гората от строителството”, добави Абровски.

Според земеделския министър председателят на ДАНС е наложил принудителна административна мярка на един от инвеститорите на мащабния комплекс, а 10 дни по-късно тя е отменена. Това действие ще бъде обект на проверка и ще бъде изискано обяснение. „От 2023 година досега всяка институция е реагирала сама за себе си. Вчера събрахме за пръв път отговорните институции и обсъдихме казуса. Случилото се във Варна е много грозно - наглост с двойно дебелоочие. Не може да ти казват, че сечеш и строиш незаконно, да си плащаш глобите с усмивка, да продължаваш да строиш и да мислиш, че никой нищо не може да ти каже”, заяви Пламен Абровски.

Припомняме, че на 26 май при акция на полиция и община край Варна разкри „незаконен град”. Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността „Баба Алино” край Варна. Строителството е спряно. Има задържани.

Ден по-късно държавата се задейства по казуса с незаконното селище край „Златни пясъци”. Двама министри и един от заместник-министрите на вътрешните работи отидоха във Варна, за да разберат кой е допуснал строежа на 104 сгради. Кметът на града Благомир Коцев обвини предишните управляващи, а от екипа на Иван Портних отговориха - вината е на сегашния кмет.

Заповед за спиране на строителството е издадена още през септември миналата година от кмета на Варна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2023 година

    25 7 Отговор
    Пак петроханци ли са замесени?
    Има ли хижа там?

    10:05 28.05.2026

  • 2 Време

    31 1 Отговор
    Е определени длъжностни лица да влязат в затвора за дълго и семействата им също да понесат последствия . А въпросния строител въобще не трябва да излезе от затвора . Това е пълно незачитане на държавата . Ако в момента управляваше някой от тези ,които учим в учебника колко велика са направили България, щеше да си загуби главата със сигурност.

    Коментиран от #3

    10:05 28.05.2026

  • 3 Новичок

    26 0 Отговор

    До коментар #2 от "Време":

    "Случилото се във Варна е много грозно - наглост с двойно дебелоочие. Не може да ти казват, че сечеш и строиш незаконно, да си плащаш глобите с усмивка, да продължаваш да строиш и да мислиш, че никой нищо не може да ти каже”
    Ето така е на територията.Пфу...

    10:07 28.05.2026

  • 4 Заменките

    29 1 Отговор
    ги правеше украинецът Станишев. Всяка гора е предназначена за дърводобив, но не за гола сеч. Има си лесовъдна наука. А горите отдавна се управляват от ДПС, както и министерството на земеделието.

    10:14 28.05.2026

  • 5 Дзак

    23 0 Отговор
    Подробности. Важното, че това е огромна перачница на пари, а вероятно има и други

    10:16 28.05.2026

  • 6 Пич

    29 1 Отговор
    Не ме интересуват шушумигарските ви обяснения !!! Интервсува ме, защо с години продължава окупацията и анексирането на български земи от чужди сили, и не е изпратена армията и полицията за да ликвидира това...!!! Или сега ги притискат колкото да пренасочат рекета...???!!!

    Коментиран от #31

    10:17 28.05.2026

  • 7 А бе

    16 3 Отговор
    Крадливия герберак портник и магнитския с-и-чуг дето го награждава украинската ш-ьо-а в Б ЕЛЕНЕ

    10:20 28.05.2026

  • 8 кравария убер алез

    17 3 Отговор
    А на бас, че нищо няма да се бутне.

    Коментиран от #12

    10:22 28.05.2026

  • 9 Дивуй

    5 0 Отговор
    Айде започна се.

    10:25 28.05.2026

  • 10 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    13 2 Отговор
    Ние колко такива незаконни строежи имаме
    И почти всичките са след ЗАМЕНКИ

    10:26 28.05.2026

  • 11 урко

    15 0 Отговор
    Хайде сега тези прокурори,които са " се произнасяли",дисциплинарка и аут,без заплати и почести.

    10:27 28.05.2026

  • 12 Ново пет

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "кравария убер алез":

    Защо да го бутат
    Държавата го конфискува
    Прави го детски лагер
    Или нещо друго социално
    Собственика губи милиони.

    Коментиран от #16, #33

    10:28 28.05.2026

  • 13 Ура,,Ура

    12 6 Отговор
    На такива безобразия само хора от ГЕРБ са способни.

    10:29 28.05.2026

  • 14 то и на витоша има 350 хижи

    11 2 Отговор
    ама строят още . какво кат е гора . ако беше толкова вредно и незаконно щяха да вземат мерки . има горски , петрохански рейндж еко , субсидии , ловци . те да не са слепи бе . що мигранти имаше по горите . а сега като паднали от космоса се облещват . иде летния сезон . да се оправят . ами там нямат ли мечки . тук и във владя обикалят нощем . незаконно .

    10:30 28.05.2026

  • 15 Дид

    17 0 Отговор
    Знаели са Кмет, Общински съвет, всички местни политически партии барабар с депутатите им, ДАНС, Прокуратура, Полиция, РИОСВ, ДНСК, Горското...цялата държавна машина е била наясно ТРИ години, че всичко там е незаконно и мълчат. В Турция директно ей тия в поредицата отиват в затвора, така както се случи при земетресението и пожара им във високопланинския хотел. Тука шуробаджанащината отново ще ги спаси, а не трябва.

    10:30 28.05.2026

  • 16 Оооо

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ново пет":

    Я си представи, че се случи наводнение или, не дай си боже свлачище, как си представяш, че държавата ще поеме отговорност? А този район там е свлачищен.

    10:33 28.05.2026

  • 17 Атлантик

    12 2 Отговор
    Тук щяха да се заселят укрите,след бягството им от Кieff.

    10:34 28.05.2026

  • 18 ООрана държава

    6 4 Отговор
    Къде са гербарите и потника да дават обяснения, това се строи от няколко години

    10:37 28.05.2026

  • 19 Абе, спешно

    14 1 Отговор
    трябва да се приеме закон за личната служебна отговорност на държавният служител /вкл. депутати, прокурори, съдии, следователи, МВР мързеливци, и тн до края на веригата/. Така е в Китай и из други територии. И без давност, и с яки последствия.

    10:37 28.05.2026

  • 20 може пак да сложат фиданки и цветя

    3 1 Отговор
    като махнат постройките . и един горски . заплата 700 евро и да обикаля горите . или бабичка . там имат много . варна е запустяла .

    10:37 28.05.2026

  • 21 Узаконяване на беззаконието

    5 0 Отговор
    Аман от констатации! Илия пак в тия. Нищо ново, нищо ефективно срещу разграбването на страната. Граби се мощно вече и земя. Бандитите си набелязват земя и я получават.

    10:42 28.05.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ПО ТОЧНО ТЕКСТА НА ЗАКОНА Е
    .. НА НАД 15 ДЕКАРА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ СЕ РАЗРЕШАВА ДО 10% ЗАСТРОЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА
    И МАКСИМУМ 10% ОТ 10 ПРОЦЕНТА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НО
    НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 200 КВ.МЕТРА РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ
    ........
    НЯМА КАК УКРАИНСКИЯ ЛАГЕР ЗА ТЕРОРИСТИ ДА Е ЗАКОНЕН :)

    10:43 28.05.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    КАТО БЪЛГАРИН МИ Е ОБИДНО
    .....
    ЧЕ ТОВА ДАЖЕ НЕ СА ГО ПРАВЕЛИ НАШИ МУТРИ , А УКРАИНСКИТЕ

    10:46 28.05.2026

  • 24 Ужас

    6 1 Отговор
    Урсулите и Киите ще режат лентата.Как смеете!Парите за оръжие ейги на.

    10:47 28.05.2026

  • 25 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    ГЕРБ ерастията в действие

    10:47 28.05.2026

  • 26 Гери

    7 1 Отговор
    ТОВА НЕ СА ЛИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ ЗА ВОЙНАТА КАКВО СЕ ПРАВЯТ НА ЧУКНАТИ

    10:48 28.05.2026

  • 27 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 1 Отговор
    Май ша ни Селиме далаверата с КУБ

    10:50 28.05.2026

  • 28 Ново пет

    3 0 Отговор
    Требваше да уведомят. ТИМ
    Ша им решат проблема веднага

    10:52 28.05.2026

  • 29 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 2 Отговор
    Имаме още няколко такива обекта
    Около Златни пясъци
    Дано ни се размине.

    10:53 28.05.2026

  • 30 Само питам

    6 0 Отговор
    Защо мисирките ни , пардон "журналисти" мълчат , че тази наглост е УКРАИНСКА ? украинската строителна компания KYB Corporation (КУБ) . От натовските посолства , дето "съгласуват" управниците ни ли не им разрешават да кажат ? / Контекст и дейност на собствениците:Бизнесмените са сред водещите предприемачи в Одеса, Украйна, където КУБ заема позиции в топ 3 на най-големите строителни компании. В Украйна бизнесът им е проверяван от правоприлагащите органи по съмнения за укриване на данъци. На българския пазар край Варна те оперират чрез дъщерни дружества и местни пълномощници от 2022–2023 г.

    10:54 28.05.2026

  • 31 Добре е

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    и радеф да понесе отговорност за това престъпление! Нали той беше главнокомандващ на територията! Освен да си затваря очите за престъпленията на мафията, друго не прави! Ааа, само празни приказки и заучени лозунги говори, точно като попа, "Не ме гледай какво правя, а ме слушай какво говоря!" Неговите шарлатани ПП-ДБ покровителстват престъпленията и мафията, той също!

    10:56 28.05.2026

  • 32 Град Симитли

    3 0 Отговор
    Хаирлия да е!
    Мюмюн по Мюмюн--до Делян!:))

    Коментиран от #34

    11:01 28.05.2026

  • 33 ДА БУТАТ!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ново пет":

    НЕЗАБАВНО! ОСТАВА СИ САМО ГОРА!!! Иначе някой олигарх ще го усвои и пак всичко отначало!

    11:01 28.05.2026

  • 34 И ДОГАН

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Град Симитли":

    С ОБРЪЧИТЕ ОТ ФИРМИ И ПОРЦИИТЕ, КОИТО РАЗДАВА!

    11:02 28.05.2026

  • 35 Удостоверение за търпимост

    0 0 Отговор
    И кво правим сега?
    Град с канализация, водоснабдяване, електричество, с паркове и паркинги, и добросъвестни купувачи на имоти в държава, в която частната собственост е неприкосновена?!
    Нищо, че в основата е кражбата и пари от престъпна дейност, може би, и със сигурност са съдействали овластени престъпници.
    Последици за престъпниците с власт няма да има, досега трябваше да има уволнени и арестувани при такава очевидна наглост.
    Пак ни отклоняват вниманието с нещо, което е предрешено да приемем като свършен факт.

    11:02 28.05.2026

  • 36 Перо

    2 0 Отговор
    Сега изгонените собственици си имат основание и ще осъдят общината за обезщетение по пазарни цени, заради престъпна дейност и бездействие на общински и държавни органи! В крайна сметка всичко ще се плати от данъкоплатците, без да има осъдени служители!

    11:02 28.05.2026

  • 37 Механик

    2 0 Отговор
    Тоест "незаконния град" е "законен" ли?
    Де гиди дряновица неокастрена!

    11:04 28.05.2026

  • 38 Удри Абровец

    1 0 Отговор
    ИТН и ПБ чагъркат ППДБ и Клуб 6%.

    Коментиран от #39

    11:04 28.05.2026

  • 39 ГРЕШИШ!

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Удри Абровец":

    ПБ е = ПП:ДБ!

    11:07 28.05.2026

  • 40 Само кекс за ППлгДБ и ГРОБ

    1 0 Отговор
    Бай румен ше ви оправи вас, ама жалко, че не е хан Крум да ви отреже крадливите ръчички

    11:07 28.05.2026

  • 41 Народът .

    2 0 Отговор
    НАРОДЪТ , ПИТА - ХОРА . Къде беше , Три Години ТОЯ кмет - благомоир коцев , СПАЛ ЛИ Е , или е ВЗЕМАЛ ТЛЪСТИ КОМИСИОННИ - НАРОДЪТ ПИТА ? Всичко е построено от 2023 до 2026 година - ФАКТ ! И тоя догодина ще се кандидатира пак за кмет - УЖАС !

    11:09 28.05.2026

  • 42 Спиро

    0 0 Отговор
    Цирк Балкански, ама по варненски..

    11:13 28.05.2026

  • 43 Всичко това звучи зловещо

    0 0 Отговор
    А какво още незнаем?
    Направо е страшно!
    Да си продаваш земята на чужденци с тенденция да ни завладеят е чудовищно!
    И това е « контролиран» цинизъм!
    Няма да е лесно на правителството.

    11:21 28.05.2026

