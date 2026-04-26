Спасители свалиха парапланерист от дърво в Кюстендилско

Петима планински спасители от отряда в Кюстендил успяха да свалят напълно невредим парапланерист, който се заплете в дърво при полет вчера, съобщават от БТА.

Инцидентът е завършил без наранявания за летеца, като екипът на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст е реагирал светкавично, за да го освободи от клоните. Към момента не се съобщават конкретните причини за пропадането на мъжа, но спасителната операция е приключила успешно.

Въпреки инцидента, от ПСС информират, че условията за туризъм в планините днес са предимно добри. Температурите остават положителни, а вятърът в алпийския пояс е от слаб до умерен. Във високите части обаче снежната покривка се задържа значителна – в района на "Алеко" тя е около 50 сантиметра, докато на връх Ботев достига почти 3 метра.

На фона на по-спокойната обстановка в планините, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждение от първа степен за днешния ден. Жълтият код за силен северозападен вятър обхваща 10 области в Северна България.

Сред засегнатите региони са Русе, Разград, Шумен и Велико Търново, където се очакват бурни пориви, способни да нарушат нормалните дейности на открито. Синоптиците призовават гражданите да бъдат внимателни за летящи предмети, въпреки очакваните високи температури между 23 и 28 градуса.