Спасители свалиха парапланерист от дърво в Кюстендилско

26 Април, 2026 13:24

  • спасители-
  • свалиха-
  • парапланерист-
  • дърво-
  • кюстендилско

Инцидентът е завършил без наранявания за летеца

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима планински спасители от отряда в Кюстендил успяха да свалят напълно невредим парапланерист, който се заплете в дърво при полет вчера, съобщават от БТА.

Инцидентът е завършил без наранявания за летеца, като екипът на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст е реагирал светкавично, за да го освободи от клоните. Към момента не се съобщават конкретните причини за пропадането на мъжа, но спасителната операция е приключила успешно.

Въпреки инцидента, от ПСС информират, че условията за туризъм в планините днес са предимно добри. Температурите остават положителни, а вятърът в алпийския пояс е от слаб до умерен. Във високите части обаче снежната покривка се задържа значителна – в района на "Алеко" тя е около 50 сантиметра, докато на връх Ботев достига почти 3 метра.

На фона на по-спокойната обстановка в планините, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупреждение от първа степен за днешния ден. Жълтият код за силен северозападен вятър обхваща 10 области в Северна България.

Сред засегнатите региони са Русе, Разград, Шумен и Велико Търново, където се очакват бурни пориви, способни да нарушат нормалните дейности на открито. Синоптиците призовават гражданите да бъдат внимателни за летящи предмети, въпреки очакваните високи температури между 23 и 28 градуса.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 тиририрам

    3 0 Отговор
    "Кацнал на едно дърво"

    Коментиран от #4

    13:26 26.04.2026

  • 2 Случва се

    2 1 Отговор
    При полет с тия парцали 6та злоупотреба...

    13:37 26.04.2026

  • 3 Да, да

    1 0 Отговор
    ...с един изстрел!

    13:53 26.04.2026

  • 4 Съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "тиририрам":

    "Кацнал на едно дърво" - част II.

    14:08 26.04.2026

