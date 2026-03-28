Паднало дърво блокира движението на влаковете между гарите Мирково и Столник

28 Март, 2026 13:34 744 3

Очаква се нарушение в графика за движение и на останалите влакове през днешния ден

Паднало дърво блокира движението на влаковете между гарите Мирково и Столник - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спряха временно движението на влаковете между гарите Мирково и Столник.

Причината е паднало върху контактната мрежа дърво, съобщиха от БДЖ.

Наложило се е пътниците да изчакат два часа на гарата в Столник, научи NOVA.

Актуалната информация към момента е следната:

- Пътническият влак от София за Копривщица, който тръгва от София в 7:45, е отменен в участъка Столник - Мирково, а пътниците ще бъдат превозени с автобус.

- Пътническият влак от Карлово за София, който трябва да пристигне в София в 9:22, също е отменен в участъка Мирково - Столник. Пътниците ще бъдат превозени с автобус.

- Бързият влак от Бургас за София ("Чайка"), който трябва да спре на Пирдоп в 10:00, в момента престоява в гара Карлово. Възможно е да бъде пренасочен за движение през Пловдив.

Очаква се нарушение в графика за движение и на останалите влакове през днешния ден. Повредата се очаква да бъде възстановена в рамките на следващите няколко часа.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кантонерО

    ами като ни съкратиха така ще е да оди министър по транспорта да премести дървото.

    13:37 28.03.2026

  • 2 🚂🚃🚃

    Караджов колко милиони открадна…

    13:45 28.03.2026

  • 3 Малкият Оцъклен Генерал

    Веднага разследване за руска намеса. Абсолютно съм убеден, че лично Путин го е бутнал. Довечера поне три пъти ще проверя под леглото. Ще уведомя и амбасадата за трупам актив.

    14:02 28.03.2026

