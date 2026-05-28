Румен Радев посети белгийския лидер в микроелектрониката

Министър-председателят Румен Радев посети централата на белгийския високотехнологичен център IMEC в град Льовен, Белгия. Визитата има за цел задълбочаване на двустранните икономически отношения и позиционирането на страната ни като регионален хъб в сферата на микроелектрониката, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Центърът в Льовен е световен лидер в изследванията и иновациите на напредналите полупроводникови технологии и ключов елемент от европейските усилия за дигитална автономия.

По време на посещението беше отбелязан мащабният технологичен пробив, който центърът IMEC реализира през май настоящата година. Организацията стана първата в света, произвела квантов чип чрез използване на най-съвременната технология за литография High-NA EUV.

Според официалната позиция на българското правителство, постижението се разглежда като "важна стъпка към бъдещото индустриално развитие на квантовите компютри". Разработката има стратегическо значение за еволюцията на изкуствения интелект, високопроизводителните изчисления и следващото поколение полупроводници.

България планира да разшири капацитета си в сектора чрез активно международно сътрудничество. Специализираната програма IMEC.START вече участва като официален партньор в проекта C3BG, в който се включват водещи български научни, академични и индустриални организации.

Основните партньори от българска страна в тази високотехнологична инициатива са:

"Технически университет – София"

"София Тех Парк"

"Софийски университет"

Министър-председателят Румен Радев и ръководството на центъра обсъдиха съвместимостта на съвместните проекти с европейските приоритети и целите на Европейския законодателен акт за интегралните схеми (EU Chips Act), чийто стремеж е масово увеличаване на производството на чипове в Европа.

В хода на разговорите беше разгледана и бъдещата перспектива за приемане на актуализирания регламент EU Chips Act 2,0. Новият документ ще бъде от решаващо значение за окончателното утвърждаване на Стария континент като водещ фактор в развитието на глобалните високи технологии.