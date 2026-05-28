Румен Радев посети белгийския лидер в микроелектрониката

Министър-председателят Румен Радев посети централата на белгийския високотехнологичен център IMEC в град Льовен, Белгия. Визитата има за цел задълбочаване на двустранните икономически отношения и позиционирането на страната ни като регионален хъб в сферата на микроелектрониката, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Центърът в Льовен е световен лидер в изследванията и иновациите на напредналите полупроводникови технологии и ключов елемент от европейските усилия за дигитална автономия.
По време на посещението беше отбелязан мащабният технологичен пробив, който центърът IMEC реализира през май настоящата година. Организацията стана първата в света, произвела квантов чип чрез използване на най-съвременната технология за литография High-NA EUV.
Според официалната позиция на българското правителство, постижението се разглежда като "важна стъпка към бъдещото индустриално развитие на квантовите компютри". Разработката има стратегическо значение за еволюцията на изкуствения интелект, високопроизводителните изчисления и следващото поколение полупроводници.
България планира да разшири капацитета си в сектора чрез активно международно сътрудничество. Специализираната програма IMEC.START вече участва като официален партньор в проекта C3BG, в който се включват водещи български научни, академични и индустриални организации.
Основните партньори от българска страна в тази високотехнологична инициатива са:
"Технически университет – София"
"София Тех Парк"
"Софийски университет"
Министър-председателят Румен Радев и ръководството на центъра обсъдиха съвместимостта на съвместните проекти с европейските приоритети и целите на Европейския законодателен акт за интегралните схеми (EU Chips Act), чийто стремеж е масово увеличаване на производството на чипове в Европа.
В хода на разговорите беше разгледана и бъдещата перспектива за приемане на актуализирания регламент EU Chips Act 2,0. Новият документ ще бъде от решаващо значение за окончателното утвърждаване на Стария континент като водещ фактор в развитието на глобалните високи технологии.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Българин
Това го знае всеки!
14:59 28.05.2026
7 койнезнай
До коментар #4 от "При бой Тошо":И кога точно сме били по-напред от Япония в микроелектрониката?
И кога сме били по-напред от Полша например?
А от ГДР? А от Чехословакия били ли сме по-напред?
Примерно Румъния по-напред ли сме били?
Щото в нашите изделия от онова време има много румънски и полски интегрални схеми, а в техните няма български...
15:03 28.05.2026
