Румен Радев посети белгийския лидер в микроелектрониката

28 Май, 2026 14:52

По време на посещението беше отбелязан мащабният технологичен пробив, който центърът IMEC реализира през май настоящата година

Министър-председателят Румен Радев посети централата на белгийския високотехнологичен център IMEC в град Льовен, Белгия. Визитата има за цел задълбочаване на двустранните икономически отношения и позиционирането на страната ни като регионален хъб в сферата на микроелектрониката, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Центърът в Льовен е световен лидер в изследванията и иновациите на напредналите полупроводникови технологии и ключов елемент от европейските усилия за дигитална автономия.

По време на посещението беше отбелязан мащабният технологичен пробив, който центърът IMEC реализира през май настоящата година. Организацията стана първата в света, произвела квантов чип чрез използване на най-съвременната технология за литография High-NA EUV.

Според официалната позиция на българското правителство, постижението се разглежда като "важна стъпка към бъдещото индустриално развитие на квантовите компютри". Разработката има стратегическо значение за еволюцията на изкуствения интелект, високопроизводителните изчисления и следващото поколение полупроводници.

България планира да разшири капацитета си в сектора чрез активно международно сътрудничество. Специализираната програма IMEC.START вече участва като официален партньор в проекта C3BG, в който се включват водещи български научни, академични и индустриални организации.

Основните партньори от българска страна в тази високотехнологична инициатива са:

"Технически университет – София"

"София Тех Парк"

"Софийски университет"

Министър-председателят Румен Радев и ръководството на центъра обсъдиха съвместимостта на съвместните проекти с европейските приоритети и целите на Европейския законодателен акт за интегралните схеми (EU Chips Act), чийто стремеж е масово увеличаване на производството на чипове в Европа.

В хода на разговорите беше разгледана и бъдещата перспектива за приемане на актуализирания регламент EU Chips Act 2,0. Новият документ ще бъде от решаващо значение за окончателното утвърждаване на Стария континент като водещ фактор в развитието на глобалните високи технологии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    1 1 Отговор
    РР това е Европа какво търсиш там

    14:56 28.05.2026

  • 2 Пич

    1 2 Отговор
    Не е лошо вместо да ни занимавате с незначителни неща, да споделите какво каза Радев на Урсулианците !!! Все пак и ние знаем чужди езици и можем да разберем чужди медии !!!

    14:56 28.05.2026

  • 3 честен ционист

    2 2 Отговор
    Мунчо полупроводника.

    14:56 28.05.2026

  • 4 При бой Тошо

    3 3 Отговор
    Една време сме били по-напред или от Япония по електроника.

    Коментиран от #7

    14:57 28.05.2026

  • 5 Едно

    3 1 Отговор
    му показват - друго гледа !

    14:58 28.05.2026

  • 6 Българин

    1 1 Отговор
    ивропата е на умиране! Вече няма никакви технологии, няма производство. Всичко беше затрито за кефа на нелегалните имигранти! Тая земя е приключила.
    Това го знае всеки!

    14:59 28.05.2026

  • 7 койнезнай

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "При бой Тошо":

    И кога точно сме били по-напред от Япония в микроелектрониката?
    И кога сме били по-напред от Полша например?
    А от ГДР? А от Чехословакия били ли сме по-напред?
    Примерно Румъния по-напред ли сме били?
    Щото в нашите изделия от онова време има много румънски и полски интегрални схеми, а в техните няма български...

    15:03 28.05.2026

  • 8 Цялата

    0 0 Отговор
    група не знае какво да прави и зяпа насам - натам !

    15:08 28.05.2026

