Д-р Стамен Пишев пред ФАКТИ: Предсърдно мъждене значително повишава риска от инсулт

29 Май, 2026 13:12 1 572 11

Наскоро на млад мъж открихме предсърдно мъждене благодарение на смарт часовник, казва медикът

Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
Безплатни прегледи за предсърдно мъждене ще се проведат в 9 града в България. Те започват на 28 май, в рамките на Националната кампания „Запази ритъма на живота“ на Института за здравно образование. В нея участват 15 специалисти – кардиолози. Прегледите са достъпни за хора с повишен риск от предсърдно мъждене. Направление не е необходимо. Градовете са София, Самоков, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Белослав, Русе и Габрово. Кампанията е насочена към ранното откриване и превенция на предсърдното мъждене — най-честото нарушение на сърдечния ритъм. Пред ФАКТИ говори д-р Стамен Пишев, специалист-кардиолог в ДКЦ I в Бургас, председател на Сдружение „Младите лекари“.

- Д-р Пишев, защо предсърдното мъждене остава недиагностицирано?
- Предсърдното мъждене често остава скрито, защото невинаги дава ясни симптоми. При част от хората няма болка, няма силен задух, няма драматично оплакване. Понякога човек усеща само „прескачане“ на сърцето, умора или леко сърцебиене и го отдава на стрес, възраст, кафе или напрежение. Проблемът е, че това нарушение на ритъма значително повишава риска от инсулт, затова активното търсене чрез скрининг е изключително важно.

- Кои симптоми хората най-често подценяват?
- Най-често пациентите подценяват сърцебиене, неравномерен пулс, лесна умора, задух при обичайни усилия, замайване, стягане в гърдите или усещане, че сърцето „прескача“. Много хора казват: „Сигурно е от нерви!“ или „Ще мине!“. Но когато пулсът е неравномерен, особено при хора над 40 години, това не бива да се пренебрегва.

- Има ли напълно безсимптомни пациенти?
- Да, има. Това е една от най-опасните особености на предсърдното мъждене. Човек може да живее с това нарушение на ритъма, без да усеща нищо. В същото време в сърцето могат да се образуват тромби, които при откъсване да достигнат до мозъка и да причинят инсулт. Затова профилактичният преглед и електрокардиограмата могат буквално да спасят живот. Имах много интересен случай с мой пациент наскоро - млад мъж, на когото открихме предсърдно мъждене благодарение на смарт часовник. Вече много хора носят такива устройства. Има часовници, които правят и електрокардиограма. Часовникът започва да вибрира, прави кардиограма, изпраща ми я и виждам на нея нарушение на сърдечния ритъм. Така успяхме да хванем аритмията навреме.

- Защо ранната диагностика е толкова важна?
- Колкото по-рано открием предсърдното мъждене, толкова по-голям шанс имаме да предотвратим усложненията. Най-страшното усложнение е инсултът. Съвременната медицина разполага с ефективно лечение - медикаменти за контрол на ритъма или честотата, както и лекарства, които намаляват риска от образуване на тромби. Навременното лечение реално може да намали риска от инсулт.

- Кои са най-рисковите групи?
- Най-застрашени са хората с високо кръвно налягане, диабет, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, преживян инфаркт или инсулт, затлъстяване, сънна апнея, заболявания на щитовидната жлеза, както и хората в по-напреднала възраст. Рискът се увеличава значително след 60-65 години, но заболяването може да се срещне и при по-млади пациенти.

- Какво означават близо 19 000 хоспитализации годишно, когато говорим за предсърдното мъждене?
- Това показва, че предсърдното мъждене не е рядък проблем, а сериозно предизвикателство за здравната система. Хоспитализациите означават разходи, натоварване на болниците, риск от усложнения и влошено качество на живот за пациентите. Но най-важното е, че част от тези усложнения могат да бъдат предотвратени чрез ранно откриване, контрол на рисковите фактори и правилно лечение.

- Какво включват безплатните прегледи?
- В рамките на кампанията „Запази ритъма на живота“ хората могат да очакват скрининг, насочен към откриване на нарушения в сърдечния ритъм. Обикновено това включва разговор с лекар, оценка на рисковите фактори, измерване на кръвно налягане, пулс и електрокардиограма. Целта е навреме да се установи дали има данни за предсърдно мъждене и при нужда пациентът да бъде насочен за допълнителна диагностика и лечение.

- Най-важният съвет към хората над 40 години?
- Не чакайте симптомите да станат тежки. Ако имате високо кръвно, диабет, наднормено тегло или фамилна обремененост, профилактиката не е формалност - тя е защита. Проверявайте редовно кръвното си налягане, пулса и правете профилактична електрокардиограма. Един кратък преглед може да открие проблем навреме и да предотврати тежко усложнение като инсулт.


Оценка 4 от 9 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С тия високи цени

    6 2 Отговор
    на хранителните продукти ,сърцето ще се гръмне като граната а тоя ми говори за някакво си мъждене.

    13:25 29.05.2026

  • 2 д-р хуев

    2 0 Отговор
    браво пишев в началото на кариерата пишеш над средното ниво но си изтървал и перспективата за аблация рф и крио за персист и пристъпното и продълж пм . не си казал някой истини - явно не ги знаеш или това ти казват началниците . инвазивните кардиолози ще ти се смеят

    13:34 29.05.2026

  • 3 АБВ

    2 0 Отговор
    По-леко със смарт-часовника. Дори повечето апарати за кръвно налягане не могат да засекат предсърдното мъждене. Правят го само тези с функция Afib, но и при тях няма 100 % сигурност.

    13:40 29.05.2026

  • 4 Мнение

    7 1 Отговор
    В страна в която да ти окупират гражданското летище и да водят война с трета държава не е проблем, в страна в която пари няма за пенсионери за родители, в страна в която се раждат все по-малко деца, в страна в която упрвляващите искат да внасят "лекари" от третия свят, вместо да им плащат достойни заплати (нищо, че внасящите редовно си вдигат заплатите), проблемите със сърцето са оставени (разбираемо) на последно място!

    НАШИЯТ НАРОД, ИЛИ ЩЕ СЕ СЪБУДИ И ЩЕ СИ ВЪРНЕ ДЪРЖАВАТА, ИЛИ ЩЕ Я ЗАГУБИ БЕЗВЪЗВРАТНО!

    13:42 29.05.2026

  • 5 Петро Хан

    4 0 Отговор
    Най-добре е при ваксинираните срещу Ковид-19, защото мъждениеето не е предсърдно, а си е предсмъртно.

    13:42 29.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пройчо

    0 1 Отговор
    при Мъжете основният Рисковият фактор е Непоносимост към Тъщата

    13:44 29.05.2026

  • 8 да попитам

    2 2 Отговор
    Тоя доктор защо гледа като надрусан?

    13:44 29.05.2026

  • 9 д-р Бръкнигъзов

    0 0 Отговор
    И ВЗИМАЙТЕ НАВРЕМЕ МЕРКИ, ПОСЛЕ ДА НЕ СТАНЕ НУЖДА ДА ИДВАМ АЗ

    13:58 29.05.2026

  • 10 Шаран БГ

    2 0 Отговор
    МЪЖДЕНЕ го няма в Тълковния речник на българския език от 1995 г. . Съжелявам по-нов нямам.НЕ мога да го проумея.
    "Предсърдно" вероятно означава ПРЕДСЪРДЕЧНО !?
    Е-е-е, че съм шаран - шаран съм , ама поне половината народ не може да разбере за какво става дума !! Тогава .....ЗАЩО СТЕ ГО ПИСАЛИ ?? О-о-о, да ! За да си го разбиратее Вие ...Разбирате ли за какво пишете ? Да ? Браво - доволен съм !

    13:59 29.05.2026

  • 11 СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ

    0 0 Отговор
    АЗ: Реално преди 30 години българите ходеха 20-30 пъти по често да се лекуват и преглеждат. ИИ-ЧАТ-ГУГЪЛ:
    Твърдението, че преди 30 години (в средата на 90-те години или по времето на социализма) хората са посещавали лекар десетки пъти по-често, е разпространен мит, който статистиката категорично опровергава.
    Всъщност реалността е точно обратната. Днес българите ходят на лекар значително по-често отпреди,

    14:02 29.05.2026