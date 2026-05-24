Иво Христов за "Евровизия 2027": Трябва да покажем всички достойнства на България

24 Май, 2026 11:33, обновена 24 Май, 2026 10:42 867 41

Вицепремиерът декларира, че кабинетът "Радев" ще спре безобразията и ще се справи с наводненията

Снимка: БГНЕС
"Всички ние като българи знаем, че хаосът в строителството настъпи от 90-те години насетне и доведе до трагедии с неподходящи терени, с непочистени корита. Това са проблеми както на инфраструктурата, така и на местната власт. Трябва да започне връщането на законите на всички нива - при строителство и при разрешения за строителство".

Това заяви вицепремиерът Иво Христов пред bTV.

Христов обясни, че цяла нощ телефонът му е вибрирал от съобщения за координация между министрите. Ситуацията е много динамична и ще се съберем в Министерски съвет, за да вземем решения за отблокиране на определени помощи, свързани с водата, уточни вицепремиерът.

Властта ще отпусна на бедстващите райони бутилирана вода. "Ние ще сложим край на безобразията - с тази заявка дойдохме", категоричен бе Иво Христов.

Впоследствие той коментира и успеха на DARA на "Евровизия" 2026 и подготовката на страната за "Евровизия" 2027. Трябва да покажем България с всички нейни достойнства, призова вицепремиерът.

Според него трябва да бъде даде шанс на градовете - София, Варна, Пловдив и Бургас, да се състезават за музикалния конкурс и къде точно да се проведе.

Общината, в която ще се проведе "Евровизия" също ще участва в съфинансирането на музикалния конкурс. "Има приходи от реклама на ниво европейски партньори и национални рекламодатели", уточни Иво Христов на въпрос откъде ще дойдат парите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-

    8 8 Отговор
    вече преклонението ни към матушка и огромното желание на целокупния български народ да станем "16-та, Заддунайская"

    10:45 24.05.2026

  • 2 Браво на варненката

    5 4 Отговор
    Ще донесе едни 200 милиона на страната ни.

    Коментиран от #24

    10:46 24.05.2026

  • 3 Тоя

    8 4 Отговор
    Се хили доволно сякаш в Спартакус гледа достойнство с което да си поиграе

    Коментиран от #16

    10:47 24.05.2026

  • 4 Софиянец

    3 4 Отговор
    Искам евровизия да се проведе в най-големия Исторически парк в света до Варна! 🔥🙏

    Коментиран от #10

    10:48 24.05.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ИРОНИЧНО Е ЧЕ ГОСПОДИН ХРИСТОВ. - ПРЕВОДАЧ ОТ ФРЕНСКИ НА МИТЕРАН , ФРЕНСКИ КЛАСИЦИ И МОДЕРНИ ПИСАТЕЛИ И
    ФРЕНСКИ ФИЛОСОФИ
    ......
    СЕ ЗАНИМАВА С ПОП КУЛТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЛГБТ ФЕСТИВАЛ:)

    10:48 24.05.2026

  • 6 ....

    1 1 Отговор
    Раздай шнорхели,плавници, надуваеми дюшеци,лодки.

    10:49 24.05.2026

  • 7 Бялджип

    3 1 Отговор
    Този министър е умен мъж, предполагам че е с висок морал и няма да прилича на бандитите преди него. Онова обаче което допускам, е че е по- ляв, отколкото трябва. Така преценявам от всичко, което досега съм чул директно. Малко повече дясна политика няма да му е излишна.

    10:50 24.05.2026

  • 8 Тримата глупаци

    2 0 Отговор
    Стройте най - вече по коритата на реките.

    10:50 24.05.2026

  • 9 ШЕФА

    5 3 Отговор
    Този най сетне показа на цяла България жалкото си Соро.... лице !

    10:51 24.05.2026

  • 10 Потресен

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    И ти не си чел изискванията на ЕБУ, нали?

    Коментиран от #26

    10:51 24.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Подигравка

    8 5 Отговор
    Подигравка с Дара и въобще с народа ни е този отвратителен лакей на кремълския злодей, този червен и в червата фанатизиран комунист да отговаря за оргоанизирането на "Евровизия" в България! Че този и началникът му - фатмакът от село Славяново като нищо ще отворят отново комунистическите лагери на смъртта, понеже, както знаете, според мазната кремълска подлога на снимката опозицията "е с отпаднала необходимост"! Като нищо ще организират и още един "Народен съд", опнеже 35 хиляди убити без съд и присъда в черната есен на черната 1944 г. им се виждат малко! Смърта на комунизма - червения фашизъм, който се мъчат да ни наложат Фатмакът със зелените чорахи и лакеят му Иво комунизина!

    Коментиран от #22

    10:52 24.05.2026

  • 13 Политкоректен

    5 4 Отговор
    Културен човек. Ами успех с начинанието.

    10:53 24.05.2026

  • 14 Айде, огън!

    3 1 Отговор
    Айде, Иво! Досега беше лесно с приказките, сега да видимЕ как ще се оправиш с ония 80%. Ако се наложи Чорапа да изкарва армията и жандармерията на улицата.

    10:53 24.05.2026

  • 15 Боруна Лом

    6 4 Отговор
    ЯВНО ПОРЕДНИТЕ ИЗМЕКЯРИ! ПОКАЖЕТЕ,ЧЕ СЕ СТРОЯТ ЗАВОДИ,ЦЕНТРАЛИ , А НЕ ЧЕ ИЗДИГАТЕ В КУЛТ ПОШЛОСТТА И ЧАЛГАТА!

    10:53 24.05.2026

  • 16 Хихи

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя":

    Иронично е, че е путлеров слуга.

    10:54 24.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Варна

    8 3 Отговор
    Какви са ни достойнствата Бе плъх Соро.....,че сме първи по инфлация и заеми,че един дъжд ни удави,че сме с най слабото образование,болнично лечение,най слабата армия,най скъпият ток и вода защото всичко е подарено на западни фирми,най лошите пътища,най много убити и ранени по тях и тоя ще харчи народни пари за ЕвроСоросоидия ?

    10:55 24.05.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ОКАЗА СЕ ЧЕ БАНГАРАНГА Е ВИЗАНТИЙСКИ ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ОТ ВИЗАНТИЙЦИТЕ ПО ДОГОВОР С БНТ
    ... БНТ САМО СА ИЗБРАЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛКАТА

    10:56 24.05.2026

  • 20 Бангаранга !

    5 0 Отговор
    Навсякъде !

    Във Всичко !

    10:56 24.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Народен съд

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Подигравка":

    Трябва да има задължително. Щом се източи гнойта на нацията раната заздравява.

    10:57 24.05.2026

  • 23 Русия

    4 2 Отговор
    Много МЪРША в тази хубава страна,колко жалко. Поредният крадец,лъжец и некадърник който прави,ама не с негови,а с народни пари.

    11:00 24.05.2026

  • 24 Ще има За Лапане !

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на варненката":

    Ама и Ти Трябва !

    Да Платиш !

    11:01 24.05.2026

  • 25 ШЕФА

    5 2 Отговор
    Плъха не направи болница или училище ,а ще прави ЕвроГейзия.

    Коментиран от #28

    11:02 24.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    1 1 Отговор
    Направо ги разби

    11:07 24.05.2026

  • 28 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "ШЕФА":

    Евровизия ша докара на България много повече евраци, отколкото ша похарчим.

    Коментиран от #33

    11:10 24.05.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Иво, дори на днешния ден ли ще пишете DARA, бе? На коя държава си вицепремиер, бе?

    Коментиран от #30

    11:18 24.05.2026

  • 30 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "РЕАЛИСТ":

    Представи България.
    Кво по хубаво от това.

    Коментиран от #32

    11:20 24.05.2026

  • 31 Тоя Чекич !

    2 0 Отговор
    Откъде Го Намериха ?

    11:30 24.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    ВСИЧКО Е ГАЛОШ И ТО СЕЛСКИ МИРИЗЛИВ!

    Коментиран от #40

    11:41 24.05.2026

  • 34 ЧОЧО

    3 0 Отговор
    В Търговище почнаха да строят жилища върху бивше блато и покрито корито на река. Някой ден ако се килнат кой ще е виновен, пак природата ли или алчните строители.

    Коментиран от #36, #38

    11:59 24.05.2026

  • 35 Може бе да им покажете само дупките

    0 0 Отговор
    По улиците и жълтите павета и по мозъците ви...Толкова ли тоя нямат чувство за естетика у срам от разпадналата се инфраструктура из градовете включително и София ..

    12:01 24.05.2026

  • 36 Така и тръгва разследване

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "ЧОЧО":

    За произхода на милиардите, изпитани през тия психо- строежи на блокове тип затворнически килии за роби, но то робите измряха и неясно за които й ги строят тия блокове

    12:03 24.05.2026

  • 37 2026: БАНГАРАНГА. 2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).

    2 0 Отговор
    2026: БАНГАРАНГА.
    2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).

    12:04 24.05.2026

  • 38 Така и не тръгва разследване

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "ЧОЧО":

    За произхода на милиардите, изпирани през тия психо- строежи на блокове тип затворнически килии за роби, но то робите измряха и не е ясно и за кой ги строят тия блокове

    12:04 24.05.2026

  • 39 Гоасподи!

    2 3 Отговор
    Прости ми огромната омраза към този толкова отвратителен кремълски лакей и подлога на злодея Путин! И гледай да го прибереш по някакъв начин! Много голямо добро ще направиш на българския народ! Ще го спасиш от нов "Народен съд" и нови комунистически лагери на смъртта, каквито този червен и в червата комунизин ще отвори без окото му да трепне! Толкова е нагъл и такъв фанатик-комунист е!

    12:13 24.05.2026

  • 40 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Боруна Лом":

    Ако Евровизия е галош
    Ти какво си.

    12:48 24.05.2026

  • 41 Куку

    3 0 Отговор
    Единственото предимство на Христов е,че не е работил нищо в безмисленният си живот!

    13:57 24.05.2026

