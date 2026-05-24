Иво Христов за "Евровизия 2027": Трябва да покажем всички достойнства на България

"Всички ние като българи знаем, че хаосът в строителството настъпи от 90-те години насетне и доведе до трагедии с неподходящи терени, с непочистени корита. Това са проблеми както на инфраструктурата, така и на местната власт. Трябва да започне връщането на законите на всички нива - при строителство и при разрешения за строителство".
Това заяви вицепремиерът Иво Христов пред bTV.
Христов обясни, че цяла нощ телефонът му е вибрирал от съобщения за координация между министрите. Ситуацията е много динамична и ще се съберем в Министерски съвет, за да вземем решения за отблокиране на определени помощи, свързани с водата, уточни вицепремиерът.
Властта ще отпусна на бедстващите райони бутилирана вода. "Ние ще сложим край на безобразията - с тази заявка дойдохме", категоричен бе Иво Христов.
Впоследствие той коментира и успеха на DARA на "Евровизия" 2026 и подготовката на страната за "Евровизия" 2027. Трябва да покажем България с всички нейни достойнства, призова вицепремиерът.
Според него трябва да бъде даде шанс на градовете - София, Варна, Пловдив и Бургас, да се състезават за музикалния конкурс и къде точно да се проведе.
Общината, в която ще се проведе "Евровизия" също ще участва в съфинансирането на музикалния конкурс. "Има приходи от реклама на ниво европейски партньори и национални рекламодатели", уточни Иво Христов на въпрос откъде ще дойдат парите.
