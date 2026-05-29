Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май.
Инициативата е на семейството и приятелите на десетокласничката, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд обвиненият в убийство студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста, заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението.
Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитават дилърите на наркотици, които убиват децата на България:
"На народа му писна. Никаква реформа не върши работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дилъри. Докога, бе! Вие срам имате ли!"
Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесния достъп до "тихите убийци":
"В 6 ч. пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате! Да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда!"
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Дано
Коментиран от #18
07:35 29.05.2026
5 ИВАН
Коментиран от #8, #9, #10, #17, #19
07:45 29.05.2026
6 Мнение
Истинският проблем, който се откроява, е липса на доверие в институциите и усещането за безнаказаност, особено при случаи с млади жертви и съмнения за наркотици.
Коментиран от #15
07:45 29.05.2026
7 много жалко
Като онзи ужас в Ямбол и други колко ли на брой.... Публиката ги забравя за 2-3 дни.
Ясно е едно: ние не губим младежите си в момента в който падат от някоя тераса с "тежки травми преди падането", губим ги когато противните дилъри ги хванат в капана си...
Бог да я прости!
Коментиран от #64
07:47 29.05.2026
8 Я марш!
До коментар #5 от "ИВАН":Това е грубо обвинение без доказателства, което отклонява вниманието от истинските причини и отговорности.
07:47 29.05.2026
9 Възмутен
До коментар #5 от "ИВАН":Това е типичен пример за прехвърляне на вина върху жертвата и семейството, без никаква връзка с фактите.
Да твърдиш, че трагедията се дължи на „разглезване“ или липса на казарма и бригади, е не просто неточно — това е цинично и безчовечно опростяване на сложен проблем.
Нито едно дете не „заслужава“ или „провокира“ подобна съдба заради възпитание, начин на живот или обществените промени. Причините при такива случаи са конкретни и трябва да се търсят в реални фактори — разследване, среда, достъп до наркотици, контрол и институции — не в морализаторски обвинения към семейството.
Коментиран от #58
07:48 29.05.2026
10 Дрънкаш глупости!
До коментар #5 от "ИВАН":Идеята, че „казармата“ или „бригадите“ биха предотвратили подобни трагедии, е носталгичен мит, който няма нищо общо с реалните механизми на престъпността и обществените проблеми.
07:49 29.05.2026
14 Учител
До коментар #12 от "Ивелин Михайлов":Хахахах от моя 6б клас поне 70% ще дадат фира😁😆🤣😂😂💩
07:49 29.05.2026
15 ала бала
До коментар #6 от "Мнение":Къде го това общество да изисква истината?
Колко ужасни трагедии минаха по медиите за ден два без смислени обяснения? Престъпления каквито и по филми на ужасите не могат да измислят....
А колко не са стигнали до медиите въобще?
Дано от тук насетне тръгнем в правилната посока. Защото след 15 години заблуди, последвани от 23 години Мутренско робство сме бетер от най-гадните латино-клоаки. ГЕТО!
07:50 29.05.2026
16 ООрана държава
07:50 29.05.2026
17 Радул
До коментар #5 от "ИВАН":Най-лесното е да сочиш с пръст обществото, младите или родителите. Най-трудното — да признаеш, че реалните проблеми са сложни, системни и не се решават с лозунги от миналото.
Коментиран от #30
07:51 29.05.2026
18 Герп боклуци
До коментар #2 от "Дано":Точно семейтвото има вина, как така 16 годишната им дъщеря е по апартаменти през ноща
Коментиран от #21, #34
07:51 29.05.2026
19 Неадекватно
До коментар #5 от "ИВАН":Да обвиняваш семейството на жертва без доказателства не е „мнение“, а груба форма на прехвърляне на вина. Истинските причини при такива случаи се търсят чрез разследване, доказателства и институционална отговорност — не чрез кухи генерализации за „търтеи“ и „тарикати“.
07:51 29.05.2026
20 Бааа
Коментиран от #29
07:51 29.05.2026
21 Мнение
До коментар #18 от "Герп боклуци":Можеш да отговориш твърдо, но без да слизаш на същото ниво:
„Нощното излизане не е доказателство за вина. Вината за трагедия се определя от разследване и факти, не от предположения и морализаторство. Да обвиняваш семейството без доказателства е просто спекулация и отклоняване от реалните въпроси.“
Ако искаш по-остър вариант:
Да свеждаш трагедията до "къде е била вечерта" е повърхностно и нечовешко. Вината не се гадае по часове и местоположение, а се доказва. Всичко останало е просто обвиняване без факти.
Коментиран от #68
07:53 29.05.2026
29 Парадокс
До коментар #20 от "Бааа":Ти откъде реши, че момичето се е "нажмукала с лсд"?
Може просто да е отишла на купон, ти на купон не си ли ходил като тинейджър или само си седял/а заключен вкъщи?
Може да е отказала да се "нажмукала с лсд", може да е исщала да си ходи, но да не са я пускали, откъде знаеш какво е станало. Едно младо неопитно наивно дете няма опита да разсъждава за опасностите като теб.
Доколкото четох, този, който е живял в апартамента е исщал да "остане насаме с момичето", но то е ОТКАЗАЛО и тона е провокирало агресията на престъпника да я бутне през балкона
Ако ти беше 16 - годишно момиче, ако се поставиш в "нейтите обувки", как щеше да се спасиш????
Коментиран от #36, #59
08:00 29.05.2026
30 Механик
До коментар #17 от "Радул":Добре, нека си прав и проблемите не се решават с "лозунги от миналото"> Но къде ги ВАШИТЕ лозунги- лозунгите/решенията на новото време? Какво направихте за 37 години, освен батармака на който всички сме свидетели?
Точно вашето становище е НЕРЕШАВАНЕ на проблемите. По-точно, начин да се отклони волята за решение от правилния път. МНого приказки, много "моралстване" и накрая - НИКОЙ НЕ Е ВИНОВЕН, понеже е такова времето. Нали така?
08:01 29.05.2026
31 родителството не е за всеки
Коментиран от #47
08:02 29.05.2026
34 Разумен
До коментар #18 от "Герп боклуци":На 16 години човек вече има собствена среда, приятели и решения, които родителите не могат напълно да контролират.
Дори дете да е било „по апартаменти през нощта“, това не доказва престъпление или вина на родителите — само показва ситуация, която трябва да се изясни.
Може да има въпроси към родителския контрол в някои случаи, но автоматично обвинение към семейството е спекулация.
Коментиран от #66
08:03 29.05.2026
36 Чорбара
До коментар #29 от "Парадокс":А ,какво търси само момиче с трима в празен апартамент,а?
Каквото е търсила ,това е намерила.
08:04 29.05.2026
39 ИВАН
Коментиран от #48, #53
08:05 29.05.2026
47 Онлайн среда
До коментар #31 от "родителството не е за всеки":В интернет е по-лесно да се пишат крайни и обидни мнения без последици, нали. Дано се почувстваш добре, след като излееш цялата омраза и негативизъм, които са в теб. Нещастник!
08:07 29.05.2026
48 Радул
До коментар #39 от "ИВАН":Вина не се внушава и не се предполага, а се доказва от разследване.
08:08 29.05.2026
49 До Иван
Коментиран от #60, #61, #62
08:09 29.05.2026
51 След дъжд-качулка!?
Коментиран от #57
08:09 29.05.2026
53 Хипотетично морализаторско предположене
До коментар #39 от "ИВАН":Няма как да се твърди, че ако някой е бил на друго място или е правил други дейности („садене на цветя“), това автоматично би предотвратило трагичен инцидент.
08:11 29.05.2026
57 Дрън-дрън-дрън
До коментар #51 от "След дъжд-качулка!?":Не знаем дали е знаела. И в момента това не е доказано публично — всичко подобно е лично твое предположение и лично твои обвинения на "жертвата", вместо да се обвинява извършитела на престъплениито!
08:13 29.05.2026
58 Невъзмутимо
До коментар #9 от "Възмутен":Когато институциите преди 1989 г. работеха бяха обвинявани в диктатура и посягане на "правата". След "демокрацията" всичко стана позволено и всички имат права, но никакви задължения, а всички авторитети, които отстояват правилата бяха натирени. Ето това са плодовете на "свободата"
Коментиран от #65
08:14 29.05.2026
59 Абе
До коментар #29 от "Парадокс":Ходил съм ама не съм падал дрогиран или пиян от балконите. Така че аре стига развивахте тези как държавата не си върши работата, а добричките дечиза отличници в клас им тъпкали на сила картончета в устите ....Това е просто закона на Дарвин !
08:15 29.05.2026
60 Сбърканяци
До коментар #49 от "До Иван":Това е осъждане без факти и прехвърляне на вина върху жертвата. Защо не обвинявате НАСИЛНИЦИТЕ и ПРЕСТЪПНИЦИТЕ. Вие сте с болни мозъци!!!
08:16 29.05.2026
61 Питам само?!
До коментар #49 от "До Иван":Правиш изкривени заключения за морала на момичето без доказателства. Да не си този, който я е блъснал от балкона и да прехвърляш вината върху нея, за да избегнеш правосъдието?!
08:19 29.05.2026
62 Кривак
До коментар #49 от "До Иван":Вината или обстоятелствата се определят само от разследване, не от „как ти изглежда“ на теб ситуацията.
08:20 29.05.2026
63 вечерен час ?
Коментиран от #67, #69
08:22 29.05.2026
64 Не е ли време
До коментар #7 от "много жалко":да приложим опита на западната демокрация. Какво правят учениците в междучасията. Защо напускат границите на училището и се шляят по улиците около него. Идете в САЩ и вземете техния опит. По време на затятия - никой не може да напуска двора, след занятия - бързо в училищния автобус и право в къщи. Там родителите хоемат отговорност и тя се спазва стриктно, итаче се намесват социалните. И резултатите са осигурени
08:22 29.05.2026
65 Опасна носталгия
До коментар #58 от "Невъзмутимо":Това е удобна носталгия, която заменя реалността с лозунги. Проблемите след 1989 г. не идват от „повече свобода“, а от слаби институции, корупция и лошо управление. Преди 1989 г. не е било „идеален ред“, а система с контрол, но и с цензура и липса на права. Свободата не е виновна — проблемът е, че правилата не се прилагат еднакво и достатъчно ефективно.
Коментиран от #78
08:23 29.05.2026
66 Герп боклуци
До коментар #34 от "Разумен":Да чичо, видяхме резултата, евала, само така го караите
08:28 29.05.2026
67 Вероятности
08:29 29.05.2026
68 Герп боклуци
До коментар #21 от "Мнение":Спазване на елементарни правила мой човек и момичето щеше да е живо. Непълнолетни след 22-23 часа, навън само с родител!
Коментиран от #71, #76
08:30 29.05.2026
69 Вероятности
До коментар #63 от "вечерен час ?":Възможно е да я е пуснол преди 22:00 часа, възможно е тя да е подведена да отиде с приятел "на купон" преди 22:00 часа, възможно е да е искала да си тръгне, но да не са я пускали, възможно е да не е знаела за дрогата и да са й пуснали в чашата скришом. Пишеше, че този, който е живял в апартамента искал да остане насаме с нея, но тя е отказала и това е предизвикало агресията му. Другото момче също е било намерено навън в критично състояние, може да е искало да я защити, може да е бил нейния приятел. И другото момче, което си е отишло и после се е върнало, може да е видяло, че ситуацияга ескалира и да си е отишъл, но престъпника да го е извикал обратно и да го е заплашил да мълчи...
08:31 29.05.2026
70 До дървените
Коментиран от #72
08:32 29.05.2026
71 Мнение
До коментар #68 от "Герп боклуци":Нещата не са толкова прости! Моли се на твоите деца да не се случи!
Коментиран от #75
08:32 29.05.2026
74 Разумен
Може да е въпрос на възпитание и контрол, да, но не обяснява и не доказва нищо за това какво се е случило след това, не е автоматично причина за трагедия, престъпление или вина.
Истинският проблем в такива случаи обикновено е друг:
Как се е стигнало до конкретната ситуация?
Кой какви действия е извършил?
Какво показва разследването?
08:36 29.05.2026
75 Герп боклуци
До коментар #71 от "Мнение":Ти си гледай твойте ч@вета, не умувай на другите. И да точно толкова просто е, спазване на елемемтарни правила. Както станаха и 1000 инцидента с тротинетки щото мама тате купили да иддд от4ето си тротинетка да се возият по 2ма...
Коментиран от #77
08:40 29.05.2026
76 Отговорността е споделена:
До коментар #68 от "Герп боклуци":Няма гаранция, че не можеше да се случи в 21:50 ч.! Проблемът е друг, държавата трябва да има правила за наркотици, престъпност и сигурност и да ги прилага; Полицията да реагира бързо, да разкрива престъпления и да събира доказателства; да има Превенция – образование, социални услуги, работа с млади хора, които са в риск; Институциите – училища, социални служби, здравна система, които да не „изпускат“ уязвими деца.
Отговорността е споделена: семейство, среда, лични избори, институции
08:41 29.05.2026
78 Нещо
До коментар #65 от "Опасна носталгия":да кажеш за правата на учителите и техния авторитет ? За родителите, които посягат на учителите ? И за системата с делегирани бюджети на училищата ? И за премахване на оценката за поведение ?
Коментиран от #80
08:46 29.05.2026
80 Възмутен
До коментар #78 от "Нещо":Темата е друга: дрога, разпространение на наркотици под носа на полицията, престъпрение, брутолно убийство под въздействие на наркотици, насилие.
08:48 29.05.2026