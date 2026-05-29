Бдение в Благоевград в памет на 16-годишната Ивана

Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май.

Инициативата е на семейството и приятелите на десетокласничката, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд обвиненият в убийство студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста, заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението.

Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитават дилърите на наркотици, които убиват децата на България:

"На народа му писна. Никаква реформа не върши работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дилъри. Докога, бе! Вие срам имате ли!"

Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесния достъп до "тихите убийци":

"В 6 ч. пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате! Да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда!"