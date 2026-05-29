Бдение в Благоевград в памет на 16-годишната Ивана

29 Май, 2026 07:32 759 80

Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май.

Инициативата е на семейството и приятелите на десетокласничката, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд обвиненият в убийство студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста, заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението.

Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитават дилърите на наркотици, които убиват децата на България:

"На народа му писна. Никаква реформа не върши работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дилъри. Докога, бе! Вие срам имате ли!"

Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесния достъп до "тихите убийци":

"В 6 ч. пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате! Да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда!"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дано

    10 1 Отговор
    е на по - добро място..... Вечен покой и сила на семейството и близките .

    Коментиран от #18

    07:35 29.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИВАН

    15 10 Отговор
    Хаха, дилърите му виновни на тоя, а защо си е разглезил дъщеря си, сигурно не я е лишавал от нищо и не я е учил да работи, всъщност, цялото общество е виновно, премахнаха бригадите, казармата .... работата стана непрестижна и срамна ... рекламират само търтеи и тарикати.

    Коментиран от #8, #9, #10, #17, #19

    07:45 29.05.2026

  • 6 Мнение

    8 1 Отговор
    Това отразява тежка човешка трагедия и обществено напрежение около съмнения за несправедливост в разследването. В подобни случаи е важно да се запазят фактите отделно от емоциите — решението на съда се базира на липса на достатъчно доказателства, но болката на семейството и обществената реакция са напълно разбираеми.

    Истинският проблем, който се откроява, е липса на доверие в институциите и усещането за безнаказаност, особено при случаи с млади жертви и съмнения за наркотици.

    Коментиран от #15

    07:45 29.05.2026

  • 7 много жалко

    12 1 Отговор
    Изглежда и това отива на потулване.
    Като онзи ужас в Ямбол и други колко ли на брой.... Публиката ги забравя за 2-3 дни.
    Ясно е едно: ние не губим младежите си в момента в който падат от някоя тераса с "тежки травми преди падането", губим ги когато противните дилъри ги хванат в капана си...

    Бог да я прости!

    Коментиран от #64

    07:47 29.05.2026

  • 8 Я марш!

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "ИВАН":

    Това е грубо обвинение без доказателства, което отклонява вниманието от истинските причини и отговорности.

    07:47 29.05.2026

  • 9 Възмутен

    8 8 Отговор

    До коментар #5 от "ИВАН":

    Това е типичен пример за прехвърляне на вина върху жертвата и семейството, без никаква връзка с фактите.
    Да твърдиш, че трагедията се дължи на „разглезване“ или липса на казарма и бригади, е не просто неточно — това е цинично и безчовечно опростяване на сложен проблем.
    Нито едно дете не „заслужава“ или „провокира“ подобна съдба заради възпитание, начин на живот или обществените промени. Причините при такива случаи са конкретни и трябва да се търсят в реални фактори — разследване, среда, достъп до наркотици, контрол и институции — не в морализаторски обвинения към семейството.

    Коментиран от #58

    07:48 29.05.2026

  • 10 Дрънкаш глупости!

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "ИВАН":

    Идеята, че „казармата“ или „бригадите“ биха предотвратили подобни трагедии, е носталгичен мит, който няма нищо общо с реалните механизми на престъпността и обществените проблеми.

    07:49 29.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Учител

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ивелин Михайлов":

    Хахахах от моя 6б клас поне 70% ще дадат фира😁😆🤣😂😂💩

    07:49 29.05.2026

  • 15 ала бала

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Къде го това общество да изисква истината?
    Колко ужасни трагедии минаха по медиите за ден два без смислени обяснения? Престъпления каквито и по филми на ужасите не могат да измислят....
    А колко не са стигнали до медиите въобще?
    Дано от тук насетне тръгнем в правилната посока. Защото след 15 години заблуди, последвани от 23 години Мутренско робство сме бетер от най-гадните латино-клоаки. ГЕТО!

    07:50 29.05.2026

  • 16 ООрана държава

    8 6 Отговор
    За сакатлък при нарк00ргия за оунлифензз, то не беше ден на траур, сега бдения, другата седмица да очакваме паметник да вдигнете

    07:50 29.05.2026

  • 17 Радул

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "ИВАН":

    Най-лесното е да сочиш с пръст обществото, младите или родителите. Най-трудното — да признаеш, че реалните проблеми са сложни, системни и не се решават с лозунги от миналото.

    Коментиран от #30

    07:51 29.05.2026

  • 18 Герп боклуци

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дано":

    Точно семейтвото има вина, как така 16 годишната им дъщеря е по апартаменти през ноща

    Коментиран от #21, #34

    07:51 29.05.2026

  • 19 Неадекватно

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "ИВАН":

    Да обвиняваш семейството на жертва без доказателства не е „мнение“, а груба форма на прехвърляне на вина. Истинските причини при такива случаи се търсят чрез разследване, доказателства и институционална отговорност — не чрез кухи генерализации за „търтеи“ и „тарикати“.

    07:51 29.05.2026

  • 20 Бааа

    11 3 Отговор
    Смешника. Други са му виновни че дъщеря му се е нажмукала с лсд иначе той е перфектния татко аи у леву

    Коментиран от #29

    07:51 29.05.2026

  • 21 Мнение

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Герп боклуци":

    Можеш да отговориш твърдо, но без да слизаш на същото ниво:

    „Нощното излизане не е доказателство за вина. Вината за трагедия се определя от разследване и факти, не от предположения и морализаторство. Да обвиняваш семейството без доказателства е просто спекулация и отклоняване от реалните въпроси.“

    Ако искаш по-остър вариант:

    Да свеждаш трагедията до "къде е била вечерта" е повърхностно и нечовешко. Вината не се гадае по часове и местоположение, а се доказва. Всичко останало е просто обвиняване без факти.

    Коментиран от #68

    07:53 29.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Парадокс

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Бааа":

    Ти откъде реши, че момичето се е "нажмукала с лсд"?
    Може просто да е отишла на купон, ти на купон не си ли ходил като тинейджър или само си седял/а заключен вкъщи?
    Може да е отказала да се "нажмукала с лсд", може да е исщала да си ходи, но да не са я пускали, откъде знаеш какво е станало. Едно младо неопитно наивно дете няма опита да разсъждава за опасностите като теб.
    Доколкото четох, този, който е живял в апартамента е исщал да "остане насаме с момичето", но то е ОТКАЗАЛО и тона е провокирало агресията на престъпника да я бутне през балкона
    Ако ти беше 16 - годишно момиче, ако се поставиш в "нейтите обувки", как щеше да се спасиш????

    Коментиран от #36, #59

    08:00 29.05.2026

  • 30 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Радул":

    Добре, нека си прав и проблемите не се решават с "лозунги от миналото"> Но къде ги ВАШИТЕ лозунги- лозунгите/решенията на новото време? Какво направихте за 37 години, освен батармака на който всички сме свидетели?
    Точно вашето становище е НЕРЕШАВАНЕ на проблемите. По-точно, начин да се отклони волята за решение от правилния път. МНого приказки, много "моралстване" и накрая - НИКОЙ НЕ Е ВИНОВЕН, понеже е такова времето. Нали така?

    08:01 29.05.2026

  • 31 родителството не е за всеки

    9 3 Отговор
    повечето деца до навършване на пълнолетие вечер са си у тях а не по купони с наркотици

    Коментиран от #47

    08:02 29.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Разумен

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "Герп боклуци":

    На 16 години човек вече има собствена среда, приятели и решения, които родителите не могат напълно да контролират.
    Дори дете да е било „по апартаменти през нощта“, това не доказва престъпление или вина на родителите — само показва ситуация, която трябва да се изясни.
    Може да има въпроси към родителския контрол в някои случаи, но автоматично обвинение към семейството е спекулация.

    Коментиран от #66

    08:03 29.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Чорбара

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Парадокс":

    А ,какво търси само момиче с трима в празен апартамент,а?
    Каквото е търсила ,това е намерила.

    08:04 29.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ИВАН

    4 3 Отговор
    Разбира се, че нещата са сложни, но защо пък да усложняваме, ако това момиче си чоплеше в градинката и си садеше цветя, или зеленчуци, а може би и дръвчета ... щеше да е живо и здраво и да ражда деца един ден и пак стигаме до там, че не е модерно да се работи ...

    Коментиран от #48, #53

    08:05 29.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Онлайн среда

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "родителството не е за всеки":

    В интернет е по-лесно да се пишат крайни и обидни мнения без последици, нали. Дано се почувстваш добре, след като излееш цялата омраза и негативизъм, които са в теб. Нещастник!

    08:07 29.05.2026

  • 48 Радул

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "ИВАН":

    Вина не се внушава и не се предполага, а се доказва от разследване.

    08:08 29.05.2026

  • 49 До Иван

    4 2 Отговор
    На годините на това момиче моите деца работеха и учеха . Само момиче с толкова момчета ме води само до една мисъл и затова е била гола .

    Коментиран от #60, #61, #62

    08:09 29.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 След дъжд-качулка!?

    4 3 Отговор
    Късно са се сетили, никой насила не го е принуждавал. Защо това момиче е сред тези момчета, то е знаело какво следва, а и не за първи път ползва наркотици. Младите станаха по глупави и от мисирки, няма бъдеще тази държава!

    Коментиран от #57

    08:09 29.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хипотетично морализаторско предположене

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "ИВАН":

    Няма как да се твърди, че ако някой е бил на друго място или е правил други дейности („садене на цветя“), това автоматично би предотвратило трагичен инцидент.

    08:11 29.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Дрън-дрън-дрън

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "След дъжд-качулка!?":

    Не знаем дали е знаела. И в момента това не е доказано публично — всичко подобно е лично твое предположение и лично твои обвинения на "жертвата", вместо да се обвинява извършитела на престъплениито!

    08:13 29.05.2026

  • 58 Невъзмутимо

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Възмутен":

    Когато институциите преди 1989 г. работеха бяха обвинявани в диктатура и посягане на "правата". След "демокрацията" всичко стана позволено и всички имат права, но никакви задължения, а всички авторитети, които отстояват правилата бяха натирени. Ето това са плодовете на "свободата"

    Коментиран от #65

    08:14 29.05.2026

  • 59 Абе

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Парадокс":

    Ходил съм ама не съм падал дрогиран или пиян от балконите. Така че аре стига развивахте тези как държавата не си върши работата, а добричките дечиза отличници в клас им тъпкали на сила картончета в устите ....Това е просто закона на Дарвин !

    08:15 29.05.2026

  • 60 Сбърканяци

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "До Иван":

    Това е осъждане без факти и прехвърляне на вина върху жертвата. Защо не обвинявате НАСИЛНИЦИТЕ и ПРЕСТЪПНИЦИТЕ. Вие сте с болни мозъци!!!

    08:16 29.05.2026

  • 61 Питам само?!

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "До Иван":

    Правиш изкривени заключения за морала на момичето без доказателства. Да не си този, който я е блъснал от балкона и да прехвърляш вината върху нея, за да избегнеш правосъдието?!

    08:19 29.05.2026

  • 62 Кривак

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "До Иван":

    Вината или обстоятелствата се определят само от разследване, не от „как ти изглежда“ на теб ситуацията.

    08:20 29.05.2026

  • 63 вечерен час ?

    3 1 Отговор
    Бащата що пуска и не контролира ученичката през ноща????

    Коментиран от #67, #69

    08:22 29.05.2026

  • 64 Не е ли време

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "много жалко":

    да приложим опита на западната демокрация. Какво правят учениците в междучасията. Защо напускат границите на училището и се шляят по улиците около него. Идете в САЩ и вземете техния опит. По време на затятия - никой не може да напуска двора, след занятия - бързо в училищния автобус и право в къщи. Там родителите хоемат отговорност и тя се спазва стриктно, итаче се намесват социалните. И резултатите са осигурени

    08:22 29.05.2026

  • 65 Опасна носталгия

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Невъзмутимо":

    Това е удобна носталгия, която заменя реалността с лозунги. Проблемите след 1989 г. не идват от „повече свобода“, а от слаби институции, корупция и лошо управление. Преди 1989 г. не е било „идеален ред“, а система с контрол, но и с цензура и липса на права. Свободата не е виновна — проблемът е, че правилата не се прилагат еднакво и достатъчно ефективно.

    Коментиран от #78

    08:23 29.05.2026

  • 66 Герп боклуци

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Разумен":

    Да чичо, видяхме резултата, евала, само така го караите

    08:28 29.05.2026

  • 67 Вероятности

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "вечерен час ?":

    Възможно е да я е пуснол преди 22:00 часа, възможно е тя да е подведена да отиде с приятел "на купон" преди 22:00 часа, възможно е да е искала да си тръгне, но да не са я пускали, възможто е другите да не е знаела за дрогата и да са й пуснали в чашата скришом. Пишеше, че този, който е живял в апартамента искал да остане насаме с нея, но тя е отказала и това е предизвикало агресията му. Другото момче също е било намерено навън в критично състояние, може да е исщало да я защити, може да е бил нейния приятел. И другото момче, което си е отишло и после се е върнало, може да е видяло, че ситуацияга есщалира и да си е отишъл, но престъпника да го е извикал обратно и да го е заплашил да мълчи...

    08:29 29.05.2026

  • 68 Герп боклуци

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    Спазване на елементарни правила мой човек и момичето щеше да е живо. Непълнолетни след 22-23 часа, навън само с родител!

    Коментиран от #71, #76

    08:30 29.05.2026

  • 69 Вероятности

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "вечерен час ?":

    Възможно е да я е пуснол преди 22:00 часа, възможно е тя да е подведена да отиде с приятел "на купон" преди 22:00 часа, възможно е да е искала да си тръгне, но да не са я пускали, възможно е да не е знаела за дрогата и да са й пуснали в чашата скришом. Пишеше, че този, който е живял в апартамента искал да остане насаме с нея, но тя е отказала и това е предизвикало агресията му. Другото момче също е било намерено навън в критично състояние, може да е искало да я защити, може да е бил нейния приятел. И другото момче, което си е отишло и после се е върнало, може да е видяло, че ситуацияга ескалира и да си е отишъл, но престъпника да го е извикал обратно и да го е заплашил да мълчи...

    08:31 29.05.2026

  • 70 До дървените

    2 1 Отговор
    Философи отговорете ми на въпроса , защо едно непълнолетно момиче е навън по малките часове .Които е допуснал това ?,Отговорете си на въпроса . Всичко друго е ала бала .

    Коментиран от #72

    08:32 29.05.2026

  • 71 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Герп боклуци":

    Нещата не са толкова прости! Моли се на твоите деца да не се случи!

    Коментиран от #75

    08:32 29.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Разумен

    2 2 Отговор
    Това не е „проблемът“ сам по себе си, а опростяване на една много по-сложна ситуация.
    Може да е въпрос на възпитание и контрол, да, но не обяснява и не доказва нищо за това какво се е случило след това, не е автоматично причина за трагедия, престъпление или вина.
    Истинският проблем в такива случаи обикновено е друг:
    Как се е стигнало до конкретната ситуация?
    Кой какви действия е извършил?
    Какво показва разследването?

    08:36 29.05.2026

  • 75 Герп боклуци

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Мнение":

    Ти си гледай твойте ч@вета, не умувай на другите. И да точно толкова просто е, спазване на елемемтарни правила. Както станаха и 1000 инцидента с тротинетки щото мама тате купили да иддд от4ето си тротинетка да се возият по 2ма...

    Коментиран от #77

    08:40 29.05.2026

  • 76 Отговорността е споделена:

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Герп боклуци":

    Няма гаранция, че не можеше да се случи в 21:50 ч.! Проблемът е друг, държавата трябва да има правила за наркотици, престъпност и сигурност и да ги прилага; Полицията да реагира бързо, да разкрива престъпления и да събира доказателства; да има Превенция – образование, социални услуги, работа с млади хора, които са в риск; Институциите – училища, социални служби, здравна система, които да не „изпускат“ уязвими деца.
    Отговорността е споделена: семейство, среда, лични избори, институции

    08:41 29.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Нещо

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Опасна носталгия":

    да кажеш за правата на учителите и техния авторитет ? За родителите, които посягат на учителите ? И за системата с делегирани бюджети на училищата ? И за премахване на оценката за поведение ?

    Коментиран от #80

    08:46 29.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Възмутен

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Нещо":

    Темата е друга: дрога, разпространение на наркотици под носа на полицията, престъпрение, брутолно убийство под въздействие на наркотици, насилие.

    08:48 29.05.2026

