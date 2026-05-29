Строителят на комплекса в "Баба Алино" отложи пресконференция заради „натиск“

29 Май, 2026 09:41

Запазваме си правото на истината. Ще ви уведомим допълнително, посочват от фирмата строител

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Поради продължаващи действия, насочени към оказване на натиск върху нашата компания, които блокираха работата на офисите и служителите, включително и през нощните часове, се налага да отложим насрочената за днес пресконференция.“ Това съобщиха в позиция до медиите от фирмата строител на комплекса в местността Баба Алино край „Златни пясъци“, за който се твърди, че е незаконен.

„Запазваме си правото на истината. Ще ви уведомим допълнително“, посочват още от фирмата, цитирана от бТВ.

Резултати от проверката за строежа на комплекса край Варна трябва да са готови днес, каза кметът на Варна Благомир Коцев.

Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство, обеща Коцев.

Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции.

Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ.

От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление.

От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Трол

    28 7 Отговор
    Журналистите не са си настроили компютрите с точните въпроси и точните отговори.

    09:45 29.05.2026

  • 2 Само Путин може

    44 7 Отговор
    да събори незаконен украински град. Цяла Варна на него разчитаме

    Коментиран от #43

    09:46 29.05.2026

  • 3 дядо поп

    56 5 Отговор
    КУБ – корумпирани украински бандюги!

    09:47 29.05.2026

  • 4 ОСТАВЕТЕ ТОВА КРАСИВО

    42 15 Отговор
    НЕЩО. БУТАНЕТО ЩЕ ИЗЛЕЗЕ СКЪПО КАТО СТРОЕЖА ,А ПОСЛЕ ЩЕ ЯДЕМ ШАМАРИ И ОТ ЕС. ВИНОВЕН ЛИ Е УКРАИНЕЦА ,ЧЕ БЪЛГАРИНА Е ПРОДАЖЕН И ЗА ПАРИ БИ ПРОДАЛ ВСИЧКО СВЯТО.БЪЛГАРИНЪТ Е КОРУМПИРАН,АМА УКРАИНЕЦА БИЛ ВИНОВЕН-ОЛИГОФРЕНСКА ЛОГИКА.ВИНОВНА Е ОБЩИНА ВАРНА.

    Коментиран от #9, #21, #26, #47

    09:47 29.05.2026

  • 5 .....

    16 7 Отговор
    Бг трябва да заведе дело на тия незоконни в Европейски съд.

    Коментиран от #53

    09:47 29.05.2026

  • 6 Да си

    46 1 Отговор
    Признаем на снимката изглежда чудесно ,трябва да се национализира става за модерен старчески дом

    Коментиран от #8, #12, #70

    09:48 29.05.2026

  • 7 дедо Флашко

    6 7 Отговор
    Баба Алина и дядо Ален.

    09:49 29.05.2026

  • 8 ....

    11 8 Отговор

    До коментар #6 от "Да си":

    Старчески дом, център за наркомани,новото Столипиново.

    09:50 29.05.2026

  • 9 Логично е!

    29 8 Отговор

    До коментар #4 от "ОСТАВЕТЕ ТОВА КРАСИВО":

    Виновни са ГЕРБ/ДПС.

    09:51 29.05.2026

  • 10 Алоууу БГ строителите

    29 3 Отговор
    Вижте как се строи ,а не като вас градители на коптори с 30% общи части.

    Коментиран от #32, #73

    09:51 29.05.2026

  • 11 Сталин

    53 0 Отговор
    Значи цяла Варна знае че там се строи незаконно ,а само в агенцията по вписванията във Варна не са чували и издават нотариални актове,представете си мащабите на криминалната хунта в България

    Коментиран от #29, #31

    09:52 29.05.2026

  • 12 честен ционист

    3 29 Отговор

    До коментар #6 от "Да си":

    Радевистите чекисти искат там да отмарят всяко лято.

    09:53 29.05.2026

  • 13 тез пък

    42 8 Отговор
    Какъв натиск? Това е незаконен строеж и държавата е длъжна да ги събори! Няма други варианти.

    09:53 29.05.2026

  • 14 Корпорация КУБ:

    13 6 Отговор
    Днес е време ОЩЕ ПАРИ ДА ДАДЕМЕ!

    09:54 29.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не е виновен кой взема

    15 2 Отговор
    а който дава.

    09:54 29.05.2026

  • 18 Чума

    19 15 Отговор
    На тези чевръсти хора Гриша Ганчев не може да постави въпроса дали през живота си са построили къщичка за птици! Какво му е незаконното!? Дар от Бог! Сравнете с туткането на вашата некадърна администрация, където сроковете се удължават с години, този терен не бил отчужден, екологията ще пострада, археологията, костенурката откъде ще премине, този обжалвал, другия подал сигнал, няма пари и проекта залежава 40 - 50 години! А те вкарали кмета в ареста само за половин година, през това време вдигнали красиво поселище и когато освободят кмета - завършен факт! А и той защо да е против - нещо лошо ли са построили!? Няма бетон, има алеи и цветя, плюс това го правят украинци, подгонен от агресията и гледани със симпатия от европейските институции! Спрете се! Нима Аспарух не е пристигнал по същия начин, построил укрепления и 1345 години никой не може да го премахне!

    Коментиран от #28

    09:55 29.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сталин

    21 1 Отговор
    Аз предлагам да сложим Chat GPT да управлява България,едва ли ще бъде по зле отколкото е в момента

    09:56 29.05.2026

  • 21 Напротив!

    30 6 Отговор

    До коментар #4 от "ОСТАВЕТЕ ТОВА КРАСИВО":

    Ако го оставят, всеки ще започне да строи където му скимне и да се надява да го узакони.

    Коментиран от #39

    09:56 29.05.2026

  • 22 НЕ ВИ ЛИ Е ЯСНО

    15 4 Отговор
    ЧЕ ВСИЧКО КОЕТО Е СВЪРЗАНО С ТАЗИ "ДЪРЖАВА" Е ПРЕ СТЪП НОООООО

    09:58 29.05.2026

  • 23 тези украински еко-терористи

    19 5 Отговор
    защо още не са арестувани?

    Коментиран от #30

    09:58 29.05.2026

  • 24 Трябва да се въведе джипиес за всеки

    7 4 Отговор
    Бетоновоз

    09:58 29.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ирония

    24 3 Отговор
    Строителят на комплекса в "Баба Алино" отложи пресконференция, защото не го е съгласувал.какво да каже с Шиши Магнитски и Боко Тиквата.

    09:59 29.05.2026

  • 28 честен ционист

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "Чума":

    Да не се окаже, че Аспарух е братчед на хазарите?

    09:59 29.05.2026

  • 29 Агенцията

    24 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    не издава нотариални актове, нотариуса ги издава. Разследващите трябва да проверят, колко нотариуси са издавали тези актове, мисля си, дали не са един-двама? Наши хора.

    09:59 29.05.2026

  • 30 Питам само?

    7 15 Отговор

    До коментар #23 от "тези украински еко-терористи":

    А дали са украински или са с фалшиви украински паспорти, а всъщност рашки?

    Коментиран от #55, #57

    10:00 29.05.2026

  • 31 Чума

    10 8 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    На мен ми стана най интересно, когато от съответното Енерго казаха, че трафопоста не бил техен! Също и ВиК! Откъде тогава получават ток, имат ли сметки, кой плаща! Айде, узаконявайте нещата, хубаво нещо са направили и много приятни емоции! Често страдаме, че в България каквото построят циганите - това е, българите вече нищо не правят, дори липсват, няма кой да работи! Сега, с този пример виждате, че има други хора, които не само строят, но го правят по добре от циганите! Както е било в миналото и гледам как сам си прави нещата потомък на руснаци, дошли тук още от подгонените бунтовници на Степан Разин! Да спират тази СВО и да правят ето такива неща!

    10:02 29.05.2026

  • 32 Новото Столипиново

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Алоууу БГ строителите":

    Прилича на почивна станция от соца.

    10:02 29.05.2026

  • 33 Пенчо

    13 9 Отговор
    От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление. Кратко, ясно и точно! В началото на ноември 2023 г. (когато ПП-ДБ идват на власт в община Варна), има само изсечени десетина дървета и няколко бетонови фундамента - Протокол от октомври 2023 г.). Сега има 104 построени сгради с гаражи, инфраструктура, зелени площи, пътеки и т. н. Община Варна е тази, която следва да следи за незаконното строителство! Така, както стана с автокъща Капитолия в София!

    Коментиран от #40

    10:03 29.05.2026

  • 34 др Гей Билтс

    1 2 Отговор
    Покривите защо са сини?

    Коментиран от #36

    10:04 29.05.2026

  • 35 Мнение

    10 0 Отговор
    "Запазваме си правото на истината..."
    Тези да не са приватизирали Истината за себе си?
    Да си кажат Гледната точка, ома Истината ми идва малко парадоксално, при положение, че има строителна измама и нарушение на законите от страна на кази фирма, която вероятто пере пари в този строеж.

    10:05 29.05.2026

  • 36 Затова

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "др Гей Билтс":

    Защото е модерно.

    10:06 29.05.2026

  • 37 Джо

    12 0 Отговор
    Тъй като многпо от вас едва ли са виждали "красивото" и "хубавото строителство/качествено" на КУБ, само ще ви обясня че при първото земетресение над 2,5 по Рихтер всичко ще е в морето. Заедно с това ще повлекат и съседните имоти.Припомням че Златните са свлачищен район. Допреди 20 години БабАлено беше забранено за строеж и беше природен парк,а на това място беше почивна станция на ДАП...За незнаещите ще "докладвам" че КУБ са построили всичко за кратко време само с 12работника по документи.А като дойде проверка от София,лично слугата на Дънката и министър на труда Гуцанов ги предупреждава,а стотиците работници хукват из гората,дори понякога изскачат на шосето за Аладжата с риск да ги отрепе някоя кола...Но когато министърът е твой....кога ще го приберат отново?

    Коментиран от #51

    10:07 29.05.2026

  • 38 ГОЧО БУЛГУРА

    9 0 Отговор
    НЯМА. ПО. ГОЛЯМА. МАФИЯ. ОТ
    ДЪРЖАВНАТА. МАФИЯ.

    10:08 29.05.2026

  • 39 Кочо

    5 6 Отговор

    До коментар #21 от "Напротив!":

    Дай сега да изтрепем всички извънбрачно родени деца, защото всеки ще започне така! Това е като първоначалното натрупване на капитали - малко свобода да тръгнат нещата и после се въвежда ред! В началото на миналата година е имало 15 постройки! Сами познайте кога са се появили останалите 100!? И къде бяха пъргавите журналисти от водещите медии да повдигат този въпрос, а не сега привикали някой набеден и го разпитват!?

    Коментиран от #44

    10:09 29.05.2026

  • 40 Парадокс БГ

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Пенчо":

    ГЕРБ искат да прехвърлят собствената си отговорност и вина на кмета на Варна Коцев, защото им спря мръсните схеми.
    Престъпните механизми се задействат от 2023 г. с удостоверения, издавани от предишната администрация и управлението на ГЕРБ!!!
    Цялата схема е изключително добре подредена от ГЕРБ още от 2022 - 2023 година и когато кмета Благомир Коцев разбира, се опитва да я спре. Всички други институции помагат тя да се случва. Всички институции са замесени и активно подпомагат това да се случи. Единствено Община Варна работи в обратната посока.

    Коментиран от #74

    10:10 29.05.2026

  • 41 Нннннн

    6 0 Отговор
    За унищожаване на природата? Докато не бутнат някой зад решетките, кои нотариусчета са в схемите. Глоби и затвор,тва се бута.

    10:10 29.05.2026

  • 42 Верочка

    4 3 Отговор
    Както спомена виден журналист,ако има събаряне да си очакват убити.На пресконференция ако съобщят имена на кого са си плащали за всичко?Тогава какво става?Снощи украинец живеещ от две години там поясни-Всичко съм си платил.Имам нотариален акт,партиди за ток и ВиК.Плащам си данъците и имам и адрес.Как е възможно в тази държава да ми съборят къщата след като имам издаден нотариален акт за собственост?Това изказване чух по водеща телевизия.

    Коментиран от #48

    10:11 29.05.2026

  • 43 Тоя е проруски

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Само Путин може":

    инфилтрат, който пере пари на Путин и завладявайки български територии, както направиха с Камчия, Росенец, и много още места в България.

    10:13 29.05.2026

  • 44 Дрънкаш глупости!

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Кочо":

    Сравнението ти е грешно. Незаконното строителство не е „естествен процес“, а нарушение на закона и правилата за собственост и устройство на територията.
    Това няма нищо общо с морални абсурди като примера ти – тук става дума за конкретни действия, които или са позволени, или не са. Ако се допускат нарушения, не се получава „ред след хаос“, а просто хаос без последици.

    10:13 29.05.2026

  • 45 Мда

    8 0 Отговор
    Тези, дето са взимали торбите с кеша, докато са обещавали, че проблеми няма да има, са се обадили, че ще оправят нещата...

    10:13 29.05.2026

  • 46 Ехааа

    6 1 Отговор
    Другото име на чумата е ук ра ин ци.

    10:14 29.05.2026

  • 47 За корупция

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "ОСТАВЕТЕ ТОВА КРАСИВО":

    Се изискват ДВАМА души - един за да вземе другият трябва да е готов да му ги даде т.е и двете страни са еднакво виновни. Няма невинни тука.

    10:14 29.05.2026

  • 48 По същество

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "Верочка":

    Нотариален акт, ток, ВиК и данъци не гарантират, че строежът е законен.
    В България е възможно да има имот с документи за собственост, но самата сграда да е незаконна (например без разрешение за строеж или в нарушение на устройствен план).
    При установено незаконно строителство, законът позволява събаряне по административен ред или след съдебна процедура.
    Така че частта за „украинеца с нотариален акт и платени сметки“ не доказва, че събарянето е незаконно само по себе си, а по-скоро отразява личното му убеждение или непълна информация за правния статут.

    10:15 29.05.2026

  • 49 Тиквата +Шиши =💩

    9 2 Отговор
    Чудят се какви лъжи да измислят, за да накиснат кмета на Варна. В схемата са тези двамата боклука 🎃 и 🐷 ,и Варненската групировка Т.И.М.

    10:17 29.05.2026

  • 50 Калин

    6 3 Отговор
    Лекенцето дебилче Коцев от ПП ДБ как се прави на ни лук ял ни лук мирисал!???
    А всъщност е с двата крака вътре!!!

    Коментиран от #52

    10:17 29.05.2026

  • 51 Вярно!

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Джо":

    Вярно е, че районът около Златни пясъци и части от северното Черноморие имат свлачищни зони и строителството там е строго регулирано.

    10:17 29.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Да бе да

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от ".....":

    Е че ЕС защитава зелю и му дава милиарди,а ти чакаш те да се заемат с тях!!!Освен това хатреца благо казва че всичко започнало по времето на герб,но той след като знае,си е затворих широко очичките.Защо не е реагирал?

    10:18 29.05.2026

  • 54 Чума

    0 5 Отговор
    Ерол Мюмюн е прав! Поредната проява на ксенофобия! Ако бяха руснаци тези от Възраждане нямаше да са така активни! Какво искате от хора, които освен да правят скандали и да крепят Герб нищо друго нямат като отговорност! Сами казват, че въоръжени лица не допускали хора в комплекса! Как тогава, подгоненият от властта кмет да контролира нещо което не му е по силите!? Това е мафия, ееейййй! Сам Абровски каза, че Мавровски не смеел да отиде на Капитан Андреево!? На времето от парламентарната трибуна Иво Атанасов се присмя на Иван Костов, че му били ,,слаби батериите" да се бори с мафията и му се обаждаха, че те на митниците са въвели ред, който той не може да промени!

    10:21 29.05.2026

  • 55 Смешко

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Питам само?":

    Даа, увредените евро-атлантически мозъци са болест нелечима... Лично Путин го построи, като за целта взе украинско гражданство... Продължавай да ни разсмиваш

    10:21 29.05.2026

  • 56 Кметове - престъпници

    3 0 Отговор
    При това ненаказани от Нил й нагли престъпници ..В тикток се въртят видеа за тормоз на граждани от такива масиви престъпници, станали неизвестно как "кметове"... Например едно младо семейство с бебе е подложено на тормоз от кмета в тяхното малко крайморско село Малка Хора ( мисля че така беше името на селото), в което това семейство и другите жители протестират срещу изсичането на хората за забиване на некви оръжия , работещи с дизел, не с вятър и служещи като виброзвукови оръжие за масово поразяване и срещу хора и животни , а лъжливо обявявани като "произвеждащи ток хахаха,с мотори на дизел!!!!)... Тръгнал кмета по дворовете на хората, останали от дядовците на тези хора да им бутат летните кухни, щото протестират срещу незаконните ветрогенератори, а в същото време същите кметове- престъпници строят незаконно цели градове, даже са ги построили вече - Елените, тив град във Варна ....и за тия престъпници- името няма полиция, няма служби, няма контрол, няма евтопрокуратура, няма българска прокуратура...пълен произвол. защо благо Коцев не с повдигнати обвинения за този незаконен град, защо Кукурин в Младост не с повдигнати обвинения за корупция и незаконно строителство безпровеждани граждански обсъждания , задължителни по закон......

    Коментиран от #60

    10:22 29.05.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Питам само?":

    Отговарям само!
    Няма такова животно "с фалшиви укропаспорти"❗
    Те са си с двойно гражданство, а 99% от укр...ите си говорят и чист руски❗

    10:22 29.05.2026

  • 58 между редовете

    0 5 Отговор
    Благо Коцев е руски агент, работи за украинския гражданин от руски произход Олег Неврозов. Само ДБ остана единствената чиста партия без руzzки подлоги.

    10:22 29.05.2026

  • 59 Пешо

    2 2 Отговор
    Не е за вярване,че ще ги съборят.Само надуват свирката.А,ако се случи ще има погребения.Чеченците и спецназ не си поплюват.Става въпрос за много пари.Много.Те и на Вълка имението на брега на яз.Искър щяха да събарят.И кво станА?Нищо.Начупиха стотина керемиди и това беше.Етусиазма се изпари неочаквано.

    Коментиран от #66

    10:23 29.05.2026

  • 60 Малко Гора

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Кметове - престъпници":

    Поправка не хора

    10:23 29.05.2026

  • 61 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Украински и български боклуци и мафиоти в една сглобка. Никой не е изненадан от резултата. Изнасяме оръжие за милиарди, а обратно се връщат милиони за тези които го правят, от продажбата на черния пазар на терористи. Всички сглобкаджии и евроатлантически боклуци са замесени и някои сигурно имат апартаменти там и не само там.

    Украинският парцал още ли се вее пред знамето на общината!??

    10:24 29.05.2026

  • 62 Хе-хе

    3 2 Отговор
    Аз предлагам да отдадат удоволствието на партия Възраждане да отиде и ги събори! Той и лидера им отиде веднъж в Украйна преди три години и сега не смее да погледне натам. Къде бяха служебните правителства на Радев да спрат това безобразие!?

    10:26 29.05.2026

  • 63 Да бе

    1 0 Отговор
    От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление.

    Първо трябва да има одобрение от архитекта...

    10:26 29.05.2026

  • 64 Украинската

    4 0 Отговор
    хунта изпрала пари от милиардите, които им даряват от ЕС. Със сигурност има намесени служители на европейската комисия. Нищо не могат да им направят. Теренът си е техен. Купили са го.

    Коментиран от #68

    10:27 29.05.2026

  • 65 Миро

    4 1 Отговор
    Този боклук Коцев кмет на Варна защо отново не е в затвора????
    Да дойда и аз да си построя един квартал в морската градина!!!!

    Коментиран от #71

    10:27 29.05.2026

  • 66 Тия пари са мръсни пари

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Пешо":

    Не са пари от труд...с такива мръсни пари се бетонират блоковете, призрачните празни грозни стъклени офис сгради и хотели навсякъде из територията без ПУПове, без гражданско обсъждане, само срещу корупционен рушвет по сметката на "кмета"- кукурин в Младост му вика дарение, получил е дарения от над 2 милиона лева от такива престъпници, оерящи със строителните мафии мръсните си трилиони...

    10:28 29.05.2026

  • 67 Арменеца от Бг.

    3 2 Отговор
    По- лесно е да разрушиш нещо красиво от колкото да го създадеш!
    Кодирано е в днк-то на хората да рушат.
    Слагай лентите и затваряй! Такса 2 000 000€ на къща за узаконяване кой плати влиза така ще влезе и свеж кеш в общината.Тези урки не са теглили кредит нито от България нито от Укрия! Схемата е национална катастрофа невиждана в цяла Европа и по света!Що не отидат в Дубай, Щатите, Япония, Корея,Китай да строят ей така.Това показва каква е България в световен мащаб.Е как да дойдат тук инвеститори, ми няма да дойдат докато има Шменти капели и само схеми рай за мафията.До 5-10годни ще станем столицата на бандюгите тук се наказват хора които са откраднали дантелените гащи от 2€ на комшията.Просто и хитро всеки един закон тук има по 5 врати просто трябва да знаеш коя да отвориш и си чист като сълза.

    10:28 29.05.2026

  • 68 Как са купили терена бе

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Украинската":

    Глупако

    10:29 29.05.2026

  • 69 Иначе

    2 1 Отговор
    изграденото селище изглежда естетически много добре. Вероятно не са местни архитекти, които са го проектирали. Все едно не си в България.

    10:29 29.05.2026

  • 70 Кичка

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Да си":

    Така е.Не разбирам защо тези къщи е нужно да се събарят.Гората ще върнат ли?Този акт по събаряне е пълна простотия.Виновните са за затвора с ефективни присъди,а не условни.

    10:30 29.05.2026

  • 71 Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Миро":

    Ти писал ли си репортаж с примка на шията!? Все едно да ти поставят една тежест от 1 тон, от двете и страни да се хванат Боко и Шиши и след това та те обвинят, че не си вдигнал щангата! Всеки се е ослушвал да се разминат нещата и сега - издирване на виновните, наказване на невинните! Кирил Петков изгони 70 души, но другите нищо не са направили по същия начин! Наложил ДАНС ПАМ на инвеститора и след 10 дни я отменил!

    10:31 29.05.2026

  • 72 Какъв

    2 0 Отговор
    е проблема. Купили са някакви разбити почивни станции и прилежащите им терени и са ги престроили наново. Подобрили са инфраструктурата. Направили са всичко повече от добре.
    После са ги продали. С какви пари? Вероятно са отклонени средства от "помощите" за Украйна.

    10:33 29.05.2026

  • 73 Тапиро Мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Алоууу БГ строителите":

    Абе,а дали са си построили и училище?Тия си ни превземат,а държавата гледа.

    10:33 29.05.2026

  • 74 Дими

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Парадокс БГ":

    Нищо не е спрял коцев. Надградил е обещаното от предишните.
    Кубовете имат договори за услуги към общината по времето на коц.
    Има и фотографии с боса, украинския посланик и кмета заместник от пепедебе.
    Общински съветници, главни архитекти, кметове и цяло държавно войнство е отговорно за безобразието. Всички тези престъпници трябва да бъдат поименно назовани и незабавно командировани на фронта в Украйна за мародерство!

    10:36 29.05.2026

  • 75 СВД

    0 0 Отговор
    Не знам!!! В този период даваха по телевизията как бежанци от Украйна искаха в Ямбол или Сливен да им дадат терен да си направят жилищен блок! Ни пари искат, сами щяли да си го направят и не знам разрешиха ли им?

    10:37 29.05.2026

  • 76 Няма логика

    2 2 Отговор
    да ги събарят. Достатъчно е да накажат служителите, за които се докаже, че са си превишили правата или са действали извън рамките на закона. Какво са виновни новите собственици, които добросъвестно са придобили имоти там с нотариални актове. Пък и районът е облагороден. България става по-хубава.

    10:37 29.05.2026

  • 77 Ако

    1 1 Отговор
    са го градили на собствен терен би следвало да не ги събарят, ако не представляват някаква опасност за живота на хората. Все пак нали става въпрос за някаква хора на десетки километри от Варна.

    10:40 29.05.2026

  • 78 мхмхм

    0 0 Отговор
    няма как на половината цигани в БГ им събориха къщите и няма как тези да ги оставят.

    но КУБ явно имат схемата от Исторически парк, които също минаха през същата схема, но бяха по умно като първо завладяха малките селца да могат да си построят схемите и да си изперат парите.

    така че разлика няма с това което е направено с тези 100на постройки.

    в БГ е така. обикновеният човек е мачкан.
    най правилно е всички тези хора да заведат съдебни искове към КУБ и да се разбере кой е допуснал тези документи с невярно съдържание да минат и той да поеме отговорност, тъй като това е му е работата все пак.

    10:40 29.05.2026

  • 79 Магесницата Олеся-вудомагията

    0 0 Отговор
    не спи по цели нощи, а бъчка с игли едни парцалени кукли.

    Иска равно международно третиране на окраинците ционисти, нацисти и българските цигани, но няма кой да й каже, че от доста години българските власти събарят до основи незаконните цигански строежи.

    Бутай Коцев, до основи!

    10:42 29.05.2026

