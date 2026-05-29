Строителят на комплекса в "Баба Алино" отложи пресконференция заради „натиск“

„Поради продължаващи действия, насочени към оказване на натиск върху нашата компания, които блокираха работата на офисите и служителите, включително и през нощните часове, се налага да отложим насрочената за днес пресконференция.“ Това съобщиха в позиция до медиите от фирмата строител на комплекса в местността Баба Алино край „Златни пясъци“, за който се твърди, че е незаконен.

„Запазваме си правото на истината. Ще ви уведомим допълнително“, посочват още от фирмата, цитирана от бТВ.

Резултати от проверката за строежа на комплекса край Варна трябва да са готови днес, каза кметът на Варна Благомир Коцев.

Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство, обеща Коцев.

Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции.

Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ.

От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление.

От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса.