Продължава разплитането на казуса “Баба Алино”

29 Май, 2026 08:04

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разплитането на казуса с "незаконния град” край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността “Баба Алино”. Очаква се от компанията, която стои зад строежа, да даде повече информация, съобщи Нова ТВ.

Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според Община Варна вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото.

В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в общинския съвет във Варна – за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушване на кмета на Варна Благомир Коцев, а той от своя страна, заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпросът обаче кой е допуснал изграждането на "незаконния град” и дали е имало чадър над мащабната схема.

От своя страна МВР започва щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор


  • 1 Коцев?

    23 1 Отговор
    И това й ли ще " разследва"

    И народът чака резултат?

    Наивността е порок

    08:07 29.05.2026

  • 2 Трол

    36 0 Отговор
    Защо навсякъде по медиите слагат словосъчетанието "незаконен град" в кавички?

    Коментиран от #18

    08:07 29.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 иван костов

    25 2 Отговор
    Какво има за разплитане? Педофилите изграждат бази с цел завземане на властта по въоръжен път! Този път са включили и украински терористи!

    08:09 29.05.2026

  • 5 Паветник

    20 1 Отговор
    - Обръщам се към всички имбецили и дженZи от паветата! Да излезем на протест под надслов -:Благо е невинен !!!

    08:10 29.05.2026

  • 6 Факт

    6 26 Отговор
    Олег Невзоров - собственикът на скандалната групировка "КУБ" е украинска копейка.
    Бизнесменът е сочен за фигура от проруското минало на Украйна и е обект на мащабни разследвания за измами в родния си град Одеса. Явява както кандидат за кмет на Одеса от бившата проруска партия ОПЗЖ (Опозиционна платформа – За живот), което е официално забранена. Невзоров е свързван и с проруски медийни проекти, като Телеграм канала 8News.

    Коментиран от #16, #42

    08:10 29.05.2026

  • 7 Петрохан

    25 0 Отговор
    Кво стана с разследването?

    В Петрохан?
    Сега ще е същото
    Ако този народ, български не скочи..

    Със сопите

    08:11 29.05.2026

  • 8 Факт

    5 19 Отговор
    Зададох на AI въпроса: "Има ли Олег Невзоров връзка с Русия и руските интереси в България?"
    Ето го и отговора: "Да, ДАНС и журналистически разследвания го свързват с руските специални служби и руските интереси в България. Макар официално да се представя за предприемач от Одеса и собственик на строителната „КУБ Корпорация“, дейността му в страната предизвика мащабен политически и криминален скандал. През лятото на 2025 г. ДАНС налага на Невзоров и неговия съдружник 10-годишна забрана за влизане в България. Като официален мотив се посочват разследвания за пране на пари и данни за връзки с руските служби. В документите се твърди, че дейността му е застрашавала националната сигурност. След 2014 г. Невзоров пренасочва част от бизнеса си в анексирания от Русия полуостров Крим. Там негови компании извършват мащабно строителство в пълно сътрудничество с назначената от Москва администрация. Според данни на българските служби, тези проекти са координирани директно от руското ФСБ. Разследвания сочат, че Невзоров е участвал в организирането и финансирането на местни избори в Крим под контрола на руските власти, легитимирайки окупацията."
    И те, така!

    Коментиран от #12, #15, #28, #45

    08:11 29.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    21 0 Отговор
    Случая е ясен! Въпроса е: Кой?
    1. Кой подписа?
    2. Кой разреши?
    3. Кой си мълча?
    4. Кой поиска още?
    5. И специално към Кмета, абе, ти щото сега се сети?
    6. Към журналистите: за тези въпроси може и на Слънчева да ви пратят! А може и без работа да останете! Въпрос на избор!

    08:13 29.05.2026

  • 12 Факт 2

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Укроуродите ли ти плащат или директно от Брюксел?

    08:13 29.05.2026

  • 13 Пич

    22 0 Отговор
    Браво, браво !!! Благо корумпето ще се саморазследва, и ще освети ПП мафията !!! Да видим какво означава - спрян строеж!!!??? Дали ще вземат едни пари от едни украинци за да узаконят далаверата в "ползу роду", загрижени за горките хорица, които са платили на зелено!!!

    08:14 29.05.2026

  • 14 Гост

    11 0 Отговор
    Така ще го разплетат, че ще стигнат и до Дедов Алино!

    08:15 29.05.2026

  • 15 Требе

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Да си много праззз, щом сам немаш интелект, та питаш фалшивио!!!

    08:16 29.05.2026

  • 16 Отново лъжеш

    26 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Има официална снимка на Невзоров в с посланичката на Украйна.

    А от вчера има официално изявление на посолството на Украйна
    поради "езика на омразата" в България срещу украински граждани
    и украински БИЗНЕСМЕНИ в България.

    От снощи има спусната команда от Лама Мирчев и БГ Елфи да се
    хвърля прахоляк и фоерверки като се измислят някакви руски връзки,
    които не съществуват.

    А това какво си питал AI изобщо не ми пука, защото програмата ти вади
    какво е написано в българските медии. Нищо общо с истината, между другото,
    за вас феновете и троловете на ПП-ДБ истина не съществува, а само гнусни
    лъжи и клевети. Вие за пари сте готови всичко да продадете на тоя свят.

    08:19 29.05.2026

  • 17 хихи

    6 0 Отговор
    Накрая разплитащите, ще намажат. Следете имуществото на тях и на близките им!

    08:21 29.05.2026

  • 18 хихи

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Защото няма и канализация...

    Коментиран от #33

    08:22 29.05.2026

  • 19 За съжаление

    8 1 Отговор
    Проблемите с незаконното строителство по черноморието могат да се решат само с масирани бомбардировки, като в Одеса.

    08:23 29.05.2026

  • 20 Цитат: "Зададох на AI въпроса:"

    16 0 Отговор
    "Има ли Олег Невзоров връзка с Русия и руските интереси в България?"
    -- -- --

    Големи "факти" вадиш.
    Опитваш се да баламосваш хората по много примитивен начин.

    08:23 29.05.2026

  • 21 Дзак

    7 0 Отговор
    Тогава евроатлантиците летяха с 200 към Варна, на среща с мафията.

    Коментиран от #27

    08:24 29.05.2026

  • 22 абе

    2 2 Отговор
    Има ли някой, който още да не знае, кой стои зад ТИМ?

    08:24 29.05.2026

  • 23 ШИШИ И ТИКВУН Портних прибраха €€€€

    9 1 Отговор
    Сега разследвайте !!

    Коментиран от #39

    08:24 29.05.2026

  • 24 Оракула от Делфи

    5 7 Отговор
    Дайте да видим, кои са жителите на този незаконен " квартал - град"???

    Да не ИЗЛЕЗЕ така , че е собственост на "КГБ" И КОМПАНИЯ???

    И тогава... става страшно???

    Коментиран от #48

    08:24 29.05.2026

  • 25 пенсионер от Варна

    7 0 Отговор
    не е ли време пред общината отново да израстне пирамида от големи камъни !??

    Коментиран от #50

    08:25 29.05.2026

  • 26 Перо

    13 0 Отговор
    Украинците имат статут на бежанци, а не постоянно пребиваващи преселници! Как така ще си правят каквото си искат, ще строят градове за украинци, без разрешителни и ще съсипват природата? Крайно време е БГ да започне да ги връща, както правят другите европейски страни! БГ не трябва да участва в чужди войни!

    08:25 29.05.2026

  • 27 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Дзак":

    Било за среща с избиратели!

    08:26 29.05.2026

  • 28 Ти си ФЕЙК, а не факт

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Точно в репортажа на БНТ, от който е показана снимката горе бяха показани няколко луксозно автомобила с украинска регистрация на хората живеещи в този комплекс.

    Коментиран от #35

    08:26 29.05.2026

  • 29 За милиони няма закони

    3 0 Отговор
    За кокошка няма прошка

    08:26 29.05.2026

  • 30 Тия къщи

    9 0 Отговор
    На снимката вкл и пътната настилка хич не изглежда да им й е спряно строителството. Да не са невидими строежите на сто къщи че досега не се е раЗбрало че е построен цял град

    08:26 29.05.2026

  • 31 между редовете

    2 9 Отговор
    Кмета благомир коцков е руски агент, подпомагал украинския гражданин от руски произход Олег Неврозов за обсебва българска земя. Руснаците ни крадат земята и ще направят втори Крим ако не ги спрем. Всички руски агенти в ПП трябва да бъдат изобличени.

    08:26 29.05.2026

  • 32 КУБ руски проект

    2 9 Отговор
    Пак руските мизерници мътят водата у нас!

    Коментиран от #43

    08:27 29.05.2026

  • 33 Трол

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "хихи":

    Тогава трябва в кавичките да е само "град".

    08:27 29.05.2026

  • 34 Точен

    9 1 Отговор
    Прозападната Нова тв мълчи като селски идиот, че ВЪЗРАЖДАНЕ от месеци даваха на Прокуратурата и ДАНС сигнали за КУБ, украинската групировка, подкрепяна от сглобката на ГРОБ, Новия бардак и ПП/ДБ - петроханстващи заедно...

    08:28 29.05.2026

  • 35 украински копейки

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ти си ФЕЙК, а не факт":

    Колите са на украинци руски агенти!

    08:29 29.05.2026

  • 36 Фен

    3 2 Отговор
    Радев довлече ПП, за да разкара Бойко. И чак после разбра какво всъщност представляват. Наивник. И сега, щял да ни управлява. Да видим.

    08:29 29.05.2026

  • 37 Берлинер цайтунг

    5 0 Отговор
    Извадете списък с "клиентите" и плащанията! Стига общи приказки!

    08:29 29.05.2026

  • 38 Коки

    2 1 Отговор
    Държавата да изземе сградите за нуждите на деца, хора в неравностойно положение, да изгони украинците и да осъди виновните за грубото нарушение на българските закони.

    08:29 29.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Коста

    6 1 Отговор
    Мирчев е насрaн, нискочел селяндур!

    08:31 29.05.2026

  • 41 В киЕв

    4 0 Отговор
    Партньорът Зеленски и нашата патка Нейнски подписаха
    " почти таен "меморандум за подкрепа срещу какво ? Корупционна практика ли е това?

    08:32 29.05.2026

  • 42 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Факт.

    08:33 29.05.2026

  • 43 Защо намесвате Русия пак?

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "КУБ руски проект":

    Ето ти изявление на посолството на Украйна от вчера, това сигурно преди Лама Мирчев да ви пусне опорките да вкарвате Русия и да баламосвате хората:

    Украйна призова властите да осъдят омразата срещу украинци в България
    "Въпросите за инвеститорите трябва да се решават без политизиране"
    Украинското посолство предупреди за ръст на речта на омразата срещу украинци в България
    Посолството на Украйна в България изрази тревога от зачестяващи случаи на реч на омразата и ксенофобия срещу украински граждани, които пребивават у нас временно, постоянно или със статут на временна закрила в ЕС.



    Предай на Лама Мирчев да се обади на Олеся и да синхронизирате опорките.

    08:33 29.05.2026

  • 44 дядото

    3 0 Отговор
    такива казуси - варна,кърджали и още са лесни за разплитане и доказване,ако се търси истината,а не опазване на едни или други интереси

    08:35 29.05.2026

  • 45 Защо непрекъснато питате

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    AI и смятате отговора за меродавен? Нали AI синтезира информацията от милиони сайтове, които може и да са с невярно съдържание? И нали зад АI стоят хора все пак (поне засега), които му задават параметрите на търсенето. По-добре търсете различни източници, четете и сами си правете изводите.

    Коментиран от #47

    08:37 29.05.2026

  • 46 Ето защо

    0 0 Отговор
    Акъл по малко от този на селски катаджия дето лови неправилно паркирани автомобили. Жалко , че държавата харчи толкова много от държавните пари за малкия мозък.

    08:39 29.05.2026

  • 47 Той много добре знае това

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Защо непрекъснато питате":

    Той е професионален трол и се опитва да манипулира хората по този начин.

    08:39 29.05.2026

  • 48 анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Оракула от Делфи":

    то и в Украйна имаше КГБ. Защо да не е украйнското.

    08:40 29.05.2026

  • 49 Коста

    1 0 Отговор
    Коцев да си подава оставката докато е време. Деца има. След време ще бъдат деца на първият хванат в корупция кмет на Варна. Не се знае още колко мизерии ще изплуват, които е направил. А и да не е пряко той, той носи отговорността!

    Коментиран от #54

    08:41 29.05.2026

  • 50 ПРЕД ГЕРБ И ДПС ТРУПАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "пенсионер от Варна":

    Без Шиши и Тиквун нищо не ставаше

    Коментиран от #52

    08:42 29.05.2026

  • 51 НЯКОЙ

    0 0 Отговор
    пълно беззаконие, безобразие. няма виновни...........

    08:43 29.05.2026

  • 52 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "ПРЕД ГЕРБ И ДПС ТРУПАЙ":

    Хванаха ни на тясно.

    08:44 29.05.2026

  • 53 Бари

    0 0 Отговор
    При наличието на две заплати една така и друга по-така и за това ей на, град , стадион , алея...принципа вероятно е сходен:)))))))))))))))

    08:45 29.05.2026

  • 54 Бат Наско

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Коста":

    У Варна и Кьовеши да сложиш за кмет, и нея ще я изработят :)

    08:47 29.05.2026

  • 55 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    0 0 Отговор
    Цялата власт за спирането на строежа е в твои ръце. След толкова получени сигнали , какво направи.
    За бездействие също се полага НАКАЗАТЕЛНА отговорност.

    08:48 29.05.2026

  • 56 Много са жалки "руските ви връзки"

    1 0 Отговор
    Когато стане някаква голяма издънка, ПП-ДБ непрекъснато се опитват да вкарват някаква фалшива руска връзка.

    Само да дадем пример с първия самолет F-16, който бе докаран в България и се оказа с повреда.
    Тогава ПП-ДБ излязоха с изявления в НС и пресата като обвиниха българските пилоти, че умишлено били развалили самолета защото по техните думи били русофили.
    Даже ген. Атанасов отиде по-далече и обвини българските пилоти, че развалили електрониката на самолета защото се опитвали по негови думи да крадат софтуера за руското разузнаване.
    Когато производителите на F-16 признаха за производствения дефект, тогава клеветниците от ПП-ДБ млъкнаха и дори не се извиниха за думите си.

    Такива са ПП-ДБ - винаги лъжат и клеветят.

    08:48 29.05.2026

  • 57 Корупционна практика

    0 0 Отговор
    Наглата украинска посланичка награди
    ши ши и баце . Очевидно не без нищо. Да си затвориш очите за очевидно закононарушения , заслужава награда.

    08:49 29.05.2026

  • 58 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор
    Дано разследването приключи само с тоя НАШ НЕЗАКОНЕН строеж.

    08:49 29.05.2026

