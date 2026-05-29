Продължава разплитането на казуса с "незаконния град” край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността “Баба Алино”. Очаква се от компанията, която стои зад строежа, да даде повече информация, съобщи Нова ТВ.
Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според Община Варна вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото.
В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в общинския съвет във Варна – за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушване на кмета на Варна Благомир Коцев, а той от своя страна, заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпросът обаче кой е допуснал изграждането на "незаконния град” и дали е имало чадър над мащабната схема.
От своя страна МВР започва щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор
6 Факт
Бизнесменът е сочен за фигура от проруското минало на Украйна и е обект на мащабни разследвания за измами в родния си град Одеса. Явява както кандидат за кмет на Одеса от бившата проруска партия ОПЗЖ (Опозиционна платформа – За живот), което е официално забранена. Невзоров е свързван и с проруски медийни проекти, като Телеграм канала 8News.
8 Факт
Ето го и отговора: "Да, ДАНС и журналистически разследвания го свързват с руските специални служби и руските интереси в България. Макар официално да се представя за предприемач от Одеса и собственик на строителната „КУБ Корпорация“, дейността му в страната предизвика мащабен политически и криминален скандал. През лятото на 2025 г. ДАНС налага на Невзоров и неговия съдружник 10-годишна забрана за влизане в България. Като официален мотив се посочват разследвания за пране на пари и данни за връзки с руските служби. В документите се твърди, че дейността му е застрашавала националната сигурност. След 2014 г. Невзоров пренасочва част от бизнеса си в анексирания от Русия полуостров Крим. Там негови компании извършват мащабно строителство в пълно сътрудничество с назначената от Москва администрация. Според данни на българските служби, тези проекти са координирани директно от руското ФСБ. Разследвания сочат, че Невзоров е участвал в организирането и финансирането на местни избори в Крим под контрола на руските власти, легитимирайки окупацията."
16 Отново лъжеш
До коментар #6 от "Факт":Има официална снимка на Невзоров в с посланичката на Украйна.
А от вчера има официално изявление на посолството на Украйна
поради "езика на омразата" в България срещу украински граждани
и украински БИЗНЕСМЕНИ в България.
От снощи има спусната команда от Лама Мирчев и БГ Елфи да се
хвърля прахоляк и фоерверки като се измислят някакви руски връзки,
които не съществуват.
А това какво си питал AI изобщо не ми пука, защото програмата ти вади
какво е написано в българските медии. Нищо общо с истината, между другото,
за вас феновете и троловете на ПП-ДБ истина не съществува, а само гнусни
лъжи и клевети. Вие за пари сте готови всичко да продадете на тоя свят.
08:19 29.05.2026
43 Защо намесвате Русия пак?
До коментар #32 от "КУБ руски проект":Ето ти изявление на посолството на Украйна от вчера, това сигурно преди Лама Мирчев да ви пусне опорките да вкарвате Русия и да баламосвате хората:
Украйна призова властите да осъдят омразата срещу украинци в България
"Въпросите за инвеститорите трябва да се решават без политизиране"
Украинското посолство предупреди за ръст на речта на омразата срещу украинци в България
Посолството на Украйна в България изрази тревога от зачестяващи случаи на реч на омразата и ксенофобия срещу украински граждани, които пребивават у нас временно, постоянно или със статут на временна закрила в ЕС.
