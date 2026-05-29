Асен Василев за процедурата по свръхдефицит на ЕК: Изходът не е теглене на дълг

29 Май, 2026 12:54 1 120 25

  • асен василев-
  • европейска комисия-
  • процедура по свръхдефицит-
  • теглене на дълг

"Дълго време ни упрекваха, че сме неможачи, а през 2022 г., 2023 г., 2024 г. дефицитът винаги беше в 3% и нямаше никакви проблеми. През 2025 г. дойдоха можачите от ГЕРБ, ДПС, БСП и "Има такъв народ" и издъниха нещата", посочи лидерът на ПП

Асен Василев за процедурата по свръхдефицит на ЕК: Изходът не е теглене на дълг - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Продължаваме Промяната" и бивш финансов министър Асен Василев коментира обявеното по-рано от премиера Румен Радев, че Европейската комисия ще започне процедура по свръхдефицит срещу България. Според Василев е реалистично да имаме бюджет за 2026 г. в рамките на 3% дефицит, особено при този ръст на приходите в хазната, информират от dariknews.bg.

"Искам да ви припомня какво казах лично аз от трибуната на Народното събрание на 19 февруари 2025 г., когато се приемаше бюджетът за 2025 година. Цитирам: Бюджет 2025 г. е разписан при очакван ръст на БВП от 2.8% и средно годишна инфлация от 2.4%. Такава инфлация и икономически растеж може да се очаква ръст на данъчните приходи не повече от 12%. А в бюджета са заложени 30%. При така заложените приходи със сигурност дефицитът от 3% няма да бъде изпълнен, бюджетът е направен, за да не влезем в еврозоната и да свали правителството. Втората част се случи. Първата - влязохме в еврозоната поради една проста причина - в доклада се гледа дефицитът за 2024 г., който е факт. Но ние предупредихме, че ще имаме проблеми. Тогава не бяхме чути. Когато се внесе бюджетът за 2026 г. ги предупредихме за втори път, тогава вече бяхме чути не от управляващите, а от площада", каза Асен Василев и допълни: "Виждаме резултатите от едно неблагоразумно управление на кабинета "Желязков" и ГЕРБ".
Изходът от тази ситуация не е теглене на дълг, а бюджетът за тази година да бъде приет при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България. Трябва да се направят реалистични разходи и да не вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60%, както беше направено с Бюджет 2025 г., заяви той.

"Дълго време ни упрекваха, че сме неможачи, а през 2022 г., 2023 г., 2024 г. дефицитът винаги беше в 3% и нямаше никакви проблеми. През 2025 г. дойдоха можачите от ГЕРБ, ДПС, БСП и "Има такъв народ" и издъниха нещата", посочи Василев. Попитан колко кредита е теглил по време на мандатите си, той отговори, че са изтегляни общо 16 млрд. лева, а ръстът на БВП е бил 64 млрд. лева. "За един лев изтеглен кредит има ръст в производството на стоки и услуги в страната от четири лева", добави той и обясни, че в Бюджет 2025 г. са били заложени кредити за почти 20 млрд. лева, срещу които има заложен ръст на БВП от 19 млрд. лева.

По думите му в момента има 20% ръст на приходите заради по-високата инфлация и ръста на потреблението. "Спокойно може да се направи бюджет с 3% дефицит, въпросът е те да бъдат разпределени така, че да не обеднеят хората и да не се удари бизнеса, но това е въпрос на политически приоритети, а не на невъзможност", коментира Асен Василев.

Попитан защо е подкрепил удължаването на бюджета, Василев посочи, че когато няма бюджет за 2026 г., може да продължи да работи Бюджет 2025 г., за да има нормални плащания в държавата, но това не увеличава разходите. Удължителният закон в момента играе спирачка срещу вдигането на разходите, каза още Василев. Когато излезе бюджетът, ще му направим разбор и се надяваме предложенията ни да бъдат чути, за да не стигаме втори път до такава ситуация, допълни той.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    23 6 Отговор
    Изхода е бесене на променкаджии-сглобкаджии!

    Коментиран от #21, #22

    12:57 29.05.2026

  • 2 Неможач

    24 7 Отговор
    Тоя п-ст е един от главните виновници за инфлацията, заедно с Бого и Герб и т.н. Прави се на девствен. Аман от п/ски номера.

    12:57 29.05.2026

  • 3 Емил

    16 9 Отговор
    Този господин и той не е управлявал с ГЕРБ "отричам се, отричам се отричам се" хахахаха!!!
    Дано по-скоро да изчезнат заедно с ДБ, че са само по приказките!
    А ГЕРБ и ДПС в определеното място за хората, които не спазват законите!!!

    12:59 29.05.2026

  • 4 мадам кокор спецова

    15 6 Отговор
    предлага да утилизираме пенционери и спестим милиони ойро от пенции

    12:59 29.05.2026

  • 5 ПАК ДА ПИТАМ

    18 2 Отговор
    НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СИ УВЕЛИЧАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ???
    А ПЕНСИИТЕ ОТ 01.06????

    12:59 29.05.2026

  • 6 Дзак

    13 2 Отговор
    Едни добри хора са в схема за ваканционни имоти, други добри хора са в схема за държавни заплати. Все отнякъде трябва да дойдат пари, за да си получат заслуженото.

    12:59 29.05.2026

  • 7 хаха

    11 8 Отговор
    ...речИ Сглобения прАсен, който теглеше дълг след дълг... ХАХАХА!

    Типичните байганьовци...

    13:03 29.05.2026

  • 8 Те не търсят

    11 3 Отговор
    изход , а грабене ! Не им е нито за България , нито за подобряване на живота на българските граждани ! Може ли един министър , да е с 4 - 5 заместник министри и купища безумни харчове ! Ако не спрат , държавата направо фалира !

    13:04 29.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 На Дедо

    10 6 Отговор
    Така каза, Розовото прасенце! Дето не е гей?! Ако ми е, розово прасенце, в кочената. Няма да живее, до Коледа. Прасенцето, където фалира собствената фирма, а след това България. Дава акъл!!!

    13:10 29.05.2026

  • 11 Тралала

    7 3 Отговор
    На тия в партията най-умна май е 23 годишната сексо.... социоложка-лапсус.

    13:14 29.05.2026

  • 12 Когато бяхте на власт

    10 2 Отговор
    Тегленето на дълг не беше проблем, сега изведнъж се оказа, че е. Това ни го казва човек, който е подсъдим за финансови машинации с дълг.

    13:15 29.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    ЕЦБ поема контрола.Парламента и правителството да се разпуснат.

    13:16 29.05.2026

  • 14 Оги

    7 6 Отговор
    Дано Радев се вразуми и вземе Асен за финансов министър. Само той може да ни оправи. Искрено съм убеден в това.

    Коментиран от #16, #17

    13:20 29.05.2026

  • 15 зИленски

    7 1 Отговор
    ТЧНО ТИ ЛИ ГО КАЗВАШ,КЪДЕТО ЗА 6 МЕСЕЦА ИЗТЕГЛИ 7 МИЛИАРДА.НАГЛЕЦ

    13:21 29.05.2026

  • 16 Той

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Оги":

    е с болезнен нарцизъм и никога няма да го направи ! Егото му е пред България и българския народ ! Никога не е директен , вечно клишета и мъгляви отговори ! Свитата му се мазни и четка , за да е на голямата хранилка !

    13:28 29.05.2026

  • 17 Дрогиран

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оги":

    Колега, какво взимаш. Изглежда много качествено.

    13:28 29.05.2026

  • 18 Ефраимов

    3 0 Отговор
    Крадете въжта нама на всиджкиви .Всички сте единдол дренки.

    13:32 29.05.2026

  • 19 Имаш Страна Като Цвете !

    3 0 Отговор
    Имаш и Трудов Народ !

    И Да го Мачкаш До Такава Степен !

    Е Престъпление !

    13:45 29.05.2026

  • 20 Факти

    2 1 Отговор
    Само Василев разбира от финанси. Не само държеше дефицита под 3%, ами при него дълг/БВП дори падна с 2%. Всички други са леле мале. ГЕРБ издъниха бюджета за да помпат държавния сектор и така да вземат повече гласове. Тоя Гълъб Донев пък от военното училище направо ще ни разкаже играта. Затягайте коланите.

    13:50 29.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Писах

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Писах, че сглоб ка джиите са Грб дпс итн и Дб и че асенчо е единствения увеличил реалните доходи от 89 и познайте какво стана…..изтриха ми коментара….

    Коментиран от #25

    13:55 29.05.2026

  • 23 Радев

    1 0 Отговор
    А ТИ ЩО ТЕГЛИ 8 МИЛИАРДА ЕВРО МА КОКОРО

    14:16 29.05.2026

  • 24 Анонимен

    1 0 Отговор
    Този галеникът на Радев от 5 години тези всичките всичко тук рушат всичко че и крадат а са безнаказани защо

    14:17 29.05.2026

  • 25 Автор на книги.

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Писах":

    Реално! Асен?! Изтегли 7 Милиарда. И, за седем дни. Куче 🐕 влачи, рейс 🚍. Диря няма?!

    14:17 29.05.2026

