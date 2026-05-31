Собственици в "незаконния град" край Варна: Продадохме всичко, за да купим домове тук

Докато институциите разследват мащабното строителство в местността „Светеца“ край Варна, десетки семейства, закупили имоти в комплекса, твърдят, че са станали жертва на измама.
Репортерска проверка на bTV показа, че строителната дейност в района продължава да личи и днес. На място могат да се видят десетки изградени сгради, както и строителна техника, включително багер, разположен в непосредствена близост до един от обектите.
Сред живеещите в комплекса има хора с различни истории. Някои са продали жилищата си в други части на България, за да инвестират в имот край морето. Други са събирали средства с години. Има и украински граждани, които са избрали България след началото на войната в родината си.
Общото между всички тях е усещането, че са били подведени.
Хората се чувстват излъгани, защото години след като са закупили имотите си, държавата и общината обявяват, че строителството е незаконно.
Допълнителни въпроси поражда начинът, по който комплексът е снабден с ток и вода.
По информация на bTV електрозахранването се осигурява чрез съседен имот и трафопост, като живеещите плащат сметките си не директно на електроразпределителното дружество, а на фирмата инвеститор – „КУБ Корпорация“.
Неясно остава и как е изграден водопроводът до комплекса.
По-рано кметът на Варна заяви, че няма издадено разрешение за изграждането на водопроводна мрежа в района, което поражда съмнения, че тя може да е изградена без необходимите документи.
Жителите на комплекса показаха пред екипа на bTV документи за платени местни данъци и такси.
Според кмета на Варна това е възможно, тъй като собствениците разполагат с нотариални актове, които са вписани по надлежния ред.
От общината обясняват, че при декларирането на имотите за данъчни цели не се изисква представяне на строителни книжа или разрешения за строеж.
Така се стига до парадоксалната ситуация хората да плащат данъци за имоти, които според институциите са изградени незаконно.
Междувременно остава неясно къде се намира соченият за основен инвеститор в проекта Олег Невзоров.
Екипът на bTV не успява да се свърже с него от дни. Телефоните му са изключени, а официална информация за местонахождението му няма.
Според различни твърдения той може да се укрива в България или вече да е напуснал страната.
Към момента прокуратурата не е повдигнала обвинения нито срещу Невзоров, нито срещу представители на фирмата инвеститор, както и срещу длъжностни лица, които според институциите са допуснали строителството да продължи години наред.
Разследването по случая продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма държава
18:39 31.05.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #8, #24
18:40 31.05.2026
3 хаха
Е браво! Ум царува, ум робува, ум патки пасе.
ХАХАХА
18:40 31.05.2026
4 Фейк - либераст
18:43 31.05.2026
5 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Че не мой та намерят
18:43 31.05.2026
6 Ми ся кат ви
18:44 31.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Оня с рикията
18:45 31.05.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И КАКВО РАБОТИ ТОЙ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МУ
.......
ДА ВИДИМ ДАЛИ ДОХОДИТЕ СЪОТВЕТСТВАТ НА ДАНЪЧНИТЕ ИМ ДЕКЛАРАЦИИ
.....
ТРАФОПОСТ ПРЕЗ СЪСЕДЕН ИМОТ :)
Коментиран от #52, #71
18:46 31.05.2026
11 Гост
Коментиран от #17, #32, #46
18:46 31.05.2026
12 Сталин
18:47 31.05.2026
13 анонимен
18:47 31.05.2026
14 Квартал 95
Коментиран от #57
18:48 31.05.2026
15 Бизнес !
Риск !
Печели !
18:48 31.05.2026
16 Сталин
18:49 31.05.2026
17 анонимен
До коментар #11 от "Гост":Най голямата глупост ще бъде ако не ги съборят. Така всеки ще знае, че може да прави каквото си иска в държавата. Ако закона се прилага по целесъобразност не е закон , а врата в полето.
Коментиран от #31
18:51 31.05.2026
18 Сталин
18:51 31.05.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ОБИКНОВЕНИЯ МИКОЛА, ДЕТО СТАВА ЗА ПУШЕЧНО МЕСО ПОЛУЧАВА КЪМ 200-300 ЕВРО ЗАПЛАТА НА МЕСЕЦ
......
НЕ ВЯРВАМ ЧЕ МОЖЕ ДА СИ КУПИ ИМОТ ЗА 300 000 И НАГОРЕ ЕВРО :)
.....
КВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ И УКРАИНСКИЯ МИТНИЧАР?
18:52 31.05.2026
20 така така
18:53 31.05.2026
21 дорин
А ако и Данчо ментата верно има и при там... да ги бутат веднага.
18:55 31.05.2026
22 въобще
Специално украинците са наясно как работи корумпираната система, все пак идват от най-корумпираната държава, така че няма какво да се изненадват. Дори не бих се изненадал, ако е имало цена за българи и цена за украинци, но това е само догатка.
Поне не са разпродали всичко, та броя на прецаканите е ограничен.
18:56 31.05.2026
23 Търновец
18:56 31.05.2026
24 фонк
До коментар #2 от "Вашето мнение":Тихо бе гербераст застрелян.
18:56 31.05.2026
25 анонимен
Коментиран от #60
18:57 31.05.2026
26 Защо трябва да рушите нещо вече
Коментиран от #30, #35, #73
19:01 31.05.2026
27 оня с коня
Коментиран от #29
19:03 31.05.2026
28 СЗО
19:07 31.05.2026
29 анонимен
До коментар #27 от "оня с коня":Енерго про отрекоха да захранват обекта с ток. Няма как да имат общ електромер и отделни партиди. Водопровод и канализация по план там изобщо няма изградени.
Коментиран от #36
19:07 31.05.2026
30 анонимен
До коментар #26 от "Защо трябва да рушите нещо вече":Да се променя закон за да се узаконят постройките? Това е нечувано. Значи не само пари и дългове да даваме на украинците, но и да си променяме законите заради украинската мафия. Много ти е объркана ценностната система.
Коментиран от #40
19:10 31.05.2026
31 Конфискация!
До коментар #17 от "анонимен":Тази природа там вече няма оправяне. Кой ще строи като знае че се конфискуват незаконните постройки.
Коментиран от #33, #38
19:10 31.05.2026
32 няма как
До коментар #11 от "Гост":да ги оставят, а и в този случай нищо няма да се влачи с години - безаконността на строежите е безапелационна - от 100 км се вижда, само общината във Варна е била сляпа :). Всъщност и те са знаели, но са си мълчали, поради обясними причини.
Единственото законно действие е събаряне. Предстои да видим кой действително уважава закона и кой се гъбарка. Или ще ни покажат, че законите са, за да се спазват, или ще ни демонстрират, че законите са, за да ги заобикаляме. Къде тогава ще отиде прокламираната борба с корупцията?
Ако тия сгради ги оставят, то всеки българин трябва да откаже да спазва законите (най-малкото, да престане да плаща данъци).
19:10 31.05.2026
33 анонимен
До коментар #31 от "Конфискация!":Незаконните постройки не се конфискуват, а се събарят.
Коментиран от #44
19:11 31.05.2026
34 възможно
19:12 31.05.2026
35 павела митова
До коментар #26 от "Защо трябва да рушите нещо вече":тотален е-б@лник си
19:14 31.05.2026
36 оня с коня
До коментар #29 от "анонимен":Ама разбира се че Енергото не захранва Обекта на КУБ - захранва го съседният Имот от чиято Партида и Енергото си получава парите.Да са обявили че някой им краде тока?Същото е и с водоснабдяването.И ще дам елементарен пример:Мога ли аз да подавам ток на Съседа си който минава през моя Електромер?А защо бих направил така и какви са Съседските ни отношения Енергото изобщо не се интересува.
19:15 31.05.2026
37 Снежанка Димитрова
Коментиран от #45
19:15 31.05.2026
38 който
До коментар #31 от "Конфискация!":има редовни документи (ама наистина редовни, а не фалшифицирани) ще строи. Мястото е повече от апетитно - в гората, па и до морето.
Обаче, промяната на статута на терена в урбанизирана зона ще донесе приходи на града, което не съм много убеден, че трябва да се случва при сегашната администрация и курумпирания Коцев.
19:16 31.05.2026
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Когато наказанията са различни по вид и някое от тях е глоба или конфискация, съдът може да го присъедини изцяло или отчасти към най-тежкото наказание.
При ЧЛ 321 ОТ НК НА РБ - ОПГ
НЯМА КАК ДА Е ГЛОБА :)
... АМИ СИ Е КОНФИСКАЦИЯ :)
19:17 31.05.2026
40 Я пъ тоа
До коментар #30 от "анонимен":Построено е с чужди пари и е незаконно.
Държавата го конфискува
Става старчески дом или детски лагер.
Държавата само печели.
Отделно си води дела срещу когото си требе.
За назидание на НЕЗАКОННИТЕ строежи.
Коментиран от #43
19:18 31.05.2026
41 Дойче зеле
19:19 31.05.2026
42 Елия
19:19 31.05.2026
43 Дойче зеле
До коментар #40 от "Я пъ тоа":Държавата отговаря за ВСИЧКИ НЕПРАВОМЕРНО ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ !!!!
Коментиран от #49
19:20 31.05.2026
44 Да но
До коментар #33 от "анонимен":Предвид мащаба на застрояването и да успеят да съборят всичко, какво ще остане там? Дърветата са изсечени. Ще остане едно бетонно бунище. В някоя нормална държава биха го изчистили, но тук при нас така ще си остане вовеки.
19:21 31.05.2026
45 то дори
До коментар #37 от "Снежанка Димитрова":не ясно, тия дето са купили имотите, колко всъщност са "купували". Може просто да са оформени на тяхно име или да си им продадени на "по-специални" цени, защото са част от персонал и т.н. Схеми бол, а и украинците си ги прилагат и в украйна.
Сега тия със завареното положение ще се правят на нещастни и измамени, един вид пак българите да сме им длъжни. Толкова са нагли, че нищо не би ме учудило. Може да има и наистина измамени, но напълно не изключвам и другата опция. Държавата на тия нищо не дължи. Това си е класическа измама, т.е. прецаканите да си съдят инвеститора.
19:24 31.05.2026
46 Някой
До коментар #11 от "Гост":Ако не го съборят ще е прецедент, който ще доведе до узаконяване на всичките ромски постройки, включително в центъра на София.
19:25 31.05.2026
47 Тончо
Коментиран от #58
19:27 31.05.2026
48 Хе хе
19:28 31.05.2026
49 не е така
До коментар #43 от "Дойче зеле":Държавата е длъжна да търси съответната административна и наказателна отговорност от корумпетата, издали неправомерно съответните документи.
Паралелно, Държавата трябва да проследи, че кмета на Варна спазва закона и събаря всичките тези постройки, колкото и да са добре направени или каквито и там благородни идеи да се раждат за използването им.
Единствения начин да покажеш върховенство на закона е като го спазваш.
19:30 31.05.2026
50 765
19:30 31.05.2026
51 интересно
19:32 31.05.2026
52 хайде бе
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":банките да не би да са дремали - те са проверили всичко това при заема и покупката
Коментиран от #65, #68
19:34 31.05.2026
53 Велев
19:34 31.05.2026
54 Путин
19:34 31.05.2026
55 дядото
19:36 31.05.2026
56 Юда
19:37 31.05.2026
57 в кавички е
До коментар #14 от "Квартал 95":защото де факто е узаконен и продажбите на жилищата са със законни документи. И собствениците законно ще ни съдят в Страсбург и ще им платим накрая няколко пъти загубения имот и ще са на печалба
Коментиран от #64
19:37 31.05.2026
58 е ти пък
До коментар #47 от "Тончо":Това се коментираше - защото Коцев си връща на украинския олигарх. Коцев е разбрал, че тоя Невзоров е бил анонимния рускоговорящ свидетел срещу него, при престоя му в ареста.
Сам си направи сметката колко му е чиста работата на кмето - 2 години нищо нередно не е виждал, ама днес вече е борец срещу незаконното строителство. Голям смях.
Оня Невзоров изчезна от България, ама кмето си е тук. Тоя път затвора може да е повече от законен
19:37 31.05.2026
59 Варна
19:39 31.05.2026
60 ами едва ли
До коментар #25 от "анонимен":вода от кладенци вероятно(а след като имат всички документиможе и с ВиК да имат договор), а канала е в морето като хотелите
19:39 31.05.2026
61 Хохо Бохо
19:41 31.05.2026
62 Шайката ГЕП СТРОИ МАГИСТРАЛИ БЕЗ ПРОЕКТ
Коментиран от #66
19:44 31.05.2026
63 ООрана държава
19:44 31.05.2026
64 да бе
До коментар #57 от "в кавички е":досега не се появи един юрист, който да е оспорил, че строежите са незаконни. Акта за търпимост, от който започва цялата сага - всъщност е абсурден и е издаден в абсолютно нарушение на българските закони. Класическа измама, в която са намесени и държавни и общински служители, при това от най-високо ниво.
Никой не може да осъди България, че спазва собствените си закони. Разбира се, България трябва да покаже, че ще търси съответната отговорност от измамниците - и нашите, и украинските. Като осъди измамниците, държавата ще си е свършила и работата. Ако това се случи, то забрави за потърпевшите - на тях ще им остане да имат претенции само спрямо инвеститора.
19:46 31.05.2026
65 анонимен
До коментар #52 от "хайде бе":Варваш ли, че украинците са си купили имот със заем от банка в България? И да показват документи, че са плащали местни данъци, това нищо не доказва. Отиваш в общината и подаваш декларация с копие от нотариалин акт и служителят ти начислява сумата, не прави проверка дали нот.акт е истински още по малко дали сградата има разрешение за строеж.
19:52 31.05.2026
66 обикновено
До коментар #62 от "Шайката ГЕП СТРОИ МАГИСТРАЛИ БЕЗ ПРОЕКТ":ги подаряват, но ги оформят като покупка
19:56 31.05.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 кои банки
До коментар #52 от "хайде бе":украинските ли?
Откъде знаеш какво са им искали техните банки, за да им дадат заема? Въобще откъде знаем, че са теглили заем от български банки?
Има някои българи с имоти във фамозния град, ама мисля, че на тях не са им трябвали ипотеки. А ако са придобили имотите чрез ипотека, то тя най-вероятно е куха и направена, за да не ги питат откъде имат толкова средства. На такива хора банките не отказват, а документите им са само за пълнота на банковото досие.
Много смърди тази история. От където и да го погленеш, изобилие от цялото великолепие на българската корумпираност на всички възможни нива - политици, държавни органи, община, служби. Петрохан направо бледнее.
20:10 31.05.2026
69 Мфа
Ролята на Украинската Посланичката в цялата далавера каква е?
20:13 31.05.2026
70 Тошев
20:18 31.05.2026
71 Дейвид
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Също като във всяка процъфтяваща етносна махала . Една къща някога Узаконена и три луксозни с лимузини пред тях вързани към нея. После що изгоря трафопоста на Нова Година или на Байрама ? А за смрадта и липсата на канализация и пречиствателни станции да не говорим . Всичко в реки и дерета и директно на плажа около Варна включително и всичките фекалии от река Камчия на прословутия "чист " и " див " плаж пред Шкорпиловци и КК Камчия. За смрадта и гадостите на ТИМ плажовете няма нужда да се търси виновен друг освен корупционистите които оставиха без да виждат през пачки пари цялото това застрояване на всичко около Варна. Някога това ще се срути под натиска на бетона и подпочвените води към старата част. Отдолу е вода и пясък .
20:27 31.05.2026
72 Гост
Някой друг е строил и продавал, а трети и четвърти са узаконявали
20:32 31.05.2026
73 Невзоровни
До коментар #26 от "Защо трябва да рушите нещо вече":За да знаят все пак ,че тук е Българска земя . За педя от нея кръв се е ляло и накрая такива пак до там ще я докарат . С вътрешната мафия от съдебна система вътрешно ще се оправяме и тя си е наш проблем ,но е наш. За това и още неща като дерибейството на ЕРД и ВиК в цените и като скъпотията и несправедливо ограбване през промили за смет в данъци ,застраховки ,лекарска мафия и други ще има реакция още до Нова Година по площадите . Това са Наши проблеми , а тези внасят чужди в чужда държава. Достатъчно мафии имаме . Много станаха.
20:35 31.05.2026