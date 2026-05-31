Новини
България »
Варна »
Собственици в "незаконния град" край Варна: Продадохме всичко, за да купим домове тук

Собственици в "незаконния град" край Варна: Продадохме всичко, за да купим домове тук

31 Май, 2026 18:35 1 845 73

  • собственици-
  • незаконен град-
  • варна-
  • продажба-
  • покупка

Електрозахранването се осигурява чрез съседен имот и трафопост, като живеещите плащат сметките си не директно на електроразпределителното дружество, а на фирмата инвеститор – „КУБ Корпорация“.

Собственици в "незаконния град" край Варна: Продадохме всичко, за да купим домове тук - 1
Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Докато институциите разследват мащабното строителство в местността „Светеца“ край Варна, десетки семейства, закупили имоти в комплекса, твърдят, че са станали жертва на измама.

Репортерска проверка на bTV показа, че строителната дейност в района продължава да личи и днес. На място могат да се видят десетки изградени сгради, както и строителна техника, включително багер, разположен в непосредствена близост до един от обектите.

Сред живеещите в комплекса има хора с различни истории. Някои са продали жилищата си в други части на България, за да инвестират в имот край морето. Други са събирали средства с години. Има и украински граждани, които са избрали България след началото на войната в родината си.

Общото между всички тях е усещането, че са били подведени.

Хората се чувстват излъгани, защото години след като са закупили имотите си, държавата и общината обявяват, че строителството е незаконно.

Допълнителни въпроси поражда начинът, по който комплексът е снабден с ток и вода.

По информация на bTV електрозахранването се осигурява чрез съседен имот и трафопост, като живеещите плащат сметките си не директно на електроразпределителното дружество, а на фирмата инвеститор – „КУБ Корпорация“.

Неясно остава и как е изграден водопроводът до комплекса.

По-рано кметът на Варна заяви, че няма издадено разрешение за изграждането на водопроводна мрежа в района, което поражда съмнения, че тя може да е изградена без необходимите документи.

Жителите на комплекса показаха пред екипа на bTV документи за платени местни данъци и такси.

Според кмета на Варна това е възможно, тъй като собствениците разполагат с нотариални актове, които са вписани по надлежния ред.
От общината обясняват, че при декларирането на имотите за данъчни цели не се изисква представяне на строителни книжа или разрешения за строеж.

Така се стига до парадоксалната ситуация хората да плащат данъци за имоти, които според институциите са изградени незаконно.

Междувременно остава неясно къде се намира соченият за основен инвеститор в проекта Олег Невзоров.

Екипът на bTV не успява да се свърже с него от дни. Телефоните му са изключени, а официална информация за местонахождението му няма.

Според различни твърдения той може да се укрива в България или вече да е напуснал страната.

Към момента прокуратурата не е повдигнала обвинения нито срещу Невзоров, нито срещу представители на фирмата инвеститор, както и срещу длъжностни лица, които според институциите са допуснали строителството да продължи години наред.

Разследването по случая продължава.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма държава

    43 1 Отговор
    Един затвор няма да може да поеме всички осъдени по случая , но са замесени съд и прокуратура , и това няма да се случи !!По този случай може Холивуд да направи филм като Вълкът от Олдстрид !!

    18:39 31.05.2026

  • 2 Вашето мнение

    45 8 Отговор
    Въпросът ми е, дали лама мирчев ще атакува незаконния град за да го руши или ще брани украинската територия. Какво ме интересуват украинските корумпета.

    Коментиран от #8, #24

    18:40 31.05.2026

  • 3 хаха

    38 0 Отговор
    „известния строителен измамник от Одеса“

    Е браво! Ум царува, ум робува, ум патки пасе.
    ХАХАХА

    18:40 31.05.2026

  • 4 Фейк - либераст

    22 0 Отговор
    В сегашна България е така: бития - , е.......... - е.......... Бой и е............... връщане нямат!

    18:43 31.05.2026

  • 5 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    33 4 Отговор
    Да не са покриеш като собственика на КУБ
    Че не мой та намерят

    18:43 31.05.2026

  • 6 Ми ся кат ви

    23 1 Отговор
    го земат и ги разруат, ще видите как е...

    18:44 31.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня с рикията

    32 1 Отговор
    Абе, аре марш на фронта да браните родината...

    18:45 31.05.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    47 1 Отговор
    ВСЕКИ КУПИЛ ИМОТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯ С ИМЕ ОТЕЧЕСТВО И ФАМИЛИЯ
    И КАКВО РАБОТИ ТОЙ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МУ
    .......
    ДА ВИДИМ ДАЛИ ДОХОДИТЕ СЪОТВЕТСТВАТ НА ДАНЪЧНИТЕ ИМ ДЕКЛАРАЦИИ
    .....
    ТРАФОПОСТ ПРЕЗ СЪСЕДЕН ИМОТ :)

    Коментиран от #52, #71

    18:46 31.05.2026

  • 11 Гост

    23 18 Отговор
    Най-голямата глупост е ще бъде да го съборят! Процедурата ще се влачи по нашенски поне 20 години. Природата там няма възстановяване и тези строителни отпадъци къде ще отидат? Изходът е КОНФИСКАЦИЯ и престъпниците замесени в аферата в затвора, а Иласчук - персона нон грата!

    Коментиран от #17, #32, #46

    18:46 31.05.2026

  • 12 Сталин

    40 2 Отговор
    И в Африка няма такава държава ,да дойдат чужденци и да си построят град ,представете си мащабите на корупцията и разрухата в България,всички които са участвали с тая кошерна схема са директна заплаха за сигурността на държавата и всички тези негодници които са подписвали документи кметове архитекти съдии нотариуси и други корумпета трябва да бъдат арестувани и вкарани в пандиза

    18:47 31.05.2026

  • 13 анонимен

    28 1 Отговор
    А, те даже продължават да си строят и след скандала. Коцев вместо да ходи по телевизиите да вземе да спре строежа. Поне сега.

    18:47 31.05.2026

  • 14 Квартал 95

    36 3 Отговор
    Защо незаконния град е в кавички в заглавието? Просто бандеровците на Зеленото мислят, че всичко им е позволено навсякъде.

    Коментиран от #57

    18:48 31.05.2026

  • 15 Бизнес !

    20 1 Отговор
    Риск Губи !

    Риск !

    Печели !

    18:48 31.05.2026

  • 16 Сталин

    38 3 Отговор
    Тези всичките са от племето с малките шапки,много добре са знаели какво купуват ,ама се правят че не са чували, всичко трябва да се събаря и да се възстанови гората и да ходят да си търсят парите от тия украински терористи

    18:49 31.05.2026

  • 17 анонимен

    34 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Най голямата глупост ще бъде ако не ги съборят. Така всеки ще знае, че може да прави каквото си иска в държавата. Ако закона се прилага по целесъобразност не е закон , а врата в полето.

    Коментиран от #31

    18:51 31.05.2026

  • 18 Сталин

    30 1 Отговор
    научи вижте как работи кошерната мафия,всичките милиарди които отиват при зеления наркоман,после неговите брадчеди перат парите навсякъде в Европа и САЩ ,а вие стойте на студено и гладни у пращайте още милиарди на зеления наркоман

    18:51 31.05.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 0 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА СЪЛЗИ
    ....
    ОБИКНОВЕНИЯ МИКОЛА, ДЕТО СТАВА ЗА ПУШЕЧНО МЕСО ПОЛУЧАВА КЪМ 200-300 ЕВРО ЗАПЛАТА НА МЕСЕЦ
    ......
    НЕ ВЯРВАМ ЧЕ МОЖЕ ДА СИ КУПИ ИМОТ ЗА 300 000 И НАГОРЕ ЕВРО :)
    .....
    КВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ И УКРАИНСКИЯ МИТНИЧАР?

    18:52 31.05.2026

  • 20 така така

    26 0 Отговор
    Ми защо си вложихте парите в тая корумпирана дупка Варна?

    18:53 31.05.2026

  • 21 дорин

    16 0 Отговор
    Много лошо, твърде жалко, това е положението.

    А ако и Данчо ментата верно има и при там... да ги бутат веднага.

    18:55 31.05.2026

  • 22 въобще

    23 0 Отговор
    не ми пука какво са продали. Обикновено точно така става, повечето купувачи си продават един имот, за да купят друг или теглят заеми. Всеки да си носи последствията. Въобще да не реват - има съд, да си съдят инвеститора, че ги е излъгал и измамил.
    Специално украинците са наясно как работи корумпираната система, все пак идват от най-корумпираната държава, така че няма какво да се изненадват. Дори не бих се изненадал, ако е имало цена за българи и цена за украинци, но това е само догатка.
    Поне не са разпродали всичко, та броя на прецаканите е ограничен.

    18:56 31.05.2026

  • 23 Търновец

    15 3 Отговор
    Най накрая собствениците на незаконните имоти между които има и от Израел ще наемат някоя юридическа фирма от Израел и ще съдят България в Страсбург - ако това бяха Роми досега събарянето да е почнало. А прокуратурата е да факто защитник на хората диригенти на незаконното строителство - дълго разследване и обвинителен акт който пада в съда.

    18:56 31.05.2026

  • 24 фонк

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Тихо бе гербераст застрелян.

    18:56 31.05.2026

  • 25 анонимен

    22 0 Отговор
    Значи щом плащат ток на КУБ, бедните собственици плащат промишлен ток, който е в пъти по евтин от този за домакинствата. Водата явно я крадат, след като няма официален водопровод и канализация. Включили са се незаконно.

    Коментиран от #60

    18:57 31.05.2026

  • 26 Защо трябва да рушите нещо вече

    3 17 Отговор
    направено? Ето една идея как да се оправят нещата. Узаконете всички имоти за да могат да се продават. Трябва да се промени само един закон. Данък имот за чужди граждани от страни извън ЕС да се увеличи на 10% от пазарната стойност на имота. Със събраните средства да се учреди фонд от който да се отпускат нисколихвени дългосрочни заеми за български граждани при закупуване на такъв до 90% от стойността на имота. По този начин ще се отървем от руснаци, турци, евреи и други азиатци.

    Коментиран от #30, #35, #73

    19:01 31.05.2026

  • 27 оня с коня

    1 16 Отговор
    БТВ е най-обикновена Телевизия която се прави на "Разследваща" за да повиши Гледаемостта си.Та не й е било ясно как се водоснабдява Коммплекса - ами норамално да не Й е ясно след като никой не е длажен да Й предоставя Плановете.Ел. Захранването пък идвало от Съседен имот,а Собствениците плакали на "КУБ"- и какъв е проблема след като както и Водното,така и Енергото си получават Парите въз основа на показания на ОБЩИ Водомер и Електромер,а КУБ чрез ивдивидеални Електромери и Водомери се оправя със собствениците?Ама било всичкото "Незаконно строителство" ...и според Какви Закони е Незаконно,след като се плащат Данъци в Общината - същата тая Община която е издала и Нотариалните актове на Собствениците?

    Коментиран от #29

    19:03 31.05.2026

  • 28 СЗО

    11 0 Отговор
    Така се стига до парадоксалната ситуация хората да плащат данъци за имоти, които според институциите са изградени незаконно......затова пък ако не си платиш данъка на мпс то не можеш да минеш преглед....

    19:07 31.05.2026

  • 29 анонимен

    13 0 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Енерго про отрекоха да захранват обекта с ток. Няма как да имат общ електромер и отделни партиди. Водопровод и канализация по план там изобщо няма изградени.

    Коментиран от #36

    19:07 31.05.2026

  • 30 анонимен

    17 0 Отговор

    До коментар #26 от "Защо трябва да рушите нещо вече":

    Да се променя закон за да се узаконят постройките? Това е нечувано. Значи не само пари и дългове да даваме на украинците, но и да си променяме законите заради украинската мафия. Много ти е объркана ценностната система.

    Коментиран от #40

    19:10 31.05.2026

  • 31 Конфискация!

    4 8 Отговор

    До коментар #17 от "анонимен":

    Тази природа там вече няма оправяне. Кой ще строи като знае че се конфискуват незаконните постройки.

    Коментиран от #33, #38

    19:10 31.05.2026

  • 32 няма как

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    да ги оставят, а и в този случай нищо няма да се влачи с години - безаконността на строежите е безапелационна - от 100 км се вижда, само общината във Варна е била сляпа :). Всъщност и те са знаели, но са си мълчали, поради обясними причини.
    Единственото законно действие е събаряне. Предстои да видим кой действително уважава закона и кой се гъбарка. Или ще ни покажат, че законите са, за да се спазват, или ще ни демонстрират, че законите са, за да ги заобикаляме. Къде тогава ще отиде прокламираната борба с корупцията?

    Ако тия сгради ги оставят, то всеки българин трябва да откаже да спазва законите (най-малкото, да престане да плаща данъци).

    19:10 31.05.2026

  • 33 анонимен

    10 0 Отговор

    До коментар #31 от "Конфискация!":

    Незаконните постройки не се конфискуват, а се събарят.

    Коментиран от #44

    19:11 31.05.2026

  • 34 възможно

    2 0 Отговор
    има и такива за конспирация и "за кадем", едва ли обаче повечето. Важно що за птица е главния предприемач......

    19:12 31.05.2026

  • 35 павела митова

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Защо трябва да рушите нещо вече":

    тотален е-б@лник си

    19:14 31.05.2026

  • 36 оня с коня

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "анонимен":

    Ама разбира се че Енергото не захранва Обекта на КУБ - захранва го съседният Имот от чиято Партида и Енергото си получава парите.Да са обявили че някой им краде тока?Същото е и с водоснабдяването.И ще дам елементарен пример:Мога ли аз да подавам ток на Съседа си който минава през моя Електромер?А защо бих направил така и какви са Съседските ни отношения Енергото изобщо не се интересува.

    19:15 31.05.2026

  • 37 Снежанка Димитрова

    8 1 Отговор
    Дали са си продали всичко? Нали е война и са емигранти, как е станала тази продажба? Може би перем парите на някое курумпе,както нашите "бизнесмени" през 90- те ползваха личните данни на безимотни или малоимотни роми. Да си носят последствията, държавата трябва сериозно да се заеме с въпроса.

    Коментиран от #45

    19:15 31.05.2026

  • 38 който

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Конфискация!":

    има редовни документи (ама наистина редовни, а не фалшифицирани) ще строи. Мястото е повече от апетитно - в гората, па и до морето.
    Обаче, промяната на статута на терена в урбанизирана зона ще донесе приходи на града, което не съм много убеден, че трябва да се случва при сегашната администрация и курумпирания Коцев.

    19:16 31.05.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    Чл 23 Ал 3 НК НА РБ
    Когато наказанията са различни по вид и някое от тях е глоба или конфискация, съдът може да го присъедини изцяло или отчасти към най-тежкото наказание.
    При ЧЛ 321 ОТ НК НА РБ - ОПГ
    НЯМА КАК ДА Е ГЛОБА :)
    ... АМИ СИ Е КОНФИСКАЦИЯ :)

    19:17 31.05.2026

  • 40 Я пъ тоа

    9 1 Отговор

    До коментар #30 от "анонимен":

    Построено е с чужди пари и е незаконно.
    Държавата го конфискува
    Става старчески дом или детски лагер.
    Държавата само печели.
    Отделно си води дела срещу когото си требе.
    За назидание на НЕЗАКОННИТЕ строежи.

    Коментиран от #43

    19:18 31.05.2026

  • 41 Дойче зеле

    1 4 Отговор
    Всички, които имат нотариален акт, ще спечелят съд срещу България !!!!!!!!!!!!!! Държавата ще трябва да осъди инвеститорите и държавните служители, действали неправомерно !!!

    19:19 31.05.2026

  • 42 Елия

    10 0 Отговор
    Какво могат да продадат в Украйна, на каква цена се продават развалини, нали уж бягат от война? И тия укри не са бежанци, защото ние не сме гранична с Украйна държава. Това са навлеци, дошли да ги хрантутим по хотели, да перат мафиотски пари и парите от помощи на целия ЕС, дадени на зеления колумбиец. А тук 1 милион нещастни пенсионери си броят центовете за хляб. Защо не отидоха в някое Видинско село да "купят имот", а са все по морето. СЪБАРЯЙ и навлеците на фронта.

    19:19 31.05.2026

  • 43 Дойче зеле

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Я пъ тоа":

    Държавата отговаря за ВСИЧКИ НЕПРАВОМЕРНО ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ !!!!

    Коментиран от #49

    19:20 31.05.2026

  • 44 Да но

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "анонимен":

    Предвид мащаба на застрояването и да успеят да съборят всичко, какво ще остане там? Дърветата са изсечени. Ще остане едно бетонно бунище. В някоя нормална държава биха го изчистили, но тук при нас така ще си остане вовеки.

    19:21 31.05.2026

  • 45 то дори

    10 0 Отговор

    До коментар #37 от "Снежанка Димитрова":

    не ясно, тия дето са купили имотите, колко всъщност са "купували". Може просто да са оформени на тяхно име или да си им продадени на "по-специални" цени, защото са част от персонал и т.н. Схеми бол, а и украинците си ги прилагат и в украйна.
    Сега тия със завареното положение ще се правят на нещастни и измамени, един вид пак българите да сме им длъжни. Толкова са нагли, че нищо не би ме учудило. Може да има и наистина измамени, но напълно не изключвам и другата опция. Държавата на тия нищо не дължи. Това си е класическа измама, т.е. прецаканите да си съдят инвеститора.

    19:24 31.05.2026

  • 46 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Ако не го съборят ще е прецедент, който ще доведе до узаконяване на всичките ромски постройки, включително в центъра на София.

    19:25 31.05.2026

  • 47 Тончо

    6 1 Отговор
    Значи Община Варна събира от хората данък сгради и не се интересува какви са тия сгради в тази местност!? Ами такса смет? Интересува ме дали Община Варна е събирала боклуците на живеещите там? Ако да, защо чак сега Коцев започва да говори за незаконно строителството!

    Коментиран от #58

    19:27 31.05.2026

  • 48 Хе хе

    4 0 Отговор
    Тая корпорация КУБ да не излезе, че е вземала и държавна субсидия за тоя трафопост? хе хе хе

    19:28 31.05.2026

  • 49 не е така

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Дойче зеле":

    Държавата е длъжна да търси съответната административна и наказателна отговорност от корумпетата, издали неправомерно съответните документи.

    Паралелно, Държавата трябва да проследи, че кмета на Варна спазва закона и събаря всичките тези постройки, колкото и да са добре направени или каквито и там благородни идеи да се раждат за използването им.

    Единствения начин да покажеш върховенство на закона е като го спазваш.

    19:30 31.05.2026

  • 50 765

    7 0 Отговор
    Дами и господа от ЕС, добро утро от другарките и другарите от ПБ, започна се. Как спахте и какво сънувахте за голямата, огромната инвестиция на исток от рая. В частния случай малка част от тази инвестиця реализирана край Варна е изпиране на няколко десетки милиона и е капка от милиардите изпирани по света. Една голяма част вероятно отива за войните на племето, от което е президента им. Баницата е огромна и какита от ЕС са щедри. Да ни/им е сладко!

    19:30 31.05.2026

  • 51 интересно

    2 0 Отговор
    как ще се развие сагата - повечето сибственици са теглили заеми - като разрушат домовете им и спрат да плащат иптеките, банките какво ще им вземат -купчини строителни отпадъци ли? Щото повечето собственици-украинци след това ще си отидат обратно в Украйна?! А също така те са придобили имотите съвсем законно с изискуемите документи,иначе нямаше да им дадат и банковите заеми - кой ще е в ролята на камилчето???

    19:32 31.05.2026

  • 52 хайде бе

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    банките да не би да са дремали - те са проверили всичко това при заема и покупката

    Коментиран от #65, #68

    19:34 31.05.2026

  • 53 Велев

    9 2 Отговор
    Варна щеше да бъде първият украински град в България! Покровителите на тази мерзост са Борисов,Пеевски и розовите понита от ПП-ДБ! Надолу по веригата има още много българи,включително варненският кмет Коцев, институции, служби! Продават територия,държавата,народ без никакви скруполи!

    19:34 31.05.2026

  • 54 Путин

    0 1 Отговор
    имал 6 апартамента на 6 етаж !

    19:34 31.05.2026

  • 55 дядото

    3 0 Отговор
    интересно.българските граждани продали имоти,събирали от доходи,а "скъпите" ни украинци.ние ги издържаме за наша сметка от години,те купуват имоти. какъв е произхода на парите им, законно ли са внесени.въпроси,въпроси,а отговори още няма.как така банки са отпускали кредити,а всичко излиза незаконно.пфу.

    19:36 31.05.2026

  • 56 Юда

    3 1 Отговор
    Само в Израел строят незаконно на чужди територии, значи тези са подобни същества

    19:37 31.05.2026

  • 57 в кавички е

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Квартал 95":

    защото де факто е узаконен и продажбите на жилищата са със законни документи. И собствениците законно ще ни съдят в Страсбург и ще им платим накрая няколко пъти загубения имот и ще са на печалба

    Коментиран от #64

    19:37 31.05.2026

  • 58 е ти пък

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тончо":

    Това се коментираше - защото Коцев си връща на украинския олигарх. Коцев е разбрал, че тоя Невзоров е бил анонимния рускоговорящ свидетел срещу него, при престоя му в ареста.
    Сам си направи сметката колко му е чиста работата на кмето - 2 години нищо нередно не е виждал, ама днес вече е борец срещу незаконното строителство. Голям смях.

    Оня Невзоров изчезна от България, ама кмето си е тук. Тоя път затвора може да е повече от законен

    19:37 31.05.2026

  • 59 Варна

    4 0 Отговор
    Нечувано! Държавата е в тежък разпад! Банкянският примитив ни върна 200 години назад!

    19:39 31.05.2026

  • 60 ами едва ли

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "анонимен":

    вода от кладенци вероятно(а след като имат всички документиможе и с ВиК да имат договор), а канала е в морето като хотелите

    19:39 31.05.2026

  • 61 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Това, че са ви измамили не означава, че законът не трябва да се спазва. Хубавото е, че укри са измамили укри и няма пострадали българи. Тряба незаконните постройки да бъдат разрушени, района рекултивират, украта пуснат за международноиздирване, посланика на салоленд изгонен и да не се назначава нов докато измамника не бъде предаден. Недопустимо е клетите бежанци да си създават собствен анклав със собствена охрана и закони на наша територия. БУТАЙ

    19:41 31.05.2026

  • 62 Шайката ГЕП СТРОИ МАГИСТРАЛИ БЕЗ ПРОЕКТ

    3 0 Отговор
    Обекта няма никаква строителна документация но от шайката ГЕРБ и ДПС Пеевски си купили къщи? Купили или са им ги подарили бандеровци?

    Коментиран от #66

    19:44 31.05.2026

  • 63 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Това си е техен проблем, да съдят потника

    19:44 31.05.2026

  • 64 да бе

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "в кавички е":

    досега не се появи един юрист, който да е оспорил, че строежите са незаконни. Акта за търпимост, от който започва цялата сага - всъщност е абсурден и е издаден в абсолютно нарушение на българските закони. Класическа измама, в която са намесени и държавни и общински служители, при това от най-високо ниво.
    Никой не може да осъди България, че спазва собствените си закони. Разбира се, България трябва да покаже, че ще търси съответната отговорност от измамниците - и нашите, и украинските. Като осъди измамниците, държавата ще си е свършила и работата. Ако това се случи, то забрави за потърпевшите - на тях ще им остане да имат претенции само спрямо инвеститора.

    19:46 31.05.2026

  • 65 анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "хайде бе":

    Варваш ли, че украинците са си купили имот със заем от банка в България? И да показват документи, че са плащали местни данъци, това нищо не доказва. Отиваш в общината и подаваш декларация с копие от нотариалин акт и служителят ти начислява сумата, не прави проверка дали нот.акт е истински още по малко дали сградата има разрешение за строеж.

    19:52 31.05.2026

  • 66 обикновено

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Шайката ГЕП СТРОИ МАГИСТРАЛИ БЕЗ ПРОЕКТ":

    ги подаряват, но ги оформят като покупка

    19:56 31.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 кои банки

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "хайде бе":

    украинските ли?

    Откъде знаеш какво са им искали техните банки, за да им дадат заема? Въобще откъде знаем, че са теглили заем от български банки?

    Има някои българи с имоти във фамозния град, ама мисля, че на тях не са им трябвали ипотеки. А ако са придобили имотите чрез ипотека, то тя най-вероятно е куха и направена, за да не ги питат откъде имат толкова средства. На такива хора банките не отказват, а документите им са само за пълнота на банковото досие.

    Много смърди тази история. От където и да го погленеш, изобилие от цялото великолепие на българската корумпираност на всички възможни нива - политици, държавни органи, община, служби. Петрохан направо бледнее.

    20:10 31.05.2026

  • 69 Мфа

    1 0 Отговор
    Не знам, как са си платили данъците, как имат нотариален акт? Всеки които е купувал апартамент знае, че не става ей така! Оправданията на Сети Благо, че охраната не ги пукала са смешни и наивни! Излиза, че украинската мафия контролира Варна, а Свети Благо бди и ги пази! Знае ли ДАНС полиция, колко въоръжени украинци със съмнителни биографии има в България???
    Ролята на Украинската Посланичката в цялата далавера каква е?

    20:13 31.05.2026

  • 70 Тошев

    0 0 Отговор
    Още по-интересно е къде им е мръсния канал ? Септична яма за толкова жилища и живущи или пречиствателна станция ? Къде отива смрадта и отровата им ? Всичко това трябва да се изрине до основи ,да се види кое къде е свързано и всичко ще лъсне с участието и на политиците продажни във самата ВиК и ЕРД . А тези Руски граждани избягали незащитавайки собствената си държава и родни места от Руснаците , тези с Украинските паспорти и мутренските пари да си съдят съгражданите продавали им нещо с измама . Няма нужда да прехвърлят вина на България . Нещата отиват към едни много на брой черни печати в паспорти на хора извън Европейски съюз и въобще кой им дава визи на тея и защо не плащат нищо от рекета на супер автомобилите си . Защо имат въоръжени групировки и охрана стил мутренски 92 -2000 година. Кой им издава разрешително и лиценз за охранителна дейност и то въоръжена. Явно наистина няма тук Държава България. Тя е само мащеха и главен рекетьор над нещастните местни туземци. А скоро и за Пакистанската мафия ще чуете .

    20:18 31.05.2026

  • 71 Дейвид

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Също като във всяка процъфтяваща етносна махала . Една къща някога Узаконена и три луксозни с лимузини пред тях вързани към нея. После що изгоря трафопоста на Нова Година или на Байрама ? А за смрадта и липсата на канализация и пречиствателни станции да не говорим . Всичко в реки и дерета и директно на плажа около Варна включително и всичките фекалии от река Камчия на прословутия "чист " и " див " плаж пред Шкорпиловци и КК Камчия. За смрадта и гадостите на ТИМ плажовете няма нужда да се търси виновен друг освен корупционистите които оставиха без да виждат през пачки пари цялото това застрояване на всичко около Варна. Някога това ще се срути под натиска на бетона и подпочвените води към старата част. Отдолу е вода и пясък .

    20:27 31.05.2026

  • 72 Гост

    0 0 Отговор
    Не са виновни украинците. Те са купувачи.
    Някой друг е строил и продавал, а трети и четвърти са узаконявали

    20:32 31.05.2026

  • 73 Невзоровни

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Защо трябва да рушите нещо вече":

    За да знаят все пак ,че тук е Българска земя . За педя от нея кръв се е ляло и накрая такива пак до там ще я докарат . С вътрешната мафия от съдебна система вътрешно ще се оправяме и тя си е наш проблем ,но е наш. За това и още неща като дерибейството на ЕРД и ВиК в цените и като скъпотията и несправедливо ограбване през промили за смет в данъци ,застраховки ,лекарска мафия и други ще има реакция още до Нова Година по площадите . Това са Наши проблеми , а тези внасят чужди в чужда държава. Достатъчно мафии имаме . Много станаха.

    20:35 31.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове