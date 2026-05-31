Собственици в "незаконния град" край Варна: Продадохме всичко, за да купим домове тук

Докато институциите разследват мащабното строителство в местността „Светеца“ край Варна, десетки семейства, закупили имоти в комплекса, твърдят, че са станали жертва на измама.

Репортерска проверка на bTV показа, че строителната дейност в района продължава да личи и днес. На място могат да се видят десетки изградени сгради, както и строителна техника, включително багер, разположен в непосредствена близост до един от обектите.

Сред живеещите в комплекса има хора с различни истории. Някои са продали жилищата си в други части на България, за да инвестират в имот край морето. Други са събирали средства с години. Има и украински граждани, които са избрали България след началото на войната в родината си.

Общото между всички тях е усещането, че са били подведени.

Хората се чувстват излъгани, защото години след като са закупили имотите си, държавата и общината обявяват, че строителството е незаконно.

Допълнителни въпроси поражда начинът, по който комплексът е снабден с ток и вода.

По информация на bTV електрозахранването се осигурява чрез съседен имот и трафопост, като живеещите плащат сметките си не директно на електроразпределителното дружество, а на фирмата инвеститор – „КУБ Корпорация“.

Неясно остава и как е изграден водопроводът до комплекса.

По-рано кметът на Варна заяви, че няма издадено разрешение за изграждането на водопроводна мрежа в района, което поражда съмнения, че тя може да е изградена без необходимите документи.

Жителите на комплекса показаха пред екипа на bTV документи за платени местни данъци и такси.

Според кмета на Варна това е възможно, тъй като собствениците разполагат с нотариални актове, които са вписани по надлежния ред.

От общината обясняват, че при декларирането на имотите за данъчни цели не се изисква представяне на строителни книжа или разрешения за строеж.

Така се стига до парадоксалната ситуация хората да плащат данъци за имоти, които според институциите са изградени незаконно.

Междувременно остава неясно къде се намира соченият за основен инвеститор в проекта Олег Невзоров.

Екипът на bTV не успява да се свърже с него от дни. Телефоните му са изключени, а официална информация за местонахождението му няма.

Според различни твърдения той може да се укрива в България или вече да е напуснал страната.

Към момента прокуратурата не е повдигнала обвинения нито срещу Невзоров, нито срещу представители на фирмата инвеститор, както и срещу длъжностни лица, които според институциите са допуснали строителството да продължи години наред.

Разследването по случая продължава.