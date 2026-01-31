Земетресение в Бургас

Земетресение е засечено в района на град Бургас.
По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 31 януари 2026 г., в 18:17 ч., е регистрирано земетресение с магнитуд 3.0 в района на Бургас.
Епицентърът е на 10 км от град Айтос, на 50 км от град Ямбол и на 330 км от град София.
1 Сатана Z
19:46 31.01.2026
2 Гадните копейки пак
Коментиран от #3, #4
19:48 31.01.2026
3 не е лошо
До коментар #2 от "Гадните копейки пак":и ти като киро про100то да си направиш скенар на последния етаж може и нищо да ти няма.
19:51 31.01.2026
4 Не разбирам от копейки
До коментар #2 от "Гадните копейки пак":но ако в Истанбул друсне 7 и нещо по Рихтер какво ще бъде в югоизточна България и как ще са там евроцентовете ти ми кажи. Толкова умни като теб с лопата ги ринем от 2014 година. Ма те казаха че земетресение в района на Истанбул няма да има още ,,1000 години ,, нали така. Много ми тези розови европейски понита.
19:56 31.01.2026
5 Уха
20:01 31.01.2026
6 Мико
20:26 31.01.2026