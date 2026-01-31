Новини
България »
Бургас »
Земетресение в Бургас

31 Януари, 2026 20:39, обновена 31 Януари, 2026 19:42 982 6

  • земетресение-
  • бургас

То е било с магнитуд от 3.0 по Рихтер

Снимка: ФОКУС
Фокус Фокус

Земетресение е засечено в района на град Бургас.

По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 31 януари 2026 г., в 18:17 ч., е регистрирано земетресение с магнитуд 3.0 в района на Бургас.

Епицентърът е на 10 км от град Айтос, на 50 км от град Ямбол и на 330 км от град София.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    2 3 Отговор
    В Айтос има военна база на НАТО.Нещо са пипнали в тунелите нашите братя по оръжие.

    19:46 31.01.2026

  • 2 Гадните копейки пак

    3 9 Отговор
    Тестват сателитно сеизмично оръжие. Добре, че е НАТО да ги задържа.

    Коментиран от #3, #4

    19:48 31.01.2026

  • 3 не е лошо

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гадните копейки пак":

    и ти като киро про100то да си направиш скенар на последния етаж може и нищо да ти няма.

    19:51 31.01.2026

  • 4 Не разбирам от копейки

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гадните копейки пак":

    но ако в Истанбул друсне 7 и нещо по Рихтер какво ще бъде в югоизточна България и как ще са там евроцентовете ти ми кажи. Толкова умни като теб с лопата ги ринем от 2014 година. Ма те казаха че земетресение в района на Истанбул няма да има още ,,1000 години ,, нали така. Много ми тези розови европейски понита.

    19:56 31.01.2026

  • 5 Уха

    5 0 Отговор
    Дебелото Д е пръснал чинията

    20:01 31.01.2026

  • 6 Мико

    0 0 Отговор
    И 19 по рихтер да има ще е малко. Щото тоя народ няма насищане... Белким, който остане да оцени това което има .

    20:26 31.01.2026

Новини по градове:
