Евростат: Държавният дълг на България расте, но остава сред най‑ниските в ЕС

22 Януари, 2026 14:53 1 115 38

Той възлиза на 28,4 % от брутния вътрешен продукт

Евростат: Държавният дълг на България расте, но остава сред най‑ниските в ЕС - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най‑новите данни на Евростат, публикувани днес, показват развитие на държавния дълг в страните членки на Европейския съюз през третото тримесечие на 2025 г. по показатели дял на дълга спрямо БВП — както на тримесечна, така и на годишна база.

В края на третото тримесечие на 2025 г. държавният дълг на България възлиза на 28,4 % от брутния вътрешен продукт (БВП).

Това представлява нарастване както спрямо предходното тримесечие, така и на годишна база.

Увеличението спрямо второто тримесечие на 2025 г. е с 2,1 процентни пункта, което е едно от по‑силните тримесечни покачвания сред държавите членки на ЕС.

Само дългът на Люксембург на тримесечна база нараства по‑бързо от този на България в целия Европейски съюз през третото тримесечие на 2025 г. — останалите държави членки регистрират по‑ниски темпове на растеж на дълга.

Въпреки тримесечното увеличение, България остава една от страните с най‑ниско отношение на дълг към БВП в ЕС, далеч под средното за Съюза. Според данни за първото тримесечие на 2025 г. страната е сред държавите с най‑малко дългово бреме — наравно с Естония и под Люксембург.

Европейският съюз като цяло отчита значително по‑високи нива на държавен дълг спрямо БВП (около 82 % средно към първото тримесечие на 2025 г.), а в еврозоната този дял достига около 88 %.

Някои държави членки имат много по‑голямо дългово бреме — като Гърция, Италия и Франция — чийто дълг надхвърля 100% от БВП.

В същото време България продължава да се отличава с изключително нисък относителен размер на дълга въпреки настоящата динамика.

Ниското ниво на държавния дълг спрямо БВП е положителен сигнал за фискалната стабилност на страната и я поставя сред най‑устойчивите държави в ЕС по този критерий.


  • 1 Урсула 1984

    15 3 Отговор
    Бойко предаде четата.

    14:55 22.01.2026

  • 2 провинциалист

    29 1 Отговор
    А заплатите си остават най-ниските.

    14:55 22.01.2026

  • 3 Докато не ни заробят

    19 5 Отговор
    с голям външен дълг и 30% със собствени жилища няма да ни оставят.

    14:58 22.01.2026

  • 4 кой му дреме

    13 2 Отговор
    просто нема го връщаме на евреите
    👍

    Коментиран от #8

    14:59 22.01.2026

  • 5 Ал Бънди

    6 9 Отговор
    Нужен е нов обществен договор. С правилната доза хъс и старание, скоро ще надминем останалите страни членки. През 2025 г. хиляди излязоха на улиците на големите градове, за да поискат промяна. Отхвърлиха въпросът за датата за еврото, която трябваше да бъде подложена на референдум, поискан най-съзнателно от мен в 12 в без 5, за да си мислите, че ще "мине" номерът. Сега, днес, аз се обръщам за последен (може би) път като разединител на нацията. Мутри - вън!

    Коментиран от #29

    14:59 22.01.2026

  • 6 С камък на глезените

    18 3 Отговор
    Да се гордееш, че от всички удавници си на най-малко метри от повърхността, безценно.

    15:00 22.01.2026

  • 7 А къде отиде държавния валутен.и златен

    16 5 Отговор
    ...резерв на България и защо не покрита с него тези външни дългове!?

    Коментиран от #20

    15:00 22.01.2026

  • 8 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "кой му дреме":

    Няма безплатен обяд.

    15:01 22.01.2026

  • 9 На Ганьо

    2 3 Отговор
    статистиките ! Мани , мани !

    15:02 22.01.2026

  • 10 Афоризми

    11 3 Отговор
    Малък бил, ама бързо нараствал…

    Коментиран от #25

    15:02 22.01.2026

  • 11 Тома

    11 4 Отговор
    Но щом расте в един момент много ясно е че ще ги надминем

    15:03 22.01.2026

  • 12 Шиткойн пирамида

    15 5 Отговор
    Спокойни, като почнем да плащаме дълговете на тези с дълг надхвърлящ 100% от БВП и ние ще станем с дълг над 100% от БВП, но няма да станем богати, напротив..., за това и ни набутаха

    15:03 22.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    8 5 Отговор
    Бавно и полека, България се превърна в икономическия тигър на Европа.

    Коментиран от #16

    15:04 22.01.2026

  • 14 Расте

    6 1 Отговор
    но не старее!

    15:05 22.01.2026

  • 15 С други думи

    5 2 Отговор
    Кафяв шоколад в целофан и с тая статия му връзват панделка…

    15:06 22.01.2026

  • 16 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Бистришки тигър.

    15:07 22.01.2026

  • 17 Спокойно бре

    7 4 Отговор
    Още една година ГЕРБ-СДС-ПП-ДБ-ДПС сглобки и ще станем като останалите в "клуба на богатите" с външен дълг над 100% от годишния БВП.

    15:07 22.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    5 8 Отговор
    Бавно и полека, великия българин Бойко Борисов, възкреси България от пепелищата на комунизма и изгради съвременна, богата и просперираща държава, икономически тигър в Европа.

    15:07 22.01.2026

  • 19 Лена

    7 3 Отговор
    Господи, Господи, България с 6 млн. население, а
    родните ни празноглавци и мисирки гърмят - няма страшно, отличници сме за този колосален външен дълг! Царя е гол, за пореден път, а народа, народа вълците български го яли!

    Коментиран от #28

    15:08 22.01.2026

  • 20 Златният

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "А къде отиде държавния валутен.и златен":

    резерв замина за Москва преди 1989та, а резерва на БНБ който предполагам визираш се състои от български ДЦК, т.е. държавни ценни книжа. Те са актив за БНБ но за правителството са дълг. Точно така, прочети го отново: резервът се състои от дълг. Така са повечето монетарни системи по света.

    Коментиран от #30

    15:08 22.01.2026

  • 21 Е нали

    5 1 Отговор
    вече сме в евро системата. Няма как с толкова малко дълг да стоим.

    15:10 22.01.2026

  • 22 Жеро

    7 1 Отговор
    Същото, като родната ни столица София, макар и
    задръстена от боклуци! Расте, но не старее, краде се, но не обеднява! Бог да ни прости!

    15:10 22.01.2026

  • 23 домктор радева

    3 1 Отговор
    Цир озата си остава,но и забраната за пиене на вода остава в сила

    15:11 22.01.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Скоро ще наваксаме, бъдете спокойни! ЩЕ ВИ ВЗЕМАТ ВСИЧКО!!

    15:11 22.01.2026

  • 25 Негован

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Афоризми":

    Не смейте барайте… дълга, води до априприацзъм…

    15:13 22.01.2026

  • 26 Така е в клуба на богатите

    7 2 Отговор
    Ставаш бързичко беден

    15:16 22.01.2026

  • 27 чекмеджаров: именно още общ поръчки

    5 2 Отговор
    даже и ненужни и артъка в чекмеджета
    щом остава сред най‑ниските в ЕС

    15:18 22.01.2026

  • 28 Бангладеш

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Лена":

    е със същата територия като България и 190 милиона население. Ефектът от това се вижда. Люксембург са 300 хиляди и са най-богатата държава в Европа. Като кой предпочиташ да сме?

    Коментиран от #35

    15:18 22.01.2026

  • 29 АГАТ а Кристи

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ал Бънди":

    Разделителя на нацията си има име - Син Решетников, Товариш Боташ, Рублен Радев, Румен кРадев, Третият на Общата, - все име на едно и също ПОЗОРИЩЕ - РУМЕН РАДЕВ

    15:20 22.01.2026

  • 30 Златният

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Златният":

    резерв замина за Лондон, никога няма да си го върнем, 100% .

    15:21 22.01.2026

  • 31 Павел Пенев

    3 2 Отговор
    Вече сме спокойни за дълга мухльо.

    15:21 22.01.2026

  • 32 Некои съображения и дългови подробности

    5 0 Отговор
    С това "Някои държави членки имат много по‑голямо дългово бреме - като Гърция, Италия и Франция - чийто дълг надхвърля 100% от БВП." се опитват брутално да ви замажат очите.

    Ето малко конкретика относно съотношението на външните дългове към БВП:

    Ирландия - над 493%
    Франция - над 268%
    Белгия - над 253%
    Гърция - над 240%
    Испания - над 166%
    Германия - над 155%
    Португалия - над 141%
    Италия - над 126%

    От юpо$H1Ткоин зоната само Нидерландия е добре със съотношение от около 0,4%.

    Чудесно е положението в "клуба на богатите". Само световна война може да ги нулира тия дългове (също като САЩ и други световнозадлъжнели).

    15:24 22.01.2026

  • 33 За 110 Хил кв км и 6 млн население

    5 1 Отговор
    Сме добре
    Сега ще ни набутат в дългова спирала за да си продадем земята и да отидем да живеем в блок с етажна собственост
    Щото не може да сме по добре от Гърция и Италия Португалия и Испания

    15:27 22.01.2026

  • 34 нас това

    1 2 Отговор
    кво ни топли?

    15:29 22.01.2026

  • 35 Митко

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бангладеш":

    Вярно е , че Люксембург е най богатата държава , но защо дългът и расте по бързо и от нашия . Знаеш ли нещо по този въпрос и можеш ли да споделиш .

    15:32 22.01.2026

  • 36 Еврозоната трябва да влезе във валутен

    0 1 Отговор
    Борд с долара и взаимно да се пазят
    от Китай където печатат пари ги раздават на всяко предприятие според потребностите
    НАТО икономикс на всяко предприятие евро и долари според потребностите

    15:34 22.01.2026

  • 37 Някой

    2 0 Отговор
    Много обичат да се хвалят с комунизма, когато не взимахме дългове или бяха нищожни. Тодор Живков последно твърдеше, че дълговете ни са толкова колкото други държави дължаха на нас. Та от почти 0 дългове, предната година изтеглени 18 милиарда лева, а за тази искаха 20-21 милиарда лева.

    15:38 22.01.2026

  • 38 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ПРОБЛЕМА Е ЧЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ИМА МНОООООГО ХРАНТУТНИЦИ.ЯСШСДЖИЙ.ЗДРАВИ И ПРАВИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.
    СЕГА ПРАВЯТ И ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА НЯМА СКАНИРАЩИ УСТРОЙСТВА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.ОТ.ДЕЯВТ КЛАДЕНЕЦА ВОДА НОСЯТ ЛЪЖАТ МАЖА ВРЕМЕ НЯМАЛО БЪРЗАЛО СЕ ХОЕАТА НЕ РАЗБИРАЛИ НЕ ГИ ВИЖДАЛИ И Т.Н САМО И САМО ПАК ДА ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ И ДА КРАДЪТ ПОНЕ ОЩЕ ЕДНА.ГОДИНА. НО ХОРАТА ГИ РАЗБРАХА ЧЕ ГИ БАЛАМОСВАТ И НЯМА ДА ИМ СЕ ВЪРЖАТ. И ЯКО НЕ ГЛАСУВАЛ НИКОЙ НА ХАРТИЯ САМО КАКТО ПРЕДИ ЩЕЛИ СЛУЖЕБНО ДА СПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИТЕ ИЗЕДНИЦИТЕ НА НАРОДА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ДОКАРАХА ДЪРЖАВАТА РЕАЛНО.ДО.ОКОЛО 5 МОЛИПНА ЖИТЕЛИ. ПО СРЕД.НОЩ ЕАБОТЕЛИ В ПАРЛАМЕНТА ГЛЕДАТ КАК ДА СТАНЕ ТА.ДА МОГАТ ДА ИЗБАЛАМОСАТ ХОРАТА.

    15:53 22.01.2026

Новини по градове:
