Евростат: Държавният дълг на България расте, но остава сред най‑ниските в ЕС

Най‑новите данни на Евростат, публикувани днес, показват развитие на държавния дълг в страните членки на Европейския съюз през третото тримесечие на 2025 г. по показатели дял на дълга спрямо БВП — както на тримесечна, така и на годишна база.
В края на третото тримесечие на 2025 г. държавният дълг на България възлиза на 28,4 % от брутния вътрешен продукт (БВП).
Това представлява нарастване както спрямо предходното тримесечие, така и на годишна база.
Увеличението спрямо второто тримесечие на 2025 г. е с 2,1 процентни пункта, което е едно от по‑силните тримесечни покачвания сред държавите членки на ЕС.
Само дългът на Люксембург на тримесечна база нараства по‑бързо от този на България в целия Европейски съюз през третото тримесечие на 2025 г. — останалите държави членки регистрират по‑ниски темпове на растеж на дълга.
Въпреки тримесечното увеличение, България остава една от страните с най‑ниско отношение на дълг към БВП в ЕС, далеч под средното за Съюза. Според данни за първото тримесечие на 2025 г. страната е сред държавите с най‑малко дългово бреме — наравно с Естония и под Люксембург.
Европейският съюз като цяло отчита значително по‑високи нива на държавен дълг спрямо БВП (около 82 % средно към първото тримесечие на 2025 г.), а в еврозоната този дял достига около 88 %.
Някои държави членки имат много по‑голямо дългово бреме — като Гърция, Италия и Франция — чийто дълг надхвърля 100% от БВП.
В същото време България продължава да се отличава с изключително нисък относителен размер на дълга въпреки настоящата динамика.
Ниското ниво на държавния дълг спрямо БВП е положителен сигнал за фискалната стабилност на страната и я поставя сред най‑устойчивите държави в ЕС по този критерий.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
14:55 22.01.2026
2 провинциалист
14:55 22.01.2026
3 Докато не ни заробят
14:58 22.01.2026
4 кой му дреме
👍
Коментиран от #8
14:59 22.01.2026
5 Ал Бънди
Коментиран от #29
14:59 22.01.2026
6 С камък на глезените
15:00 22.01.2026
7 А къде отиде държавния валутен.и златен
Коментиран от #20
15:00 22.01.2026
8 честен ционист
До коментар #4 от "кой му дреме":Няма безплатен обяд.
15:01 22.01.2026
9 На Ганьо
15:02 22.01.2026
10 Афоризми
Коментиран от #25
15:02 22.01.2026
11 Тома
15:03 22.01.2026
12 Шиткойн пирамида
15:03 22.01.2026
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
15:04 22.01.2026
14 Расте
15:05 22.01.2026
15 С други думи
15:06 22.01.2026
16 честен ционист
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Бистришки тигър.
15:07 22.01.2026
17 Спокойно бре
15:07 22.01.2026
18 Данко Харсъзина
15:07 22.01.2026
19 Лена
родните ни празноглавци и мисирки гърмят - няма страшно, отличници сме за този колосален външен дълг! Царя е гол, за пореден път, а народа, народа вълците български го яли!
Коментиран от #28
15:08 22.01.2026
20 Златният
До коментар #7 от "А къде отиде държавния валутен.и златен":резерв замина за Москва преди 1989та, а резерва на БНБ който предполагам визираш се състои от български ДЦК, т.е. държавни ценни книжа. Те са актив за БНБ но за правителството са дълг. Точно така, прочети го отново: резервът се състои от дълг. Така са повечето монетарни системи по света.
Коментиран от #30
15:08 22.01.2026
21 Е нали
15:10 22.01.2026
22 Жеро
задръстена от боклуци! Расте, но не старее, краде се, но не обеднява! Бог да ни прости!
15:10 22.01.2026
23 домктор радева
15:11 22.01.2026
24 ДрайвингПлежър
15:11 22.01.2026
25 Негован
До коментар #10 от "Афоризми":Не смейте барайте… дълга, води до априприацзъм…
15:13 22.01.2026
26 Така е в клуба на богатите
15:16 22.01.2026
27 чекмеджаров: именно още общ поръчки
щом остава сред най‑ниските в ЕС
15:18 22.01.2026
28 Бангладеш
До коментар #19 от "Лена":е със същата територия като България и 190 милиона население. Ефектът от това се вижда. Люксембург са 300 хиляди и са най-богатата държава в Европа. Като кой предпочиташ да сме?
Коментиран от #35
15:18 22.01.2026
29 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "Ал Бънди":Разделителя на нацията си има име - Син Решетников, Товариш Боташ, Рублен Радев, Румен кРадев, Третият на Общата, - все име на едно и също ПОЗОРИЩЕ - РУМЕН РАДЕВ
15:20 22.01.2026
30 Златният
До коментар #20 от "Златният":резерв замина за Лондон, никога няма да си го върнем, 100% .
15:21 22.01.2026
31 Павел Пенев
15:21 22.01.2026
32 Некои съображения и дългови подробности
Ето малко конкретика относно съотношението на външните дългове към БВП:
Ирландия - над 493%
Франция - над 268%
Белгия - над 253%
Гърция - над 240%
Испания - над 166%
Германия - над 155%
Португалия - над 141%
Италия - над 126%
От юpо$H1Ткоин зоната само Нидерландия е добре със съотношение от около 0,4%.
Чудесно е положението в "клуба на богатите". Само световна война може да ги нулира тия дългове (също като САЩ и други световнозадлъжнели).
15:24 22.01.2026
33 За 110 Хил кв км и 6 млн население
Сега ще ни набутат в дългова спирала за да си продадем земята и да отидем да живеем в блок с етажна собственост
Щото не може да сме по добре от Гърция и Италия Португалия и Испания
15:27 22.01.2026
34 нас това
15:29 22.01.2026
35 Митко
До коментар #28 от "Бангладеш":Вярно е , че Люксембург е най богатата държава , но защо дългът и расте по бързо и от нашия . Знаеш ли нещо по този въпрос и можеш ли да споделиш .
15:32 22.01.2026
36 Еврозоната трябва да влезе във валутен
от Китай където печатат пари ги раздават на всяко предприятие според потребностите
НАТО икономикс на всяко предприятие евро и долари според потребностите
15:34 22.01.2026
37 Някой
15:38 22.01.2026
38 Т.КОЛЕВ
СЕГА ПРАВЯТ И ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА НЯМА СКАНИРАЩИ УСТРОЙСТВА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.ОТ.ДЕЯВТ КЛАДЕНЕЦА ВОДА НОСЯТ ЛЪЖАТ МАЖА ВРЕМЕ НЯМАЛО БЪРЗАЛО СЕ ХОЕАТА НЕ РАЗБИРАЛИ НЕ ГИ ВИЖДАЛИ И Т.Н САМО И САМО ПАК ДА ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ И ДА КРАДЪТ ПОНЕ ОЩЕ ЕДНА.ГОДИНА. НО ХОРАТА ГИ РАЗБРАХА ЧЕ ГИ БАЛАМОСВАТ И НЯМА ДА ИМ СЕ ВЪРЖАТ. И ЯКО НЕ ГЛАСУВАЛ НИКОЙ НА ХАРТИЯ САМО КАКТО ПРЕДИ ЩЕЛИ СЛУЖЕБНО ДА СПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИТЕ ИЗЕДНИЦИТЕ НА НАРОДА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ДОКАРАХА ДЪРЖАВАТА РЕАЛНО.ДО.ОКОЛО 5 МОЛИПНА ЖИТЕЛИ. ПО СРЕД.НОЩ ЕАБОТЕЛИ В ПАРЛАМЕНТА ГЛЕДАТ КАК ДА СТАНЕ ТА.ДА МОГАТ ДА ИЗБАЛАМОСАТ ХОРАТА.
15:53 22.01.2026