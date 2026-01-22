Евростат: Държавният дълг на България расте, но остава сред най‑ниските в ЕС

Най‑новите данни на Евростат, публикувани днес, показват развитие на държавния дълг в страните членки на Европейския съюз през третото тримесечие на 2025 г. по показатели дял на дълга спрямо БВП — както на тримесечна, така и на годишна база.

В края на третото тримесечие на 2025 г. държавният дълг на България възлиза на 28,4 % от брутния вътрешен продукт (БВП).

Това представлява нарастване както спрямо предходното тримесечие, така и на годишна база.

Увеличението спрямо второто тримесечие на 2025 г. е с 2,1 процентни пункта, което е едно от по‑силните тримесечни покачвания сред държавите членки на ЕС.

Само дългът на Люксембург на тримесечна база нараства по‑бързо от този на България в целия Европейски съюз през третото тримесечие на 2025 г. — останалите държави членки регистрират по‑ниски темпове на растеж на дълга.

Въпреки тримесечното увеличение, България остава една от страните с най‑ниско отношение на дълг към БВП в ЕС, далеч под средното за Съюза. Според данни за първото тримесечие на 2025 г. страната е сред държавите с най‑малко дългово бреме — наравно с Естония и под Люксембург.

Европейският съюз като цяло отчита значително по‑високи нива на държавен дълг спрямо БВП (около 82 % средно към първото тримесечие на 2025 г.), а в еврозоната този дял достига около 88 %.

Някои държави членки имат много по‑голямо дългово бреме — като Гърция, Италия и Франция — чийто дълг надхвърля 100% от БВП.

В същото време България продължава да се отличава с изключително нисък относителен размер на дълга въпреки настоящата динамика.

Ниското ниво на държавния дълг спрямо БВП е положителен сигнал за фискалната стабилност на страната и я поставя сред най‑устойчивите държави в ЕС по този критерий.