Петър Ганев: Дългът е на 30% от БВП. Ако не вземем мерки, той ще отиде на нива от 45-50% от БВП към 2030 г.

4 Май, 2026 19:53 599 21

В Румъния показаха как за 3-4 години можеш да отидеш от тези нива, на които сме ние в момента, до момента, в който догонваш Германия с 60% дълг., коментира още икономистът

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ако не вземем мерки, най-лошото тепърва предстои. Дългът е на 30% от БВП. Ако не вземем мерки, нашият дълг ще отиде на нива от 45-50% от БВП към 2030 г. - нещо, което се случи в Румъния. В Румъния показаха как за 3-4 години можеш да отидеш от тези нива, на които сме ние в момента, до момента, в който догонваш Германия с 60% дълг. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ икономистът Петър Ганев, цитиран от novini.bg.

"Високата инфлация носи приходи в бюджета. Те растат с 15-16% на годишна база. Големият въпрос е защо при нарастващи приходи бюджетната ти позиция се влошава? Отговорът е, че разходите са изпуснати и трябва новият редовен бюджет да ги върне под контрол", добави той.

Водещият фактор, оказващ влияние върху цените, според Ганев, е външен и се корени в случващото се в Ормузкия проток. "Това е шок, който не може да се овладее напълно. Може донякъде да се облекчи за рискови групи. Това е шок, който казва, че потреблението малко трябва да се преосмисли. Ако просто излеем една кофа пари и сложим таван на цената, тогава и сигналът "мислете малко, когато потребявате гориво, защото няма достатъчно", изчезва, и ние започваме да се залъгваме и просто да потребяваме нещо, което всъщност струва скъпо на бюджета. Хубаво е да отчетем сигнала. Има проблем с горивата. Ако някъде може да се потребява по-малко, това трябва да се прави. Според мен, хората, които са на дизел, вече донякъде преосмислят своето потребление, тъй като там е по-голямото поскъпване", каза Петър Ганев като уточни, че по принцип идеята с таван на цените е практически невъзможна за осъществяване.
И добави: "Оттук-нататък малко да спрем тази "инжекция", тъй като част от инфлацията идва от експанзията на бюджета и на кредита. Огромни "тръби", които наливат пари в българската икономика през кредит и това води до потребление и до инфлация".

"Фигурата на финансовия министър в най-голяма степен въплъщава визията за управлението на публичните финанси, до голяма степен и за икономиката. От гледна точка на икономиката е много възможно министърът на иновациите и на европейските средства да има по-голяма роля от икономическия министър. Възможно е и двата поста да са слети в един. Когато се търси съкращаване на публични разходи, единият от пътищата е сливането на администрации. Но ако просто ги слеем изкуствено и броят хора остане същият, това няма да свърши работа. Публичните харчове, обаче, са големият проблем. Там ще е първият голям ход на новата власт Разходите за персонал, за администрация са един от големите проблеми", коментира още икономистът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОБЕКТИВЕН

    15 0 Отговор
    Ако конфискувате авоарите на бандитите от парламента , ще даваме заеми дори на МВФ !!

    19:56 04.05.2026

  • 2 Трябват милиарди

    12 1 Отговор
    За милионната чиновническа армия

    19:56 04.05.2026

  • 3 бою циганина

    13 1 Отговор
    напоследък доста милиарди дръпнах

    19:56 04.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Миналата година изгубихме от концесиите 90 млрд.От шестте закрити блока губим 10 млрд на година.От пътни такси още 10 млрд на година.От чуждите вериги още 10 млрд на година.И така нататък.

    19:57 04.05.2026

  • 5 БоюЦиганина

    12 0 Отговор
    ...aл съм ва! Мойте накрадени милиарди отдавна ги изнесох и препрах!

    19:57 04.05.2026

  • 6 При 30% от БВП

    12 2 Отговор
    Държава като България без икономика и промишленост е в реален фалит. През 2030 г.не можем да обслужваме само лихвите по заемите които взеха боко тиквата, пеев свинята и примитива славуца от Учиндол

    Коментиран от #11

    19:59 04.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Държавата е в технически фалит и само инфлацията ще и помогне да събира приходи без да има нужда от съкращаване на непотребната администрация .

    20:06 04.05.2026

  • 11 оня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "При 30% от БВП":

    Абе Аланколу,при Лорисов/"Бою тиквата" както го наричаш/ бяхме ПЪРВЕНЦИ в ЕС по най-нисък външен дълг,ти се изцепваш тука че той е теглел заеми за да стигнем до тоя Хал?И така:Събуди се,измий си очите след което се Огледай,Ослушай и ако Минава Влак,премини и ти за да се отървеш от мъките си!

    20:07 04.05.2026

  • 12 Станчо

    2 1 Отговор
    Който взел да връща . Нито заем съм вземал ,нито субсидия ,нито за "бизнес " помощи съм ревал и взел. Нямам роднина политик да ме урежда с кражби . Кой крал да повръща. От мен и цървули не могат да вземат . Помните ли как реваха Гърците ,че на банкоматите им пускали само до 40 Евро на ден при месечна заплата около 300 лв. тогава при нас ? Фалита тук ще е същата работа . Да му мисли който има какво да губи . А Булгаришън Бизнесмен ще премине през един изключително полезен и оздравителен за алчната му бандитска психика момент . Един фалит ще приключи окончателно комунистическата бизнес схема в територията и край на милиардите заеми за политически некадърници преливащи от данъци общи в частни банкови сметки. Инвеститори ? Само след това . Може би към 2100 година.

    20:09 04.05.2026

  • 13 Госあ

    1 0 Отговор
    Това е положението у България ! Джунгла. Накарах Джемини да я направи тая фигура, но понеже не могла да прави Уискър боксове, я накарах по този начин да даде резултатите. Такава държава като нашата у Европа, нема ! А индекса за неравенствата показва, че 1,3 млрд Китай са много по добре от 6 млн България, също така.

    Коментиран от #20

    20:10 04.05.2026

  • 14 Шопо

    4 0 Отговор
    Съотношението публичен дълг към БВП в целия ЕС се е увеличило от 80,7% през 2024 г. до 81,7% през 2025 г.

    В Италия тази цифра е била 137,1%, като е по-висока само в Гърция (146,1%).

    Следват ги Франция (115,5%), Белгия (107,9%) и Испания (100,7%).

    20:12 04.05.2026

  • 15 Госあ

    2 0 Отговор
    Привличайки инвестиции в технологии и индустрия отвън, освен че вкарваш пари да си оправиш бюджета, намаляваш и неравенствата. Сега има 8% крадци на еврофондчета, прекупвачи и корумпирани чиновници и всичко друго е около и под 1000 евро заплата.

    20:13 04.05.2026

  • 16 Как Някой ?

    1 0 Отговор
    Ще Спечели ?

    Ако !

    Не Стане !

    Това ?

    20:15 04.05.2026

  • 17 крадев

    1 0 Отговор
    ще ви спася!

    20:16 04.05.2026

  • 18 Некой

    1 0 Отговор
    В общи линии АБСОЛЮТНО всички анализатори и икономисти се обединяват около един основен проблем - безконтролното изливане не купчини пари в "публичния сектор" , само че едни, които са по-директни се осмеляват да споменат , че става въпрос ОСНОВНО за силовите структури - увеличенията от миналата година с реални над 90 % на заплатите в МВР, Гранична полиция, Пожарна, жандармерия, ДАНС, и Техните производни , а там е много ама МНОГО народ. Вярно е , че увеличиха и на останалите държавни институции, ама там бяха между 5 и 10 процента, и заплатите там продължават да са поносими (за хазната имам предвид). Лошото е, че според мен - сега ще се съкрати и ореже къде какво може от НОЙ, НАП и другите институции, които реално ВСЕ пак вършат някаква работа на обществото. А никой няма да пипне в МВР и производните му структури, където реално е голямата бездънна яма .

    20:19 04.05.2026

  • 19 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ДЕПУТАТИТЕ СА МНОГО И ДРУГИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ. ВЗИМАТ С ПАЧКИ ПАРИ И НЕ ГИ ИНТЕРИСУВА ПЕ МНОГО ХОРА ЖИВЕЯТ С МИЖАВИ ПЕНСИЙКИ И МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ.НЕЗНАЙНО ЗАЩО РОПТАЯТ НО НИЩО НЕ ПРЕДПРИЕМАТ ЗА НИРНАЛИЗИРАНЕ НА ПРАФАНТНИТЕ ГОЛЕМИ РАЗЛИКИ. НЯМА НИКОЕ ПРАВИТЕЛСТВО ДА ИЗКАРА ДЪЛГО АКО НЕ СЕ НОРМАЛИЗИРАТ НЕЩАТА.

    20:21 04.05.2026

  • 20 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":

    Пфуу много замацано, ве ! 8% от хората вземат доходи над 5000 лева и явно, много над 5000 че да ми сервират тʼва “средно” ! При положение, че 50% вземат от 1000 до 1500 лв, 20% от 1500 до 2000 и 22 % от 2000 до 5000. За сивия сектор нищо не може да се каже с точност.

    20:26 04.05.2026

  • 21 Давид

    2 0 Отговор
    Румен радев ще ви оправи и ДС мисли за вас ? Всеки ден незнайни анализатори , изместващи старите дето ви омръзнах бълват от екрана ;) откъде пари ? Като политиците ;) анализатори от ДС ви говорят за сложни геополитически процеси все едно това ще ви плати 4 евро кило домати ;) и ако ги плювате ви се сърдят и сменят платформите . Наричат ви прости и невежи и всеки ден по сайтовете ви пускат труженички , жрици , крадци и неосъдени бандити да ви говорят за морал ;) а те и децата им благоденстват ;)

    20:43 04.05.2026

