Петър Ганев: Дългът е на 30% от БВП. Ако не вземем мерки, той ще отиде на нива от 45-50% от БВП към 2030 г.

Ако не вземем мерки, най-лошото тепърва предстои. Дългът е на 30% от БВП. Ако не вземем мерки, нашият дълг ще отиде на нива от 45-50% от БВП към 2030 г. - нещо, което се случи в Румъния. В Румъния показаха как за 3-4 години можеш да отидеш от тези нива, на които сме ние в момента, до момента, в който догонваш Германия с 60% дълг. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ икономистът Петър Ганев, цитиран от novini.bg.
"Високата инфлация носи приходи в бюджета. Те растат с 15-16% на годишна база. Големият въпрос е защо при нарастващи приходи бюджетната ти позиция се влошава? Отговорът е, че разходите са изпуснати и трябва новият редовен бюджет да ги върне под контрол", добави той.
Водещият фактор, оказващ влияние върху цените, според Ганев, е външен и се корени в случващото се в Ормузкия проток. "Това е шок, който не може да се овладее напълно. Може донякъде да се облекчи за рискови групи. Това е шок, който казва, че потреблението малко трябва да се преосмисли. Ако просто излеем една кофа пари и сложим таван на цената, тогава и сигналът "мислете малко, когато потребявате гориво, защото няма достатъчно", изчезва, и ние започваме да се залъгваме и просто да потребяваме нещо, което всъщност струва скъпо на бюджета. Хубаво е да отчетем сигнала. Има проблем с горивата. Ако някъде може да се потребява по-малко, това трябва да се прави. Според мен, хората, които са на дизел, вече донякъде преосмислят своето потребление, тъй като там е по-голямото поскъпване", каза Петър Ганев като уточни, че по принцип идеята с таван на цените е практически невъзможна за осъществяване.
И добави: "Оттук-нататък малко да спрем тази "инжекция", тъй като част от инфлацията идва от експанзията на бюджета и на кредита. Огромни "тръби", които наливат пари в българската икономика през кредит и това води до потребление и до инфлация".
"Фигурата на финансовия министър в най-голяма степен въплъщава визията за управлението на публичните финанси, до голяма степен и за икономиката. От гледна точка на икономиката е много възможно министърът на иновациите и на европейските средства да има по-голяма роля от икономическия министър. Възможно е и двата поста да са слети в един. Когато се търси съкращаване на публични разходи, единият от пътищата е сливането на администрации. Но ако просто ги слеем изкуствено и броят хора остане същият, това няма да свърши работа. Публичните харчове, обаче, са големият проблем. Там ще е първият голям ход на новата власт Разходите за персонал, за администрация са един от големите проблеми", коментира още икономистът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОБЕКТИВЕН
19:56 04.05.2026
2 Трябват милиарди
19:56 04.05.2026
3 бою циганина
19:56 04.05.2026
4 Последния Софиянец
19:57 04.05.2026
5 БоюЦиганина
19:57 04.05.2026
6 При 30% от БВП
Коментиран от #11
19:59 04.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатана Z
20:06 04.05.2026
11 оня с коня
До коментар #6 от "При 30% от БВП":Абе Аланколу,при Лорисов/"Бою тиквата" както го наричаш/ бяхме ПЪРВЕНЦИ в ЕС по най-нисък външен дълг,ти се изцепваш тука че той е теглел заеми за да стигнем до тоя Хал?И така:Събуди се,измий си очите след което се Огледай,Ослушай и ако Минава Влак,премини и ти за да се отървеш от мъките си!
20:07 04.05.2026
12 Станчо
20:09 04.05.2026
13 Госあ
Коментиран от #20
20:10 04.05.2026
14 Шопо
В Италия тази цифра е била 137,1%, като е по-висока само в Гърция (146,1%).
Следват ги Франция (115,5%), Белгия (107,9%) и Испания (100,7%).
20:12 04.05.2026
15 Госあ
20:13 04.05.2026
16 Как Някой ?
Ако !
Не Стане !
Това ?
20:15 04.05.2026
17 крадев
20:16 04.05.2026
18 Некой
20:19 04.05.2026
19 Т.КОЛЕВ
20:21 04.05.2026
20 Госあ
До коментар #13 от "Госあ":Пфуу много замацано, ве ! 8% от хората вземат доходи над 5000 лева и явно, много над 5000 че да ми сервират тʼва “средно” ! При положение, че 50% вземат от 1000 до 1500 лв, 20% от 1500 до 2000 и 22 % от 2000 до 5000. За сивия сектор нищо не може да се каже с точност.
20:26 04.05.2026
21 Давид
20:43 04.05.2026