Димитър Стоянов: ПП и ДБ показват криворазбрана опозиционност

6 Май, 2026 21:04, обновена 6 Май, 2026 20:09 732 28

Глас против бъдещия кабинет на "Прогресивна България" ще е глас в подкрепа на статуквото, срещу което уж те се борят, заяви депутатът от ПБ

Бившият президентски секретар, бивш министър на отбраната и настоящ депутат от " Прогресивна България", Димитър Стоянов изрази недоволство от заявленията на лидерите на ПП и ДБ, че няма да подкрепят правителствата при гласуване в Народното събрание.

"Криворазбраната им опозиционност се видя още в деня на първото заседание на новото Народно събрание, когато гласуваха против избора на Михаела Доцова за председател", написа във Фейсбук Стоянов.

Според него, макар че "Прогресивна България" има мнозинство и да няма нужда от подкрепа за сформирането на правителство, гласуването против предложения от тях кабинет има силно символично значение.

"Глас против бъдещия кабинет на "Прогресивна България" ще е глас в подкрепа на статуквото, срещу което уж ДБ и ПП се борят", написа Стоянов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фори

    11 7 Отговор
    ПП ДБ са политически некадърници. Те се самопрецакаха и помогнаха на Радев да спечели!

    Коментиран от #7, #12

    20:12 06.05.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    10 7 Отговор
    А ти тюфлеко, не си спрял да афишираш руското си раболепие

    20:13 06.05.2026

  • 3 Стоянов,

    12 3 Отговор
    не се занимавайте със сглобкаджиите, а подгонете веднага двете Дебели парчета, Борисов и Пеевски. Не ги ли озаптите, чакайте всеки ден подли номера от тях.

    Коментиран от #13, #14, #20, #21

    20:13 06.05.2026

  • 4 "Опозицията"

    7 1 Отговор
    Никога не сме били срещу статуквото. Не сме казвали подобно нещо. Причуло ви се е. Други говореха така.

    20:14 06.05.2026

  • 5 007 /агент/

    4 5 Отговор
    Руската нап@ст се отприщи като онова хвостохранилище край Враца и започна да ни залива с помия

    20:17 06.05.2026

  • 6 Гледай

    7 5 Отговор
    си пенсията , гледай съветски филми и не давай мнение за неща , които са ти толкова чужди и далечни !

    20:17 06.05.2026

  • 7 Виж сега,

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    гледай от тук нататък какво ще стане. Земеделци слугуващи на простата Тиква Борисов и аверчето му ПееФ, ще блокират с тажка техника пътищата. Същото ще направят и строителните им слуги и ще изкарат тежката си строителна техника. Бакшишите и те ще плашат, а да не говорим за ресторантьорите дето си вдигат цените както си поискат. Всичко това ще бъде впрегнато срещу Радев.

    Коментиран от #19, #24

    20:17 06.05.2026

  • 8 гейлорд кукорчу

    5 2 Отговор
    пи-пи ди-би предлагаме иву димчеф за министър на културата

    20:20 06.05.2026

  • 9 Алм 13

    8 1 Отговор
    Разбира се, че ще гласуват против правителство на ПБ, нека да не забравяме кой стоеше в скута на Пеевски...

    Коментиран от #15

    20:21 06.05.2026

  • 10 Муткурова , Пазарджик

    12 4 Отговор
    Митко къде е р Радев ..той вече владее цялата власт ,къде е ..на почивка ли ?

    Коментиран от #11, #17

    20:21 06.05.2026

  • 11 Айде бе

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Муткурова , Пазарджик":

    Цялата власт я владее гяурът Гюров.
    Но му остават два дни още да безчинства!!

    20:25 06.05.2026

  • 12 Точно

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    На Радев му трябваха не повече от 70-80 депутати, за да може да лавира. Мнозинство от 131 депутата е челен удар.

    20:26 06.05.2026

  • 13 Бегай бе,

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Стоянов,":

    колко пъти ще напишеш тази глупост ?Когато си некадърен Баце и Шиши са ти виновни ! Плоска история !

    Коментиран от #22

    20:26 06.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Алм 13":

    Стига с този Пеевски болните

    20:28 06.05.2026

  • 16 Автократите

    6 2 Отговор
    много нахални. Ало, България е демокрация. Ние, избирателите не сме гласували за Радев, че пък и да го подкрепяме като опозиция. В конституцията трябва да се забрани на военни, журналисти, бивши президенти, съдии, да участват в парламент и изпълнителна власт. Ясно разделение на властите и ясна мандатност.

    20:29 06.05.2026

  • 17 Какин

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Муткурова , Пазарджик":

    Точно па на някаква патка от Пазарджик някой ще и дава обяснения! На почивка е да , що!??

    20:29 06.05.2026

  • 18 койдазнай

    3 0 Отговор
    Цялото пипидиби са слуги на Слънце Ориент. Каквото им наредят масоните, това правят!

    20:30 06.05.2026

  • 19 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Виж сега,":

    Грешиш Всички незнайно защо застанаха зад Радев

    20:30 06.05.2026

  • 20 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стоянов,":

    И този ли е от недосегаемите БОЛНИ мозъци тук недосегаеми срещу държавата ни са но са постоянни разпространители на клевети

    20:32 06.05.2026

  • 21 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стоянов,":

    Дебелият си ти и то постоянен дебел Тук помии от теб че и недосегаем Борисов е Демокрация а онези са БКП не на червеното БКП Демокрация 3

    Коментиран от #25

    20:34 06.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тоя е тъп

    3 1 Отговор
    Имат си гласове. ПП, ДБ не са длъжни да гласуват за тъпанари

    20:36 06.05.2026

  • 24 Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Виж сега,":

    колко си заблуден , не е истина ! Всички тия застанаха зад Радев , защо ? Събраха му пари , направиха му партия и сега чакат Рядко да се отплати , мисли !

    Коментиран от #26

    20:37 06.05.2026

  • 25 До анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Че има ли по голям комунист от простата Тиква Борисов?

    20:37 06.05.2026

  • 26 Да де, ама

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Глупости":

    За да не събират пари за някой друг и Пеевски и Борисов трябва да са зад решетките.

    20:39 06.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Борис

    2 0 Отговор
    Радев се крие като мишка. Страх го е. Хората го търсят да го питат кога е референдума за лева. Ха-ха ха-ха ха-ха ха-ха ха-ха ха-ха ха-ха

    20:41 06.05.2026

