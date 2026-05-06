Димитър Стоянов: ПП и ДБ показват криворазбрана опозиционност

Бившият президентски секретар, бивш министър на отбраната и настоящ депутат от " Прогресивна България", Димитър Стоянов изрази недоволство от заявленията на лидерите на ПП и ДБ, че няма да подкрепят правителствата при гласуване в Народното събрание.

"Криворазбраната им опозиционност се видя още в деня на първото заседание на новото Народно събрание, когато гласуваха против избора на Михаела Доцова за председател", написа във Фейсбук Стоянов.

Според него, макар че "Прогресивна България" има мнозинство и да няма нужда от подкрепа за сформирането на правителство, гласуването против предложения от тях кабинет има силно символично значение.

"Глас против бъдещия кабинет на "Прогресивна България" ще е глас в подкрепа на статуквото, срещу което уж ДБ и ПП се борят", написа Стоянов.