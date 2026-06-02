Денков: От 2023 г. са първите сигнали срещу "Баба Алино"

2 Юни, 2026 08:47 1 491 60

Това е моделът Борисов-Пеевски

Мария Атанасова

От 2023 г. са първите сигнали срещу "Баба Алино". Редица дружества не са реагирали. Има и доклад от ДАНС, който още никой не е виждал. Това показва, че е имало е много информация в различни институции, които не са си свършили работата. Това заяви пред бТВ Николай Денков от "Продължаваме промяната".

"През 2025 г. Благомир Коцев е подал информация към ДАНС. Как са се появили тези сгради към кадастъра, как банките са одобрили кредитите", попита още той.

По думите му кметът на Варна Коцев е задвижил процедурите и единствената заповед за спиране на това строителство е неговата.

И призова да няма прехвърляне на отговорност.

"Това е моделът Борисов-Пеевски, в който институциите си правят каквото искат, а накрая всички плащаме."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опа

    45 4 Отговор
    А кой беше доведе зелю тук през 2023 а Ники?

    Коментиран от #26

    08:49 02.06.2026

  • 2 Пич

    51 4 Отговор
    Идиот до последно!!! Този разбра ли, че има документи черно на бяло!!! Както в Петрохан!!! И техният Благо е разписвал!!!

    08:49 02.06.2026

  • 3 какъв Борисов, какъв Пеевски бе

    50 8 Отговор
    Борисов не е на власт от 2020 година. А Благо Коцев е от вашата Партия бе Сапунджиев.

    Коментиран от #24, #31, #33

    08:49 02.06.2026

  • 4 Бонев

    53 6 Отговор
    Цяла Варна знае,сал благо не знаел.Смешни,жалки крадци.

    Коментиран от #10

    08:50 02.06.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 13 Отговор
    ЗА 9-ТИ ЮНИ - ДЕНЯ НА ПРЕВРАТАДЖИЯТА
    СМЯТАМ ДА ДУМНА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
    С КОМПРОМАТИ ЗА ВСИЧКИ ПАРТИИ БЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕ - ПОНЕЖЕ МЕ МЪРЗИ ДА СЕ РОВЯ И ЗА ТЯХ
    ......
    И ВСИЧКИ ИМА ДА ПОДСКАЧАТ И ДА СЕ ОБЯСНЯВАТ :)

    08:50 02.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 сапун

    41 6 Отговор
    Мишока денков вече разбира и от бюджет!

    08:50 02.06.2026

  • 8 Софиянец

    38 5 Отговор
    Оф,е го и това насекомо!

    08:50 02.06.2026

  • 9 гръндж

    31 6 Отговор
    Денкоф,на баба ти аленото! Все ще се изквакаш от някъде!

    08:50 02.06.2026

  • 10 Спаси Варна

    41 5 Отговор

    До коментар #4 от "Бонев":

    Тоя смешник кмета го изкараха по-голяма девица и от Миро на Ленка Бориславова

    08:51 02.06.2026

  • 11 авантгард

    38 7 Отговор
    А ти беше премиер 9 месеца.
    Ники трябвало да пътува.
    С Коцев трябва да пишете показания пред следовател по случая, не да сричате гузно по медии.

    08:51 02.06.2026

  • 12 хехе

    28 5 Отговор
    поредния с отпаднала необходимост рони сълзи, че вече нищо не зависи от тях и Благомирчо ще го отнесе.

    08:53 02.06.2026

  • 13 скрий се мишок

    15 18 Отговор
    Коцев е продажна копейка щом толкова време е симулирал работа докато руснаци грабят земята ни. Явно и в ПП е пълно с такива. Няма да се изненадам ако денков е същия агент. Явно ДаБългария останаха единствената българска партия.

    Коментиран от #20

    08:53 02.06.2026

  • 14 Доц. Шмешко

    13 3 Отговор
    Начи туй достойнството .. с него си бръшем краката, ако ги измиием разбирасе.

    08:53 02.06.2026

  • 15 Перо

    16 4 Отговор
    Само разследване, съд и сеч на корумпетата от ПП/ДБ и ГЕРБ /2023-2025г./!

    08:55 02.06.2026

  • 16 ,,Баба-Алино" произлиза от... :

    16 2 Отговор
    ,,Али Баба"(наобратно казано...)!
    А ,,40-те разбойника" са действали да се построи незаконният строеж,като те се пазят в дълбока тайна и затова не фигурират,в наименованието ...!

    08:55 02.06.2026

  • 17 Хмм

    18 3 Отговор
    по време на сглобката, значи, как ще посегне Денков на украинец, няма разбира се, за него беше важно "да пътува", Петков с украинското знаме на ревера тържествено ги посрещаше на границата и нареждаше никакви проверки да не се правят, а заместник кметът на ПП се снимал с "инвеститора", сега си сложиха българското знаме, а надеждата доскоро се кипреше със жълтосиня панделка

    08:55 02.06.2026

  • 18 Моарейн

    20 2 Отговор
    Денков, обстоятелството, че до началото на ноември 2023 год. кмет на Варна беше Портних, не извинява тоталното безхаберие на оБлаго Коцев и ко през следващите три години. Да твърдиш, че вашата мафия е по-добра от мафията на шишо-герберастите е и глупост, и наглост. Портних и Коцев са двете страни на една и съща монета.

    08:55 02.06.2026

  • 19 Реалностите

    9 5 Отговор
    Профилът на ОпГ е ГЕРБ-НН-ППДБ!

    Коментиран от #38

    08:56 02.06.2026

  • 20 авантгард

    23 2 Отговор

    До коментар #13 от "скрий се мишок":

    0крайнци и един грузин са мафиотите драги.
    И едно 0крайнско моме назначено за посланник у нас.
    Затова пъпъдъбътътъ им позволяваха да нарушават закона.

    Коментиран от #25

    08:57 02.06.2026

  • 21 име

    20 1 Отговор
    Нещо послъгва денков. Ако бяха подовали сигнал до ДАНС и кмета беше издал заповед за спиране на строителството, дто процента съм сигурен, че ПП-ДБ щяха да си направят ПР акция на гърба на Портних и боко-шишо. Не вярвам да са пропуснали да вдигнат врява.

    08:58 02.06.2026

  • 22 Исторически факти

    15 2 Отговор
    Свобода за Благо. Ние от ППДБ сме невинни. Ние сме се родили по погрешка и за това е виновен Путин.

    09:01 02.06.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    ОТКАКТО ИЗУЧИХ ПОДРОБНО БОЖИНКАТА
    .....
    ТИЯ ОТ ПП ДБ СА МИ СКУЧНИ
    .....
    ГОЛЕМИ БАНДИТИ, ЧАК ДО РОСКО ПЛЕВНЕЛИЕВ ПУДЕЛА НА БАЦЕ...
    ....

    09:03 02.06.2026

  • 24 Миналата година

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "какъв Борисов, какъв Пеевски бе":

    беше правителство на ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП, ръководено от Борисов. Коцев подава сигнал до ДАНС и веднага го арестуват. Инвеститорът има заповед от ДАНС да напусне страната, а след два дни го отменят. И този става защитен свидетел. Кой ръководи ДАНС? Видно е, че Пеевски. През 2023 година Шишков ръководи МРРБ и ДНСК. Защо не е спрял строителството на трафопостове и вик.

    Коментиран от #35, #59

    09:05 02.06.2026

  • 25 ПРАВ СИ...!

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "авантгард":

    Точно това е истината!

    09:07 02.06.2026

  • 26 То хуубуу ма

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Опа":

    Благо Коцев като е станал кмет защо се е ослушвал? Строителството е последните 2 години.

    Коментиран от #28, #46

    09:07 02.06.2026

  • 27 Тити на Кака

    21 1 Отговор
    А цялото 100% незаконно строителство на тези 104 имота се е случило през 2024 и 2025 след което борещият се с корупцията кристално чист кмет Коцко се опитва да ги узакони чрез 100% незаконен ПУП на района.
    Поредният гаф на сапунения академик, скачайте срещу корупцията, тъППопитеци 😂😂😂

    09:10 02.06.2026

  • 28 Що ли?!

    13 2 Отговор

    До коментар #26 от "То хуубуу ма":

    Ами щото са му запушили устата,с някоя и друга пачка...

    09:10 02.06.2026

  • 29 разяснения по казуса

    6 0 Отговор
    Доколкото "Баба Алино" в превод означава "Бащиния на Али" трябва да се издирят наследниците на Баба Али и да се действа по Закона за реституцията. А в съвременен контекст щом са продадени 50 имота значи всеки разбойник на Али Баба вече е получил пай и трябва да се търсят фермани за това вероятно в Пещерата.

    09:20 02.06.2026

  • 30 Сега ли се

    14 0 Отговор
    Събуди, бе молец?

    09:22 02.06.2026

  • 31 Така ли?

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "какъв Борисов, какъв Пеевски бе":

    Кой подаде оставка декември 2025г.? Да не би аз?

    09:24 02.06.2026

  • 32 ДоДебилите от ПП/ДБ

    14 2 Отговор
    Корумпираният и Крадлив Модел Борисов-Пеевски го знаем всички,
    Но вие от ПП/ДБ защо кото взехте властта не го Разследвахте, Осъдихте и Спряхте,
    А продължихте да управлявате по този модел и дори го Усъвършенствахте.
    Наглеци!

    Коментиран от #39, #43

    09:24 02.06.2026

  • 33 Всички са в един казан

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "какъв Борисов, какъв Пеевски бе":

    Бъркали са в меда!
    Борисов е класически престъпник. От кражби на коли- до убийства и изчезнали- до национално предателство.
    Това нищожество дръвник Денков е бледо копие на мутрата Борисов!
    Пеевски е в другата помия!

    Коментиран от #37

    09:26 02.06.2026

  • 34 Като са

    12 0 Отговор
    от 2023 година първите сигнали защо вашият шмульо е продължил да ги игнорира, и да развива свои схеми. И тоя, и ония са за в дерето.

    09:26 02.06.2026

  • 35 А не казваш

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Миналата година":

    Че коцев е в ареста за вземане на подкуп Тъй като Олег не е давал пари писмо до ДАНС Иолег го гонят от България След като се видяха снимите на Коцев с инвеститорите и баща му с други мафиоти Олег остава в България спомни си за потъналия кораб ХЕРА ИЩЕ СТАНЕ ЯСНО

    Коментиран от #44

    09:26 02.06.2026

  • 36 баби дядовци

    12 0 Отговор
    петроханци магнити и всакакви утайки на територията

    09:27 02.06.2026

  • 37 Ти го изкара

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Всички са в един казан":

    Че Борисов е вървял по копринковия път ХА ХА ХА

    Коментиран от #47

    09:28 02.06.2026

  • 38 Схема е ясна

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Реалностите":

    Както с БОТАШ само че тук са милиони а БОТАШ МИЛИАРДИ Но разлика няма

    09:30 02.06.2026

  • 39 ПП арестуваха бойко

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "ДоДебилите от ПП/ДБ":

    но "съдебната система" го пусна!

    Коментиран от #40

    09:30 02.06.2026

  • 40 Пуснаха

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "ПП арестуваха бойко":

    го, защото прокуратурата не си свърши работата качествено.

    Коментиран от #41, #57

    09:32 02.06.2026

  • 41 аха

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Пуснаха":

    Ако имаш документи доказващи вината на Борисов, които могат да издържат в Съда и да го затворим, давай да го почваме!

    09:35 02.06.2026

  • 42 604

    6 1 Отговор
    Тоъ сам си плю в мусуртъ...

    09:35 02.06.2026

  • 43 Защото

    2 6 Отговор

    До коментар #32 от "ДоДебилите от ПП/ДБ":

    не е работа на правителството да обвинява и съди. Това е работа на прокуратурата и съда, а те са завладени от ДПС и ГЕРБ. Не помните ли как Борисов всяка седмица привикваше Цацаров и Гешев в кабинета си, дори по тв се показваха. Това не е разделение на властите.

    09:36 02.06.2026

  • 44 И кога е взел

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "А не казваш":

    този подкуп? Това беше политически арест!

    09:37 02.06.2026

  • 45 Тома

    3 0 Отговор
    Много приказки ще се изкажат докато мафията си узакони постройките защото българската мафия е по добра от италианската.Там ги вкарват в затвора а при нас в парламента.

    09:39 02.06.2026

  • 46 Тити на Кака

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "То хуубуу ма":

    Бъркаш, Коцев не се е ослушвал, подписал е предложение за нов ПУП на района, който узаконява незаконно построеното. На базата на това внесено предложение КАИС нанася в кадастъра всички построените къщи, за нито една от които няма и един от изискуемите по закон документи.
    Престъплението спокойно може да се види на кадастралната карта на КАИС. Все още.

    09:39 02.06.2026

  • 47 Тиквата ти не е вървял

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ти го изкара":

    по копринкосия път, но Копринката се е засили вече и търчи по тиквената магистрала.

    09:41 02.06.2026

  • 48 А ЕС институциите къде са? Да, разбира с

    4 0 Отговор
    А ЕС институциите къде са? Да, разбира се, греховете са морковът и тоягата за да държиш в подчинение - ето защо ЕС си затваря очите.

    09:41 02.06.2026

  • 49 успокойте се

    0 3 Отговор
    няма нарушения всичко е законно!

    Коментиран от #54

    09:41 02.06.2026

  • 50 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    4 0 Отговор
    колежки моля ви се! С Блажко изобщо не блажим! освен това Блажко не е корумпе и аз не съм хей!

    09:43 02.06.2026

  • 51 Хмм

    3 0 Отговор
    народът ги е изхвърлил всичките съвсем справедливо, къде са били Тома Белев, министърът Сандов, все еколози, Мирчев е от района, защитена зона, тъкмо позаглъхна случаят Петрохан, нов скандал и отново ПП-ДБ, Борисов и Пеевски, а Коцев щеше президент да става, Петрохан изхвърли Терзиев, украинският комплекс - Коцев, остана им Гюров и той забъркан с украински слугинаж, а и с протекцията на Костов няма никакъв шанс

    09:51 02.06.2026

  • 52 Общо взето

    4 0 Отговор
    България е страната на неограничените възможности не САЩ но само за определени личности.
    Сега този строеж няма да го барнат изобщо.
    Само ми е интересно как ще съжителстват там руснаци и украинци ще си затварят очите ли като се разминават по алеите като украинската гимнастичка където си запуши ушите на руския химн.

    09:54 02.06.2026

  • 53 Айде сега,

    2 0 Отговор
    Не говори така за твоите доскорошни партньори.А какво направи по въпроса васшия кмет,тази шушумига Коцев?

    09:54 02.06.2026

  • 54 Моарейн

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "успокойте се":

    И един мармот...

    09:55 02.06.2026

  • 55 сапун

    3 0 Отговор
    Петрохан тупан техно.

    09:58 02.06.2026

  • 56 Пламен

    3 1 Отговор
    Абе тая манджа не вкисна ли вече ?
    Всеки ден по няколко статии за някакъв,,град" , който 10 пъти по-малък от един квартал.
    В района е пълно с такива селища , чак до Дуранкулак.

    10:02 02.06.2026

  • 57 Моарейн

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пуснаха":

    Пуснаха го, защото 24-часовото полицейско, подчертавам, ПОЛИЦЕЙСКО задържане, беше омазано и без всякакво основание. До прокуратурата изобщо не са стигали нещата. Освен това твърдя, че циркът със задържането му имаше за цел отклоняване на вниманието от посещението на Антъни Блинкен или както там се казваше дошлият точно тогава висш началник отвъд Голямата локва. Големият въпрос е какво сме обещали на господаря тогава и кога ще дойде времето да го изпълним безропотно.

    10:04 02.06.2026

  • 58 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да, редица институции, които ПП контролирахте!

    10:17 02.06.2026

  • 59 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Миналата година":

    Мълчи пръдльо не си компетентен

    10:30 02.06.2026

  • 60 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Асен Василев мълчи а тика напред,,академика,, Асен Василев прибира парите от Коцев за всяка дейност

    10:33 02.06.2026

