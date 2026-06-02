Денков: От 2023 г. са първите сигнали срещу "Баба Алино"

От 2023 г. са първите сигнали срещу "Баба Алино". Редица дружества не са реагирали. Има и доклад от ДАНС, който още никой не е виждал. Това показва, че е имало е много информация в различни институции, които не са си свършили работата. Това заяви пред бТВ Николай Денков от "Продължаваме промяната".

"През 2025 г. Благомир Коцев е подал информация към ДАНС. Как са се появили тези сгради към кадастъра, как банките са одобрили кредитите", попита още той.

По думите му кметът на Варна Коцев е задвижил процедурите и единствената заповед за спиране на това строителство е неговата.

И призова да няма прехвърляне на отговорност.

"Това е моделът Борисов-Пеевски, в който институциите си правят каквото искат, а накрая всички плащаме."