Властите спряха паркирането върху дюните край Крапец

2 Юни, 2026 08:47

Кметът на община Шабла Мариян Жечев посочи, че един от най-сериозните проблеми на свободното къмпингуване са отпадъците

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата „Натура 2000“ е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията, съобщи "Нова телевизия".

Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители обаче след въвеждането на ограниченията районът е по-спокоен и по-чист.

Кметът на община Шабла Мариян Жечев посочи, че един от най-сериозните проблеми на свободното къмпингуване са отпадъците, които се натрупват през летния сезон. По думите му всяка година общината извозва над 500 тона отпадъци от места без организирано сметосъбиране, а разходите за почистване на микросметищата надхвърлят 120 хил. лева.

Новите мерки са част от проект за опазване на околната среда и са насочени основно към плаж „Крапец-Север“, където натискът върху дюнните образувания е най-силен. Според общинската администрация целта е да се предотврати превръщането на дюните в паркинг, като същевременно се намери приемливо решение за туристите.

Санкциите по наредбата ще започнат да се налагат от октомври. През настоящия летен сезон ще действа уведомителен режим. Въпреки това вече има случаи на счупени информационни табели и повредени ограждения.

Мненията на местните жители и туристите са полярни. Част от хората смятат, че ограниченията ще помогнат за опазването на природата и ще насърчат развитието на местния туристически бизнес. Други са убедени, че мерките ще отблъснат посетителите и ще се отразят негативно на заведенията, магазините и къщите за гости в Крапец. Критики има и заради липсата на достатъчно места за паркиране. Според жители на селото съществуващите паркоместа не могат да поемат потока от туристи през активния сезон.

Наредбата забранява къмпингуването в защитени територии, но позволява то да се осъществява в други поземлени имоти при спазване на определени условия. От Община Шабла съобщават, че вече има подадени заявления за обособяване на терени за диво къмпингуване, като се очаква част от тях да заработят още през този сезон.

Съгласно правилата собствениците на такива терени ще трябва да осигурят необходимата инфраструктура, включително места за паркиране, така че да се съчетаят интересите на туристите с опазването на природата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Морски

    8 0 Отговор
    А подпорната стена/ хотел за птички/ на Дюни кога ще я съборят

    Коментиран от #2, #3

    08:52 02.06.2026

  • 2 Ти на

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Морски":

    Колко години си бе, момче?

    Коментиран от #4

    08:56 02.06.2026

  • 3 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Морски":

    Каква стена ( хотел ) ???!!! 🤫😉

    09:00 02.06.2026

  • 4 Морски

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ти на":

    Ти на колко си МА

    09:32 02.06.2026

