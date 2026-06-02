Семейство остана без автомобил след международна схема

Жертви на измама с автомобил обиколиха половин Европа, за да разкрият схемата, в която попаднали. Потърпевшите предприели собствено разследване и се свързали с няколко чуждестранни полицейски служби.
Оказало се, че колата им е имала абсурдни приключения с регистрации в чужбина. След това необезпокоявано преминала през няколко държави, сменяйки собственици и талони. Накрая влязла в България, минала през КАТ, получила българска регистрация и била продадена напълно законно на семейство.
По думите на жената, закупила автомобила, семейството продало стария си автомобил и изтеглило кредит, за да финансира покупката. Сделката била извършена с фактура, а преди покупката автомобилът преминал техническа проверка в официален сервиз на съответната марка.
"От сервиза потвърдиха, че колата е изправна. Първоначално беше с германска регистрация, а впоследствие я регистрирахме във Варна и станахме нейни законни собственици", разказа потърпевшата пред Нова тв.
Година по-късно тя била посетена от мъж и жена, представили се за служители на "Гранична полиция" – Варна. Те я уведомили, че автомобилът е обект на проверка и поискали документите и ключовете му. Колата била предадена доброволно в сградата на граничното полицейско управление срещу протокол.
След изземването на автомобила жената започнала собствено разследване. Свързала се с полицейски служби в Германия и Норвегия, както и с норвежката икономическа полиция. "Открих собственика на автомобила и разбрах, че той е бил собственост на фирма, използвала го като обезпечение по банков кредит. Същите лица и фирми са свързани и с други автомобили, обявени за издирване в Норвегия", твърди тя.
Според събраната от нея информация автомобилът е бил обявен за издирване в Норвегия на 6 декември 2024 г. Въпреки това на 16 януари 2025 г. той е бил регистриран в Германия, а впоследствие е продаден от автокъща в Сливен на българското семейство.
Потърпевшата смята, че човекът, фигуриращ в германските регистрационни документи, е свързан с продажбата на автомобила. По думите ѝ колата е преминала през няколко държави, сменила е собственици и регистрационни документи, преди да бъде внесена в България, регистрирана в КАТ и продадена като напълно законен автомобил.
Семейството твърди, че е предоставило цялата събрана информация на българските разследващи органи. Към момента обаче няма данни за напредък по случая. "От всички чуждестранни институции получих съвет да търся съдействие от българската полиция. Засега единственото, което се случи, е че автомобилът ми беше отнет", каза потърпевшата.
1 Ами да, те
Коментиран от #12
10:18 02.06.2026
2 как мвр ти дава регистрация ?
Коментиран от #9, #10
10:22 02.06.2026
3 Трол
10:24 02.06.2026
4 Шопо
10:25 02.06.2026
5 Факт
10:25 02.06.2026
6 Чико
10:30 02.06.2026
7 007 лиценз ту кил
10:33 02.06.2026
8 Анонимен
10:35 02.06.2026
9 Някой
До коментар #2 от "как мвр ти дава регистрация ?":Интересното е, че германския КАТ също е дал регистрация на обявена за издирване кола.
Коментиран от #28
10:37 02.06.2026
10 007 лиценз ту кил
До коментар #2 от "как мвр ти дава регистрация ?":Към момента на регистрацията колата е чиста и с изрядни документи. След това някой по веригата спира да плаща вноските и германската банка, която по германския закон е собственик независимо от това какви пише в талона обявява колата за издирване.
Коментиран от #13, #23
10:37 02.06.2026
11 Мнение
Коментиран от #15
10:43 02.06.2026
12 Ами да те
До коментар #1 от "Ами да, те":Така правят умствено ограничените като теб. Едно и също под всяка статия.
10:45 02.06.2026
13 германският закон
До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":не важи у нас
Коментиран от #16
10:45 02.06.2026
14 дилър
Коментиран от #17
10:46 02.06.2026
15 Хи хи
До коментар #11 от "Мнение":А чуждите органи, на които се плащат по големи заплати, защо нищо не са намерили, и колата е дошла тук ??!! Защо не са я задържали ??
Коментиран от #25
10:49 02.06.2026
16 007 лиценз ту кил
До коментар #13 от "германският закон":Именно затова трябва веднага да се заведе дело в съда и да се опитате с обезпечение да спрете репатрирането на колата в Германия.
10:52 02.06.2026
17 Абе
До коментар #14 от "дилър":Имаш пари, угаждаш си.
10:54 02.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Нехис
Хубаво сте проверили техническата история на колата, а защо не погледнахте и лизинговата?
Ако не са ясни миналите собственици, просто не купуваш.
Най-добрият вариант е директен внос от читава автокомпания, а не да се прехвърля през 5 страни.
Имаш ли съмнения, не купувай, а най-ид.....иотското нещо е да подпишеш протокол - чрез него доброволно се отказваш отсобствеността в полза на мвр.
Коментиран от #21
10:55 02.06.2026
20 Хора
11:00 02.06.2026
21 007 лиценз ту кил
До коментар #19 от "Нехис":При тази схема лизинговата история няма да те спаси. Пак повтарям, към момента на покупката колата е чиста и документите са изрядни. Капанът щраква после. Единствената червена лампа е ниската цена за атрактивна кола, защото измамниците бързат да я пласират.
Коментиран от #32
11:05 02.06.2026
22 Територията БГ
Коментиран от #24
11:07 02.06.2026
23 СВД
До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":Не пише, че е обявена за издирване в Германия, а в Норвегия! Тези схеми не набират скорост сега, а от десетилетия! Толкова ли не могат да въведат Европейска система в която да се проверява дали всеки автомобил е издирван, когато се яви кандидат купувач!? Ако имаш познат в МВР, може да направи справка, но и това не е достатъчно, ако не е обявен в ШИС и националните информационни системи, а само в страната, в случая - Норвегия! Май самите полицаи нямат интерес, защото те за себе си могат да проверят винаги и да се снабдят с крадени на Запад евтини коли! Поразяващо е колко са учтиви европейските полиции да дават информация на обикновени граждани и още по учтиво да ги насочат към българското МВР, което би трябвало да шета по въпроса! И защо Гранична полиция се е явила при госпожата собственик! Гранична би имаба отношение, когато в момента на вноса е установен за издирване, а в този случай би трябвало наионалната полиция да работи по случая! Гранична бе на първа линия и при разкритието на едни складове за наркотици във вътрешността! В същото време, другата полиция я командироват да варди Държавната и европейска свещена граница!
Коментиран от #30
11:16 02.06.2026
24 007 лиценз ту кил
До коментар #22 от "Територията БГ":На територията Бг всеки чака някой друг да му възвърне загубата. Вместо да губят време с безсмислени разследвания трябва веднага да заведат дело в съда.
11:16 02.06.2026
25 Ще ти кажа
До коментар #15 от "Хи хи":Защото още не е била обявена за издирване. Факт е, че това се случа когато вече е регистрирана тук. Техните служби не проверяват всяка кола при регистрацията и щом има изрядни документи а само тези за които има подаден сигнал.
Коментиран от #27
11:17 02.06.2026
26 Радио Ереван
11:23 02.06.2026
27 СВД
До коментар #25 от "Ще ти кажа":Декември 2024 е обявена в Норвегия, януари 2025 е регистрирана в Германия! Айде, нататък е Шенген и е докарана тук без проблем, но ако автокъщата не е направила проверки, а и няма интерес, при регистрацията от купувачите в КАТ би трябвало всичко да изскочи! Иначу, принципно става така, както казваш - идва тук, продават я или я изнасят в ,,трети страни" и тогава я вкарват в системата! При застрахователни измами и лизингови го правят! Маса случаи като този, уж всичко редовно и пак сливенска кола при отиване на пазар в Одрин, при проверката на ГКПП се оказва издирвана, година след като собственикът я придобива! Все пак имат шанс да им я върнат, ако никой не си я потърси и прибере в срок 1 или 2 месеца!
11:27 02.06.2026
28 Нидерзаксен
До коментар #9 от "Някой":Германския КАТ няма нищо общо при регистрация на автомобил, имат друга служба която е независима от КАТ. По същия начин техния КАТ няма нищо общо с годишния технически преглед, извършва се от оторизирани лица. За регистрация са нужни редовни документи, валиден преглед, застраховка, банкова сметка и регистрация по местоживеене. Ако няма подаден сигнал за злоупотреба, регистрацията отнема 20 минути.
11:30 02.06.2026
29 Мдааа
11:43 02.06.2026
30 Чума
До коментар #23 от "СВД":Защо гранична ли!?...Ами, някой любопитен от гранична се е поинтересувал коя е красивата дама с хубавия автомобил, направил справка в ламптопа си и ох - беда - съвпадение в издирвателната система, а там всичко се контролира! Като си установил, как си реагирал! Ха сега - работи, след като си любопитен! Затова хитрите и опитните си дремят да изтече смяната и не надничат много много кой какво прави!
11:44 02.06.2026
31 Иво
11:54 02.06.2026
32 Нехис
До коментар #21 от "007 лиценз ту кил":Не става въпрос за чиста, а да видиш, че има лизинг и да се интересуваш дали е изплатен.
Ако не си сигурен - не купуваш.
Това е.
11:55 02.06.2026
33 Ами
11:59 02.06.2026
34 дядо дръмпир
12:13 02.06.2026