Семейство остана без автомобил след международна схема

2 Юни, 2026 10:16 1 942 34

Потърпевшите предприели собствено разследване и се свързали с няколко чуждестранни полицейски служби

Семейство остана без автомобил след международна схема - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жертви на измама с автомобил обиколиха половин Европа, за да разкрият схемата, в която попаднали. Потърпевшите предприели собствено разследване и се свързали с няколко чуждестранни полицейски служби.

Оказало се, че колата им е имала абсурдни приключения с регистрации в чужбина. След това необезпокоявано преминала през няколко държави, сменяйки собственици и талони. Накрая влязла в България, минала през КАТ, получила българска регистрация и била продадена напълно законно на семейство.

По думите на жената, закупила автомобила, семейството продало стария си автомобил и изтеглило кредит, за да финансира покупката. Сделката била извършена с фактура, а преди покупката автомобилът преминал техническа проверка в официален сервиз на съответната марка.

"От сервиза потвърдиха, че колата е изправна. Първоначално беше с германска регистрация, а впоследствие я регистрирахме във Варна и станахме нейни законни собственици", разказа потърпевшата пред Нова тв.

Година по-късно тя била посетена от мъж и жена, представили се за служители на "Гранична полиция" – Варна. Те я уведомили, че автомобилът е обект на проверка и поискали документите и ключовете му. Колата била предадена доброволно в сградата на граничното полицейско управление срещу протокол.

След изземването на автомобила жената започнала собствено разследване. Свързала се с полицейски служби в Германия и Норвегия, както и с норвежката икономическа полиция. "Открих собственика на автомобила и разбрах, че той е бил собственост на фирма, използвала го като обезпечение по банков кредит. Същите лица и фирми са свързани и с други автомобили, обявени за издирване в Норвегия", твърди тя.

Според събраната от нея информация автомобилът е бил обявен за издирване в Норвегия на 6 декември 2024 г. Въпреки това на 16 януари 2025 г. той е бил регистриран в Германия, а впоследствие е продаден от автокъща в Сливен на българското семейство.

Потърпевшата смята, че човекът, фигуриращ в германските регистрационни документи, е свързан с продажбата на автомобила. По думите ѝ колата е преминала през няколко държави, сменила е собственици и регистрационни документи, преди да бъде внесена в България, регистрирана в КАТ и продадена като напълно законен автомобил.

Семейството твърди, че е предоставило цялата събрана информация на българските разследващи органи. Към момента обаче няма данни за напредък по случая. "От всички чуждестранни институции получих съвет да търся съдействие от българската полиция. Засега единственото, което се случи, е че автомобилът ми беше отнет", каза потърпевшата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    19 0 Отговор
    така правят международните схеми - оставят те без автомобил...

    Коментиран от #12

    10:18 02.06.2026

  • 2 как мвр ти дава регистрация ?

    34 0 Отговор
    и после след като си си дал паричките си виновен ?

    Коментиран от #9, #10

    10:22 02.06.2026

  • 3 Трол

    23 1 Отговор
    Ако са подписали протокола за предаване на колата, могат да пият една студена вода.

    10:24 02.06.2026

  • 4 Шопо

    33 0 Отговор
    МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    10:25 02.06.2026

  • 5 Факт

    20 1 Отговор
    Отговорност на държавата

    10:25 02.06.2026

  • 6 Чико

    22 2 Отговор
    НИКОГА не подписвайте Протокол за доброволно изземане, ако случайно попаднете в подобна ситуация описана в статията! По всякакъв друг насилствен начин после ще можете да ги осъдите. Така пиете една студена вода.

    10:30 02.06.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    32 0 Отговор
    Тази измамна схема набира скорост и мащаб в цяла Европа, но най-вече в Германия, където е разпространен лизингът чрез банкови кредити, при който колата по талон се води на един собственик, но в действителност е собственост на банката. За съжаление за българите няма спасение от тази схема, освен да купуват коли само от официалните дилъри, но при тях е доста по-скъпо. Аз лично така правя. Веднъж попаднал в тази схема, единственият изход е да водиш дело срещу банката, че като добросъвестен купувач си придобил колата по давност. Вместо да ревете по фейсбук, търсете веднага добър адвокат. И помнете, че полицията не ви е приятел, колкото и да се правят, че ви съчувстват.

    10:33 02.06.2026

  • 8 Анонимен

    11 0 Отговор
    В Германия и в осигурителното има същите далавери и много хора останаха без пенсия за няколко години. Дори институциите в другите европейски държави не успяха да разбият тия схеми.

    10:35 02.06.2026

  • 9 Някой

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "как мвр ти дава регистрация ?":

    Интересното е, че германския КАТ също е дал регистрация на обявена за издирване кола.

    Коментиран от #28

    10:37 02.06.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "как мвр ти дава регистрация ?":

    Към момента на регистрацията колата е чиста и с изрядни документи. След това някой по веригата спира да плаща вноските и германската банка, която по германския закон е собственик независимо от това какви пише в талона обявява колата за издирване.

    Коментиран от #13, #23

    10:37 02.06.2026

  • 11 Мнение

    21 0 Отговор
    Еми пример за това как не работят. Но затова пък има увеличения на заплати. Хората почнаха сами да разследват защото органите не работят. Лошото, че нямат пълните права да доведат нещата до резултат. Иначе органите намериха крадената кола на жената на един политик от ГЕРБ за 24 часа. Ние им плащаме заплатите за да работят срещу нас.

    Коментиран от #15

    10:43 02.06.2026

  • 12 Ами да те

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Така правят умствено ограничените като теб. Едно и също под всяка статия.

    10:45 02.06.2026

  • 13 германският закон

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":

    не важи у нас

    Коментиран от #16

    10:45 02.06.2026

  • 14 дилър

    5 7 Отговор
    Моята кола е от магазина. Следващата също ще е от магазина. На Запад всеки се стреми поне основният автомобил в семейството да е от магазина. Замислете се.

    Коментиран от #17

    10:46 02.06.2026

  • 15 Хи хи

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    А чуждите органи, на които се плащат по големи заплати, защо нищо не са намерили, и колата е дошла тук ??!! Защо не са я задържали ??

    Коментиран от #25

    10:49 02.06.2026

  • 16 007 лиценз ту кил

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "германският закон":

    Именно затова трябва веднага да се заведе дело в съда и да се опитате с обезпечение да спрете репатрирането на колата в Германия.

    10:52 02.06.2026

  • 17 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "дилър":

    Имаш пари, угаждаш си.

    10:54 02.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нехис

    8 0 Отговор
    Ей, не се научиха нашите г......аньо...вци.
    Хубаво сте проверили техническата история на колата, а защо не погледнахте и лизинговата?
    Ако не са ясни миналите собственици, просто не купуваш.
    Най-добрият вариант е директен внос от читава автокомпания, а не да се прехвърля през 5 страни.
    Имаш ли съмнения, не купувай, а най-ид.....иотското нещо е да подпишеш протокол - чрез него доброволно се отказваш отсобствеността в полза на мвр.

    Коментиран от #21

    10:55 02.06.2026

  • 20 Хора

    14 0 Отговор
    не разбрахте ли, че справедливост има само при Дон Корлеоне.

    11:00 02.06.2026

  • 21 007 лиценз ту кил

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Нехис":

    При тази схема лизинговата история няма да те спаси. Пак повтарям, към момента на покупката колата е чиста и документите са изрядни. Капанът щраква после. Единствената червена лампа е ниската цена за атрактивна кола, защото измамниците бързат да я пласират.

    Коментиран от #32

    11:05 02.06.2026

  • 22 Територията БГ

    7 0 Отговор
    Горките хора. Браво че са направили разследване ама тука удариха на камък. България е депо за крадени автомобили, измамените собственици плащат прескъпо щом няма институция която да предотврати това да се случи. Желая им успех, дано да им възвърнат загубите.

    Коментиран от #24

    11:07 02.06.2026

  • 23 СВД

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":

    Не пише, че е обявена за издирване в Германия, а в Норвегия! Тези схеми не набират скорост сега, а от десетилетия! Толкова ли не могат да въведат Европейска система в която да се проверява дали всеки автомобил е издирван, когато се яви кандидат купувач!? Ако имаш познат в МВР, може да направи справка, но и това не е достатъчно, ако не е обявен в ШИС и националните информационни системи, а само в страната, в случая - Норвегия! Май самите полицаи нямат интерес, защото те за себе си могат да проверят винаги и да се снабдят с крадени на Запад евтини коли! Поразяващо е колко са учтиви европейските полиции да дават информация на обикновени граждани и още по учтиво да ги насочат към българското МВР, което би трябвало да шета по въпроса! И защо Гранична полиция се е явила при госпожата собственик! Гранична би имаба отношение, когато в момента на вноса е установен за издирване, а в този случай би трябвало наионалната полиция да работи по случая! Гранична бе на първа линия и при разкритието на едни складове за наркотици във вътрешността! В същото време, другата полиция я командироват да варди Държавната и европейска свещена граница!

    Коментиран от #30

    11:16 02.06.2026

  • 24 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Територията БГ":

    На територията Бг всеки чака някой друг да му възвърне загубата. Вместо да губят време с безсмислени разследвания трябва веднага да заведат дело в съда.

    11:16 02.06.2026

  • 25 Ще ти кажа

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хи хи":

    Защото още не е била обявена за издирване. Факт е, че това се случа когато вече е регистрирана тук. Техните служби не проверяват всяка кола при регистрацията и щом има изрядни документи а само тези за които има подаден сигнал.

    Коментиран от #27

    11:17 02.06.2026

  • 26 Радио Ереван

    5 0 Отговор
    Никой през 2012г. не ми вярваше, че в немските центрове (zulasungstelle) за регистрации на мпс , може да се регистрират крадени коли.сам се обедих, когато изгорях с кола закупена от мен за 40 хиляди евро. На едно и също гише немецът отрегистрира колата, а аз съответно я регистрирах на мое име и си тръгнах за България, в района на Мюнхен ме спря полиция и се установи, че колата е издирвана от интерпол като крадена. И оттогава досега само ходене по мъките..

    11:23 02.06.2026

  • 27 СВД

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ще ти кажа":

    Декември 2024 е обявена в Норвегия, януари 2025 е регистрирана в Германия! Айде, нататък е Шенген и е докарана тук без проблем, но ако автокъщата не е направила проверки, а и няма интерес, при регистрацията от купувачите в КАТ би трябвало всичко да изскочи! Иначу, принципно става така, както казваш - идва тук, продават я или я изнасят в ,,трети страни" и тогава я вкарват в системата! При застрахователни измами и лизингови го правят! Маса случаи като този, уж всичко редовно и пак сливенска кола при отиване на пазар в Одрин, при проверката на ГКПП се оказва издирвана, година след като собственикът я придобива! Все пак имат шанс да им я върнат, ако никой не си я потърси и прибере в срок 1 или 2 месеца!

    11:27 02.06.2026

  • 28 Нидерзаксен

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Германския КАТ няма нищо общо при регистрация на автомобил, имат друга служба която е независима от КАТ. По същия начин техния КАТ няма нищо общо с годишния технически преглед, извършва се от оторизирани лица. За регистрация са нужни редовни документи, валиден преглед, застраховка, банкова сметка и регистрация по местоживеене. Ако няма подаден сигнал за злоупотреба, регистрацията отнема 20 минути.

    11:30 02.06.2026

  • 29 Мдааа

    3 0 Отговор
    Крайно време е автокъщите да връщат парите на потърпевшите. Само че те продават на една пета от парите, които получават. Автоджамбазите са всички за затвора. Затова и така ги наричат.

    11:43 02.06.2026

  • 30 Чума

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "СВД":

    Защо гранична ли!?...Ами, някой любопитен от гранична се е поинтересувал коя е красивата дама с хубавия автомобил, направил справка в ламптопа си и ох - беда - съвпадение в издирвателната система, а там всичко се контролира! Като си установил, как си реагирал! Ха сега - работи, след като си любопитен! Затова хитрите и опитните си дремят да изтече смяната и не надничат много много кой какво прави!

    11:44 02.06.2026

  • 31 Иво

    4 0 Отговор
    Запомнете, ако нпопаднете в такава ситуация, никога, ама никога не подписвайте документа за доброволно предаване и не сте длъжни да давате ключовете и талона!!

    11:54 02.06.2026

  • 32 Нехис

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "007 лиценз ту кил":

    Не става въпрос за чиста, а да видиш, че има лизинг и да се интересуваш дали е изплатен.
    Ако не си сигурен - не купуваш.
    Това е.

    11:55 02.06.2026

  • 33 Ами

    2 0 Отговор
    Не ги предавайте доброволно, нека ги изземат, ако могат и после си търсете правата срещу службите в БГ и ЕС, които са го регистрирали и иззели! В случая това са добросъвестни собственици!

    11:59 02.06.2026

  • 34 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Не сте ли разбрали досега....ОТ раждането дО смърта/ вече и след смърта се правят схеми от бг-попове/ иде реч само за пари!!!

    12:13 02.06.2026

