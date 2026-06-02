Свилен Колев: Услугите у нас поскъпват по-бързо от храните

Скокообразното поскъпване на услугите в България вече изпреварва цените на хранителните стоки и общата инфлация през последните три години. Това обяви заместник-директорът на Националния статистически институт (НСИ) д-р Свилен Колев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
По думите му, макар натрупаната инфлация от отминаването на ковид пандемията насам да затихва, сериозният натиск върху джоба на потребителите сега идва от секторите на туризма, ресторантьорството и транспорта.
Според представените статистически данни, основен двигател на инфлационните процеси в момента са ресторантите, хотелите, личната грижа и услугите по доставка на храна. Допълнителен сериозен тласък оказва и конфликтът в Близкия изток, който влияе пряко върху транспортния сектор.
Цената на дизеловото гориво у нас отбелязва изключителен скок, като само през май се е повишила с 47% на годишна основа, а спрямо предходната година общото поскъпване при дизела е в рамките на 26,7%. Този ръст се пренася веднага върху метана и газта, което вдига цените на самолетните билети, превоза на товари и куриерските услуги.
Заместник-директорът на НСИ коментира и актуалните анализи на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно пълноправното членство на България в еврозоната от 1 януари 2026 година. Според докладите от Франкфурт, реалният ефект върху хармонизирания индекс на потребителските цени в страната от смяната на валутата е минимален – в рамките на едва 0,3–0,4 процентни пункта.
"Това е сходно ниво при смяната на валутата в други страни, които са се присъединили по-рано към валутния съюз", посочи Свилен Колев. Оценката на ЕЦБ се оказа дори по-ниска от предварителните прогнози на НСИ отпреди година, които очакваха ефект между 0,4–0,5 процентни пункта за храните, алкохолните напитки и тютюневите изделия.
Особено рискова тенденция според националната статистика е дълбокото разминаване между възнагражденията и реалната ефективност на икономиката. През последните пет години заплатите у нас са нараствали средно с около 15% годишно, докато производителността бележи скромен ръст от едва 2–2,5%.
За последното десетилетие средната работна заплата в България е скочила близо 3,8 пъти – от 380 евро на настоящите 1 400 евро. Свилен Колев предупреди, че по-бързото нарастване на доходите в обществения сектор спрямо частния през последните три години и половина крие опасности. Двата сектора се конкурират остро за работна ръка в условията на рекордно ниска безработица от едва 3,2%, което допълнително нажежава пазара на труда.
6 Директора👨✈️
Защо големите вериги дават заплати от по 1000 Евро на работниците си? Защо? Нали като дадат отчетите са на печалба стотици милиони. Ами да дават по-високи заплати и да настигнат обществения сектор. Защо сервитьори, бармани, работници в хотели получават по 1000 Евро? Хотелиериети да не би да са на загуба? Не, просто са алчни. Крият ДДС и не дават заплати. Там да се насочат властите!!!
7 🐧Орела🐧
С хазарта е същото. Безброй казина и сайтове със смешни заплати.
Има десетки примери. Частника иска, ако може работника да му работи за без пари.
10 провинциалист
До коментар #1 от "Вашето мнение":"Къде са хекимяновци и придружаващите мисири" - веднага обяснявам: бтвновините, статия "Николай Василев: В пазарна икономика ролята на държавата не е да се меси в ценообразуването" от 08:07 ч. 19.02.2026 г. никито се изказва мъжки: "Вече няма да ме питате повече за проблеми с еврозоната, защото това е минало." Т.е. такива като него трябва да бъдат шамаросвани предварително, въпреки че винаги им е късно за шамари.
12 честен ционист
До коментар #6 от "Директора👨✈️":Директоре, заплатите в България и сега са силно надценени с тая мижава производителност на труда. Именно те генерират голяма част от инфлацията в страната. Пенсиите също са необосновано завишени, като има пенсионери с доходи на немски пенсионери от авио-инженерна индустрия, но с тази разлика, че в България цял живот е бачкал като лафкаджия. Всички възнаграждения и заплати трябва да се призчислят през годините на управление на ГЕРБ (последните 18г) и да се нормализират дисбалансите в доходите на населението.
14 честен ционист
До коментар #13 от "Яяяяяяя":Това ще стане. След края на шестия месец като се престрашиш да идеш на ресторант, ще ти сервират нещо седяло 6 месеца замръзено във фризер и после претоплено в микровълнова.
16 ДрайвингПлежър
Тъпо, но за сметка на това много крадливо стадо!
17 И ти
До коментар #12 от "честен ционист":Си от гепачите! Надали си внесъл и една стотинка в хазната
