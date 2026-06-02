Свилен Колев: Услугите у нас поскъпват по-бързо от храните

Скокообразното поскъпване на услугите в България вече изпреварва цените на хранителните стоки и общата инфлация през последните три години. Това обяви заместник-директорът на Националния статистически институт (НСИ) д-р Свилен Колев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му, макар натрупаната инфлация от отминаването на ковид пандемията насам да затихва, сериозният натиск върху джоба на потребителите сега идва от секторите на туризма, ресторантьорството и транспорта.

Според представените статистически данни, основен двигател на инфлационните процеси в момента са ресторантите, хотелите, личната грижа и услугите по доставка на храна. Допълнителен сериозен тласък оказва и конфликтът в Близкия изток, който влияе пряко върху транспортния сектор.

Цената на дизеловото гориво у нас отбелязва изключителен скок, като само през май се е повишила с 47% на годишна основа, а спрямо предходната година общото поскъпване при дизела е в рамките на 26,7%. Този ръст се пренася веднага върху метана и газта, което вдига цените на самолетните билети, превоза на товари и куриерските услуги.

Заместник-директорът на НСИ коментира и актуалните анализи на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно пълноправното членство на България в еврозоната от 1 януари 2026 година. Според докладите от Франкфурт, реалният ефект върху хармонизирания индекс на потребителските цени в страната от смяната на валутата е минимален – в рамките на едва 0,3–0,4 процентни пункта.

"Това е сходно ниво при смяната на валутата в други страни, които са се присъединили по-рано към валутния съюз", посочи Свилен Колев. Оценката на ЕЦБ се оказа дори по-ниска от предварителните прогнози на НСИ отпреди година, които очакваха ефект между 0,4–0,5 процентни пункта за храните, алкохолните напитки и тютюневите изделия.

Особено рискова тенденция според националната статистика е дълбокото разминаване между възнагражденията и реалната ефективност на икономиката. През последните пет години заплатите у нас са нараствали средно с около 15% годишно, докато производителността бележи скромен ръст от едва 2–2,5%.

За последното десетилетие средната работна заплата в България е скочила близо 3,8 пъти – от 380 евро на настоящите 1 400 евро. Свилен Колев предупреди, че по-бързото нарастване на доходите в обществения сектор спрямо частния през последните три години и половина крие опасности. Двата сектора се конкурират остро за работна ръка в условията на рекордно ниска безработица от едва 3,2%, което допълнително нажежава пазара на труда.