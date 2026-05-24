Кола се вряза в камион край Ботевград: Загина 25-годишен мъж, жена е в болница
  Тема: Войната на пътя

24 Май, 2026 16:37 1 341 12

  • катастрофа-
  • ботевград-
  • автомобил-
  • тир

Инцидентът е станал около 07:30 часа в района на Ботевград

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При катастрофа тази сутрин е загинал 25-годишен мъж, шофьор на лек автомобил, който се е блъснал в товарен камион с полска регистрация, съобщиха за БТА от МВР.

Инцидентът е станал около 07:30 часа в района на Ботевград. Пострадала е и 23-годишната спътничка на загиналия, тя е откарана в болница.

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" пътното произшествието се е случило в района на км 4 по път II-17 при пътен възел "Малините" в посока АМ "Хемус".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдейки

    17 3 Отговор
    ...по регистрацията ,шофьорът е кърджалиец учил до Трети клас цели...Пет години...

    Коментиран от #2, #12

    16:44 24.05.2026

  • 2 Мн си умен,

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Съдейки":

    бе Шерлок. Айде, и с теб така.

    16:49 24.05.2026

  • 3 Ванк0-1

    20 1 Отговор
    Младите,много гонят,не си преценяват възможностите,доверяват се на колата,а не на пътните условия,абе всички сме били млади,знаем как е,пазете се деца повече,щото няма кой да ви пази.

    16:52 24.05.2026

  • 4 Ами да, те

    13 1 Отговор
    така правят колите от Кърджали... Да видите само как се надпреварват с румънските шофьори към Маказа...

    16:53 24.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор
    Ей сега се връщам от едни 750-800 км... никой ама никой не си прави труда да спазва дистанция - в бронята и си мисли, че ще стане по-бързо.

    Рядко има грубо превишаване на скоростта, но единици могат да карат!

    Коментиран от #7

    17:13 24.05.2026

  • 6 Тези с автомобилите

    1 3 Отговор
    са пълни донори. По двама по трима а понякога по седем човека си отиват смачкани между ламарините. Трябва да им се вдигне такса Гражданска Отговорност още.

    17:15 24.05.2026

  • 7 Ти от Хърватска

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    лиюсе връщаш или не познаваш цифрите ?

    Коментиран от #8

    17:32 24.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ти от Хърватска":

    383 км в едната посока и 383 в другата според тебе колко километра са или математиката ти куца... за мисленето е ясно, че не ти е сила. Завършил, но все пак функционално неграмотен ;)

    Коментиран от #9

    17:40 24.05.2026

  • 9 Ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    това ли измисли ? Днес е празник на грамотността, аз по аритметика съм добре, но ти не си наясно с българския, не можеш просто да напишеш едно изречение с яснота, куца ти много мисленето, то е изпреварено от комплекса, струва ми се, че си оня който вечно дава пример със себе си когато става въпрос за катастрофи и причината за тях ! Научи се да бъдеш мислеща натура, а не да приличаш на БАНКЯНСКАТА ТИКВА !

    17:48 24.05.2026

  • 10 Гост

    6 0 Отговор
    Минах от там към 10 сутринта. Един камион аварирал във лентата за включване от Ботевград на Е 79 към София. Втори камион до него спрял в активната лента и човека се беше блъснал в задницата му. Как е станало, не го е видял, което е странно, защото има видимост 1 километър поне, някой го засякъл, заспал..., абе, лоша работа..., млад човек...

    17:53 24.05.2026

  • 11 Така така

    2 0 Отговор
    Педеруменовата кочина се разпада

    18:21 24.05.2026

  • 12 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съдейки":

    Кажи го направо помак ....

    18:32 24.05.2026

