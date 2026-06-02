Работник падна от покрив в ТЕЦ "Бобов дол"

Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“ вчера, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил.
Мъж на 42 години е паднал от ламаринен покрив с височина около 2 метра, който е при трети котел.
Мъжът е с три счупени ребра и е закаран в столична болница за лечение.
Дежурна полицейска група е извършила оглед на място.
По случаят е образувано досъдебно производство и е уведомена е прокуратурата.
