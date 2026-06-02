Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Работник падна от покрив в ТЕЦ "Бобов дол"

Работник падна от покрив в ТЕЦ "Бобов дол"

2 Юни, 2026 10:26 998 4

  • работник-
  • пострада-
  • тец бобов дол

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място

Работник падна от покрив в ТЕЦ "Бобов дол" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“ вчера, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил.

Мъж на 42 години е паднал от ламаринен покрив с височина около 2 метра, който е при трети котел.

Мъжът е с три счупени ребра и е закаран в столична болница за лечение.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място.

По случаят е образувано досъдебно производство и е уведомена е прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    3 0 Отговор
    така правят работниците в ТЕЦ Бобов дол...

    10:41 02.06.2026

  • 2 2 метра по-крив?

    2 0 Отговор
    Някоой път стига и 20 см по-прав.

    10:44 02.06.2026

  • 3 то поркива е да спира дъждът . не за

    3 0 Отговор
    разходки и зяпане . у нас покривите са ниски . в юса имат небостъргачи . навремето осама бутма 2 . та строиха други 2 . високите сгради не са кат ниските . имат си минуси . един пожар и гледай шоу .

    10:44 02.06.2026

  • 4 пенчо

    2 0 Отговор
    Сега работника ще е виновен, защо не е ползвал ЛПС. Няма да подаде жалба, че иначе ще го уволнят.

    11:05 02.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове