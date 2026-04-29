Камери заснеха как деца чупят кола на инвалидно място в София
  Тема: Войната на пътя

Камери заснеха как деца чупят кола на инвалидно място в София

29 Април, 2026 08:44 1 700 23

Към момента се подготвя официално подаване на сигнал до органите на МВР

Камери заснеха как деца чупят кола на инвалидно място в София - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за вандалска проява срещу паркиран автомобил на семейство, отглеждащо дете със специални потребности, предизвика вълна от възмущение в столицата. Според публикация на Ники Михайлов в групата "Забелязано в София", две видимо малолетни лица са счупили челното стъкло на превозното средство с тротоарна плочка. Колата е била паркирана на обозначено инвалидно място пред жилищен блок в квартал "Банишора", уточни "Нова телевизия".

Инцидентът се е случил малко преди полунощ на 28 април. Охранителни камери в района са заснели ясните действия на двете момчета, които умишлено повреждат чуждото имущество.

Авторът на сигнала подчертава, че щетите са нанесени на мило и добро семейство от квартала, чието ежедневие е допълнително усложнено от грижите за дете със специални потребности.

Към момента се подготвя официално подаване на сигнал до органите на МВР, като видеозаписите ще бъдат предадени на разследващите. Потърпевшите и съседите се надяват извършителите да бъдат установени бързо. Случаят повдига и сериозния въпрос за отговорността на родителите, чиито малолетни деца се разхождат без надзор в малките часове на нощта и извършват вандалски прояви.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    21 1 Отговор
    така правят децата в Банишора...

    08:46 29.04.2026

  • 2 Не деца,

    25 0 Отговор
    а живи чавета…

    08:47 29.04.2026

  • 3 н-н

    6 7 Отговор
    🐖 Не на омразата, не на насилието!

    08:47 29.04.2026

  • 4 ООрана държава

    32 0 Отговор
    После рев по телевизиите, че били ошамарени. Я за всяко ч@ве да св плаща гражданска отговорност че като счупят кола или парапет да има как да се покрият щетите

    08:48 29.04.2026

  • 5 Чавета,

    22 0 Отговор
    играят си. Когато не берат, разкрасяват коли и каквото им падне.
    Крайно време е да бъдат обявени за вреден дивеч.
    Иначе ще си дрънкаме празни приказки като метални профили.
    Едно отстреляно и другите бая ще помислят преди да вдигнат пак камък.

    08:53 29.04.2026

  • 6 Демокрация, та дрънка

    12 2 Отговор
    Няма спасение…

    08:55 29.04.2026

  • 7 кастроли

    14 0 Отговор
    В България възпитанието на хората вече не се среща. Вдигнало си е куфарите и е отлетяло за чужбините.Затова е така. После ще се чудят,защо в по-ранните времена е нямало такива трошляци.Няма държава,има камери.

    Коментиран от #13

    08:55 29.04.2026

  • 8 Дебела глоба за родителите

    14 0 Отговор
    Това на първо време.

    08:58 29.04.2026

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 1 Отговор
    Патладжанчета лилави!

    09:10 29.04.2026

  • 10 Само

    17 0 Отговор
    Да припомня едно време имаше елитни училища за такива добри дечица ТВУ баце

    09:14 29.04.2026

  • 11 Нина

    10 0 Отговор
    От боклуци родители се пръкват боклуци деца,нищо друго не може да се очаква.Тези деца са оставени на произвола на съдбата.Господ не е прав да деца на пропаднали и психично болни хора.Крайният резултат е катастрофален.

    Коментиран от #23

    09:23 29.04.2026

  • 12 Малката Рижа

    1 5 Отговор
    Браво на децата, и аз така съм започнал в Меден рудник. Една ладичка я добутахме до едно дере, вътре бехме вързали шофьорчето за седалката, и като я засилихме, директно в морето.

    09:23 29.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дете в майка е проплакало от тях,

    13 0 Отговор
    вършеят по селата с бусовете нощем, а денем въртят телефони да омотат някоя чиста душа и да лочат кръв.

    09:27 29.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ми те вършат ужасни неща

    3 0 Отговор
    Повечето родители и учители нищо не им казват ако ще и на ръце да тръгнат.

    09:41 29.04.2026

  • 17 Лятно време на плажа например

    5 1 Отговор
    Българските деца имат най разглезено поведение. Всичко им разрешено и нищо не им забранено. Хората стискат зъби да не им направят забележка защото може и бой да ядат от родителите или от техните родители.

    09:48 29.04.2026

  • 18 През улицата имаме детска площадка

    6 0 Отговор
    Непрекъснато чупят умишлено люлки и катерушки и никой нищо не им казва. Даже го имат за гордост това. Разни мозъци обясняват на възрастните хора че така трябвало да се гледат деца нищо да не им се казва да си живеят на воля и безгрижно.

    09:55 29.04.2026

  • 20 Груйчо

    1 1 Отговор
    Първо да изясним кой,за колко време има право да спира на тези инвалидни места.Кой и как раздава тези вълшебни сини талони за предимство при паркиране.Виждал съм как действителен визуално инвалид,с две патерици и количка не успява да спре и отиде на зъболекар защото местата са заети от нахални млади дами които са узорпирали местата денонощно.Това поражда напрежение в обществото.Този правилник или закон е нужно да се преработи.На табелите пише-до 5 часа престой.Има коли стаят с дни и месеци.Едни и същи окупатори.а и сме в зелена зона ул.Царевец,на 200м. от кметство район Приморски.Сигурен съм,че при раздаване на сините талони има тежка корупция.За протокола-нямам кола от 10 години.Това гарантира ,че не злобея и не съм засегнат.Просто пенсионер за спазване на закона.

    09:56 29.04.2026

  • 21 То дава сигнал за грешен код

    1 0 Отговор
    Така се получава повторение по неволя.

    09:58 29.04.2026

  • 22 По големите магазини е лудница

    2 0 Отговор
    Там е място за потресаващо беснеене на децата като се създава впечатление че сме държавата с най много деца на глава от населението а то е точно обратното. Самите магазини имат политика всичко да е разрешено на хората с деца защото явно се печели от това и по брошурите си личи. Ако им направиш забележка рискуваш да те изгонят от магазина преждевременно и с порицание и квалификации "ти луд ли си бе".

    10:10 29.04.2026

  • 23 Наричат ги аутисти

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нина":

    Това са хитри родители защото им плащат и то много добре. Обикновенно става въпрос за квартални аутисти които тормозят хората.

    10:16 29.04.2026

