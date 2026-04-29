Камери заснеха как деца чупят кола на инвалидно място в София

Сигнал за вандалска проява срещу паркиран автомобил на семейство, отглеждащо дете със специални потребности, предизвика вълна от възмущение в столицата. Според публикация на Ники Михайлов в групата "Забелязано в София", две видимо малолетни лица са счупили челното стъкло на превозното средство с тротоарна плочка. Колата е била паркирана на обозначено инвалидно място пред жилищен блок в квартал "Банишора", уточни "Нова телевизия".

Инцидентът се е случил малко преди полунощ на 28 април. Охранителни камери в района са заснели ясните действия на двете момчета, които умишлено повреждат чуждото имущество.

Авторът на сигнала подчертава, че щетите са нанесени на мило и добро семейство от квартала, чието ежедневие е допълнително усложнено от грижите за дете със специални потребности.

Към момента се подготвя официално подаване на сигнал до органите на МВР, като видеозаписите ще бъдат предадени на разследващите. Потърпевшите и съседите се надяват извършителите да бъдат установени бързо. Случаят повдига и сериозния въпрос за отговорността на родителите, чиито малолетни деца се разхождат без надзор в малките часове на нощта и извършват вандалски прояви.