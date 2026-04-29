Камери заснеха как деца чупят кола на инвалидно място в София

Сигнал за вандалска проява срещу паркиран автомобил на семейство, отглеждащо дете със специални потребности, предизвика вълна от възмущение в столицата. Според публикация на Ники Михайлов в групата "Забелязано в София", две видимо малолетни лица са счупили челното стъкло на превозното средство с тротоарна плочка. Колата е била паркирана на обозначено инвалидно място пред жилищен блок в квартал "Банишора", уточни "Нова телевизия".
Инцидентът се е случил малко преди полунощ на 28 април. Охранителни камери в района са заснели ясните действия на двете момчета, които умишлено повреждат чуждото имущество.
Авторът на сигнала подчертава, че щетите са нанесени на мило и добро семейство от квартала, чието ежедневие е допълнително усложнено от грижите за дете със специални потребности.
Към момента се подготвя официално подаване на сигнал до органите на МВР, като видеозаписите ще бъдат предадени на разследващите. Потърпевшите и съседите се надяват извършителите да бъдат установени бързо. Случаят повдига и сериозния въпрос за отговорността на родителите, чиито малолетни деца се разхождат без надзор в малките часове на нощта и извършват вандалски прояви.
1 Ами да, те
08:46 29.04.2026
2 Не деца,
08:47 29.04.2026
3 н-н
08:47 29.04.2026
4 ООрана държава
08:48 29.04.2026
5 Чавета,
Крайно време е да бъдат обявени за вреден дивеч.
Иначе ще си дрънкаме празни приказки като метални профили.
Едно отстреляно и другите бая ще помислят преди да вдигнат пак камък.
08:53 29.04.2026
6 Демокрация, та дрънка
08:55 29.04.2026
7 кастроли
Коментиран от #13
08:55 29.04.2026
8 Дебела глоба за родителите
08:58 29.04.2026
9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:10 29.04.2026
10 Само
09:14 29.04.2026
11 Нина
Коментиран от #23
09:23 29.04.2026
12 Малката Рижа
09:23 29.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дете в майка е проплакало от тях,
09:27 29.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ми те вършат ужасни неща
09:41 29.04.2026
17 Лятно време на плажа например
09:48 29.04.2026
18 През улицата имаме детска площадка
09:55 29.04.2026
19 През улицата имаме детска площадка
09:55 29.04.2026
20 Груйчо
09:56 29.04.2026
21 То дава сигнал за грешен код
09:58 29.04.2026
22 По големите магазини е лудница
10:10 29.04.2026
23 Наричат ги аутисти
До коментар #11 от "Нина":Това са хитри родители защото им плащат и то много добре. Обикновенно става въпрос за квартални аутисти които тормозят хората.
10:16 29.04.2026