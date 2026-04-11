Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Семейство остана без колата си, оказа се обявена за международно издирване

11 Април, 2026 12:20 1 692 37

От прокуратурата призовават купувачите да търсят правата си по съдебен път.

Кадър Нова тв
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължават сигналите от добросъвестни купувачи, които са останали без колите си, след като полицията ги е конфискувала. Причината е, че автомобилите се оказват обявени за международно издирване, тъй като са лизингови в чужбина, съобщава Нова тв.

По време на регистрацията в КАТ колите не се издирват, затова безпроблемно преминават оттам. След продажбата и спирането на плащането на вноските по лизинга в чужбина, те се обявяват за издирване и така се стига до блокирането им за новите добросъвестни купувачи.

От прокуратурата призовават купувачите да търсят правата си по съдебен път. Само съдът може да се произнесе дали да върнат автомобила им.

Младо семейство казва, че са закупили автомобила си след обява на сайта на оторизиран представител. Преди 4 години Велина Христова и съпругът ѝ са в очакване на третото им дете и решават да купят подходяща за това кола. Попадат на обява на страницата на оторизиран представител и отиват на място.

„Отидохме, за да видим дали колата ще ни върши работа. Мерихме трите столчета, нагласяхме, и решихме да я вземем”, разказва Велина.

„Това беше автомобил втора употреба, на 29 000 километра, около 2-годишен, все още в гаранция, с пълно сервизно обслужване. Надявахме се да можем да го вземем преди третото ни дете”, казва Калоян Капралов.

Плащат 35 000 лева по банков път. Шофират известно време, дори излизат от България. Веднъж обаче камъче се удря в предното стъкло и го спуква.

„За да се отстрани това, отидохме пак в сервиза на оторизирания представител”, разказва семейството.

Ремонтът се забавя и в крайна сметка им съобщават лошата новина.

„Пратихме запитване до официалната марка и ни върнаха, че номерът на рамата на колата е блокиран и колата е обявена за международно издирване. Точно след като си тръгнахме оттам, всички бяхме в шок, включително и самата компания. Те също бяха учудени. След като тръгнахме оттам, получихме обаждане от инспектор на СДВР”, казват потърпевшите.

Още на следващия ден се отзовават на обаждането и в СДВР доброволно предават колата, документите и ключовете. „Не можаха да ни кажат много тогава, разбрахме, че колата се води обсебена”, разказва Велина.

„Това, което разбрахме след писма до институциите, беше, че тя е взета на лизинг от българин в държава в Централна Европа, след това е докарана в България, където по неведоми пътища в КАТ е получила български талон на същото лице, след което е намерила своя път към следващ собственик, който се обажда на представител на марката, който им предлага да я продадат от негово име. Всъщност сделката, която ние сключихме, беше между нас и този втори собственик, юридическо лице”, обяснява Калоян Капралов.

Оторизираният представител, посочен от семейството изпраща писмена позиция:

„Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД е действало единствено като посредник, чиято роля се изчерпва със свързването на продавача на автомобила с потенциални купувачи, без да поема каквито и да било ангажименти или отговорности във връзка със самия автомобил.

Съгласно сключения между „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД и продавача на автомобила договор, дружеството е поело задължение единствено да предостави площ от своя шоурум, на която продавачът да излага автомобила си, както и да информира всеки потенциален купувач за това кой е действителният собственик на автомобила и да го насочи директно към продавача за всякаква допълнителна информация и евентуално сключване на сделка.

В случай, че купувачът и продавачът сключат помежду си договор за покупко-продажба, без каквото и да било участие на „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД и при изрично нареждане от страна на продавача след получаване на продажната цена, дружеството може да извърши единствено фактическото предаване на автомобила на купувача, доколкото автомобилът се намира в неговия шоурум. Други ангажименти или отговорности „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД не е поемало”.

Колата на семейството се намира на паркинг на полицията. От СДВР заявиха за NOVA, че е образувано досъдебно производство за измама, но отказаха детайли от разследването. Най-вероятно става въпрос за фалшифициране на документи, сочат данните до момента.

„По досъдебното производство освен физическо лице има и дружество, което твърди, че е собственик – българско, представител на чуждо дружество, и то твърди, че автомобилът е негов“, каза Николай Николаев от Софийската районна прокуратура.

Семейството е отправило три искания към прокуратурата колата да им бъде върната.

„Нашият апел е граждани, които са в сходна ситуация, да търсят правата си по съдебен ред. Ние не можем да върнем колата. Имах същия казус като прокурор – след като няколко години тази кола не беше потърсена, от добра съвест се обадих на човека, който бездейства, за да го насърча да търси правата си, защото колата ще изгние на паркинга“, обясни Николай Николаев.

Освен че автомобилът изгнива на паркинга, Велина продължава да плаща данък за него.

„Ние купихме и нова кола. Аз не мога да си платя данъка на новата, ако не платя на старата“, обяснява Велина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Башев

    45 1 Отговор
    Държавата и като регистрираща и като контролираща е непричом, а гражданите да си давят мъката в съда. Интересна "европейска" позиция! Уж ЕС, но не баш. Уж строг контрол, но не баш. Уж право, но не баш!

    Коментиран от #13

    12:26 11.04.2026

  • 2 Докога

    39 0 Отговор
    Ще продължава тази схема и кога ще се спре ако изпбщо се спре? Дори не можеш да провериш дали е в схемата дадената кола, защото се плащат вноските допреди да се продаде. Работиш като вол, събираш една сума, купуваш си кола и след 3 дена ти казват, че е крадена.
    Няма такава държава - менте дилъри, менте доктори, менте козметици, менте държавници - и на НИКОГО не му пука докато не го засегне лично

    Коментиран от #14

    12:27 11.04.2026

  • 3 Съветска Прокуратура

    34 3 Отговор
    Няма как да стане без съдействие на ОПГ МВР.
    До идването на Дечев и Кандов, аз работата на МВР по служба не съм забелязвал. Единствената им дейност бе да пазят олигархията, мафията, контрабандата и да вземат някой лев от корупция и рекет.

    12:28 11.04.2026

  • 4 ОЩЕ ЕДНА ПАТКА

    8 17 Отговор
    Дето си е повярвала, че е на голяма ДАЛИВЕРА с евтина кола.

    Коментиран от #7

    12:30 11.04.2026

  • 5 Дядо дръмпир

    7 0 Отговор
    Най смешно е друго!От кореком 88г се купи лада самара...талона и рамата е объркана не цифра ,а някаква буква....След 39г когато отидох за нов талон в кат установиха на канала..като аз го видях преди тях и им казах ,защото се загледах веднъж.когато се опитаха да спрат машенкаот движение.за това ,че са некадърни и една буква да изпишат ,хабих някакви пари и нерви!Не посмяха да кажат ,че ...а си признаха грешката ,но аз платих масрафа на грешката им!

    12:33 11.04.2026

  • 6 Тесла Дизел

    14 3 Отговор
    А така! Я ще са крадени, я боклуци дето там годишен преглед няма да минат. България е сметището на Европа.

    Коментиран от #35

    12:33 11.04.2026

  • 7 Не мисля

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "ОЩЕ ЕДНА ПАТКА":

    Че е виновна жената, а липсата на контрол от институциите - забележи един тренд напоследък.
    - Жени пострадали от “витаминозни” вливания от козметици - сами си били виновни, че ходели там, нищо че няма контрол от институциите
    - Др З. Батмаз, УНГ - фалшив доктор обезобразил колко жени - пак виновни пациентките, а не БЛС
    - Измамени от автодилъри с гореописаната схема - виновен клиентът, че бил “спал”, а не държавата, че не налага контрол

    Защо бе хора?

    12:36 11.04.2026

  • 8 Ония с фордо

    18 0 Отговор
    Няма да е лошо да се въведе английската система за регистрация, дерегистрация и контрол. Имат си дори приложение през което можеш да видиш цялата история на автомобила от брой собственици до минати ГТП и извършвани ремонти .

    12:36 11.04.2026

  • 9 Не е скъпа за марката

    7 4 Отговор
    Порше на 2 години, 29 хил километра за 35 хил лева, купена през 2022г????

    Коментиран от #21, #30

    12:38 11.04.2026

  • 10 Луд Скайуокър

    7 0 Отговор
    Зищи не одрегистрират колата след като не я ползват за да не и плащат данъка ?

    Коментиран от #29

    12:40 11.04.2026

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 0 Отговор
    Ако си с кола на лизинг поне в Германия нямаш големия талон.....
    Въпросът е как КАТ регистрира кола без големия талон?!

    12:40 11.04.2026

  • 12 Хихи

    9 0 Отговор
    2 г. 29000км, не трябва ли да струва 35000евро?

    12:41 11.04.2026

  • 13 гоуст бъстърс

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Башев":

    от сдвр им казали че колата била обсебена...

    Коментиран от #22

    12:42 11.04.2026

  • 14 Забрави да кажеш

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Докога":

    менте народ.
    Щото оттам започва всичко.

    12:44 11.04.2026

  • 15 Най-тъпите полюционери са в БГ

    10 0 Отговор
    "...където по неведоми пътища в КАТ е получила български талон..."

    12:45 11.04.2026

  • 16 Анонимен

    11 0 Отговор
    Без документи няма как да мине номерът, или първия собственик върти схема, или да доказва, че някой е откраднал освен кола И личните му данни, за да се е представил от негово име. Това представителство документи за самоличност не иска ли?
    Та който се разрови, ще намери кой е измамника супер лесно. Въпросът ми е, защо това не се прави нито от нашите полицаи, нито от западните полицаи?

    12:47 11.04.2026

  • 17 Еми така е когато

    7 0 Отговор
    на tиквите наречени неясно защо полицаи са им малки зпалатиоте.
    Трябва да се увеличат с 90%.
    А, и 10% служители в МВР, занимаващи се с дейност по същество (издирване и опазване на обществения ред) а прекалено много, трябва да стане 5% и още пенЦионери за бюра.

    12:48 11.04.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ЩПМ Е ТАКОВА ИМЕТО
    ПОРШЕ ИНТЕР АУТО - ТВА СА ПАК СИКАДЖИИТЕ ОТ ИНТЕР-ГРУП
    .... ТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ДЖАМБАЗЛЪКА - В КРЪВТА ИМЕ

    12:51 11.04.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    12:53 11.04.2026

  • 20 Въпросче

    7 0 Отговор
    Сделката между първия и втория собственик сигурно е минала през нотариус.Нали уж с нотариуси било много сигурно ! Семейството се явява трети собственик и също е цакало на нотариус.Сега нотариуса да плаща.

    12:53 11.04.2026

  • 21 Тоз

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не е скъпа за марката":

    Как го измисли това Порше. В Порше продават ВАГ, а това може и Дачия да е оставена вътре. Но най-вероятно е някой ВАГ. Все пак остава съмнението, че цената е била под пазарна. Те тези винаги малко се правят на наивни, но разбира се това не е държава а кочина.

    12:54 11.04.2026

  • 22 Башев, кандидат

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "гоуст бъстърс":

    Ето, значи е време да бъдат назначени щатни екзорсисти поне в дирекциите, щом има такова противоправно действие, трябва да има и държавна реакция.

    12:56 11.04.2026

  • 23 Нехис

    7 0 Отговор
    В случая виновен е корумпираният служител на КАТ, който е издал нов български талон - това е невъзможно, докато колата е собственост на лизингова компания.
    Вина има и семейството, че не е проверило по-обстойно историята на колата - срещу 30-40 лв се проверява миналото на автомобила, а и никога не е излишно да се отправи запитване към компанията-производител.

    12:56 11.04.2026

  • 24 Ти си

    6 0 Отговор
    Интересно как в медиите нещата се извършат и изрядни и почтени хора от жертви ги изкарват едва ли не виновници а назад по веригата всички са чисти. В края на краищата хората не са закупили автомобила на улицата а от оторизирани фирма с регистрация и лиценз за извършване на дадена дейност и трябва да си поеме отговорността спрямо хората които са и се доверил!
    А ко закупя златоно бижу от златарски магазин и се окаже после че е менте или крадени аз ли съм виновен че съм го закупил като съм се доверил на фирмата или фирмата че не е проверила качеството и произхода на стоката в магазина си ?
    Има нещо гнило в целата система за контрол ... ...

    12:58 11.04.2026

  • 25 Всички

    3 0 Отговор
    Са в схемата . По неведоми пътища се сдобила с български талон . Цялата държава е организирана престъпна група . Никога няма са се оправи защото ако спре гладът ще е голям .

    12:58 11.04.2026

  • 26 Да вметна

    2 3 Отговор
    Още от живково време всичко става по втория начин. А шефовете на мвр и кат се назначават от мафията.

    13:02 11.04.2026

  • 27 Иди си полегни, драги

    2 2 Отговор
    да ти се избистри малко мозъкът.
    Живковото време го няма от кажи-речи 35 години.

    Коментиран от #31

    13:03 11.04.2026

  • 28 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Излиза, че Порше предоставят площи и услуги за престъпления. Аз така го виждам. За подобен гаф Порше трябва да прекрати договорите си да си търси друг представител. Така ганьо ще се научи лак се прави честен бизнес и няма да ползва името на известни марки за прикриване на престъпления

    13:04 11.04.2026

  • 29 Верно си луд

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Луд Скайуокър":

    За дерегистрация трябва да върнеш табелите, а те са иззети от полицията... параграф 22

    Коментиран от #33

    13:07 11.04.2026

  • 31 Тоз

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Иди си полегни, драги":

    Точно живковото време доведе до този резултат в държавата. Безобразията останаха оттогава. Особено в тези непомръднали структури.

    13:08 11.04.2026

  • 32 Васил

    2 0 Отговор
    Поредното доказателство че Кат не си върши работата и няма закони в белите страни отдавна да са им върнали парите с обезщетение.

    13:10 11.04.2026

  • 33 Нехис

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Верно си луд":

    Според закона имаш право да обявиш табелите за откраднати, търсят ги определен срок и като не се намерят, се прави автоматична дерегистрация.
    Дали е приложимо това в случая, е друг въпрос.

    13:10 11.04.2026

  • 34 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    Да ви е...м и демокрацията.

    13:10 11.04.2026

  • 35 Никси

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тесла Дизел":

    За това си има една програма пич и проверяваш дали колата ;
    е крадена
    издирвана
    удряна
    на точните километри ли е
    и пълната сервизна история
    КАЗВА СЕ , КАРСВЕРТИКАЛ и това трябва всеки да го знае преди да си купи автомобил защото после ще е късно либе за китка и баене от сугребе против уроки !!!.

    13:15 11.04.2026

  • 36 Емигрант

    0 1 Отговор
    Има ли новина в тази кочина която да не е свързана с измама, кражба или друго престъпление ? Избрахте си през 2009 г.една мутра от СИК /Борисов, Тиквата/ която превърна ДЪРЖАВАТА В ПРЕСТЪПНИК подмени администрацията с послушници на високи заплати и така ви стъжни живота за десетилетия напред, преизбирахте го няколко пъти и днес още не можете да разберете, че от простотия сами сте си виновни ! На 19.04 пак му гласувайте доверие той има особенно голяма нужда от ИМУНИТЕТ ! Будали !

    13:16 11.04.2026

  • 37 Хаха

    2 0 Отговор
    Ама били посредници, та затова не носели отговорност! По голяма глупост не бях чувал! То по тая логика крадеца няма вина, а дилъра на дрога пъ хептен! Смешници от Порше. Съдете ги до дупка!

    13:17 11.04.2026

