Семейство остана без колата си, оказа се обявена за международно издирване

Продължават сигналите от добросъвестни купувачи, които са останали без колите си, след като полицията ги е конфискувала. Причината е, че автомобилите се оказват обявени за международно издирване, тъй като са лизингови в чужбина, съобщава Нова тв.
По време на регистрацията в КАТ колите не се издирват, затова безпроблемно преминават оттам. След продажбата и спирането на плащането на вноските по лизинга в чужбина, те се обявяват за издирване и така се стига до блокирането им за новите добросъвестни купувачи.
От прокуратурата призовават купувачите да търсят правата си по съдебен път. Само съдът може да се произнесе дали да върнат автомобила им.
Младо семейство казва, че са закупили автомобила си след обява на сайта на оторизиран представител. Преди 4 години Велина Христова и съпругът ѝ са в очакване на третото им дете и решават да купят подходяща за това кола. Попадат на обява на страницата на оторизиран представител и отиват на място.
„Отидохме, за да видим дали колата ще ни върши работа. Мерихме трите столчета, нагласяхме, и решихме да я вземем”, разказва Велина.
„Това беше автомобил втора употреба, на 29 000 километра, около 2-годишен, все още в гаранция, с пълно сервизно обслужване. Надявахме се да можем да го вземем преди третото ни дете”, казва Калоян Капралов.
Плащат 35 000 лева по банков път. Шофират известно време, дори излизат от България. Веднъж обаче камъче се удря в предното стъкло и го спуква.
„За да се отстрани това, отидохме пак в сервиза на оторизирания представител”, разказва семейството.
Ремонтът се забавя и в крайна сметка им съобщават лошата новина.
„Пратихме запитване до официалната марка и ни върнаха, че номерът на рамата на колата е блокиран и колата е обявена за международно издирване. Точно след като си тръгнахме оттам, всички бяхме в шок, включително и самата компания. Те също бяха учудени. След като тръгнахме оттам, получихме обаждане от инспектор на СДВР”, казват потърпевшите.
Още на следващия ден се отзовават на обаждането и в СДВР доброволно предават колата, документите и ключовете. „Не можаха да ни кажат много тогава, разбрахме, че колата се води обсебена”, разказва Велина.
„Това, което разбрахме след писма до институциите, беше, че тя е взета на лизинг от българин в държава в Централна Европа, след това е докарана в България, където по неведоми пътища в КАТ е получила български талон на същото лице, след което е намерила своя път към следващ собственик, който се обажда на представител на марката, който им предлага да я продадат от негово име. Всъщност сделката, която ние сключихме, беше между нас и този втори собственик, юридическо лице”, обяснява Калоян Капралов.
Оторизираният представител, посочен от семейството изпраща писмена позиция:
„Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД е действало единствено като посредник, чиято роля се изчерпва със свързването на продавача на автомобила с потенциални купувачи, без да поема каквито и да било ангажименти или отговорности във връзка със самия автомобил.
Съгласно сключения между „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД и продавача на автомобила договор, дружеството е поело задължение единствено да предостави площ от своя шоурум, на която продавачът да излага автомобила си, както и да информира всеки потенциален купувач за това кой е действителният собственик на автомобила и да го насочи директно към продавача за всякаква допълнителна информация и евентуално сключване на сделка.
В случай, че купувачът и продавачът сключат помежду си договор за покупко-продажба, без каквото и да било участие на „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД и при изрично нареждане от страна на продавача след получаване на продажната цена, дружеството може да извърши единствено фактическото предаване на автомобила на купувача, доколкото автомобилът се намира в неговия шоурум. Други ангажименти или отговорности „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД не е поемало”.
Колата на семейството се намира на паркинг на полицията. От СДВР заявиха за NOVA, че е образувано досъдебно производство за измама, но отказаха детайли от разследването. Най-вероятно става въпрос за фалшифициране на документи, сочат данните до момента.
„По досъдебното производство освен физическо лице има и дружество, което твърди, че е собственик – българско, представител на чуждо дружество, и то твърди, че автомобилът е негов“, каза Николай Николаев от Софийската районна прокуратура.
Семейството е отправило три искания към прокуратурата колата да им бъде върната.
„Нашият апел е граждани, които са в сходна ситуация, да търсят правата си по съдебен ред. Ние не можем да върнем колата. Имах същия казус като прокурор – след като няколко години тази кола не беше потърсена, от добра съвест се обадих на човека, който бездейства, за да го насърча да търси правата си, защото колата ще изгние на паркинга“, обясни Николай Николаев.
Освен че автомобилът изгнива на паркинга, Велина продължава да плаща данък за него.
„Ние купихме и нова кола. Аз не мога да си платя данъка на новата, ако не платя на старата“, обяснява Велина.
1 Башев
12:26 11.04.2026
2 Докога
Няма такава държава - менте дилъри, менте доктори, менте козметици, менте държавници - и на НИКОГО не му пука докато не го засегне лично
12:27 11.04.2026
3 Съветска Прокуратура
До идването на Дечев и Кандов, аз работата на МВР по служба не съм забелязвал. Единствената им дейност бе да пазят олигархията, мафията, контрабандата и да вземат някой лев от корупция и рекет.
12:28 11.04.2026
6 Тесла Дизел
12:33 11.04.2026
7 Не мисля
До коментар #4 от "ОЩЕ ЕДНА ПАТКА":Че е виновна жената, а липсата на контрол от институциите - забележи един тренд напоследък.
- Жени пострадали от “витаминозни” вливания от козметици - сами си били виновни, че ходели там, нищо че няма контрол от институциите
- Др З. Батмаз, УНГ - фалшив доктор обезобразил колко жени - пак виновни пациентките, а не БЛС
- Измамени от автодилъри с гореописаната схема - виновен клиентът, че бил “спал”, а не държавата, че не налага контрол
Защо бе хора?
12:36 11.04.2026
9 Не е скъпа за марката
12:38 11.04.2026
10 Луд Скайуокър
12:40 11.04.2026
11 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Въпросът е как КАТ регистрира кола без големия талон?!
12:40 11.04.2026
13 гоуст бъстърс
До коментар #1 от "Башев":от сдвр им казали че колата била обсебена...
12:42 11.04.2026
14 Забрави да кажеш
До коментар #2 от "Докога":менте народ.
Щото оттам започва всичко.
12:44 11.04.2026
16 Анонимен
Та който се разрови, ще намери кой е измамника супер лесно. Въпросът ми е, защо това не се прави нито от нашите полицаи, нито от западните полицаи?
12:47 11.04.2026
17 Еми така е когато
Трябва да се увеличат с 90%.
А, и 10% служители в МВР, занимаващи се с дейност по същество (издирване и опазване на обществения ред) а прекалено много, трябва да стане 5% и още пенЦионери за бюра.
12:48 11.04.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОРШЕ ИНТЕР АУТО - ТВА СА ПАК СИКАДЖИИТЕ ОТ ИНТЕР-ГРУП
.... ТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ДЖАМБАЗЛЪКА - В КРЪВТА ИМЕ
12:51 11.04.2026
21 Тоз
До коментар #9 от "Не е скъпа за марката":Как го измисли това Порше. В Порше продават ВАГ, а това може и Дачия да е оставена вътре. Но най-вероятно е някой ВАГ. Все пак остава съмнението, че цената е била под пазарна. Те тези винаги малко се правят на наивни, но разбира се това не е държава а кочина.
12:54 11.04.2026
22 Башев, кандидат
До коментар #13 от "гоуст бъстърс":Ето, значи е време да бъдат назначени щатни екзорсисти поне в дирекциите, щом има такова противоправно действие, трябва да има и държавна реакция.
12:56 11.04.2026
23 Нехис
Вина има и семейството, че не е проверило по-обстойно историята на колата - срещу 30-40 лв се проверява миналото на автомобила, а и никога не е излишно да се отправи запитване към компанията-производител.
12:56 11.04.2026
24 Ти си
А ко закупя златоно бижу от златарски магазин и се окаже после че е менте или крадени аз ли съм виновен че съм го закупил като съм се доверил на фирмата или фирмата че не е проверила качеството и произхода на стоката в магазина си ?
Има нещо гнило в целата система за контрол ... ...
12:58 11.04.2026
27 Иди си полегни, драги
Живковото време го няма от кажи-речи 35 години.
13:03 11.04.2026
29 Верно си луд
До коментар #10 от "Луд Скайуокър":За дерегистрация трябва да върнеш табелите, а те са иззети от полицията... параграф 22
13:07 11.04.2026
31 Тоз
До коментар #27 от "Иди си полегни, драги":Точно живковото време доведе до този резултат в държавата. Безобразията останаха оттогава. Особено в тези непомръднали структури.
13:08 11.04.2026
33 Нехис
До коментар #29 от "Верно си луд":Според закона имаш право да обявиш табелите за откраднати, търсят ги определен срок и като не се намерят, се прави автоматична дерегистрация.
Дали е приложимо това в случая, е друг въпрос.
13:10 11.04.2026
35 Никси
До коментар #6 от "Тесла Дизел":За това си има една програма пич и проверяваш дали колата ;
е крадена
издирвана
удряна
на точните километри ли е
и пълната сервизна история
КАЗВА СЕ , КАРСВЕРТИКАЛ и това трябва всеки да го знае преди да си купи автомобил защото после ще е късно либе за китка и баене от сугребе против уроки !!!.
13:15 11.04.2026
