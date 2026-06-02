Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Мартин Димитров: Предлагат ни огромен нов дълг, без план за оптимизиране на разходите и модерна администрация ВИДЕО

Мартин Димитров: Предлагат ни огромен нов дълг, без план за оптимизиране на разходите и модерна администрация ВИДЕО

2 Юни, 2026 13:39 573 15

  • мартин димитров-
  • дълг-
  • бюджетен дефицит-
  • реформи

От ДБ ще подкрепят замразяване на депутатските заплати, ако това бъде предложено като промяна в правилника за работа на Народното събрание.

Мартин Димитров: Предлагат ни огромен нов дълг, без план за оптимизиране на разходите и модерна администрация ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Новият дълг от 3.8 млрд. евро е огромен проблем, особено при липсата на какъвто и да било план за оптимизиране на разходите, модернизация на администрация и овладяване на дефицита. По същият начин действаха ГЕРБ – огромни дългове, без опит за оптимизиране на разходите.“

Това заяви народният представител от „Демократична България“ Мартин Димитров пред журналисти, преди заседанието на бюджетната комисията. Днес комисията разглежда на второ гласуване удължителния бюджет.

Според Димитров предложението за намаляване на партийната субсидия с 1 евро има две цели, като първата е бъде „замазано“ вземането на нов дълг. „Другата цел на е да бъде ударена опозицията, защото тези средства се използват за издържането и функционирането на партиите и за финансирането на избори. Нашето предложение е да има таван на субсидията, т.е. да не може никой да взема обща субсидия над определена сума.“

От ДБ ще подкрепят замразяване на депутатските заплати, ако това бъде предложено като промяна в правилника за работа на Народното събрание.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стрелят

    11 10 Отговор
    на посоки , нищо конструктивно и маса борчове от зад напред ! Без план и аргументи ! Катастрофален хаос с огромни последствия .

    13:41 02.06.2026

  • 2 Този кога ще започне да работи нещо и да

    21 11 Отговор
    Си почисти устата от пяна! Мартин водиш класацията по некадърност

    13:41 02.06.2026

  • 3 хехе

    15 7 Отговор
    отпадналата необходимост отново вие на умряло забравяйки за едни 9 милиарда които Асенка Василева покри незнайно къде.

    13:41 02.06.2026

  • 4 Боташа или ботуша на терора

    6 12 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците като Малтин Петлов от НПО сектата Педрохан!

    13:41 02.06.2026

  • 5 тоя мартинчо

    14 6 Отговор
    ми прилича все повече на обратно момченче с постоянното хленчене и тука и в тиктока

    13:42 02.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този човек

    9 6 Отговор
    Само кипази хубавото име Мартин
    Стига се напъва де

    13:47 02.06.2026

  • 8 Роко

    8 2 Отговор
    3.8 милиарда евро нов дълг. Да ни е честито най - вероятно часта която резидентна няма да открадне ще отиде за увеличение на заплатите на военни и полицай. Кво да се прави някой трябва да пази крадците от народната любов след удара по най - уязвимите в обществото (първи изгоряха пенсионерите, следват майките кой ще следващия още не се знае ясно е че няма да са депутатите).

    13:49 02.06.2026

  • 9 АМИ НАМАЛЕТЕ СИ БРОЙКАТА

    11 2 Отговор
    НАМАЛЕТЕ СИ ЗАПЛАТИТЕ.
    НАМАЛЕТЕ СИ СУБСИДИИТЕ.
    ЗАПОЧНЕТЕ ДА СИ ПЛАЩАТЕ ОСИГУРОВКИТЕ.
    СПРЕТЕ С ПОМОЩИТЕ ЗА УКРИЯ.
    СПРЕТЕ ФАЛШИВИТЕ ТЕЛКОВЕ.
    СПРЕТЕ С ПОМОЩИТЕ НА НЕРАБОТЕЩИ И НЕУЧЕЩИ ЦИГАНИ.
    СЪКРАТЕТЕ 80 % ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА .

    13:55 02.06.2026

  • 10 Заминавай

    6 3 Отговор
    при Дилов да си фъфлите двамата

    13:58 02.06.2026

  • 11 ами

    5 0 Отговор
    ако не го теглят този кредит как ще плащат заплатите на ОПГ МВР и на колегите на Пепи Еврото ?

    14:05 02.06.2026

  • 12 Данъкоплатец

    6 3 Отговор
    Засрамете се, М.Димитров и сие...
    Съсипахте държавата, а търсите вина в тези, които сега я вадят от калта!!!
    Наглост до небесата!
    Вас трябва да ви съдят, а не само да ви намалят заплатите!

    14:05 02.06.2026

  • 13 Геро

    2 0 Отговор
    Мартинчо, Мартинчо, след, като си последната дупка на кавала, свириш най-тънко, както и без да се чуваш, просто надува, колкото можеш! Изпробвано и работи, да знаеш!

    14:15 02.06.2026

  • 14 Тома

    0 0 Отговор
    Ако Радев не съкрати администрацията по образец на ЕС винаги боко тиквата на следващи избори ще има 500-600 000 избиратели

    14:17 02.06.2026

  • 15 питам

    1 0 Отговор
    Тоя тепкалник от какво разбира??? Вечния дУпетат-лапач!

    14:19 02.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове