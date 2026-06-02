Мартин Димитров: Предлагат ни огромен нов дълг, без план за оптимизиране на разходите и модерна администрация ВИДЕО

„Новият дълг от 3.8 млрд. евро е огромен проблем, особено при липсата на какъвто и да било план за оптимизиране на разходите, модернизация на администрация и овладяване на дефицита. По същият начин действаха ГЕРБ – огромни дългове, без опит за оптимизиране на разходите.“

Това заяви народният представител от „Демократична България“ Мартин Димитров пред журналисти, преди заседанието на бюджетната комисията. Днес комисията разглежда на второ гласуване удължителния бюджет.

Според Димитров предложението за намаляване на партийната субсидия с 1 евро има две цели, като първата е бъде „замазано“ вземането на нов дълг. „Другата цел на е да бъде ударена опозицията, защото тези средства се използват за издържането и функционирането на партиите и за финансирането на избори. Нашето предложение е да има таван на субсидията, т.е. да не може никой да взема обща субсидия над определена сума.“

От ДБ ще подкрепят замразяване на депутатските заплати, ако това бъде предложено като промяна в правилника за работа на Народното събрание.