Демерджиев: Няма да ограничим проверките в Баба Алино, издирваме Невзоров

"Ние няма да ограничим проверките на незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, това много ясно трябва да се разбере", заяви пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
По думите му издирването на Невзоров, както и на други лица, свързани със случая, продължава: „Информацията, която проверяваме, е, че не е в България“.
Той присъства на откриването на реновираните сгради на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в града.
По думите на министъра, „Икономическа полиция“ – Варна продължава да разследва и ще разследва, има доста преписки, внесени в прокуратурата.
По отношение на проверките има данни, че не са допускани общинските служители, но в същото време няма данни те да са търсили съдействие през цялото това време от страна на полицията, изтъкна Демерджиев. Сега, когато е получено това съдействие, е извършена проверка на място, констатациите са налице, допълни той. Изцяло, с помощта на останалите служби, изследваме дейността на тези хора в България – искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени и в друга престъпна дейност. Правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме, заяви вътрешният министър.
В петък е разпоредена пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега след случая с т.нар. незаконен град, а резултатите от нея се очакват в рамките на две седмици, съобщи в събота министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод действията на правителството във връзка с изградените постройки в местността Баба Алино край Варна. По думите му, целта е да не се прави разграничение между отделни политически управления, тъй като към момента не е ясен реалният мащаб на установените нарушения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъжеш! Никого не издирваш.
16:28 02.06.2026
2 Само пиар
16:28 02.06.2026
3 Нищо не правите,
16:28 02.06.2026
4 Макс
16:28 02.06.2026
5 Невидимият
16:29 02.06.2026
6 Тома
16:31 02.06.2026
7 Трол
16:31 02.06.2026
8 Али Баба
Най-после има ли кметска заповед за спиране на всякакво строителство в стоте декара горски имот - частна или собственост на държавата в района на варненска община?
16:31 02.06.2026
9 Не се заяждайте
нasрaните zaдници на шопарите и протежетата им.
16:35 02.06.2026
10 Боруна Лом
16:36 02.06.2026
11 Държавата на баламурниците
Коментиран от #12
16:38 02.06.2026
12 Петроханци не бяха ли
До коментар #11 от "Държавата на баламурниците":първо служебни и на подчинение на чорапа?
Коментиран от #15
16:40 02.06.2026
13 Издирвали били
16:40 02.06.2026
14 Питка
16:42 02.06.2026
15 Половината педроханци са на Крадев
До коментар #12 от "Петроханци не бяха ли":ПП-тата начело с Киро и Кокоро ги изобретиха Боташ Крадев и Xерoин Mустафата.
16:44 02.06.2026
16 Докото
16:45 02.06.2026
17 Ако не беше дошъл Радев
Коментиран от #23
16:46 02.06.2026
18 Интересно
Корупцията е някъде по етажите тук. Търсете замесените у нас.
16:47 02.06.2026
19 Крадев
16:47 02.06.2026
20 Интересно
Коментиран от #22
16:48 02.06.2026
21 Какво
Коментиран от #24
16:50 02.06.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Интересно":" За кокошка- няма прошка,
за милиони-няма закони!"
16:50 02.06.2026
23 Бялджип
До коментар #17 от "Ако не беше дошъл Радев":Според мен това е вярно. Истина е, че от "Възраждане" първи казаха за тези бандити, но никой "не ги чу". Правителството на Радев направи възможно сигналът им да се чуе.
Коментиран от #28, #29, #30
16:51 02.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 мучо
17:00 02.06.2026
26 Да де
Вие се подигравате с народа
17:04 02.06.2026
27 Фори
Много просто.Платено е на служителите в общината да си затварят очите. Който им е платил им е казал: "Вие казвайте че не ви пускам , а аз ще се оправям с ченгетата."
И те дори и не са ходили , а казват че не са ги пускали.
17:05 02.06.2026
28 Десо Радева,
До коментар #23 от "Бялджип":Разчекна се да го възхваляваш
17:05 02.06.2026
29 Не ,ма, Десо
До коментар #23 от "Бялджип":Коцев се изплаши и излезна сам да се " бори"
17:07 02.06.2026
30 Десо,
До коментар #23 от "Бялджип":Май си дементна или нас имаш за такива?
Кво става с Петрохан?
Или да се обърнем към американския посланик в София?
Това май е единствения начин, щом всички НПО та стоят и няма обвинения срещу нашите къпини!
17:10 02.06.2026
31 Коцев
17:16 02.06.2026
32 дядото
17:24 02.06.2026
33 Шуменската пантера
17:32 02.06.2026