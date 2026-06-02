Демерджиев: Няма да ограничим проверките в Баба Алино, издирваме Невзоров

2 Юни, 2026 16:20 1 258 33

В петък е разпоредена пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г.

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Ние няма да ограничим проверките на незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, това много ясно трябва да се разбере", заяви пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му издирването на Невзоров, както и на други лица, свързани със случая, продължава: „Информацията, която проверяваме, е, че не е в България“.

Той присъства на откриването на реновираните сгради на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в града.

По думите на министъра, „Икономическа полиция“ – Варна продължава да разследва и ще разследва, има доста преписки, внесени в прокуратурата.

По отношение на проверките има данни, че не са допускани общинските служители, но в същото време няма данни те да са търсили съдействие през цялото това време от страна на полицията, изтъкна Демерджиев. Сега, когато е получено това съдействие, е извършена проверка на място, констатациите са налице, допълни той. Изцяло, с помощта на останалите служби, изследваме дейността на тези хора в България – искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени и в друга престъпна дейност. Правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме, заяви вътрешният министър.

В петък е разпоредена пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега след случая с т.нар. незаконен град, а резултатите от нея се очакват в рамките на две седмици, съобщи в събота министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод действията на правителството във връзка с изградените постройки в местността Баба Алино край Варна. По думите му, целта е да не се прави разграничение между отделни политически управления, тъй като към момента не е ясен реалният мащаб на установените нарушения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Лъжеш! Никого не издирваш.

    15 3 Отговор
    В бюлетина за издирвани лица от МВР Невзоров отсъства.

    16:28 02.06.2026

  • 2 Само пиар

    13 4 Отговор
    Никаква работа не си свършил!

    16:28 02.06.2026

  • 3 Нищо не правите,

    13 3 Отговор
    само приказки и обещания. Резултати няяяма...

    16:28 02.06.2026

  • 4 Макс

    16 1 Отговор
    Какви проверки са необходими за нещо , което е незаконно ? Събаряйте колибите ! Нека всеки знае , че в България има закони , които никоя власт няма да прескочи .

    16:28 02.06.2026

  • 5 Невидимият

    18 0 Отговор
    Невзоров ,хайде стига хуморестки!!!°° Никой не го търси защото ще излязат нелицеприятни истини. Помним как излязоха Братя Галеви, Таки, Черепа, Цветан Василев, Паскал, Г-н Брендо, Къро, и много.др.

    16:29 02.06.2026

  • 6 Тома

    19 0 Отговор
    А какво стана с незаконното строителство на Елените.Там събориха ли хотела построен в коритото на реката или всичко е пунтамара

    16:31 02.06.2026

  • 7 Трол

    15 0 Отговор
    Нашата полиция първо ги пуска, а после започва да ги търси. Така се поддържа интрига и съспенс.

    16:31 02.06.2026

  • 8 Али Баба

    11 0 Отговор
    Баба Алино или пещерата на Али Баба е бизнес проект на невидимия невзоров и сие.
    Най-после има ли кметска заповед за спиране на всякакво строителство в стоте декара горски имот - частна или собственост на държавата в района на варненска община?

    16:31 02.06.2026

  • 9 Не се заяждайте

    12 1 Отговор
    с Навзоров ,че ще лъснат
    нasрaните zaдници на шопарите и протежетата им.

    16:35 02.06.2026

  • 10 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ТИ ХУБАВО ИЗДИРВАШ невЗОРОВ, АМА ДА НЕ ТЕ БИЕ ,,ЧУКЧУК,,?А ЗОРОВ КОГА ЩЕ ГО ДИРИМЕ?

    16:36 02.06.2026

  • 11 Държавата на баламурниците

    12 4 Отговор
    Кметчето от Варна трябва вече да е в затвора но шарлатаните го спасяват Няма издънка където да не са замесени То не беше Петрохан митници пудели и т н

    Коментиран от #12

    16:38 02.06.2026

  • 12 Петроханци не бяха ли

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Държавата на баламурниците":

    първо служебни и на подчинение на чорапа?

    Коментиран от #15

    16:40 02.06.2026

  • 13 Издирвали били

    8 1 Отговор
    Игла в купа сено !

    16:40 02.06.2026

  • 14 Питка

    6 2 Отговор
    типова си мушмурок. Копейките казаха, че са уведомили с доклад всички институции, вкл президентската. Явно копринките са вад тия неща. Вие сте виновни, безхаберници

    16:42 02.06.2026

  • 15 Половината педроханци са на Крадев

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Петроханци не бяха ли":

    ПП-тата начело с Киро и Кокоро ги изобретиха Боташ Крадев и Xерoин Mустафата.

    16:44 02.06.2026

  • 16 Докото

    6 1 Отговор
    се занимавате с глупости и дуднете за "петроханци", радките ще ви уважават, както им скимне

    16:45 02.06.2026

  • 17 Ако не беше дошъл Радев

    6 5 Отговор
    Никога нямаше да се чуе за това престъпление

    Коментиран от #23

    16:46 02.06.2026

  • 18 Интересно

    12 0 Отговор
    Не хвърляйте прах в очите на хората с издирването на Невзоров.
    Корупцията е някъде по етажите тук. Търсете замесените у нас.

    16:47 02.06.2026

  • 19 Крадев

    2 1 Отговор
    и той ли е шарратанин и петроханец, тъпанари?

    16:47 02.06.2026

  • 20 Интересно

    7 1 Отговор
    Една незаконно усвоена тераса те карат да я събориш на момента. Този вдигнал цял град и не могат да го заставят за нищо.

    Коментиран от #22

    16:48 02.06.2026

  • 21 Какво

    3 1 Отговор
    е направил Крадев "да се чуе за това престъпление", което може би самият той толерира? Балъци

    Коментиран от #24

    16:50 02.06.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Интересно":

    " За кокошка- няма прошка,
    за милиони-няма закони!"

    16:50 02.06.2026

  • 23 Бялджип

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ако не беше дошъл Радев":

    Според мен това е вярно. Истина е, че от "Възраждане" първи казаха за тези бандити, но никой "не ги чу". Правителството на Радев направи възможно сигналът им да се чуе.

    Коментиран от #28, #29, #30

    16:51 02.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 мучо

    2 0 Отговор
    разследване докрай и присъди

    17:00 02.06.2026

  • 26 Да де

    4 1 Отговор
    И Коцев на свобода..
    Вие се подигравате с народа

    17:04 02.06.2026

  • 27 Фори

    3 1 Отговор
    По отношение на проверките има данни, че не са допускани общинските служители, но в същото време няма данни те да са търсили съдействие през цялото това време от страна на полицията

    Много просто.Платено е на служителите в общината да си затварят очите. Който им е платил им е казал: "Вие казвайте че не ви пускам , а аз ще се оправям с ченгетата."
    И те дори и не са ходили , а казват че не са ги пускали.

    17:05 02.06.2026

  • 28 Десо Радева,

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бялджип":

    Разчекна се да го възхваляваш

    17:05 02.06.2026

  • 29 Не ,ма, Десо

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Бялджип":

    Коцев се изплаши и излезна сам да се " бори"

    17:07 02.06.2026

  • 30 Десо,

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Бялджип":

    Май си дементна или нас имаш за такива?

    Кво става с Петрохан?

    Или да се обърнем към американския посланик в София?

    Това май е единствения начин, щом всички НПО та стоят и няма обвинения срещу нашите къпини!

    17:10 02.06.2026

  • 31 Коцев

    2 1 Отговор
    ако беше за затвора, досега да са го затворили. Нямаше да се спихне схемата за показания на таен свидетел, както и схемата за неизвестен депутат. Явно други шмекери са за затвора

    17:16 02.06.2026

  • 32 дядото

    2 0 Отговор
    това добре,но колкото повече време минава,толкова по-мижав ще е резултата.държавата трябва да разполага с ресурс за бързо и ефективно разследване, съдейки по заплатите на контролните органи

    17:24 02.06.2026

  • 33 Шуменската пантера

    0 0 Отговор
    Какво го търсите тоя Невзоров, ясно е че няма да го намерите. Подпукайте всички кметюи общинари, администратори, нотариуси, архитекти, адвокати, милиционери, банкери и други далавераджии в схемата. Или ви е страх, че поне едно 50 парцала ще излезе, че са за бай Ставри? Настрана от това, обаче има си логика като се замисли чуек. По Боково време се издирваше Шуменската пантера и прокурорския син, сега други херои се издирват

    17:32 02.06.2026

