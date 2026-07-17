Протестиращите студенти в НАТФИЗ: Двете министерства ни оставиха сами да се справяме с кризата

Протестиращите студенти в НАТФИЗ разпространиха декларация във връзка с проведената на 15 юли 2026 г. среща в Студентски дом между тях и ръководството на Академия.
"На нея ясно заявихме - пред всички медии, пред Министерство на културата, пред Министерство на образованието и науката, и пред Национално представителство на студентските съвети, че очакваме незабавна оставка на ректора проф. Мирослав Дачев. Освен че оставка нямаше, събитията предприеха следния развой", съобщиха протестиращите и обясниха:
И двете министерства ни оставиха сами да се справяме с кризата. Министерство на културата се оттегли от процеса по възстановяване на диалога, научихме от позиция до БТА. МОН не изпълни искането ни за незабавна декласификация на доклада, уличаващ ректора в лъжи и нарушения, както и заблуди обществото с резултатите от срещата в изявлението си.
Трите национални телевизии не отразиха обективно срещата. Очевидно е тенденциозното отразяване, в остър контраст с отразяванията от множество онлайн медии.
На срещата бяха пратени провокатори. Въпреки присъствието на толкова институции, бяхме оставени сами да ги изгоним преди да започне срещата. Информация и снимки за тях вече са публикувани онлайн и скоро ще бъдат идентифицирани.
С оглед на горе-изложеното, считаме че въпреки декларираните през последните седмици призиви за „диалог“ от институциите, те не вярват в нашата кауза и не искат да поемат своята отговорност. С тази декларация отправяме предупреждение към всички отговорни институции.
Ако проф. Мирослав Дачев не си подаде незабавно оставката като ректор на НАТФИЗ, следва:
Разширяване на протестите и превръщането им в национално движение.
Продължаване окупацията на НАТФИЗ, разширяване на сатиричната поредица „Кинопреглед“ към дейността на други държавни институции, и достигане 5 млн. гледания.
Акции в рамките на закона, целящи разширяване на обществената подкрепа, и утвърждаване на протестните движения.
Мащабен отзвук в европейски медии.
До момента разбиране за кризисната ситуация в НАТФИЗ и подкрепа към исканията ни са изразили: "Кинематограф", "Съюз на българските дейци", "Българска национална филмотека", "Национален филмов център".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радой Ралин
09:22 17.07.2026
2 честен ционист
09:22 17.07.2026
3 сбруя
09:24 17.07.2026
4 Каква криза
Хищници
Скачат като скакалци на готово
Да идат да копаят окопи да видят зор и истинска работа
То всеки знае със стипендия и мързел да лае
09:25 17.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Едно време идваха да им носят луканки и пържоли, докато СТАЧКУВАХА пред СУ❗
20 отвън с плакати -ГЛАДНА СТАЧКА,
200 вътре набиват "филии с мас"-
после една група сменя онези отвън и
ПЕТ ЧАСА ГЛАДУВА на жълтите павета ❗
Коментиран от #7
09:26 17.07.2026
6 Овчар
09:27 17.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ДрайвингПлежър
да не говорим, че идея нямам младите льохмани за кво протестират освен че е модно и то баш пък бъдещите халтуристи
09:30 17.07.2026
9 Трол
09:31 17.07.2026
10 Не ме интересуват тез
09:49 17.07.2026
11 Олигофрендчетата на Шорош
09:53 17.07.2026
12 Милчо Лаков
Коментиран от #14
10:03 17.07.2026
13 Леле
10:15 17.07.2026
14 Явно не знаеш колко хиляди
До коментар #12 от "Милчо Лаков":чужди антибългарски НПО-та работят в тая територия.
10:15 17.07.2026
15 тепърва започва интересното
10:25 17.07.2026
16 500 милиона на ден за Боташ
10:34 17.07.2026
17 Гого Мого
10:34 17.07.2026
18 Що така ве,
10:39 17.07.2026