Протестиращите студенти в НАТФИЗ: Двете министерства ни оставиха сами да се справяме с кризата

Протестиращите студенти в НАТФИЗ разпространиха декларация във връзка с проведената на 15 юли 2026 г. среща в Студентски дом между тях и ръководството на Академия.

"На нея ясно заявихме - пред всички медии, пред Министерство на културата, пред Министерство на образованието и науката, и пред Национално представителство на студентските съвети, че очакваме незабавна оставка на ректора проф. Мирослав Дачев. Освен че оставка нямаше, събитията предприеха следния развой", съобщиха протестиращите и обясниха:

И двете министерства ни оставиха сами да се справяме с кризата. Министерство на културата се оттегли от процеса по възстановяване на диалога, научихме от позиция до БТА. МОН не изпълни искането ни за незабавна декласификация на доклада, уличаващ ректора в лъжи и нарушения, както и заблуди обществото с резултатите от срещата в изявлението си.

Трите национални телевизии не отразиха обективно срещата. Очевидно е тенденциозното отразяване, в остър контраст с отразяванията от множество онлайн медии.

На срещата бяха пратени провокатори. Въпреки присъствието на толкова институции, бяхме оставени сами да ги изгоним преди да започне срещата. Информация и снимки за тях вече са публикувани онлайн и скоро ще бъдат идентифицирани.

С оглед на горе-изложеното, считаме че въпреки декларираните през последните седмици призиви за „диалог“ от институциите, те не вярват в нашата кауза и не искат да поемат своята отговорност. С тази декларация отправяме предупреждение към всички отговорни институции.

Ако проф. Мирослав Дачев не си подаде незабавно оставката като ректор на НАТФИЗ, следва:

Разширяване на протестите и превръщането им в национално движение.

Продължаване окупацията на НАТФИЗ, разширяване на сатиричната поредица „Кинопреглед“ към дейността на други държавни институции, и достигане 5 млн. гледания.

Акции в рамките на закона, целящи разширяване на обществената подкрепа, и утвърждаване на протестните движения.

Мащабен отзвук в европейски медии.

До момента разбиране за кризисната ситуация в НАТФИЗ и подкрепа към исканията ни са изразили: "Кинематограф", "Съюз на българските дейци", "Българска национална филмотека", "Национален филмов център".