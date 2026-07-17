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Протестиращите студенти в НАТФИЗ: Двете министерства ни оставиха сами да се справяме с кризата

Протестиращите студенти в НАТФИЗ: Двете министерства ни оставиха сами да се справяме с кризата

17 Юли, 2026 09:19 750 18

  • студенти-
  • натфиз-
  • мон-
  • проф. мирослав дачев

На срещата са били изпратени провокатори

Протестиращите студенти в НАТФИЗ: Двете министерства ни оставиха сами да се справяме с кризата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протестиращите студенти в НАТФИЗ разпространиха декларация във връзка с проведената на 15 юли 2026 г. среща в Студентски дом между тях и ръководството на Академия.

"На нея ясно заявихме - пред всички медии, пред Министерство на културата, пред Министерство на образованието и науката, и пред Национално представителство на студентските съвети, че очакваме незабавна оставка на ректора проф. Мирослав Дачев. Освен че оставка нямаше, събитията предприеха следния развой", съобщиха протестиращите и обясниха:

И двете министерства ни оставиха сами да се справяме с кризата. Министерство на културата се оттегли от процеса по възстановяване на диалога, научихме от позиция до БТА. МОН не изпълни искането ни за незабавна декласификация на доклада, уличаващ ректора в лъжи и нарушения, както и заблуди обществото с резултатите от срещата в изявлението си.

Трите национални телевизии не отразиха обективно срещата. Очевидно е тенденциозното отразяване, в остър контраст с отразяванията от множество онлайн медии.

На срещата бяха пратени провокатори. Въпреки присъствието на толкова институции, бяхме оставени сами да ги изгоним преди да започне срещата. Информация и снимки за тях вече са публикувани онлайн и скоро ще бъдат идентифицирани.

С оглед на горе-изложеното, считаме че въпреки декларираните през последните седмици призиви за „диалог“ от институциите, те не вярват в нашата кауза и не искат да поемат своята отговорност. С тази декларация отправяме предупреждение към всички отговорни институции.

Ако проф. Мирослав Дачев не си подаде незабавно оставката като ректор на НАТФИЗ, следва:

Разширяване на протестите и превръщането им в национално движение.

Продължаване окупацията на НАТФИЗ, разширяване на сатиричната поредица „Кинопреглед“ към дейността на други държавни институции, и достигане 5 млн. гледания.

Акции в рамките на закона, целящи разширяване на обществената подкрепа, и утвърждаване на протестните движения.

Мащабен отзвук в европейски медии.

До момента разбиране за кризисната ситуация в НАТФИЗ и подкрепа към исканията ни са изразили: "Кинематограф", "Съюз на българските дейци", "Българска национална филмотека", "Национален филмов център".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радой Ралин

    8 6 Отговор
    Не ме е страх от министъра на културата а от културата на министъра.

    09:22 17.07.2026

  • 2 честен ционист

    7 8 Отговор
    Пацаните са сложили червените шалчета да умилят мистър Кеш, да отпусне някое евро..

    09:22 17.07.2026

  • 3 сбруя

    7 2 Отговор
    Министерствата си гледат себе си. Нищо необичайно в България "демократичната".Човешкият живот не ги интересува. Определено.

    09:24 17.07.2026

  • 4 Каква криза

    16 1 Отговор
    Не става ясно какво искат освен дипломи и самостоятелно да печелят в мъглата на неуточнени правила
    Хищници
    Скачат като скакалци на готово
    Да идат да копаят окопи да видят зор и истинска работа
    То всеки знае със стипендия и мързел да лае

    09:25 17.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    Ами вече не сте нужни на ДЕМОКРАДЦИЯТА❗
    Едно време идваха да им носят луканки и пържоли, докато СТАЧКУВАХА пред СУ❗
    20 отвън с плакати -ГЛАДНА СТАЧКА,
    200 вътре набиват "филии с мас"-
    после една група сменя онези отвън и
    ПЕТ ЧАСА ГЛАДУВА на жълтите павета ❗

    Коментиран от #7

    09:26 17.07.2026

  • 6 Овчар

    5 3 Отговор
    Опростачените студенти даже не знаят за какво да протестират ..! Тук определено сока не си струва изстискването ама хич..! Абе поне вземете пример бе хора ..! Искайте да сте студенти като студентите в Швейцария , вие също сте хора като тях , те не са извън земни...! Един референдум и превръщането на власта в администрация и изпълнители .,,! Ето тук вече сока ще си струва изстискването , останалото е илюзия в която вярват само глупаците..!

    09:27 17.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    Не че нещо... ама по закон ВУЗовете имат самоуправление - какво точно да направят министерствата?
    да не говорим, че идея нямам младите льохмани за кво протестират освен че е модно и то баш пък бъдещите халтуристи

    09:30 17.07.2026

  • 9 Трол

    6 0 Отговор
    Тези студенти изглеждат напълно готови да вдигнат общонародна революция, ако не им се плати тока.

    09:31 17.07.2026

  • 10 Не ме интересуват тез

    8 0 Отговор
    ПОТФИЗ е люпилна на кадри на Шорош.

    09:49 17.07.2026

  • 11 Олигофрендчетата на Шорош

    6 1 Отговор
    пионерското движение ли се тръшкат да възраждат, че са се барнали с червени връзки? 😂😂

    09:53 17.07.2026

  • 12 Милчо Лаков

    10 0 Отговор
    Четох,че ВИТИЗ вади по стотина студенти на година.Интересно ми е,къде си намират участия тези кандидати за славата.Струва ми се,че института е по-скоро хранилка за преподавателите,както и всички !!52!!университета в България.

    Коментиран от #14

    10:03 17.07.2026

  • 13 Леле

    7 2 Отговор
    Актьорчетата ни правят безплатен спектакъл. За какво искат да свалят ректора и кой ги подкокоросва не е ясно. Трябва им поле за изява през лятото,но вместо да се хванат да изкарат някое Евро по морето, седнали стачки да правят и чакат МОН или МК да ги подкрепи. Кауза пердута.

    10:15 17.07.2026

  • 14 Явно не знаеш колко хиляди

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Милчо Лаков":

    чужди антибългарски НПО-та работят в тая територия.

    10:15 17.07.2026

  • 15 тепърва започва интересното

    2 0 Отговор
    Свежичко а?

    10:25 17.07.2026

  • 16 500 милиона на ден за Боташ

    2 2 Отговор
    пАри нема!

    10:34 17.07.2026

  • 17 Гого Мого

    2 1 Отговор
    Защо държавата издържа актьори с данъците на хора работещи нещо дето има стойност. С какво тия допринасят за държавата освен, че се правят на много артистични и възвишени. В САЩ не съм чувал държавата да издържа артисти, даже си плащат да учат актьорско майсторство. У нас все още сме социализъм до болка. НАТФИЗ да му бъдат спряни държавните пари а тия студенти да си плащат.

    10:34 17.07.2026

  • 18 Що така ве,

    2 0 Отговор
    вече няма дрога ли?!

    10:39 17.07.2026

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