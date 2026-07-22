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МОН: Подкрепата за българските неделни училища зад граница е национален приоритет

МОН: Подкрепата за българските неделни училища зад граница е национален приоритет

22 Юли, 2026 15:36 521 9

  • мон-
  • неделни училища-
  • проф. сеня терзиева-желязкова

В системата има приемственост и ще продължим да надграждаме, за да имаме траен резултат в тази толкова важна политика на страната ни, подчерта проф.  Желязкова

МОН: Подкрепата за българските неделни училища зад граница е национален приоритет - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българските неделни училища са една от най-успешните политики за работа с българската диаспора и подкрепата за тях ще продължава и ще търсим всички механизми да я развиваме и надграждаме. Това каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова при откриването на 19-та годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която започна в СУ „Св. Кл. Охридски“. По думите ѝ в момента близо 40 000 ученици в 401 училища в десетки държави на шест континента учат български език, история и география. За обучението на децата са осигурени 8,6 млн. евро държавно финансиране за тази учебна година.

„В системата на образованието и науката има приемственост и ще продължим да надграждаме, за да имаме траен резултат в тази толкова важна политика на страната ни“, подчерта проф. Желязкова. Тя допълни, че министерството ще работи за създаване на нови учебни програми по български език и нови образователни ресурси. Ще се разширяват възможностите за електронно обучение, което позволява достъп до българско образование и за деца, живеещи далеч от неделно училище. Развиват се програмите за квалификация на учителите, насърчава се обменът на добри практики между училищата по света.

От името на министър проф. Георги Вълчев тя заяви, че българската система на образованието е отворена за учениците от неделните училища. „Ще направим всичко възможно младите българи в чужбина да се възползват от качеството на висшето образование в нашите университети“, каза тя.

По време на форума, ръководен от новия председател на УС на АБУЧ Зорница Гоган, бе посочено, че сертифицирането на знанията по български език открива реални образователни перспективи пред младите хора. Сертификатите по български език се признават и по програмата „Печат за двуезичност“ в редица американски щати. Това повишава авторитета на българския език и създава нови възможности за младите хора, включително да се завърнат да учат в висше образование в българските университети.

По време на конференцията бе отбелязано, че с най-дългогодишната програма „Роден език и култура зад граница“ се подкрепят училищата и учителите в чужбина за опознаване и съхраняване на българските културни традиции – музика, танци. Включването в НП „Неразказаните истории на българите“ помага за изграждане на историческа памет чрез съвместни проекти на училища от страната и чужбина. С програмата „България – образователни маршрути“ учениците посещават България и изграждат лична връзка с нашата държава.

Сред гостите на конференцията бяха още секретарят на президента по култура, образование и връзки с българите зад граница Милена Димитрова, зам.-председателят на парламентарната комисия по образованието и науката Красимир Вълчев, ректорът на Софийския университет проф. Елиза Стефанова, директорът на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, директорът на БНТ Милена Милотинова, директорът на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН д-р Наталия Михалевска, експерти, университетски преподаватели, дипломати, издатели и др.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас

    1 0 Отговор
    Тази откога започна да разбира и от българските неделни училища..... смях.

    15:49 22.07.2026

  • 2 Без име

    5 0 Отговор
    Нали са много добре там, нали са големи патриоти? Защо ние трябва да издържаме тези училища? Те издържат с данъците си чужди държави, а ние с ще им поддържаме българските училища, че сме цъфнали и вързали.

    15:56 22.07.2026

  • 3 Атина Паднала

    2 0 Отговор
    Тия па Чаври сега се сетиха че има неделни училища в чужбина.

    15:58 22.07.2026

  • 4 ОСМАН

    0 3 Отговор
    Българската държава от години и настоящем без компромиси и жалост и жестокост продължава да асимилира близо милйона Българските граждани от Турски произход като ги пренуждават да учат майчиният си език по ИЗБИРАЕМАТА програма за ЧУЖДИ ЕЗИЦИ.
    Ако днешните млади не знаят достатъчно международният език АНГЛИЙСКИ са безработни.
    Другите чужди езици са с по малко превилегии.

    Българската държава иска от Македонската държава да се впише в конституцията за равноправни Македонски граждани с Българско самосъзнание и така в Македония да има два различни национални езици.

    Не е ли крайно време Българската държава да позволи на близо един милйона Български граждани от Турски произход децата им да изучават майчиният си език в ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА учебна програма а не в ИЗБИРАТЕЛНАТА за чужди езици.
    Тези деца спидера ДЪРЖАВАТА са ЧУЖДИ а не Български граждани.
    Време тази историческа ГРЕШКА да се поправи от Българското правителство.

    Коментиран от #6

    16:01 22.07.2026

  • 5 Даскалица

    4 0 Отговор
    Оправиха тука образованието, сега училищата в чужбина били приоритет.

    16:03 22.07.2026

  • 6 Без име

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ОСМАН":

    Ами Турция да ви финансира неделни училища.

    16:08 22.07.2026

  • 7 Освен Килийни Училища !

    1 0 Отговор
    Друго Май !

    Не можете !

    Да Ръководите !

    16:18 22.07.2026

  • 8 Луд с картечница

    1 0 Отговор
    В Берлин въОбще го няма, а за Църквата да не гонорим. И за из/ак/лите се по горе не плачете на чужди гробища.

    16:19 22.07.2026

  • 9 В България !

    1 0 Отговор
    Науката Е !

    Нещо !

    Което се Намира !

    В Чуждия Двор !

    16:20 22.07.2026

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