Сформираха постоянните парламентарни комисии

Конституираха постоянните комисии в 52-рото Народно събрание (НС).

На 28 май, с приемането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), депутатите решиха да има 24 вместо 25 постоянни комисии, като бяха определени и техните наименования.

Комисията по бюджет и финанси се състои от 24 народни представители, от които 13 от ПГ на „Прогресивна България“, 4 от ПГ на ГЕРБ-СДС, 2 от ПГ на „Движение за права и свободи“ (ДПС), 2 от ПГ на „Демократична България“, 2 от ПГ на „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от ПГ на „Възраждане“. Председател на Комисията по бюджет и финанси е Константин Проданов от ПГ на „Прогресивна България“. За заместник-председатели бяха избрани Светла Коджабашева от „Прогресивна България“ и Асен Василев от ПГ на ПП.

Комисията по правни въпроси се състои от 24 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. За председател на Комисията по правни въпроси бе избрана Янка Тянкова от ПБ, а Олга Борисова от ПБ, Хамид Хамид от ДПС и Надежда Йорданова от ДБ са заместник-председатели.

Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия включва 24 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Стефан Белчев от ПБ, зам.-председатели са Катя Стайкова от ПБ, Александър Иванов от ГЕРБ-СДС и Мартин Димитров от ДБ.

Комисията по енергетика се състои от 24 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Румяна Петрова от ПБ, а заместник-председатели са Стефан Цанков от ПБ, Жечо Станков от ГЕРБ-СДС и Радослав Рибарски от ПП.

Комисията по културата и медии се състои от 23-ма народни представители, от които 13 – от „Прогресивна България“, четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от ДПС, „Демократична България“, по един – от „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Антон Кутев от „Прогресивна България“ беше избран за председател.

Комисията по въпросите на младежта и спорта се състои от 23-ма народни представители, от които 13 – от „Прогресивна България“, четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от „Движение за права и свободи – ДПС", двама – от „Демократична България“, един – от „Продължаваме Промяната“, и един – от „Възраждане“. Председател е Петър Стойчев от „Прогресивна България“ (ПБ).

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се състои от 24 депутати, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. Мартин Жлябинков от ПБ е председател, зам.-председатели са Георги Чакъров от ПБ, Николай Нанков от ГЕРБ-СДС и Коста Стоянов от „Възраждане“.

Комисията по външна политика включва 19 членове, от които 10 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Петър Витанов от ПБ, като негови заместници са Слави Василев от ПБ, Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС и Ивайло Шотев от ПП.

Комисията по земеделието, храните и горите се състои от 23 народни представители, от които 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ - СДС, двама от „Движение за права и свободи – ДПС", двама от „Демократична България“ (ДБ), един от „Продължаваме Промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“. Явор Гечев от "Прогресивна България" (ПБ) бе избран за председател.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се състои от 19 членове, от които 10 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Галин Дурев от ПБ, зам.-председатели са Емине Фикри Гюлестан от ПБ, Евгени Дянков от ГЕРБ-СДС и Богдан Богданов от ПП.

Комисията по труда, демографската и социалната политика се състои от 24 народни представители - 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ-СДС, двама от ДПС, двама от „Демократична България“ (ДБ), двама от „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“. Оглави я Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“.

Комисията по отбрана включва 19 народни представители, от които 10 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Иван Лалов, зам.-председатели са Цветомир Цветанов от ПБ, Ивайло Мирчев от ДБ и Ивелин Първанов от „Възраждане“.