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Сформираха постоянните парламентарни комисии

Сформираха постоянните парламентарни комисии

4 Юни, 2026 15:41 429 8

  • постоянни комисии-
  • нс

На 28 май, с приемането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), депутатите решиха да има 24 вместо 25 постоянни комисии, като бяха определени и техните наименования

Сформираха постоянните парламентарни комисии - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституираха постоянните комисии в 52-рото Народно събрание (НС).

На 28 май, с приемането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), депутатите решиха да има 24 вместо 25 постоянни комисии, като бяха определени и техните наименования.

Комисията по бюджет и финанси се състои от 24 народни представители, от които 13 от ПГ на „Прогресивна България“, 4 от ПГ на ГЕРБ-СДС, 2 от ПГ на „Движение за права и свободи“ (ДПС), 2 от ПГ на „Демократична България“, 2 от ПГ на „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от ПГ на „Възраждане“. Председател на Комисията по бюджет и финанси е Константин Проданов от ПГ на „Прогресивна България“. За заместник-председатели бяха избрани Светла Коджабашева от „Прогресивна България“ и Асен Василев от ПГ на ПП.

Комисията по правни въпроси се състои от 24 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. За председател на Комисията по правни въпроси бе избрана Янка Тянкова от ПБ, а Олга Борисова от ПБ, Хамид Хамид от ДПС и Надежда Йорданова от ДБ са заместник-председатели.

Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия включва 24 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Стефан Белчев от ПБ, зам.-председатели са Катя Стайкова от ПБ, Александър Иванов от ГЕРБ-СДС и Мартин Димитров от ДБ.

Комисията по енергетика се състои от 24 народни представители, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Румяна Петрова от ПБ, а заместник-председатели са Стефан Цанков от ПБ, Жечо Станков от ГЕРБ-СДС и Радослав Рибарски от ПП.

Комисията по културата и медии се състои от 23-ма народни представители, от които 13 – от „Прогресивна България“, четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от ДПС, „Демократична България“, по един – от „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Антон Кутев от „Прогресивна България“ беше избран за председател.

Комисията по въпросите на младежта и спорта се състои от 23-ма народни представители, от които 13 – от „Прогресивна България“, четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от „Движение за права и свободи – ДПС", двама – от „Демократична България“, един – от „Продължаваме Промяната“, и един – от „Възраждане“. Председател е Петър Стойчев от „Прогресивна България“ (ПБ).

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се състои от 24 депутати, от които 13 от ПБ, 4 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, 2 от ПП и един от „Възраждане“. Мартин Жлябинков от ПБ е председател, зам.-председатели са Георги Чакъров от ПБ, Николай Нанков от ГЕРБ-СДС и Коста Стоянов от „Възраждане“.

Комисията по външна политика включва 19 членове, от които 10 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Петър Витанов от ПБ, като негови заместници са Слави Василев от ПБ, Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС и Ивайло Шотев от ПП.

Комисията по земеделието, храните и горите се състои от 23 народни представители, от които 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ - СДС, двама от „Движение за права и свободи – ДПС", двама от „Демократична България“ (ДБ), един от „Продължаваме Промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“. Явор Гечев от "Прогресивна България" (ПБ) бе избран за председател.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се състои от 19 членове, от които 10 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Галин Дурев от ПБ, зам.-председатели са Емине Фикри Гюлестан от ПБ, Евгени Дянков от ГЕРБ-СДС и Богдан Богданов от ПП.

Комисията по труда, демографската и социалната политика се състои от 24 народни представители - 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ-СДС, двама от ДПС, двама от „Демократична България“ (ДБ), двама от „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“. Оглави я Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“.

Комисията по отбрана включва 19 народни представители, от които 10 от ПБ, 3 от ГЕРБ-СДС, 2 от ДПС, 2 от ДБ, един от ПП и един от „Възраждане“. Председател е Иван Лалов, зам.-председатели са Цветомир Цветанов от ПБ, Ивайло Мирчев от ДБ и Ивелин Първанов от „Възраждане“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    0 0 Отговор
    че се бях притиснил !

    15:43 04.06.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Абсолютен Комунизъм

    15:44 04.06.2026

  • 3 замразявай заплатите Радев

    2 0 Отговор
    За какво са тия комисии при еднопартийно управление?

    15:45 04.06.2026

  • 4 волан

    0 0 Отговор
    Навън времето гърми и трещи,излива се шуртящ дъжд.

    15:52 04.06.2026

  • 5 оценка

    1 0 Отговор
    Комисиите са за това,участващите в тях да си вдигат процентите на заплатите в хиляди евраци.А останалите, работещи българи и пенсионерите да си броят монетките.

    15:55 04.06.2026

  • 6 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    Някога народните представители ходеха на работа в НС само когато имаше сесия. Иначе си работеха по техните си специалности на друго място. Сега какво е това чудо? Безброй временни комисии и нормални комисии. И всичките са с доволни добавки към заплатите. И после защо хората не ги обичат?

    15:58 04.06.2026

  • 7 АМАН ОТ ПРОСТОТИИТЕ ВИ!

    1 0 Отговор
    Я СВЪРШЕТЕ НЕЩО СМИСЛЕНО.
    НАПРИМЕР,НАМАЛЕТЕ СИ БРОЙКАТА ОТ 240 НА 40.
    НАМАЛЕТЕ СИ ЗАПЛАТИТЕ .
    ЗАПОЧНЕТЕ ДА СИ ПЛАЩАТЕ ОСИГУРОВКИТЕ...И Т.Н.

    Коментиран от #8

    16:00 04.06.2026

  • 8 Оооо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "АМАН ОТ ПРОСТОТИИТЕ ВИ!":

    В Турция при 90 милиона население имат 500 депутати, а ние при 6 милиона население имаме 240 депутати. Какво да говорим?

    16:05 04.06.2026

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