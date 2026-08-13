13 август 1912 г. Български боен самолет прелита над София

На 13 август 1912 г. се повежда първият полет на български военен самолет над София. Симеон Петров става първият български пилот, който лети с аероплан българска собственост.
През 1912 г. след конкурс поручик Петров заедно с Христо Топракчиев и Никифор Богданов са изпратени в школата за обучение на пилоти на Луи Блерио в Етамп край Париж. Потеглят с влак на 9 април. По време на обучението си Петров предлага и придружен от Луи Блерио осъществява първия нощен полет в историята на Франция.
При един от последните си полети над летище Етамп Петров се издига на височина от 1400 м, когато двигателят на самолета му „Блерио XI” се поврежда и спира да работи. Впоследствие Петров заедно с Топракчиев разработват методика за приземяване на самолети със спрял двигател, която е приета в програмата за обучение на пилоти в школата на Блерио.
Тримата български пилоти успяват да завършат курса само за 35 дни и след изпит пред специална комисия на френския аероклуб на 25 юли 1912 г. получават своите бревети. Те се нареждат сред първите 1000 пилоти в света - техните бревети са съответно с номера 949, 950 и 951.
На 7 август 1912 г. на гара София пристига първият самолет „Блерио-XI” с двигател „Гном” от 70 к.с. На 13 август Симеон Петров го изпробва във въздуха. Софиянци веднага тръгват на спонтанна манифестация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИКО
Коментиран от #3
04:25 13.08.2021
2 4567
Коментиран от #17
04:51 13.08.2021
3 Сатъра на Хана
До коментар #1 от "КИКО":Чадо, Полиспаст-а е измислен преди 6000 години от Траките , обаче в Планината на дълбоките Шалвари още не е дошъл . Всъщност дошъл е преди 4000 години , обаче преди 600години, населението се е чалгализирало и изобретението е забравено
Коментиран от #13
04:56 13.08.2021
4 13/08/1912
08 кислорода 88 два кислородни атома които дишаме и с които горивото в самолетите се окислява
888 три кислородни атома Озон който ни предпазва от вредните слънчеви лъчи
05:06 13.08.2021
5 Питам
Коментиран от #12
05:18 13.08.2021
6 Първите български самолети да
05:29 13.08.2021
7 Сатирата на ханджията
05:33 13.08.2021
8 ARGON
Коментиран от #19
05:47 13.08.2021
9 ГОЛЯМ СМЯХ
Коментиран от #15
06:53 13.08.2021
10 temerut
07:17 13.08.2021
11 тц тц
Коментиран от #14
10:03 13.08.2021
12 Made in Bg
До коментар #5 от "Питам":Има ,има, на баба ми хвърчилото!
10:25 13.08.2021
13 Българин
До коментар #3 от "Сатъра на Хана":Стига с тия измислени "траки" бе! След римското завземане на Балканския полуостров, "траки" не са останали. Това е била сбирщина от племена, по-точно кланове, които са воювали помежду си. Преди това келтите ги разсипали. Какви "траки" те гонят? Или и ти искаш да няма българи?
10:26 13.08.2021
14 temerut
До коментар #11 от "тц тц":по това време ссср не същесвува,алитерте.
11:36 13.08.2021
15 Гост
До коментар #9 от "ГОЛЯМ СМЯХ":Чушкопек не се прави отдавна. България е третата страна, изпратила храни в космоса, след САЩ и СССР. България е първата страна в света, създала космическа оранжерия. Програмата България-1300 извежда два изкуствени спътника, около Земята, с комплекс от българска научна апаратура за измерване на физически параметри. Няколко български прибора за измерване радиационната обстановка още работят на МКС. През 1972 г, (когато султанът още полза и6рик), България извежда своя апаратура за изледване на космическа плазма.
12:03 13.08.2021
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Горски
Коментиран от #20
03:27 13.08.2026
19 Абе
До коментар #8 от "ARGON":Кои??????
Коментиран от #21
04:29 13.08.2026
20 горски
До коментар #18 от "Горски":смучкай шишарки и не се отклонявай
и си изпиши нова рокля от руззията.окопна
06:50 13.08.2026
21 бебе
До коментар #19 от "Абе":т апкача на ма кяти
06:51 13.08.2026