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13 август 1912 г. Български боен самолет прелита над София

13 август 1912 г. Български боен самолет прелита над София

13 Август, 2026 03:14 6 773 21

  • софия-
  • боен самолет

Софиянци правят спонтанна манифестация

13 август 1912 г. Български боен самолет прелита над София - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 13 август 1912 г. се повежда първият полет на български военен самолет над София. Симеон Петров става първият български пилот, който лети с аероплан българска собственост.

През 1912 г. след конкурс поручик Петров заедно с Христо Топракчиев и Никифор Богданов са изпратени в школата за обучение на пилоти на Луи Блерио в Етамп край Париж. Потеглят с влак на 9 април. По време на обучението си Петров предлага и придружен от Луи Блерио осъществява първия нощен полет в историята на Франция.

При един от последните си полети над летище Етамп Петров се издига на височина от 1400 м, когато двигателят на самолета му „Блерио XI” се поврежда и спира да работи. Впоследствие Петров заедно с Топракчиев разработват методика за приземяване на самолети със спрял двигател, която е приета в програмата за обучение на пилоти в школата на Блерио.

Тримата български пилоти успяват да завършат курса само за 35 дни и след изпит пред специална комисия на френския аероклуб на 25 юли 1912 г. получават своите бревети. Те се нареждат сред първите 1000 пилоти в света - техните бревети са съответно с номера 949, 950 и 951.

На 7 август 1912 г. на гара София пристига първият самолет „Блерио-XI” с двигател „Гном” от 70 к.с. На 13 август Симеон Петров го изпробва във въздуха. Софиянци веднага тръгват на спонтанна манифестация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИКО

    19 1 Отговор
    Браво на българите !

    Коментиран от #3

    04:25 13.08.2021

  • 2 4567

    20 0 Отговор
    Според сегашните политици , вече нямаме нужда от самолети и армия , защото сме в НАТО ...НАТО се прави , че ни пази от Русия , ама защо ни пази , след като руснаците сами се отказаха от нас по времето на Горбачов .Сега армия нямаме , но се оказа , че сме имали адмирали и не знам още какви военни величия....обаче не е ясно какво командват ....

    Коментиран от #17

    04:51 13.08.2021

  • 3 Сатъра на Хана

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "КИКО":

    Чадо, Полиспаст-а е измислен преди 6000 години от Траките , обаче в Планината на дълбоките Шалвари още не е дошъл . Всъщност дошъл е преди 4000 години , обаче преди 600години, населението се е чалгализирало и изобретението е забравено

    Коментиран от #13

    04:56 13.08.2021

  • 4 13/08/1912

    5 1 Отговор
    13 Алуминий с който се правят съвременните самолети
    08 кислорода 88 два кислородни атома които дишаме и с които горивото в самолетите се окислява
    888 три кислородни атома Озон който ни предпазва от вредните слънчеви лъчи

    05:06 13.08.2021

  • 5 Питам

    15 1 Отговор
    А сега има ли какво да прелети ?

    Коментиран от #12

    05:18 13.08.2021

  • 6 Първите български самолети да

    8 1 Отговор
    Направени от промазан брезент и последните Ф16 са направени от 2 млрд левро от банкноти използващи текстил

    05:29 13.08.2021

  • 7 Сатирата на ханджията

    4 1 Отговор
    В хана където нямало места за Йосиф Мария и младенеца Агнеца се родил в яслите на овчарите при овцете и агнетата

    05:33 13.08.2021

  • 8 ARGON

    10 2 Отговор
    До 2СВ в България са се произвеждали самолети собствена разработка и дизайн.

    Коментиран от #19

    05:47 13.08.2021

  • 9 ГОЛЯМ СМЯХ

    2 3 Отговор
    сега пък правиш чушкопеци, значи се развиваме напред

    Коментиран от #15

    06:53 13.08.2021

  • 10 temerut

    4 2 Отговор
    Днес да прелети последният и цикълът да е пълен.

    07:17 13.08.2021

  • 11 тц тц

    1 1 Отговор
    Самальотите сигурно са били савецки.

    Коментиран от #14

    10:03 13.08.2021

  • 12 Made in Bg

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    Има ,има, на баба ми хвърчилото!

    10:25 13.08.2021

  • 13 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сатъра на Хана":

    Стига с тия измислени "траки" бе! След римското завземане на Балканския полуостров, "траки" не са останали. Това е била сбирщина от племена, по-точно кланове, които са воювали помежду си. Преди това келтите ги разсипали. Какви "траки" те гонят? Или и ти искаш да няма българи?

    10:26 13.08.2021

  • 14 temerut

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "тц тц":

    по това време ссср не същесвува,алитерте.

    11:36 13.08.2021

  • 15 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЯМ СМЯХ":

    Чушкопек не се прави отдавна. България е третата страна, изпратила храни в космоса, след САЩ и СССР. България е първата страна в света, създала космическа оранжерия. Програмата България-1300 извежда два изкуствени спътника, около Земята, с комплекс от българска научна апаратура за измерване на физически параметри. Няколко български прибора за измерване радиационната обстановка още работят на МКС. През 1972 г, (когато султанът още полза и6рик), България извежда своя апаратура за изледване на космическа плазма.

    12:03 13.08.2021

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Горски

    2 1 Отговор
    21.11.1912 г. Странна и "лицемерна" дата. "Дръзки" торпилира "Хамидие" и всъщност поставя началото на невероятния боен, и славен път на последния в Егейско и Средиземно море през ПСВ! Странно нещо е историята, когато "гледа" от различни национални гледни точки! И сега 140 години по- късно имаме 20 стари руски кораба и 2 белгийски бракми и една потънала подводница.... Ааа Да! Имаме и 2 хеликоптера - летни, защото нямат антиобледеняваща система. А надуваемите лодки са ни подарък от САЩ. Като човек отслужил и бил към ВМС. А за времето от 1952 година до 1990 година сме имали над 800 реактивни самолета! А сега? Мъка, мъка! Но това са ярките последствия на демокРадцията! На Ф16 официалната цена е 35 милиона долара, а ние дадохме 4 милиарда за 16 бройки - демек 350 милиона на бройка - 10 пъти надценка за 50 годишен изтребител. Трябваше не само ветото на Македония да държим, ами и вето на Швеция и Финландия, и да дадем ултиматум на САЩ или да ни върнат парите или да ни доставят 160 Ф16 за да имаме една пълна ескадрила, каквато би трябвало да ни дадат за тези луди пари.

    Коментиран от #20

    03:27 13.08.2026

  • 19 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ARGON":

    Кои??????

    Коментиран от #21

    04:29 13.08.2026

  • 20 горски

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    смучкай шишарки и не се отклонявай
    и си изпиши нова рокля от руззията.окопна

    06:50 13.08.2026

  • 21 бебе

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абе":

    т апкача на ма кяти

    06:51 13.08.2026

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