Важните новини във ФАКТИ на 12.08.2026 г.

Андрей Гюров към Румен Радев за убийството в Пловдив: България не е казарма

"Тази седмица България беше потресена от убийството на Георги Кузев. Млад човек, чийто живот беше отнет по начин, който оставя белег върху цялото общество. Днес първите думи трябва да са за него и за близките му, не за политика". Това заяви бившият премиер Андрей Гюров в профила си в социалната мрежа.

Илиян Василев: Румен Радев подари Пловдивския панаир на своя олигарх Георги Гергов

Действително трябва да си достигнал най-висшата степен на арогантност и гьонсуратлък, за да говориш за деолигархизация точно в деня, в който подаряваш на олигарха Гергов - твой брат по масонска ложа - Пловдивския панаир - днес изтича крайния срок.

Леден душ в София: Елитни столични райони остават без топла вода за 20 дни

Предстои плановият ремонт на ТР "София Изток" в топлоизточника и топлопреносната мрежа, като част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата. По време на ремонта ще бъде временно преустановено топлоподаването към част от потребителите, съобщават от "Топлофикация София", уточни БНТ.

5-годишно дете отново е пребито, транспортираха го с хеликоптер

Пребито момченце на 5 години е постъпило за лечение в тежко състояние в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана тази сутрин, то е стабилизирано и в следобедните часове е откарано с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщи за БТА директорът на болницата д-р Тони Тодоров.

Великобритания отново удължи дерогацията за българските дружества на „Лукойл“ - до 29 октомври

Великобритания удължи до 29 октомври срока на генералния лиценз, който позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн „Лукойл“ (Lukoil), след като предишното разрешение трябваше да изтече утре, 13 август.

Шофьор на джип загина при тежка катастрофа край Разград (СНИМКИ)

67-годишен шофьор на джип от Шумен загина при тежка катастрофа край Разград днес следобед. Инцидентът е станал на главния път, в отсечката между областния град и село Ушинци.

Системата BG-ALERT бе активирана отново заради контролираното взривяване на боеприпаси край село Белица

Системата BG-ALERT бе активирана за информиране на населението за предстоящо контролирано взривяване на боеприпаси на територията на завод „ЕМКО“ в село Белица, община Трявна. Съобщението е разпространено от областния управител на Габрово.

Военен хеликоптер се включи в гасенето на голям пожар в област Ямбол

Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на село Камен връх, община Болярово, област Ямбол.

Съкращават над 160 щатни бройки в две министерства

Правителството прие устройствени правилници на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, постанови създаването на Изпълнителна агенция "Европейски фондове за конкурентоспособност" и утвърди нейния устройствен правилник.

Пловдивският митрополит Николай ще извърши опелото на Георги Кузев

Погребението на Георги Кузев, който почина след жестокия побой на Младежкия хълм в Пловдив, ще се състои на 14 август, петък, от 12:00 ч. в Новия гробищен парк в Кричим. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени лично от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.

Асен Василев отговори на Радев: Бащата на един от убийците от Пловдив показва любов към Прогресивна България

"Днес Румен Радев си позволи нещо изключително грозно. Вместо да отговори дали (и от кога) ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, Радев взе да се оправдава за сетен път с опозицията". Това написа лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев след днешното изказване на премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет (МС).

Правителството ускорява финансирането на общините и ключови инфраструктурни проекти

Правителството предприема мерки за ускоряване на финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това заяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков.

Разбилият се мотоделтапланер е паднал на 300 метра от брега, не е бил регистриран

Един човек загина, а пилот е откаран в болница, след като самоделен мотоделтапланер се разби във водите до Несебър. Спасител подава информация на инцидента. В 10,36 ч., в Координационния център за търсене и спасяване при авиационни произшествия (КЦТСАП) е получен сигнала за паднал мотоделтапланер в морето на около 200–300 метра от брега, с двама души на борда, съобщи бТВ.

Денков: Радев иска да живеем в държава като Русия, която в момента без съмнение е тоталитарна, бих казал даже фашистка

Изказването на премиера Радев преди днешното заседание на Министерски съвет е напълно неадекватно. Това каза на брифинг в парламента председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ Николай Денков.

Откриха пръстен с изображение на Богородица Оранта при разкопки на нос Калиакра

Женски пръстен от втората половина на XIV век, върху който е изобразена Богородица Оранта, е най-новата находка при археологическите проучвания на Калиакра. Това съобщи пред медии един от ръководителите на археологическите проучвания на обекта д-р Филип Петрунов от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, цитиран от БНТ.

Донев: До края на септември ще бъде определена минималната заплата за 2027 г.

До края на август трябва да бъде приет нов механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата в България, а до края на септември по него трябва да бъде определено и минималното възнаграждение за 2027 г. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, представяйки резултатите от работата на междуведомствената работна група, създадена с негова заповед.

Electrocharge откри нова бърза зарядна станция на ключова локация по пътя към Гърция

Electrocharge продължава да разширява своята мрежа за зареждане на електромобили с нова бърза зарядна станция на бензиностанция Petrol Кулата, разположена в непосредствена близост до граничния пункт с Гърция.

Ефремова: Социалните служби са работили със семейството на един от задържаните за убийството в Пловдив

Със семейството на едно от непълнолетните деца, задържани във връзка с убийството в Пловдив, социалните служби са работили още преди трагедията след постъпила информация за него. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Двама паднаха от мотоделтапланер край Несебър, единият почина

Трагедия разтърси Несебър, след като инцидент с мотоделтапланер доведе до смъртта на един човек и тежките наранявания на друг. Събитието се разигра в непосредствена близост до популярния курортен град.

Откриха големи боеприпаси край завода „ЕМКО“

В периметъра на взрива в завода „ЕМКО" са открити големи боеприпаси, които няма как да бъдат изнесени, научи bTV. Те ще трябва да бъдат взривени на територията на завода, съобщи бТВ.

1444 евро достигна средната заплата през второто тримесечие на 2026 г.

Средната брутна месечна работна заплата в България е достигнала 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), оповестени в сряда. Тя се е увеличила с 9,8% спрямо същия период на миналата година.

НСИ: Младите хора в България са едва 14% от населението на страната

Младите хора на възраст 15 - 29 години в България са 897 968 души, което представлява 14 процента сто от цялото население на страната. Една трета от тях работят, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., публикувани на интернет страницата на институцията по повод днешния Международен ден на младежта.