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Комисията по вътрешна сигурност в НС изслушва Пламен Тончев за нов мандат начело на ДАНС

Комисията по вътрешна сигурност в НС изслушва Пламен Тончев за нов мандат начело на ДАНС

16 Юли, 2026 08:10 617 8

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Изслушването е ключов етап от процедурата по избор, която бе официално открита от Народното събрание на 8 юли със 147 гласа „за“

Комисията по вътрешна сигурност в НС изслушва Пламен Тончев за нов мандат начело на ДАНС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе изслушване на кандидата за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев. Номинацията му бе официално издигната от Министерския съвет в края на миналия месец.

Изслушването е ключов етап от процедурата по избор, която бе официално открита от Народното събрание на 8 юли със 147 гласа „за“. Очаква се пред депутатите от ресорната комисия Тончев да представи своята концепция за управлението и развитието на родното контраразузнаване, както и да отговори на актуални въпроси, свързани с националната сигурност.

Тончев вече оглавяваше Агенцията в периода от май 2021 г. до май 2025 г. Тогава той напусна предсрочно поста на фона на политически дебати и впоследствие бе избран от Народното събрание за председател на Комисията по досиетата с 5-годишен мандат. След неговата оставка през 2025 г. и последвалите политически конфликти относно назначаването на временно изпълняващия длъжността, парламентът прие промени в Закона за ДАНС. С тях бе отнета последната дума на президента при назначаването на председател на Агенцията — промяна, която беше оспорена от Румен Радев пред Конституционния съд.

Процедурните правила за избора му бяха приети с подкрепата на ГЕРБ-СДС, ДПС и „Прогресивна България“, докато представителите на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“ се обявиха против.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И той

    2 0 Отговор
    си играе с химикалката , вътрешна несигурност !

    08:17 16.07.2026

  • 2 Дзак

    2 0 Отговор
    Докато мутрите от факти.бг му подслушват телефона!

    08:21 16.07.2026

  • 3 глоги

    0 3 Отговор
    Комисията по вътрешна сигурност в НС ЩЕ изслушва Пламен Тончев за нов мандат начело на ДАНС.

    08:23 16.07.2026

  • 4 фаоилк

    3 0 Отговор
    Тоя даде всичко от себе си да докаже че не може, и не знае, доказа че не може да хване нито 1 айдук, доказа че само си взема редовно заплатата, и нищо, и Го курдисват пак за шеф??? Ами как да стане работата??? Как като вземеш къц кон, как ще ходиш на състезание??? Имате ли малко мозък бре ПБ??? Значи 37г България затъва все повече и повече, а се назначават същите дето спаха и папкаха??? Слава на Господ Иисус Христос всеки българин може да види "новите". Ами новите са същите като старите айдуци. Същите само че с други костюми. Или почваите да работите или ще ви изритаме. Хич няма да ви забавим. Тези тъпите филми няма да ги гледаме. Кой ограби България, Име Презиме Фамилия??? Неизвестен извършител няма да има.

    08:23 16.07.2026

  • 5 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    1 0 Отговор
    Браву! Отнову гарантирано пубеда за чувека на нашту Гинирал лйобим! И ний тъй ф маалата саму идин кон пусками на Тудоров ден и тои винъги пичели! Саму напрет сас партията на Боташ! Саму пубеди с нашту Гинирал!

    08:29 16.07.2026

  • 6 герап

    0 1 Отговор
    „Продължаваме подмяната“, „Дехомратична България“ и „Израждане“ се обявиха протифффффв.

    08:29 16.07.2026

  • 7 Нема лошо!

    1 2 Отговор
    Важното е, че при един мощен общонационален бунт всичките руски шпиони ще бъдат пометени тотално. До тогава ще очакваме поумняване на населението...

    Коментиран от #8

    08:50 16.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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