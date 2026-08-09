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От началото на годината досега депутатите ни струват близо 10 млн. евро

От началото на годината досега депутатите ни струват близо 10 млн. евро

9 Август, 2026 12:40 1 500 58

  • депутати-
  • пари-
  • заплати-
  • издръжка-
  • нс

Отчетите на парламента показват, че общите разходи са много по-големи – над 26 млн. евро, като близо 19,500 млн. евро от тях отиват за персонал, а около 6,584 млн. евро за издръжка

От началото на годината досега депутатите ни струват близо 10 млн. евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на годината досега депутатите ни струват близо 10 млн. евро. Това показва справка на „Телеграф“ в отчетите на Народното събрание по изпълнението на бюджета им за първата половина на 2026 г., които са качени на сайта на парламента.

От тях става ясно, че разходите на НС за заплати на депутатите за първите три месеца – януари, февруари и март – възлизат на над 5,117 млн. евро. Тази сума набъбва до 9,700 млн. евро в края на юли. Това означава, че средната заплата на един депутат варира между 6000 и 7000 евро.

Преди около два месеца народните избраници направиха промени в правилника за работа на НС. С тях те премахнаха автоматичното увеличение на заплатите си на всеки три месеца и замразиха основните си възнаграждения на нивата от март – на около 4236 евро. Това обаче е само базата, защото всеки от тях има право на клас прослужено време според трудовия си стаж, добавка за участие в комисии, а те членуват по принцип в две. Ако някой от тях оглавява дадена комисия, парите са повече.

Същото се отнася, ако са в ръководството на парламентарната си група или пък в самото НС. Отделно от това добавка се дължи, ако някой е професор или доцент например. Сметките показват, че до края на годината НС ще даде около 20 млн. евро. за заплати на народните ни представители.

Отчетите на парламента показват, че общите разходи са много по-големи – над 26 млн. евро, като близо 19,500 млн. евро от тях отиват за персонал, а около 6,584 млн. евро за издръжка. Щатната численост на НС възлиза на 879 бройки. За командировки в страната са изхарчени около 513 280 евро, за за пътувания в чужбина – около 83 229 евро.

По предварителен план общите километри, които депутати и чиновници е заложено да изминат със служебните коли на парламента през тази година, са 2,500 млн. Досега обаче ведомствените автомобили са изминали над 660 000 километра. Автопаркът на НС има около 67 броя коли, като най-старата е произведена 1993 г., а най-новата е от 2014 г.

Приходите на НС за първите 6 месеца на годината са малко над 547 000 евро, като голяма част от тях – 415 977 евро, идват от собственост, най-често от наеми. Стокооборотът от продажби в депутатския стол и на хранителни стоки в бюфета досега възлиза на близо 265 000 евро. Парламентът дава възможност за групови посещения. Проведени са 110 такива. Изпратените поздравителни адреси от името на НС са 124.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 0 Отговор
    БГ с НАЙ-МНОГО дУ.пЕ.тати на 100 000 души❗
    БГ дУ.пЕ.тати с най-големи заплати спрямо МРЗ в страната❗
    И от техния резИлтат- населението в БГ с
    най- ниски доходи ❗

    Коментиран от #40

    12:46 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 единственото кофти

    26 0 Отговор
    е че са комунисти пребоядисани в зелено

    12:48 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 да питам само

    40 0 Отговор
    а колко струват 240 патрона?

    Коментиран от #7, #31

    12:50 09.08.2026

  • 6 Но, освен предателство

    36 0 Отговор
    Нищо не получаваме за тези пари! Изводът? Изобщо не ни трябват такива, нищоправци, които и толкова много пари ни гълтат!

    12:51 09.08.2026

  • 7 Разликата е

    34 0 Отговор

    До коментар #5 от "да питам само":

    Патроните са еднократен разход, а паразитите ти теглят пари вечно.

    12:52 09.08.2026

  • 8 О, Морес

    11 5 Отговор
    Да живее и пребъде новинарският сайт "Факти"- един от малкото опори на ограбения и онеправдан български народ !

    Коментиран от #32

    12:54 09.08.2026

  • 9 Гост

    17 0 Отговор
    До цялата редакция: Уважаеми автори, много Ви моля не публикувайте тази снимка! С нея сривате целия интелектуален потенциал на депутатите до колкото го имат, пък конкретния от много чесане може да си контузи пръста и тогава..............

    12:55 09.08.2026

  • 10 Ми да ги

    23 0 Отговор
    разстрелят, така ще има повече за майките и ще се увеличи раждаемостта

    12:58 09.08.2026

  • 11 То да са само депутатите

    27 0 Отговор
    с мед да ги намажеш!
    Хрантутим десетки хиляди ненужни чиновници!

    Коментиран от #14

    12:58 09.08.2026

  • 12 Тиквоча

    11 0 Отговор
    Много мазнинка! Машалла!

    13:00 09.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Абе фашистан

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "То да са само депутатите":

    Въведе официално закона на джунглата! Еми това означава "всеки тича в джунглата и спасява само себе си"! Всеки, срещу всеки! Какво има повече да се лъжем в некви други али бали? Действаме, според новия закон!!!

    13:03 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Рефер

    10 0 Отговор
    Депутатите ни нищо не струват....!!!

    13:16 09.08.2026

  • 20 Име

    19 0 Отговор
    240 идиоти "трошат" парите на хората! А министерства и президентство са в същия кюп! Тунеядци! Лустрация!

    Коментиран от #22

    13:16 09.08.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    13 1 Отговор
    Най-малко 5 милиона цункаха боташарчетата...
    Истина е, че дойдоха много гладни и некачвали се на самолет за своя сметка !

    13:18 09.08.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "Име":

    Байноооо,
    В кой свет си ???
    Комунист да прави лустрация на себе си....
    Примера ти е 1989г - смениха си името и си направиха дъщерната фирма СДС...
    Ама малко народ го "вдеват". Чакат "спасителя"....
    А той, спасителя е в тях, но мързела е по-приятен от работата...

    13:26 09.08.2026

  • 23 Българка

    18 0 Отговор
    Ето затова болшинството трантутници в парламента са се абонирали и стоят десетки години там!!Нишо не правят/т.е .измислят закони угодти за тях а не в полза на хората/Та тиквата сачевица фънда поцинкованата кофа табуретката томето водопада и още и още и от гробарите и пп и дб и косьо са се абунирали за топлите местенца евтината хпана безплатния транспор и какви ли не още облаги за сметка на бедния народ!!ЗАТОВА ТРБВА ВЕЛИКО НАПОДНО СЪБРАНИЕ И 120 ТРАНТУТНИЦИ СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА ПАРЛАМЕНТ И НАЙ МНОГО ПО 2 МАНДАТА А И ВСИЧКИ СТАРИ ЧАНТИ И ДЕБЕЛИ ЧИЧКОВЦИ ВЪН!!!

    Коментиран от #29, #48

    13:30 09.08.2026

  • 24 Гошо

    1 11 Отговор
    Каква провокативна статийка за активизиране на троловете, що не писахте колко ни струват при предишното правителство, тези управляват няколко месеца, онези 12 години и със заплатите сте се хванали, ама да има злоба

    13:30 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 безплатен обяд нямало

    12 0 Отговор
    я ги вижте тия хрантутници за едното нищо колко са се нагълтали и това е само официалното...

    13:41 09.08.2026

  • 27 Ауууу

    10 0 Отговор
    От тези к@ ви и п @ли нямаме никаква полза.Това са рушителите на века .

    13:44 09.08.2026

  • 28 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    От войните през този век български фирми спечелиха милиарди, но къде са парите...

    13:47 09.08.2026

  • 29 Ами виж 14 горе

    13 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българка":

    Тия не са "народни", а само "себепредставители"! Единствената им мотивация е кокъла да е в моята гуша.
    Е, ама на нас на кво ни е такава тъпа лъжа и измама? Не ни трябват изобщо. Да се махат с техните партии и ала бала. Без тях даже ще ни е и по-добре!!!

    13:49 09.08.2026

  • 30 Перо

    15 0 Отговор
    Толкова пари за биологичен отпадък!

    13:50 09.08.2026

  • 31 Мисля,

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "да питам само":

    че 240 патрона ще ни струват по-малко,а и ще ни спестят милиони.

    13:50 09.08.2026

  • 32 Проста сметка

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "О, Морес":

    От началото на годината досега депутатите ни струват близо 10 млн. евро. До края на годината общо ще ни струват по-малко от две евро на човек. Проблемът не е в парите за издръжка, а в това че са избрани в нарушение на ал2 от чл6 на Конституцията на РБ Поради което обслужват не избирателите, а орслужват партийната олигархия! За да ги поставят пак на избираеми места! И така ще бъде при този незаконен избирателен закон

    Коментиран от #33

    13:54 09.08.2026

  • 33 всичко е незаконно

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Проста сметка":

    в беге гетото

    14:06 09.08.2026

  • 34 докато

    5 0 Отговор
    не се вдигнете и ги изгоните.
    Забраните партийте ивъведете мажоритарен вот ще е така....
    И върви на по зле ..

    14:06 09.08.2026

  • 35 ако бяхте гласували с 10

    2 0 Отговор
    досега отдавна всички да гниеха натикани по затворите!

    14:16 09.08.2026

  • 36 Прям

    7 0 Отговор
    Ами крайно време е да се закрие тази дейност " парламент " защото само харчат излишни пари а и от името личи че да за парлама.

    14:20 09.08.2026

  • 37 ОЛГА

    8 0 Отговор
    Реалните разходи за тези 240 тюфлеци и 800 души обслужващ персонал е 26 милиона и 187 000 евро ! От януари някъде до сега,ама колко до сега?
    Нищо работа за мизерна България!

    14:23 09.08.2026

  • 38 някой да припомни

    7 0 Отговор
    колко вида хайвер им се сервира дневно и колко френски вина по 12000$ бутилката поглъщат тези нищонеправещи нищонеможачи?

    Коментиран от #39

    14:32 09.08.2026

  • 39 като гледаш какви бъчви са

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "някой да припомни":

    малко ли е според тебе?

    14:46 09.08.2026

  • 40 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Националната държавата, като институция, е призвана да се грижи за благоденствието на нацията. За да се преодолее тази преграда, под най-различни популистки лозунги се атакуват управляващите. Така например, се спекулира с цени на кюфтета, служебни командировки, жилища и т. н. за държавните ръководители. Изнасят се сведения от лично естество за живота им, под благовидния предлог , че хората искали да знаят. Целта е една, достойните, знаещи и можещи хора, да си кажат: що ми трябва, тогава на тяхно място идват властолюбивите глупаци, провалили се в живота и нямащи друго поле за изява. Поради липсата на качества , те стават лесно манипулируеми и контролирани от сили, които не желаят да афишират себе си.

    Коментиран от #41

    15:08 09.08.2026

  • 41 достойните знаещи и можещи

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    данеби да са същите които съсипаха държавата може би заради това ги плюят?

    15:13 09.08.2026

  • 42 Янко

    8 0 Отговор
    Видяхме че можем и без депутати да изкарваме при толкова много избори в последните години.Закривай.

    15:22 09.08.2026

  • 43 ОТЛИЧНИК

    9 0 Отговор
    Крайно време е да имаме най-много 100 депутата . За чик са ни 240 храненика , които мислят само как да си увеличат банковите сметки ?

    Коментиран от #57

    15:23 09.08.2026

  • 44 Мила

    7 1 Отговор
    120 да ги направят и да си намалят заплатите,до кога ще ги храним ние,обикновеният човек,където работи по 10 часа на ден,за 600 евро,хайде стига хрантутници.

    Коментиран от #46

    15:31 09.08.2026

  • 45 ГЕРБ

    2 1 Отговор
    Дааа а бойковците излизаха без пари

    15:38 09.08.2026

  • 46 Добре.

    0 5 Отговор

    До коментар #44 от "Мила":

    Добре е да мислиш малко ако можеш …

    15:39 09.08.2026

  • 47 Винаги съм се кефил на тази снимка!

    4 0 Отговор
    Не знам кой е фотографа,но поздравления за професионализма му,че умее да улови точният момент,на точното място...!
    👍👏👍

    16:28 09.08.2026

  • 48 И така до края на света.

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Българка":

    И да, на уж опозицията и е много добре, защото както върви ще си изкарат безпроблемни 4 годинки, като вадят нож на умряло куче. А живота си минава на обикновените хора в мизерия, морална и материална.

    16:52 09.08.2026

  • 49 Гост

    3 0 Отговор
    Обявете ги за продан.

    Коментиран от #50

    17:30 09.08.2026

  • 50 кой ще даде 5 стинки

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Гост":

    за такива бацили ще се наложи пак хората да платят на някой да ги вземе ако не в някой фабрика за сапун и пак ще изкараме някой лев на плюс?

    18:10 09.08.2026

  • 51 Чапай

    1 0 Отговор
    Кое ви е странното...давам пример данчо ментата 26 години яде, пи,, разпорежда се пари направи уреди родата и себе си до дупка...и това с наши пари.Тия суми които публикуват сметнете ги по три най малко.Докато ни настройват един срещу друг,те си уредиха живота.Заключение-"те" са срещу нас,когато 70%от хората осъзнаят реалността,тогава може и да има някаква промяна в ползу народу

    19:23 09.08.2026

  • 52 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ ИМАМЕ ТОЛКОВА МНОГО ПРОФЕСОРИ НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРИ? НАБУТАЛИСА СЕ ЗА ЯКИ ЗАПЛАТИ .ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМА ТОЛКОВА МНОГО ДЕПУТАТИ В БЪЛГАРИЯ? КОМИСИОННИ, БОНУСИ И ОЩЕ И ОЩЕ. ВИЕ БЪЛГАРСКИТЕ " ДЕПУТАТИ " СТЕ ЕДНИ ХРАНТУТНИЦИ И ЦИНИЦИ СПРЯМО НАРОДА НИ.

    20:54 09.08.2026

  • 53 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ ИМАМЕ ТОЛКОВА МНОГО ПРОФЕСОРИ НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРИ? НАБУТАЛИСА СЕ ЗА ЯКИ ЗАПЛАТИ .ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМА ТОЛКОВА МНОГО ДЕПУТАТИ В БЪЛГАРИЯ? КОМИСИОННИ, БОНУСИ И ОЩЕ И ОЩЕ. ВИЕ БЪЛГАРСКИТЕ " ДЕПУТАТИ " СТЕ ЕДНИ ХРАНТУТНИЦИ И ЦИНИЦИ СПРЯМО НАРОДА НИ.

    20:56 09.08.2026

  • 54 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ ИМАМЕ ТОЛКОВА МНОГО ПРОФЕСОРИ НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРИ? НАБУТАЛИСА СЕ ЗА ЯКИ ЗАПЛАТИ .ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИМА ТОЛКОВА МНОГО ДЕПУТАТИ В БЪЛГАРИЯ? КОМИСИОННИ, БОНУСИ И ОЩЕ И ОЩЕ. ВИЕ БЪЛГАРСКИТЕ " ДЕПУТАТИ " СТЕ ЕДНИ ХРАНТУТНИЦИ И ЦИНИЦИ СПРЯМО НАРОДА НИ.

    21:16 09.08.2026

  • 55 Кога ще ги

    1 0 Отговор
    приключваме тия

    22:32 09.08.2026

  • 56 Предлагам да ги обесим

    2 0 Отговор
    И кога има избори за депутати да няма кандидати и желаещи

    22:32 09.08.2026

  • 57 Аз мисля

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "ОТЛИЧНИК":

    само 20.

    22:34 09.08.2026

  • 58 Свине

    1 0 Отговор
    в човешки дрехи. Само папкат и си разхождат костюмите.

    23:53 09.08.2026

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