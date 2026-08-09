От началото на годината досега депутатите ни струват близо 10 млн. евро. Това показва справка на „Телеграф“ в отчетите на Народното събрание по изпълнението на бюджета им за първата половина на 2026 г., които са качени на сайта на парламента.

От тях става ясно, че разходите на НС за заплати на депутатите за първите три месеца – януари, февруари и март – възлизат на над 5,117 млн. евро. Тази сума набъбва до 9,700 млн. евро в края на юли. Това означава, че средната заплата на един депутат варира между 6000 и 7000 евро.

Преди около два месеца народните избраници направиха промени в правилника за работа на НС. С тях те премахнаха автоматичното увеличение на заплатите си на всеки три месеца и замразиха основните си възнаграждения на нивата от март – на около 4236 евро. Това обаче е само базата, защото всеки от тях има право на клас прослужено време според трудовия си стаж, добавка за участие в комисии, а те членуват по принцип в две. Ако някой от тях оглавява дадена комисия, парите са повече.

Същото се отнася, ако са в ръководството на парламентарната си група или пък в самото НС. Отделно от това добавка се дължи, ако някой е професор или доцент например. Сметките показват, че до края на годината НС ще даде около 20 млн. евро. за заплати на народните ни представители.

Отчетите на парламента показват, че общите разходи са много по-големи – над 26 млн. евро, като близо 19,500 млн. евро от тях отиват за персонал, а около 6,584 млн. евро за издръжка. Щатната численост на НС възлиза на 879 бройки. За командировки в страната са изхарчени около 513 280 евро, за за пътувания в чужбина – около 83 229 евро.

По предварителен план общите километри, които депутати и чиновници е заложено да изминат със служебните коли на парламента през тази година, са 2,500 млн. Досега обаче ведомствените автомобили са изминали над 660 000 километра. Автопаркът на НС има около 67 броя коли, като най-старата е произведена 1993 г., а най-новата е от 2014 г.

Приходите на НС за първите 6 месеца на годината са малко над 547 000 евро, като голяма част от тях – 415 977 евро, идват от собственост, най-често от наеми. Стокооборотът от продажби в депутатския стол и на хранителни стоки в бюфета досега възлиза на близо 265 000 евро. Парламентът дава възможност за групови посещения. Проведени са 110 такива. Изпратените поздравителни адреси от името на НС са 124.