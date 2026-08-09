От началото на годината досега депутатите ни струват близо 10 млн. евро. Това показва справка на „Телеграф“ в отчетите на Народното събрание по изпълнението на бюджета им за първата половина на 2026 г., които са качени на сайта на парламента.
От тях става ясно, че разходите на НС за заплати на депутатите за първите три месеца – януари, февруари и март – възлизат на над 5,117 млн. евро. Тази сума набъбва до 9,700 млн. евро в края на юли. Това означава, че средната заплата на един депутат варира между 6000 и 7000 евро.
Преди около два месеца народните избраници направиха промени в правилника за работа на НС. С тях те премахнаха автоматичното увеличение на заплатите си на всеки три месеца и замразиха основните си възнаграждения на нивата от март – на около 4236 евро. Това обаче е само базата, защото всеки от тях има право на клас прослужено време според трудовия си стаж, добавка за участие в комисии, а те членуват по принцип в две. Ако някой от тях оглавява дадена комисия, парите са повече.
Същото се отнася, ако са в ръководството на парламентарната си група или пък в самото НС. Отделно от това добавка се дължи, ако някой е професор или доцент например. Сметките показват, че до края на годината НС ще даде около 20 млн. евро. за заплати на народните ни представители.
Отчетите на парламента показват, че общите разходи са много по-големи – над 26 млн. евро, като близо 19,500 млн. евро от тях отиват за персонал, а около 6,584 млн. евро за издръжка. Щатната численост на НС възлиза на 879 бройки. За командировки в страната са изхарчени около 513 280 евро, за за пътувания в чужбина – около 83 229 евро.
По предварителен план общите километри, които депутати и чиновници е заложено да изминат със служебните коли на парламента през тази година, са 2,500 млн. Досега обаче ведомствените автомобили са изминали над 660 000 километра. Автопаркът на НС има около 67 броя коли, като най-старата е произведена 1993 г., а най-новата е от 2014 г.
Приходите на НС за първите 6 месеца на годината са малко над 547 000 евро, като голяма част от тях – 415 977 евро, идват от собственост, най-често от наеми. Стокооборотът от продажби в депутатския стол и на хранителни стоки в бюфета досега възлиза на близо 265 000 евро. Парламентът дава възможност за групови посещения. Проведени са 110 такива. Изпратените поздравителни адреси от името на НС са 124.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
БГ дУ.пЕ.тати с най-големи заплати спрямо МРЗ в страната❗
И от техния резИлтат- населението в БГ с
най- ниски доходи ❗
Коментиран от #40
12:46 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 единственото кофти
12:48 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 да питам само
Коментиран от #7, #31
12:50 09.08.2026
6 Но, освен предателство
12:51 09.08.2026
7 Разликата е
До коментар #5 от "да питам само":Патроните са еднократен разход, а паразитите ти теглят пари вечно.
12:52 09.08.2026
8 О, Морес
Коментиран от #32
12:54 09.08.2026
9 Гост
12:55 09.08.2026
10 Ми да ги
12:58 09.08.2026
11 То да са само депутатите
Хрантутим десетки хиляди ненужни чиновници!
Коментиран от #14
12:58 09.08.2026
12 Тиквоча
13:00 09.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Абе фашистан
До коментар #11 от "То да са само депутатите":Въведе официално закона на джунглата! Еми това означава "всеки тича в джунглата и спасява само себе си"! Всеки, срещу всеки! Какво има повече да се лъжем в некви други али бали? Действаме, според новия закон!!!
13:03 09.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Рефер
13:16 09.08.2026
20 Име
Коментиран от #22
13:16 09.08.2026
21 АГАТ а Кристи
Истина е, че дойдоха много гладни и некачвали се на самолет за своя сметка !
13:18 09.08.2026
22 АГАТ а Кристи
До коментар #20 от "Име":Байноооо,
В кой свет си ???
Комунист да прави лустрация на себе си....
Примера ти е 1989г - смениха си името и си направиха дъщерната фирма СДС...
Ама малко народ го "вдеват". Чакат "спасителя"....
А той, спасителя е в тях, но мързела е по-приятен от работата...
13:26 09.08.2026
23 Българка
Коментиран от #29, #48
13:30 09.08.2026
24 Гошо
13:30 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 безплатен обяд нямало
13:41 09.08.2026
27 Ауууу
13:44 09.08.2026
28 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
13:47 09.08.2026
29 Ами виж 14 горе
До коментар #23 от "Българка":Тия не са "народни", а само "себепредставители"! Единствената им мотивация е кокъла да е в моята гуша.
Е, ама на нас на кво ни е такава тъпа лъжа и измама? Не ни трябват изобщо. Да се махат с техните партии и ала бала. Без тях даже ще ни е и по-добре!!!
13:49 09.08.2026
30 Перо
13:50 09.08.2026
31 Мисля,
До коментар #5 от "да питам само":че 240 патрона ще ни струват по-малко,а и ще ни спестят милиони.
13:50 09.08.2026
32 Проста сметка
До коментар #8 от "О, Морес":От началото на годината досега депутатите ни струват близо 10 млн. евро. До края на годината общо ще ни струват по-малко от две евро на човек. Проблемът не е в парите за издръжка, а в това че са избрани в нарушение на ал2 от чл6 на Конституцията на РБ Поради което обслужват не избирателите, а орслужват партийната олигархия! За да ги поставят пак на избираеми места! И така ще бъде при този незаконен избирателен закон
Коментиран от #33
13:54 09.08.2026
33 всичко е незаконно
До коментар #32 от "Проста сметка":в беге гетото
14:06 09.08.2026
34 докато
Забраните партийте ивъведете мажоритарен вот ще е така....
И върви на по зле ..
14:06 09.08.2026
35 ако бяхте гласували с 10
14:16 09.08.2026
36 Прям
14:20 09.08.2026
37 ОЛГА
Нищо работа за мизерна България!
14:23 09.08.2026
38 някой да припомни
Коментиран от #39
14:32 09.08.2026
39 като гледаш какви бъчви са
До коментар #38 от "някой да припомни":малко ли е според тебе?
14:46 09.08.2026
40 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Националната държавата, като институция, е призвана да се грижи за благоденствието на нацията. За да се преодолее тази преграда, под най-различни популистки лозунги се атакуват управляващите. Така например, се спекулира с цени на кюфтета, служебни командировки, жилища и т. н. за държавните ръководители. Изнасят се сведения от лично естество за живота им, под благовидния предлог , че хората искали да знаят. Целта е една, достойните, знаещи и можещи хора, да си кажат: що ми трябва, тогава на тяхно място идват властолюбивите глупаци, провалили се в живота и нямащи друго поле за изява. Поради липсата на качества , те стават лесно манипулируеми и контролирани от сили, които не желаят да афишират себе си.
Коментиран от #41
15:08 09.08.2026
41 достойните знаещи и можещи
До коментар #40 от "ИМПЕРИАЛИСТ":данеби да са същите които съсипаха държавата може би заради това ги плюят?
15:13 09.08.2026
42 Янко
15:22 09.08.2026
43 ОТЛИЧНИК
Коментиран от #57
15:23 09.08.2026
44 Мила
Коментиран от #46
15:31 09.08.2026
45 ГЕРБ
15:38 09.08.2026
46 Добре.
До коментар #44 от "Мила":Добре е да мислиш малко ако можеш …
15:39 09.08.2026
47 Винаги съм се кефил на тази снимка!
👍👏👍
16:28 09.08.2026
48 И така до края на света.
До коментар #23 от "Българка":И да, на уж опозицията и е много добре, защото както върви ще си изкарат безпроблемни 4 годинки, като вадят нож на умряло куче. А живота си минава на обикновените хора в мизерия, морална и материална.
16:52 09.08.2026
49 Гост
Коментиран от #50
17:30 09.08.2026
50 кой ще даде 5 стинки
До коментар #49 от "Гост":за такива бацили ще се наложи пак хората да платят на някой да ги вземе ако не в някой фабрика за сапун и пак ще изкараме някой лев на плюс?
18:10 09.08.2026
51 Чапай
19:23 09.08.2026
52 Цвете
20:54 09.08.2026
53 Цвете
20:56 09.08.2026
54 Цвете
21:16 09.08.2026
55 Кога ще ги
22:32 09.08.2026
56 Предлагам да ги обесим
22:32 09.08.2026
57 Аз мисля
До коментар #43 от "ОТЛИЧНИК":само 20.
22:34 09.08.2026
58 Свине
23:53 09.08.2026