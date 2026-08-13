Времето днес, прогноза за четвъртък, 13 август: Жегата отстъпва, идва хлад

След продължителните летни горещини и температури, достигащи на места до 41 градуса, в четвъртък ни очаква чувствително разхлаждане.

Под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, въздушните маси над страната ще се подменят, носейки глътка свежест в разгара на август.

Динамична нощ и рязък спад на температурите

Още през нощта срещу четвъртък от север облачността ще започне да се увеличава. На много места, предимно в Дунавската равнина, ще паднат краткотрайни валежи от дъжд, като не са изключени и локални гръмотевични бури.

Вятърът от североизток ще се усили до умерен, а по Черноморието ще бъде временно силен. Именно с него в страната ще нахлуе порция значително по-хладен въздух.

Минимални температури: Между 17° и 22° за страната.

Между 17° и 22° за страната. Максимални температури: Ще отбележат сериозен спад и ще варират в интервала от 26° до 31°.

В столицата София, след горещия сряда с нива от 34 градуса, в четвъртък термометрите ще покажат по-приятни стойности около 28°.

Прогноза по региони: Къде ще е най-хладно?

В Североизточна България термометрите ще отчетат едни от най-ниските дневни стойности за месеца. В Добрич например максималните градуси ще достигнат едва 28°. В по-голямата част от Южна и Югозападна България времето ще остане предимно слънчево с купеста облачност в следобедните часове, но без екстремни жеги.

Какво ще бъде времето по Черноморието?

Плажуващите по родното крайбрежие трябва да бъдат подготвени за по-ветровито време. Североизточният вятър ще увеличи вълнението на морето, което ще достигне 3-4 бала.

Максимални температури на въздуха: Във Варна и Бургас те ще бъдат около 27°.

Във Варна и Бургас те ще бъдат около 27°. Температура на морската вода: Остава приятна и топла – между 25° и 27°.

През деня облачността бързо ще се разкъса и над морето ще преобладава слънчево време, макар и по-прохладно в сравнение с началото на седмицата.

Времето в планините

Планинските райони ще предложат отлични условия за туризъм за хората, бягащи от градския прах, но ветровитото време изисква по-топла връхна дреха. Облачността там ще е променлива, като вероятността за валежи ще намалява с напредването на деня.