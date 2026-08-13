Времето днес, прогноза за четвъртък, 13 август: Жегата отстъпва, идва хлад

След продължителните летни горещини и температури, достигащи на места до 41 градуса, в четвъртък ни очаква чувствително разхлаждане.
Под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, въздушните маси над страната ще се подменят, носейки глътка свежест в разгара на август.
Динамична нощ и рязък спад на температурите
Още през нощта срещу четвъртък от север облачността ще започне да се увеличава. На много места, предимно в Дунавската равнина, ще паднат краткотрайни валежи от дъжд, като не са изключени и локални гръмотевични бури.
Вятърът от североизток ще се усили до умерен, а по Черноморието ще бъде временно силен. Именно с него в страната ще нахлуе порция значително по-хладен въздух.
- Минимални температури: Между 17° и 22° за страната.
- Максимални температури: Ще отбележат сериозен спад и ще варират в интервала от 26° до 31°.
В столицата София, след горещия сряда с нива от 34 градуса, в четвъртък термометрите ще покажат по-приятни стойности около 28°.
Прогноза по региони: Къде ще е най-хладно?
В Североизточна България термометрите ще отчетат едни от най-ниските дневни стойности за месеца. В Добрич например максималните градуси ще достигнат едва 28°. В по-голямата част от Южна и Югозападна България времето ще остане предимно слънчево с купеста облачност в следобедните часове, но без екстремни жеги.
Какво ще бъде времето по Черноморието?
Плажуващите по родното крайбрежие трябва да бъдат подготвени за по-ветровито време. Североизточният вятър ще увеличи вълнението на морето, което ще достигне 3-4 бала.
- Максимални температури на въздуха: Във Варна и Бургас те ще бъдат около 27°.
- Температура на морската вода: Остава приятна и топла – между 25° и 27°.
През деня облачността бързо ще се разкъса и над морето ще преобладава слънчево време, макар и по-прохладно в сравнение с началото на седмицата.
Времето в планините
Планинските райони ще предложат отлични условия за туризъм за хората, бягащи от градския прах, но ветровитото време изисква по-топла връхна дреха. Облачността там ще е променлива, като вероятността за валежи ще намалява с напредването на деня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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7 Защото
05:16 13.08.2026
8 Име
Коментиран от #10
06:25 13.08.2026
9 хаберих
- Къде си тръгнала така, ма?
- На купон.
- Бързо да си сложиш гащи!
- Бабо, ти на опера като ходиш, слагаш ли си тапи в ушите?
06:33 13.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Име
извинете но съм улигоофрен
06:39 13.08.2026
12 мор
До коментар #1 от "Горски":по руzcлямиити!черна чума
06:44 13.08.2026