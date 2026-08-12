5-годишно дете отново е пребито, транспортираха го с хеликоптер

Пребито момченце на 5 години е постъпило за лечение в тежко състояние в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана тази сутрин, то е стабилизирано и в следобедните часове е откарано с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщи за БТА директорът на болницата д-р Тони Тодоров.
Побоят е нанесен в село Новачене, община Ботевград, от бащата на детето, който е на 25 години. По сигнал на полицията в Монтана той е задържан в Районното управление на МВР в Ботевград. По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс за престъпление в условията на домашно насилие.
Божинов обясни, че майката на детето е от село Баурене в община Криводол, което се намира в близост до Монтана. По първоначални данни след побоя майката е взела детето и го е докарала в болницата в Монтана, където лекарите веднага се обадили на полицията.
Същото семейство, в което майката е на 24 години, а бащата на 25 години, има четири деца, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ако ги бяха арестували още в педофилските им години.......
Коментиран от #14
20:44 12.08.2026
2 Чао
20:44 12.08.2026
3 НИЩО МУ НЯМА
Коментиран от #6
20:46 12.08.2026
4 Приказки
20:48 12.08.2026
5 Иначе браво, нека има повече българчета
20:58 12.08.2026
6 муньо
До коментар #3 от "НИЩО МУ НЯМА":ке ви спася!
21:01 12.08.2026
7 Така Действа Власта !
Това Прави !
21:02 12.08.2026
8 Нищо му няма
21:02 12.08.2026
9 Боклуци
Коментиран от #11
21:03 12.08.2026
10 1488
и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите
Коментиран от #12, #16
21:03 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Балкански
До коментар #10 от "1488":Цирк ли ще правите?
21:06 12.08.2026
13 Исторически парк
21:16 12.08.2026
14 Видьо Видев
До коментар #1 от "Пич":На 24-ти август, 1954-та година,
американският президент Дуайт Айзенхауер подписва закон,
забраняващ комунистическата партия, с мотивите:
"Ние се сблъскваме с глобална враждебна идеология,
атеистична по своят характер,
безмилостна в намеренията си
и лукана в методите си"
Затова САЩ са просперираща държава с БВП над 16 пъти по-голям
от БВП на комунистическа Русия на КГБ-психопата Путин.
България от 1944г. и до днес ни управляват комунисти.
Затова, въпреки европейските субсидии,
се влачим на дъното на ЕС!
Коментиран от #19
21:16 12.08.2026
15 Няколко месеца радево управление
21:17 12.08.2026
16 Той гей парада мина
До коментар #10 от "1488":Пак ли ще се събирате?
21:18 12.08.2026
17 "хубава работа" ама циганска
Коментиран от #25
21:22 12.08.2026
18 Янко
21:24 12.08.2026
19 видьо видьо
До коментар #14 от "Видьо Видев":пак нищо не си разбрал..! америка има най-големия дълг на планетата а българия откакто я подхванаха комунистите написа най-великата част от историята си !!!
21:28 12.08.2026
20 Горски
21:30 12.08.2026
21 Мдааа
21:31 12.08.2026
22 "хубава работа" ама циганска
21:32 12.08.2026
23 Българин
21:35 12.08.2026
24 Зеления
Да не говорим за Иван Игов и Асен Василев, които успяха да намерят руски фашизъм в България и то сред 14-15 год, които хал хабер си нямат нито от Хитлер, нито от неговата партия, камо ли да са прочели някоя книга по тази тема...пълно мълчание.
Ама нали е пребито 5 годишно дете бе дами и господа защитници на демокрацията?
21:37 12.08.2026
25 А на теб какво ти пречи
До коментар #17 от ""хубава работа" ама циганска":И ти да си направиш няколко деца и да взимаш от социалното? Не можеш ли? Нямаш ли приятели които да ти направят или няма жена която да ти върже?
21:38 12.08.2026
26 Това бащата що го не закачихте за топур
21:39 12.08.2026
27 Дежавю
21:39 12.08.2026
28 Цензура
21:55 12.08.2026