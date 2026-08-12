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5-годишно дете отново е пребито, транспортираха го с хеликоптер

5-годишно дете отново е пребито, транспортираха го с хеликоптер

12 Август, 2026 20:41 1 745 28

  • дете-
  • пребито-
  • баща-
  • ботевград-
  • монтана-
  • софия

Задържан е баща му, който е на 25 г.

5-годишно дете отново е пребито, транспортираха го с хеликоптер - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пребито момченце на 5 години е постъпило за лечение в тежко състояние в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана тази сутрин, то е стабилизирано и в следобедните часове е откарано с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщи за БТА директорът на болницата д-р Тони Тодоров.

Побоят е нанесен в село Новачене, община Ботевград, от бащата на детето, който е на 25 години. По сигнал на полицията в Монтана той е задържан в Районното управление на МВР в Ботевград. По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс за престъпление в условията на домашно насилие.

Божинов обясни, че майката на детето е от село Баурене в община Криводол, което се намира в близост до Монтана. По първоначални данни след побоя майката е взела детето и го е докарала в болницата в Монтана, където лекарите веднага се обадили на полицията.

Същото семейство, в което майката е на 24 години, а бащата на 25 години, има четири деца, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.


Монтана / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    37 0 Отговор
    Особености на етноса........

    Ако ги бяха арестували още в педофилските им години.......

    Коментиран от #14

    20:44 12.08.2026

  • 2 Чао

    17 1 Отговор
    Дайте ни още 20-30 години и само ту ще останат.

    20:44 12.08.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    8 5 Отговор
    СТО ДНИ ПРОГРЕСИВЕН ПРЕХОД☝

    Коментиран от #6

    20:46 12.08.2026

  • 4 Приказки

    15 0 Отговор
    Под римски храсти

    20:48 12.08.2026

  • 5 Иначе браво, нека има повече българчета

    17 2 Отговор
    Явно малкият оакостник е пречел докато му правят петото братче

    20:58 12.08.2026

  • 6 муньо

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "НИЩО МУ НЯМА":

    ке ви спася!

    21:01 12.08.2026

  • 7 Така Действа Власта !

    3 3 Отговор
    Това Знае !

    Това Прави !

    21:02 12.08.2026

  • 8 Нищо му няма

    3 11 Отговор
    Кой знае как ги е ядосвал келеша.Едно време що бой и дърпане на ушите ядяхме в училище и никой не се е оплаквал

    21:02 12.08.2026

  • 9 Боклуци

    15 1 Отговор
    За ромиге всичко може мамави боклуци, оставете го ще си си направи други бял ден да не видите!

    Коментиран от #11

    21:03 12.08.2026

  • 10 1488

    1 5 Отговор
    есента старите набори се обличаме във униформите, нарамваме лентите с кръстове и се струпваме пред парламента, където ще ръкомахаме и ще маршируваме.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    Коментиран от #12, #16

    21:03 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Балкански

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Цирк ли ще правите?

    21:06 12.08.2026

  • 13 Исторически парк

    4 2 Отговор
    Миганите си тепат поколението 🤣

    21:16 12.08.2026

  • 14 Видьо Видев

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    На 24-ти август, 1954-та година,
    американският президент Дуайт Айзенхауер подписва закон,
    забраняващ комунистическата партия, с мотивите:
    "Ние се сблъскваме с глобална враждебна идеология,
    атеистична по своят характер,
    безмилостна в намеренията си
    и лукана в методите си"
    Затова САЩ са просперираща държава с БВП над 16 пъти по-голям
    от БВП на комунистическа Русия на КГБ-психопата Путин.
    България от 1944г. и до днес ни управляват комунисти.
    Затова, въпреки европейските субсидии,
    се влачим на дъното на ЕС!

    Коментиран от #19

    21:16 12.08.2026

  • 15 Няколко месеца радево управление

    7 4 Отговор
    И българите почват да се отървават от излишните гърла, че иде зима по-люта от виденовата

    21:17 12.08.2026

  • 16 Той гей парада мина

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Пак ли ще се събирате?

    21:18 12.08.2026

  • 17 "хубава работа" ама циганска

    12 0 Отговор
    Това е четвърто дете на съвсем млади родители. Те от това живеят от детски надбавки и така бавно но сигурно се променя етническия състав на населението от българско към циганско. Освен това има цигани роми които явно получават пари от НПОтата защото постоянно искат фактури също както и евреите.Това е ужасно нередно .

    Коментиран от #25

    21:22 12.08.2026

  • 18 Янко

    9 1 Отговор
    Таткото бил 25 годишен с четири деца и има мегдан да ги направи десет

    21:24 12.08.2026

  • 19 видьо видьо

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Видьо Видев":

    пак нищо не си разбрал..! америка има най-големия дълг на планетата а българия откакто я подхванаха комунистите написа най-великата част от историята си !!!

    21:28 12.08.2026

  • 20 Горски

    6 0 Отговор
    Защо ли ме навежда на мисълта, че са индо - българи?

    21:30 12.08.2026

  • 21 Мдааа

    2 2 Отговор
    На 24 има 4 деца?

    21:31 12.08.2026

  • 22 "хубава работа" ама циганска

    8 0 Отговор
    Има изключително Заможни роми но не работят нито са Записани в бюрото по труда нито нищо. От къде имат пари тогава. Българите получават социални помощи ако са регистрирани в бюрата по труда , освен че ги заработват !!! От къде ромите имат пари след като не са регистрирани в бюрата по труда не работят обществено полезен труд не учат не работят получават от някъде пари видиш ли. Предполагам от НПО.

    21:32 12.08.2026

  • 23 Българин

    2 1 Отговор
    Да го дадат на норвежците!

    21:35 12.08.2026

  • 24 Зеления

    4 0 Отговор
    Не се чуват нещо да коментират, да протестират, да предлагат нови програми за интеграция нито Българския хелзински комитет, нито Ирина Недева от БНР, на която всяко второ предаване е за "УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ" и Емилия Милчева от ДВ не коментира....пълна ТИШИНА!

    Да не говорим за Иван Игов и Асен Василев, които успяха да намерят руски фашизъм в България и то сред 14-15 год, които хал хабер си нямат нито от Хитлер, нито от неговата партия, камо ли да са прочели някоя книга по тази тема...пълно мълчание.

    Ама нали е пребито 5 годишно дете бе дами и господа защитници на демокрацията?

    21:37 12.08.2026

  • 25 А на теб какво ти пречи

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от ""хубава работа" ама циганска":

    И ти да си направиш няколко деца и да взимаш от социалното? Не можеш ли? Нямаш ли приятели които да ти направят или няма жена която да ти върже?

    21:38 12.08.2026

  • 26 Това бащата що го не закачихте за топур

    1 0 Отговор
    Такова, за топурдаците, да си виси от хеликоптера от Монтана до София, та да свикне със земното притегляне?

    21:39 12.08.2026

  • 27 Дежавю

    4 0 Отговор
    Същата информация със същите герои излезе преди няколко седмици.

    21:39 12.08.2026

  • 28 Цензура

    1 0 Отговор
    Хъхpяшкият нечoвек, който за втори път (поне) пребива брутално собственото си малко, първо да бъде заставен да полага тежък каторжен труд, докато покрие всички разходи по лечението му, а след това да бъде yмъpтвен по някакъв крайно мъчитeлен начин. Какво ще го вкарваме в затвора, че да го храним и там? И да се спрат всевъзможните помощи на всички подобни тpoглодити и питeкантpoпи. Нормалните хора не сме длъжни да ги храним и да финансираме развъждaнето им !!!

    21:55 12.08.2026

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