Военни се включват в разчистването на наводнените къщи в село Тича

Продължава разчистването на наводнените къщи и улици в котленското село Тича, където вчера река „Черна“ преля след обилните дъждове.

Засегнати са около 30 къщи.

Днес в селото се очакват и военнослужещи от Сливен, които да помогнат на пострадалите. Хората, чиито къщи са наводнени са пренощували в читалището и училището. Две бедстващи жени са били изведени от наводнените им домове. За няколко часа беше затворен пътят Котел-Омуртаг и това наложи задействането на системата БГ Алърт.

Отново бе наводнено и дългополското село Медовец. Проливният дъжд покачи нивото на водата в дерето и тя за втори път тази седмица заля няколко къщи в най-ниската част на селото. Придошлата вода е нанесла щети на домове, дворове и селскостопански постройки. Обявено е частично бедствено положение.



Заради повишаване нивото на водите на язовир „Генерал Колев“ частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Започнало е контролирано изпускане на водата. Пороят е нанесъл щети и на домове и дворове в с.Генерал Колево. Няма бедстващи хора.