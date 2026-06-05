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Военни се включват в разчистването на наводнените къщи в село Тича

Военни се включват в разчистването на наводнените къщи в село Тича

5 Юни, 2026 07:45, обновена 5 Юни, 2026 06:48 607 2

  • село тича-
  • село медовец-
  • наводнение

Водата отново заля и дългополското село Медовец

Военни се включват в разчистването на наводнените къщи в село Тича - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Продължава разчистването на наводнените къщи и улици в котленското село Тича, където вчера река „Черна“ преля след обилните дъждове.

Засегнати са около 30 къщи.

Днес в селото се очакват и военнослужещи от Сливен, които да помогнат на пострадалите. Хората, чиито къщи са наводнени са пренощували в читалището и училището. Две бедстващи жени са били изведени от наводнените им домове. За няколко часа беше затворен пътят Котел-Омуртаг и това наложи задействането на системата БГ Алърт.

Отново бе наводнено и дългополското село Медовец. Проливният дъжд покачи нивото на водата в дерето и тя за втори път тази седмица заля няколко къщи в най-ниската част на селото. Придошлата вода е нанесла щети на домове, дворове и селскостопански постройки. Обявено е частично бедствено положение.

Заради повишаване нивото на водите на язовир „Генерал Колев“ частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Започнало е контролирано изпускане на водата. Пороят е нанесъл щети и на домове и дворове в с.Генерал Колево. Няма бедстващи хора.


България
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  • 1 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Че откъде?!
    То български няма,американци освен?!

    06:55 05.06.2026

  • 2 Бг арми

    0 0 Отговор
    Военните са готови и ще застрелят следващия облак още преди мълниите, градушките и наводненията. Може и някой самолет да вдигнат, от новите ефки.

    07:29 05.06.2026

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